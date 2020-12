Tạp chí xã hội

Thứ Hai 14/12/2020, Hoa Kỳ khởi động chiến dịch tiêm chủng đại trà vac-xin Covid-19 của hai hãng Mỹ-Đức Pfizer-BioNTech sau khi sản phẩm này được cơ quan quản lý dược phẩm FDA cấp phép vào cuối tuần trước. Trước đó, Anh Quốc đã là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành chích ngừa Covid-19 cho người dân kể từ ngày 08/12, cũng với vac-xin của Pfizer-BioNTech, mà nước này vừa cấp phép.

Như vậy cho tới nay trên thế giới, tổng cộng đã có 6 quốc gia cấp phép cho vac-xin của hai hãng Mỹ-Đức, ngoài Hoa Kỳ và Anh Quốc, còn có Canada, Bahrein, Ẩ Rập Xê Út và Mêhicô. Riêng Cơ quan dược phẩm châu Âu thì đến cuối tháng 12 mới cho biết ý kiến về việc cấp phép cho vac-xin.

Trong khi chờ đợi, nước Pháp đã đặt mua trước tổng cộng 200 triệu liều để chích cho toàn dân. Nhưng trong khi chuẩn bị ráo riết cho chiến dịch tiêm chủng đại trà, chính phủ Pháp còn phải cố gắng thuyết phục người dân chích ngừa Covid-19, do ngày càng có nhiều người nghi ngại về việc tiêm chủng. Theo kết quả một cuộc thăm dò của cơ quan Y tế Công cộng Pháp, đến tháng 11 vừa qua, chỉ có 53% dân Pháp cho biết sẽ chích ngừa virus corona, trong khi tỷ lệ này vào tháng 7 là 64%. Sau đây là giải thích của bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, khoa Phổi, bệnh viện Cochin, Paris, trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 10/12/2020 của RFI Tiếng Việt.

RFI : Thưa bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, Anh Quốc là nước đầu tiên đã cấp phép cho một vac-xin ngừa Covid-19 và bắt đầu chiến dịch tiêm chủng. Nhưng vì sao Pháp lại tỏ ra thận trọng?

BS Đinh Xuân Anh Tuấn : Thật ra việc nước Pháp tỏ ra thận trọng, đó chỉ là cảm tưởng thôi, bởi Pháp cũng như các quốc gia khác hiện nay rất cần có thuốc tiêm chủng nhanh chóng và hữu hiệu.

Thứ nhất là Pháp thuộc Liên Hiệp Châu Âu, trong khi nước Anh đã ra khỏi khối này, cho nên luật lệ về cho phép tiêm chủng khác đi. Nước Anh tương đối thoải mái hơn, trong khi đó Cơ quan dược phẩm châu Âu, tức là cơ quan cấp phép vac-xin, đang cùng một lúc xem xét các tài liệu của một số thuốc tiêm chủng, trong đó có thuốc của Pfizer. Cho nên việc nước Pháp hay Đức, Hà Lan… sử dụng các thuốc đó chỉ là vấn đề thời gian, mà thời gian đó chỉ là vài tuần mà thôi.

Điều thứ nhì tôi muốn nói là cho dù nước Anh có đi trước, thì vấn đề quan trọng không phải là đi trước hay đi sau, mà là phải làm sao cho toàn bộ người dân được chích ngừa. Hiện nay chúng ta biết là số thuốc tiêm chủng sẽ không đủ cho mọi người tại bất cứ quốc gia nào, cả Anh lẫn Mỹ. Thành ra nước Pháp phải quy định những người nào được ưu tiên chích trước, những người nào được chích sau. Điều quan trọng là từ đây cho đến mùa Xuân hoặc mùa Hè năm sau, toàn thể người dân ở Pháp hay bất cứ nước nào ở châu Âu phải được tiêm chủng.

RFI : Hiện nay hệ thống y tế của Pháp đang chuẩn bị như thế nào để khởi động nhanh chóng chiến dịch tiêm chủng một khi vac-xin Covid-19 được cấp phép ?

BS Đinh Xuân Anh Tuấn : Hiện nay chỉ có vac-xin của Pfizer được Anh Quốc sử dụng và có lẽ Mỹ cũng sẽ bắt đầu sử dụng. Thuốc tiêm chủng đó rất hữu hiệu, nhưng cũng rất khó được xử lý, vì phải được giữ ở nhiệt độ -70°C, nên ở bên Anh chỉ có các bệnh viện mới có khả năng tiêm chủng, các bác sĩ ở các phòng mạch riêng không có khả năng đó. Vì thế, bên Anh cho dù đã có người được tiêm chủng rồi, nhưng số người đó cũng sẽ không được nhiều.

Bên Pháp cũng đang tổ chức một hệ thống để làm sao cho những người cần được tiêm chủng có thể đến bệnh viện để được chích ngừa một cách hữu hiệu và nhanh chóng.

Thứ hai, có lẽ​​​​​​​ trong vài tuần nữa, chậm lắm là trong vài tháng tới, chúng ta sẽ không có 1, mà sẽ có 2 hoặc 3 thuốc tiêm chủng để có thể sử dụng một cách khá an tâm. Và cũng hy vọng là công hiệu của các thuốc tiêm chủng đó sẽ đáp ứng sự chờ đợi của chúng ta.

Nói chung, tất cả các nước châu Âu, từ Pháp, Đức cho đến Anh đều phải có kế hoạch theo những giai đoạn như sau : Thứ nhất, quy định rõ ràng ai là ưu tiên một, ai là ưu tiên hai, cho đến khi nào tất cả mọi người đều được tiêm chủng. Thứ hai, tùy loại vac-xin mà chúng ta sẽ hoặc là tiêm chủng ở bệnh viện hoặc là ở các nhà dưỡng lão. Thuốc Pfizer thì chúng ta sẽ không thể tiêm chủng tại các viện dưỡng lão, bởi vì việc bảo quản khá phức tạp, mà chỉ có thể làm ở các bệnh viện. Nói chung, có những quy trình được đưa ra, vừa khó khăn, vừa phức tạp, nhưng chúng ta cũng sẽ làm được để hy vọng là trong vòng 3 tháng nữa sẽ có một số lớn những người cần được tiêm chủng sẽ được tiêm chủng với những thuốc này.

RFI : Như vậy chúng ta hy vọng là sẽ có những vac-xin dễ bảo quản hơn, dễ đưa đến những nơi khác, để có thể chích ngừa một cách rộng rãi hơn ?

BS Đinh Xuân Anh Tuấn : Hiện nay, vac-xin mà nhiều người đang nói tới là của Pfizer, vac-xin thứ hai là của Moderna. Cả hai đều dùng một nguyên tắc mới, tức là thay vì tiêm chủng bằng kháng nguyên là protein « spy » ( protein « spy » là chìa khóa cho con virus SARS- CoV-2 xâm nhập vào các tế bào của chúng ta), thì Pfizer và Moderna tiêm chủng bằng gien để giúp chúng ta tổng hợp protein « spy » đó. Cái gien đó là một đoạn của ARN. Cái đoạn này rất hữu hiệu nhưng rất khó bảo quản.

Tôi nghĩ là hiện nay có 3 vac-xin gần như sẽ sẵn sàng trong những tuần hoặc những tháng sắp tới để chúng ta có thể sử dụng tại các nước trên thế giới : vacxin của Pfizer, Moderna và AstraZeneca. Song song đó, có 5 hay 6 loại vac-xin khác cũng đang được thử nghiệm. Sự thử nghiệm đó phải đi qua 3 giai đoạn. Ở giai đoạn cuối cùng, giai đoạn thứ 3, thì chúng ta đã có 3 thuốc tiêm chủng rồi, nhưng ở mức độ giai đoạn thứ 2, thì có rất nhiều, có thể là hơn 10 loại thuốc tiêm chủng khác nhau. Có nghĩa là những thuốc đó sẽ đi qua giai đoạn thứ 3 và cũng sẽ được sử dụng trong thời gian sắp tới.

RFI : Thưa bác sĩ, vậy thì chúng ta phải tiêm chủng bao nhiêu phần trăm dân số Pháp thì mới có thể hy vọng đẩy lùi được dịch Covid-19 ?

BS Đinh Xuân Anh Tuấn : Trên nguyên tắc, phải ít nhất 80% dân số được tiêm chủng thì lúc đó chúng ta mới hy vọng có thể diệt được nạn dịch Covid. Nói thế không có nghĩa là một khi đạt được 80% thì chúng ta sẽ diệt được dịch, vì hiện nay có một câu hỏi khác mà không có nhà khoa học nào có thể trả lời : một khi được tiêm chủng rồi, thời gian mà chúng ta được hoàn toàn bảo vệ bởi thuốc tiêm chủng đó là bao lâu ? Thật ra chúng tôi không biết, có thể là một năm, có thể là lâu hơn nữa, nhưng cũng có thể là ít hơn nữa. Vì thế, một cách rất cụ thể, tôi xin nói như sau : Chúng ta đã chờ đợi thuốc tiêm chủng từ bao lâu nay. Ngày nay chúng ta có ít nhất là một thuốc tiêm chủng, nếu không nói là có tới ba hoặc bốn thuốc. Tất cả những người nào cần được tiêm chủng thì nên tiêm chủng. Cá nhân tôi, tôi sẽ tiêm chủng để ngăn ngừa. Nhưng đồng thời chúng ta phải giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, giữ tất cả những sự thận trọng trong thời gian ít nhất là 6 tháng. Tại vì chúng ta biết là thuốc tiêm chủng đó sẽ giúp hệ miễn dịch của chúng ta có khả năng ngăn ngừa virus, nhưng chúng ta không biết là khả năng đó sẽ tồn tại trong bao lâu.

RFI : Thưa bác sĩ, ở Pháp trong thời gian gần đây, theo các thăm dò, ngày càng có nhiều người không muốn được chích ngừa Covid-19. Tại sao dân Pháp lại tỏ ra hoài nghi như vậy, trong khi Pháp là quê hương của Pasteur ?

BS Đinh Xuân Anh Tuấn : Anh nói đúng, nếu mà Pasteur sống lại chắc là ông ấy buồn lắm ! Nhưng thật ra sự e dè này không chỉ riêng ở Pháp. Các thống kê cho thấy là bên Tây Ban Nha, số người nghi ngại cũng lên đến 50%. Có lẽ đó là điều dễ hiểu, bởi vì có nhiều người nghĩ là hiện nay chúng ta chưa có đủ thời gian để đánh giá mức độ an toàn của các thuốc tiêm chủng đó. Thật ra tôi có thể nói là các vac-xin này rất an toàn, nhưng tôi cũng rất thông cảm với sự e dè của đa số những người sắp được hoặc sẽ được tiêm chủng. Những thuốc tiêm chủng đó nếu có ảnh hưởng đến sức khỏe thì nó sẽ ảnh hưởng ở mức độ nào. Thật ra những ảnh hưởng đó rất là nhẹ, cũng giống như của các thuốc tiêm chủng khác. Có một số người khi được chích ngừa cúm hàng năm thì bị nhức đầu hay sốt một chút. Những điều đó khó tránh khỏi và tùy thuộc vào từng cá nhân. Nhưng các tai nạn do thuốc tiêm chủng gây ra gần như là không có, và nếu có thì sẽ được xử lý rất ổn thỏa. Thành ra, trong thời gian sắp tới, nếu các bác sĩ truyền đạt lại những thông tin một cách chính xác và cụ thể về các tác dụng phụ, thì lúc đó người dân cũng sẽ đi theo thôi.

