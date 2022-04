Tạp chí Việt Nam

Mặc dù kể từ ngày 15/03/2022, tức là cách đây hơn một tháng, Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn trở lại, đặc biệt là không còn áp dụng biện pháp cách ly phòng dịch Covid-19 đối với những người nhập cảnh, thế nhưng số du khách ngoại quốc đến Việt Nam vẫn chưa nhiều, sau gần hai năm đóng cửa vì đại dịch.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành du lịch Việt Nam bị khủng hoảng nghiêm trọng. Trang Vietnam + ngày 15/04 nhắc lại là trong năm 2020, khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 3,7 triệu lượt, giảm trên 80% so với năm 2019. Khách du lịch nội địa cũng giảm 50%, khiến ngành du lịch thất thu khoảng 23 tỷ đôla trong năm 2020. Kéo theo đó là khoảng 95% doanh nghiệp lữ hành quốc tế ngưng hoạt động, công suất sử dụng phòng lưu trú ở chỉ đạt từ 10-15%, nhiều khách sạn phải đóng cửa...

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong tháng 3 vừa qua, Việt Nam đã đón tiếp khoảng 15.000 du khách quốc tế, cao hơn gấp 10 lần so với tháng 2, khi mà quy định về cách ly vẫn còn áp dụng đối với những người nhập cảnh. Nhưng thật ra số du khách ngoại quốc nói trên còn rất ít so với mong đợi của ngành du lịch Việt Nam.

Lý do thứ nhất: hai quốc gia được xem là thị trường lớn của du lịch Việt Nam trước khi có dịch Covid là Trung Quốc và Nhật Bản đều coi như vẫn còn đóng cửa biên giới, nên không có du khách nào đến từ hai nước này. Trước khi có đại dịch, vùng đông bắc Á chiếm đến 70% tổng số du khách ngoại quốc đến Việt Nam, trong đó khách Trung Quốc là khoảng 5,8 triệu người vào năm 2019, chiếm số đông nhất. Trung Quốc thì vẫn duy trì chính sách zero-Covid, với các biện pháp phong tỏa và hạn chế xuất nhập cảnh rất gắt gao. Còn Nhật Bản, thị trường du lịch đứng hàng thứ ba của Việt Nam, thì đã nới lỏng kiểm soát biên giới và để cho người dân đi nước ngoài thoải mái hơn, nhưng vẫn còn áp dụng các quy định chặt chẽ về cách ly đối với những người từ nước ngoài trở về. Cho nên cũng không có nhiều người muốn đi du lịch trong lúc này.

Tác động của chiến tranh Ukraina

Cũng không may cho Việt Nam là trong khi dịch Covid-19 bắt đầu giảm bớt, thì lại nổ ra cuộc chiến tranh Ukraina, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch của một số địa phương vốn vẫn đón nhiều du khách Nga, trong đó có Nha Trang và Cam Ranh, thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Chính là do tình hình chiến sự tại Ukraina mà hãng Vietnam Airlines kể từ ngày 28/03 đã phải tạm ngưng các chuyến bay thường kỳ giữa Hà Nội và Matxcơva và một số hãng du lịch Việt Nam đã tạm ngừng đón du khách Nga do các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Matxcơva. Hãng hàng không Aeroflot của Nga gần đây cũng đã thông báo đình chỉ mọi chuyến bay quốc tế, vì sợ các máy bay mà họ thuê của nước ngoài sẽ bị tịch thu

Ấy là chưa kể, do các biện pháp trừng phạt của phương Tây, dân Nga kể từ nay không thể sử dụng thẻ tín dụng ở nước ngoài. Điều này càng khiến số du khách Nga di du lịch nước ngoài nói chung và đến Việt Nam nói riêng càng thêm hiếm hoi.

Hãng tin Bloomberg ngày 10/04/2022 có một bài viết về một khách sạn 5 sao ở Nha Trang, MerPerle Hon Tam Resort, vốn được mệnh danh là “ Little Russia” vì mỗi năm vẫn đón rất nhiều du khách Nga, đã bỏ ra đến 44 ngàn đôla để nâng cấp, tu bổ lại khách sạn, chuẩn bị đón lại khách quen sau gần hai năm Việt Nam đóng cửa. Nhưng rồi chiến tranh Ukraina khiến chẳng có khách Nga nào đến. Mất nguồn thu nhập quan trọng từ nguồn du khách này, ban giám đốc khách sạn này giờ đây không biết lấy đâu ra tiền để trả lương cho nhân viên!

Những hãng chuyên về các thị trường du lịch khác thì đang nỗ lực thu hút khách bằng các chương trình khuyến mãi, “đại hạ giá” như công ty Swallow Vietnam ở Hà Nội. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 13/04/2022, cô Nguyễn Thị Nhạn, giám đốc công ty, cho biết:

“ Các chương trình truyền thống xuyên Việt hoặc các chương trình truyền thống 7 ngày, 8 ngày, 13 ngày từ bắc vào nam thường thì giá rất cao. Nhưng sau dịch, các resort, các hãng máy bay, các hotel, villa, giảm giá rất nhiều, nên chúng tôi cũng có những chương trình kích cầu, giảm giá 30%, 50% đến 70%, để thu hút khách về Việt Nam. Sau khi mở cửa hơn một tháng nay thì công ty chúng tôi thì chỉ mới đón được mấy đoàn khách Úc và New Zealand.”.

Ngoài việc bãi bỏ quy định về cách ly phòng dịch Covid-19, để thúc đẩy sự hồi phục của ngành du lịch, từ giữa tháng 3, chính phủ Hà Nội cũng đã thông báo tái lập việc miễn visa cho các công dân đến từ 13 quốc gia ( Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Anh Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Belarus ), với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Trở ngại về cấp visa

Kể từ ngày 15/3/2022 các biện pháp, thủ tục về xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng được khôi phục giống như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Nhưng theo lời cô Nguyễn Thị Nhạn, giám đốc công ty Swallow, nhiều du khách vẫn gặp trở ngại khi xin visa, nhất là xin visa online:

“ Lý do khiến du khách chưa đến đông đảo đó là chính sách visa của chính phủ vẫn chưa thật sự thống nhất. Rất nhiều khách gởi email hoặc xin visa online, nhưng đến khi chuẩn bị bay rồi mà vẫn chưa có phản hồi. Có những khách của chúng tôi bị kẹt ở Thái Lan hay ở Singapore, vì đã đến đấy rồi mà bộ phận visa online vẫn chưa xác nhận cho họ, khiến họ bị lỡ cả chuyến bay.

Có hai lý do. Lý do thứ nhất tôi đoán có thể là họ bị quá tải, vì khi mới mở cửa lại thì du khách đăng ký rất là đông, nên có thể họ trả lời không kịp. Lý do thứ hai, tôi nghe phong phanh, là chính sách chưa nhất quán giữa chính phủ với các đại sứ quán, tức là một bên thì cho mở cửa, nhưng bên kia thì vẫn xét duyệt, nên chưa cấp visa nhanh chóng cho khách được.

Khi khách đọc đài báo thì thấy Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn, nhưng xin visa thì lại lâu. Nhiều khách chủ quan chưa có visa Việt Nam mà đã đặt vé trước ở các nước Đông Nam Á rồi.

Thủ tục xin visa online thì chúng tôi thấy nó rất là đơn giản, nhưng không hiểu vì sao họ lại trả lời chậm như thế. Có những khách của chúng tôi đã lên lịch là sẽ ở Thái Lan khoảng 15 ngày rồi sang Việt Nam và họ đã xin visa từ trước khi họ bay, tức là tổng cộng 20 ngày rồi mà vẫn chưa có visa. Cho đến lúc check-in chuyến bay xong rồi mới được báo là chưa được chấp thuận vào Việt Nam. Nên họ lại phải hủy lịch và phải tiếp tục ở lại Thái Lan.”

Khan hiếm nhân công

Nhưng cho dù giải tỏa được những khó khăn trong việc cấp visa, ngành du lịch Việt Nam hiện giờ cũng không đủ khả năng để phục vụ cho một lượng khách nước ngoài quá lớn, do tình trạng khan hiếm nhân công, hậu quả của đại dịch Covid-19. Cô Nguyễn Thị Nhạn, giám đốc công ty du lịch Swallow cho biết:

“ Có những công ty du lịch mà gần như 90% hoặc 95% nhân viên nghỉ việc, bởi vì sau hai năm họ không thể trụ lại được, mà đã phải chuyển hướng sang làm cho các công ty khác. Riêng công ty của chúng tôi không bị như vậy, vì chúng tôi vẫn duy trì lương cơ bản cho nhân viên, cho họ có đủ thu nhập để sống, nên bây giờ toàn bộ các nhân viên vẫn làm việc bình thường.

Hiện giờ lượng du khách sang Việt Nam vẫn chưa nhiều. Nếu mà lượng khách trở lại nhiều như trước khi có dịch thì sẽ không thể phục vụ được, kể cả các khách sạn, resort. Các khách sạn, resort mà chúng tôi liên hệ thì rất nhiều nơi có đến 1 phần 2 đến 2 phần 3 nhân viên đã nghỉ việc. Nếu lượng khách tăng đột biến thì không thể phục vụ được, bởi vì họ chưa đủ nhân viên. Thậm chí một số khách sạn, resort chỉ mở một nửa thôi. Ví dụ như có khu A, khu B, thì chỉ mở khu A thôi, vì khu B chưa có đủ nhân viên để hoạt động.

Chúng tôi đang gặp một số trường hợp như là rất nhiều resort gởi email thông báo là chỉ phục vụ ăn sáng từ 8 giờ đến 10 giờ, thay vì phục vụ từ 6 giờ như trước đây. Nhưng khách đi tour sớm thì thường phải rời khách sạn lúc 7 giờ, thì lẽ ra phải cho họ ăn sáng từ 6 giờ. Nhưng khách sạn xin lỗi vì thiếu nhân viên nên không thể phục vụ ăn sáng sớm!”

Trang mạng Asia Nikkei ngày 30/03/2022 trích số liệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết trước đại dịch, ngành du lịch Việt Nam sử dụng đến 2,5 triệu người. Do Việt Nam đóng cửa để phóng chống Covid-19, có từ 80 đến 90% công ty trong ngành du lịch phải ngừng hoạt động trong suốt hai năm, nên nhiều nhân viên phải tìm việc nơi khác. Bây giờ không dễ gì mà kéo được các nhân viên đó trở về.

Ngành du lịch Việt Nam đã đề ra mục tiêu đón 5 triệu du khách ngoại quốc trong năm nay, nhưng cạnh tranh trong khu vực cũng rất là gay gắt, bởi vì các nước Đông Nam Á khác như Thái Lan, Indonesia và Philippines đã nhanh chóng ra các biện pháp thu hút du khách quốc tế trở lại sau đại dịch.

