Tạp chí Việt Nam

Tăng trưởng kinh tế: Việt Nam hưởng lợi nhờ Trung Quốc

Phần âm thanh 09:06 Phần âm thanh 09:06

Ảnh tư liệu, chụp ngày 03/05/2020: Bốc dỡ hàng tại cảng Sài Gòn, Việt Nam. AP - Hau Dinh

Thanh Phương 12 phút

Theo các số liệu do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/09/2022, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý 3 ước tính lên tới 13,67% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 10-11% được các chuyên gia đưa ra trước đó. Việt Nam được dự báo dẫn đầu châu Á về tăng trưởng 2022 trong lúc kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng chậm lại nhiều. Tăng trưởng của Việt Nam phần nào hưởng lợi nhờ những khó khăn hiện nay của nền kinh tế Trung Quốc.