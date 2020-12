Tạp chí xã hội

Trong buổi họp báo ngày 03/12/2020, thủ tướng Pháp Jean Castex khẳng định chính phủ sẽ chi 1,5 tỷ euro ngân sách cho kế hoạch tiêm chủng đại trà ngừa virus corona. Hiện giờ, chính quyền Pháp đã đặt mua 200 triệu liều vac-xin. Người dân sẽ được tiêm ngừa miễn phí kể từ tháng 01/2021. Thế nhưng, điều khiến nhiều chuyên gia lo ngại là thái dộ e dè, ngập ngừng của dân Pháp về việc tiêm ngừa Covid.

Quảng cáo

Người Pháp đứng đầu bảng xếp hạng bài vac-xin ?

Tiêm chủng đại trà hiện giờ được hy vọng là giải pháp tốt nhất nhằm đạt khả năng miễn dịch cộng đồng để đối phó với đại dịch Covid-19. Thế nhưng, báo chí Pháp hiện giờ nói rất nhiều đến tái độ hoài nghi, ngờ vực của người dân về vac-xin ngừa virus corona, thậm chí là thái độ bài vac-xin. Điều đáng nói hơn nữa, theo nhiều cuộc khảo sát, là tỉ lệ người ngờ vực vac-xin ngừa Covid không ngừng tăng trong thời gian qua.

Theo khảo sát của Odoxa, thường thì tỉ lệ người có thái độ bài vac-xin tại Pháp dao động trong khoảng 15%, nhưng theo khảo sát Odoxa-Dentsu Consulting thực hiện cho đài France Info và báo Le Figaro và được công bố ngày 12/11/2020, 50% số người được hỏi từ chối tiêm ngừa Covid-19.

Theo một cuộc khảo sát do tạp chí khoa học danh tiếng The Lancet tiến hành, hồi tháng 05/2020, cho dù chưa có vac-xin nhưng 26% bài việc chích ngừa Covid-19, tỉ lệ này tăng dần lên thành 41% vào tháng 06, 46% vào giữa tháng 10 và 50% vào giữa tháng 11. Nhiều cuộc thăm dò ý kiến cũng cho thấy tỉ lệ này ở Pháp cao hơn ở nhiều nước khác. Chẳng hạn, theo một cuộc khảo sát do viện Ipsos tiến hành tại 15 nước, Pháp là quốc gia có tỉ lệ người phản đối tiêm ngừa virus corona cao nhất.

Về điểm này, trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ ngày 27/11/2020, giảng viên lịch sử hiện đại Laurent-Henri Vignaud, Đại học Bourgogne của Pháp, đồng tác giả cuốn sách « Thái độ bài vac-xin từ thế kỷ XVIII đến nay » (NXB Vendémiaire, 2019), giải thích :

« Người Pháp nhìn chung ngờ vực vac-xin nhiều hơn, nhưng đó là theo những gì họ nói, bởi vì chúng ta cần lưu ý là có sự khác nhau giữa những gì người Pháp nói trong các cuộc điều tra hoặc thăm dò ý kiến và những gì họ làm (trên thực tế). Chẳng hạn, nếu nhìn lại việc áp dụng điều luật bắt buộc tiêm 11 loại vac-xin chủng ngừa cho trẻ nhỏ, thì dường như không có phong trào chống đối ồ ạt. Điều luật này đã được áp dụng tương đối tốt (…) các bậc phụ huynh đã được thuyết phục và cho con tiêm phòng. Nhưng hiện nay chúng ta đang ở trong bối cảnh không có gì là chắc chắn, vac-xin mới được điều chế với công nghệ mới, vac-xin lại được điều chế trong một thời gian rất ngắn …

Tất cả những điều đó khiến người Pháp không tin tưởng vào vac-xin và chúng ta có thể coi sự hoài nghi, nỗi e sợ đối với các loại vac-xin mới gần như là một điều chính đáng, bởi vì chúng ta chưa biết trên thực tế chúng có tác dụng phụ nào không, ngay cả khi các thử nghiệm cho phép trấn an mọi người là vac-xin mới sẽ không có tác dụng phụ nào ngay lập tức. Nhưng về lâu dài thì các tác dụng phụ chỉ được biết đến sau khi chúng ta đã tiêm chủng. Đó là điều mà người dân biết và hiện giờ họ lo sợ là điều đó sẽ xảy ra. Vì thế mà họ tỏ ra thận trọng. Có thể nói là như vậy.

Ngoài ra, còn có những nghi vấn liên quan đến loại vac-xin sẽ được lựa chọn : Vac-xin sẽ được ưu tiên dùng cho những đối tượng nào ? Dùng vac-xin đó sẽ có lợi, có hại ra sao nào ? Tiêm chủng ngừa là một sự cân đối giữa những lợi ích và nguy cơ. Người ta chưa thể đề nghị dân chúng cho biết ý kiến chừng nào mà người dân còn chưa nắm được những cái lợi cái hại của vac-xin. Hiện nay tất cả chỉ mới là những hứa hẹn và cũng mới chỉ là những hứa hẹn từ chính các nhà sản xuất vac-xin. Chúng ta đang chờ một cơ quan chính trị, một cơ quan y tế tuyên bố về một loại vac-xin cụ thể và nói chính xác chúng ta có thể đặt hy vọng gì vào loại vac-xin đó ».

Nghịch lý ở quê hương Pasteur ?

Nhiều người tỏ ý ngạc nhiên về chuyện Pháp là đất nước sinh ra Louis Pasteur, cha đẻ của ngành vi sinh vật học và vac-xin phòng bệnh, Viện Pasteur Pháp cũng là một cái tên nổi tiếng thế giới, ấy vậy mà người dân Pháp lại có vẻ dè chừng việc tiêm phòng hơn so với ở nhiều nước khác. Thực hư « nghịch lý » này ra sao ? Có đúng là từ trước tới nay người Pháp vẫn có xu hướng bài vac-xin ? Trong quá khứ từng xảy ra những sự kiện gì khiến người Pháp cảnh giác hơn về việc tiêm chủng ? Tác giả cuốn sách « Thái độ bài vac-xin từ thế kỷ XVIII đến nay » giải thích :

« Về mặt lịch sử, phong trào bài vac-xin ở Pháp không phát triển mạnh hơn ở các nước khác. Pháp có liên minh bài vac-xin khá muộn, vào những năm 1950, trong khi một số nước khác, chẳng hạn như Anh Quốc, Mỹ hay Canada có liên minh bài vac-xin cách nay cả thế kỷ. Nhưng phong trào bài vac-xin theo quan điểm của những người đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt nhất, cực đoan nhất, những người có các tuyên bố cứng rắn nhất theo đó tiêm phòng vac-xin không để làm gì hay vac-xin là độc hại là tương đối hạn chế ở Pháp, thì cũng giống như ở nhiều nơi khác.

Trái lại, nói chung là có sự nghi ngờ trong dân Pháp như tôi đã nói ở trên. Một cách khái quát, sự hoài nghi này đến từ những năm 1990, liên quan đến các cuộc tranh luận về khả năng xảy ra phản ứng phụ của việc tiêm ngừa bệnh viêm gan B, nhưng đặc biệt là sau khi có dịch cúm H5N1 hồi năm 2009. Khi đó, bộ Y Tế Pháp đã đặt mua hàng loạt vac-xin với số lượng lớn, nhưng cuối cùng thì số vac-xin đó chẳng dùng làm gì, bởi đại dịch đã không xảy ra. Và cũng chính vào thời kỳ đó, công chúng được thông tin và biết rõ hơn thế nào là tiêm chủng ngừa, khi nào thì phải chích ngừa, những bệnh nào là bệnh nguy hiểm, đại dịch có nghĩa là gì, đâu là mối liên hệ giữa bộ Y Tế và các hãng bào chế dược phẩm, xung đột lợi ích là gì … »

Đối với sử gia Vignaud, việc tại sao người Pháp bị xếp hạng là « nhà vô địch thế giới » về thái độ hoài nghi vac-xin vẫn là « điều bí ẩn », thế nhưng ông nhấn mạnh đến mối lên hệ giữa sự ngờ vực việc tiêm phòng Covid với thái độ hoài nghi nhắm vào chính giới Pháp :

« Tôi nghĩ rằng việc người dân Pháp tỏ ý ngờ vực vac-xin chủ yếu là vì lý do chính trị, tức là sự không tin tưởng, nghi ngờ vac-xin chủng ngừa trên thực tế là nỗi hoài nghi về lợi ích kinh tế, về các ngành công nghiệp và nỗi ngờ vực chính phủ, bất kể đó là chính phủ nào. Những điều người Pháp thể hiện thực ra là một kiểu bi quan, một kiểu hoài nghi về khả năng của các nhà chính trị trong công tác xử lý các vụ việc kiểu này từ suốt hơn 30 năm nay. Các cuộc thăm dò ý kiến đã lần lượt cho thấy có sự hoài nghi về chính trị ».

Chiến dịch tiêm chủng dựa vào lòng tin ?

Trong thời gian qua, cho đến trước buổi họp báo ngày 03/12 của thủ tướng Jean Castex về kế hoạch tiêm ngừa Covid-19, nhiều cuộc tranh luận đã diễn ra về việc liệu có nên bắt buộc người dân tiêm ngừa Covid hay không. Trong một cuộc khảo sát của Odoxa, 60% người Pháp phản đối chuyện chính quyền áp dụng biện pháp bắt buộc tiêm phòng khi có vac-xin. Còn sử gia Laurent-Henri Vignaud nhấn mạnh, khi trao đổi với RFI Việt ngữ ngày 27/11, là chừng nào nước Pháp chưa có đủ vac-xin cho toàn dân thì chưa phải là lúc bàn về biện pháp bắt buộc tiêm chủng hay để người dân tự nguyện.

Giảng viên Đại học Bourgogne cũng nhắc lại là trong quá khứ chính quyền chỉ bắt buộc người dân tiêm phòng khi chiến dịch tiêm chủng tự nguyện thất bại. Theo ông, sự ngờ vực việc tiêm phòng có lên quan đến thái độ hoài nghi chính trị, nên để chiến lược chủng ngừa đại trà tới đây không thất bại, điều quan trọng nhất là chính quyền Pháp phải đảm bảo thông tin minh bạch:

« (Chính phủ) cần có những phát biểu rõ ràng, minh bạch về những thông tin mà họ có được, kể cả những thông tin mà họ không nắm được. Đối với các nhà chính trị thì việc nói « tôi không biết » là khá phức tạp. Các nhà chính trị đã từng vài lần cố gắng làm như vậy trong cuộc khủng hoảng Covid. Tôi nghĩ rằng điều đó được dân chúng đánh giá cao nhưng lại không được chính các nhà chính trị đánh giá cao. Tôi nghĩ rằng họ ghét phải đưa ra các tuyên bố như vậy và ở vào hoàn cảnh họ không biết thì họ sẽ đưa ra các lời nói dối. Chúng ta đã biết chuyện xảy ra liên quan đến việc đeo khẩu trang. Điều đó rất nguy hiểm.

Các lời nói dối bây giờ rất khó giữ kín được, bởi vì các mạng xã hội và nền dân chủ truyền thông giúp cho tin tức lan truyền. Vì thế, điều quan trọng là phải có những phát biểu, tuyên bố minh bạch, rõ ràng … và tôi muốn nói đặc biệt chính phủ phải khẳng định và lý giải sự lựa chọn của mình, tức là khi chọn loại vac-xin nào, chính phủ Pháp phải giải thích cho dân chúng biết tại sao họ lại chọn loại vac-xin đó, vì lý do y tế hay do vấn đề về giá cả, cũng có thể là vì lý do liên quan đến điều kiện bảo quản vac-xin, triển khai tiêm phòng, chẳng hạn liệu có cần chọn loại vaccin phải được bảo quản ở nhiệt độ -80 độ C hay không.

Tất cả những câu hỏi đó phải được giải đáp rõ ràng, chứ không phải chỉ nhanh chóng, đơn giản nói mỗi một câu là « Đấy, có vac-xin rồi nhé, quý vị hãy đi tiêm phòng đi ». Cần phải truyền đạt các thông tin liên quan đến chính sách chủng ngừa đó ».

Khi công bố kế hoạch chủng ngừa Covid hôm 03/12, thủ tướng Pháp Jean Castex nhấn mạnh chính phủ không bắt buộc người dân tiêm phòng, nhưng trông chờ vào sự lựa chọn tự nguyện của dân chúng, sự lừa chọn mà thủ tướng Pháp coi là « dựa vào lòng tin ». Nhưng có lẽ điều này sẽ không đơn giản, bởi « cuộc đua nước rút » của các tập đoàn dược phẩm Big Pharma trong những ngày qua với những con số về tỉ lệ thử nghiệm thành công « bám đuổi nhau sát nút », những thuyết âm mưu lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội … sẽ càng làm người dân Pháp thêm dè chừng ...

Không chỉ vậy, nước Pháp vốn có truyền thống phản kháng, người dân Pháp thường có thói quen tranh luận và phản bác, nên luôn nghi hoặc tất cả những điều chính phủ nói.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký