Tạp chí xã hội

Chợ Hoa Phước Lộc Thọ, Little Saigon, California, Hoa Kỳ, sáng 08/02/2021.

Trong những ngày week-end cuối cùng trước Tết Tân Sửu, các cửa hàng, siêu thị ở khu vực trung tâm của Little Sagon, Quận Cam, California, tấp nập người mua sắm để chuẩn bị đón mừng năm mới, nhưng tuyệt đại đa số đều đeo khẩu trang nghiêm túc, và chiếc khẩu trang này như để nhắc nhở con virus corona gây bệnh Covid-19 vẫn luôn rình rập mọi người ở mọi nơi.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn rất nghiêm trọng ở Hoa Kỳ nói chung và ở bang California nói riêng, rất nhiều gia đình người Việt không dám quây quần đông đúc để ăn Tết như mọi năm, như gia đình của một vị khách mà chúng tôi gặp trước siêu thị Á Đông, trên đại lộ Bolsa :

« Người Việt ở tại khu vực này vẫn mua sắm như thường, nhưng không « sung » bằng năm ngoái. Những năm không có bệnh dịch thì rất vui. Nhưng năm nay, người Việt cũng cố mua sắm để có ngày Tết. Gia đình tôi ăn Tết một mình vì cái bệnh này thì mình phải chịu vậy thôi. Cái đó coi như là bổn phận của mỗi người, mình giữ gìn cho nhau. Anh thấy đó: chung quanh đây người Việt mình ai cũng mang mask và giữ khoảng cách » ;

Một phụ nữ, nghe giọng nói biết là người gốc Hoa, đứng bên cạnh shopping trolley (xe đẩy siêu thị ) chất đầy thực phẩm ngày Tết, cũng cho biết gia đình cũng ăn Tết theo kiểu « nhà ai nấy ăn », vì quá sợ Covid-19 :

« Chỉ ăn Tết giữa vợ chồng con cái thôi. Không có anh chị em gì hết. Sợ Covid quá ! Hồi xưa không đeo khẩu trang, bây giờ ai cũng đeo vì sợ bệnh mà. Anh cũng vậy, anh phỏng vấn tôi anh cũng đeo khẩu trang, cũng sợ vậy ! »

Cũng như mọi năm, Chợ Hoa trước thương xá Phước Lộc Thọ trên đại lộ Bolsa, mà nay còn có tên là đại lộ Trần Hưng Đạo, vẫn được mở để đón khách từ khắp nơi đến, nhưng đâu còn không khí tưng bừng, náo nhiệt của những ngày giáp Tết, đâu còn những cảnh người đi chen chân không lọt, đâu còn những hàng quán với đầy những món ăn hấp dẫn, đâu còn những tiếng trống múa lân dồn dập.

Mọi năm, không chỉ có người Việt ở Quận Cam mà đồng hương từ các bang khác cũng tề tựu về đây. Nhưng đến Chợ Hoa Phước Lộc Thọ vào tối thứ năm, 04/02, chúng tôi ngỡ ngàng trước quang cảnh nơi đây, với khách hàng thưa thớt, người bán đứng ngóng người mua. Không khí bớt tiêu điều là nhờ lúc đó có một nhóm cô gái mặc áo dài kéo đến, tíu tít chụp hình cho nhau, tô điểm thêm một chút màu sắc ngày Tết truyền thống cho Chợ Hoa. Hoàng Chinh, một cô trong nhóm này, thổ lộ với RFI :

« Tâm trạng em rất buồn. Mọi khi đi ra đây rất vui vẻ, nhộn nhịp. Nhưng tụi em cố gắng giữ truyền thống, mặc áo dài để ra đây. Em nghĩ mình cũng phải nên giữ khoảng cách, đeo mask, tuân thủ những quy định của cơ quan y tế. Hồi đó đến giờ đâu có đeo mặt nạ khi đi ra ngoài, mình vẫn thích khoe môi son mà! Nhưng bây giờ đi đâu cũng che chắn”.

Những người đến Chợ Hoa Phước Lộc Thọ tối nay ít ra có cái lợi là do ít khách nên họ có thể thông thả chọn lựa, trả giá các chậu hoa Mai, hoa Đào cho ngày Tết. Đứng bên cạnh con gái cầm bó cành hoa Mai vừa mới mua, một phụ nữ, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang cũng bằng vải in hoa, cho biết dù đang có đại dịch chồng bà vẫn cố giữ đúng mọi phong tục ngày Tết :

“Mình cũng đón Tết giống như người ta thôi, nhưng không có được như mấy năm trước. Mạnh gia đình này gia đình ấy ăn Tết, chứ không phải như mọi năm dồn lại một gia đình thật là lớn. Nhưng ông xã của em là người theo phong tục truyền thống, muốn là Tết vẫn phải có hoa Mai, hoa Đào, có mứt trong nhà để ăn Tết. Cuối tuần em cũng đi chợ, làm cải múi chua, thịt kho trứng, canh khổ qua, giò thủ, nem chua, đủ thứ hết, tại vì ông xã nói là Tết phải có những món đó.”

So với hôm thứ tư thì chợ Hoa cuối tuần đông hơn nhiều, nhưng quang cảnh vẫn khác xa một trời một vực so với mọi năm. Năm nay cũng không có các sinh hoạt tưng bừng để mừng Tết, như diễn hành trên đại lộ Bolsa, theo lời ông Bùi Phát, chủ tịch Ban đại diện Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam California :

“ Từ khoảng mùa hè năm 2020, gần như tất cả mọi sinh hoạt của các hội đoàn ở Nam Cali đều bị ngưng trệ. Mọi năm, cứ vào dịp Thansgiving, Christmas, nhất là vào dịp Tết, gần như tất cả các hội, kể cả các hội dân sự, cũng như các hội đoàn của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều tổ chức những buổi tiệc tất niên,tân niên, nhưng nay các sinh hoạt này không còn nữa. Riêng đối với cộng đồng người Việt ở quận Cam này từ nhiều năm qua luôn có những hội chợ Tết rất lớn. Riêng cộng đồng chúng tôi thì vẫn tổ chức diễn hành Tết. Năm nay tất cả những chương trình ấy đều bị ngưng hết.”

Do không thể tổ chức được những chương trình văn nghệ quy mô trước thương xá Phước Lộc Thọ như mọi năm, đài Little Saigon TV cho phát hình trên mạng các chương trình đặc biệt cho những Ngày Tết, trong đó có cuộc thi Áo Dài Truyền Thống, Gói Bánh Chưng & Bày Mâm Ngũ Quả… để phục vụ cho bà con Quận Cam, cũng cho những đồng hương sống ở những bang khác. Cô Jenny Vo, người phụ trách các chương trình này cho biết:

“Đài Little Saigon nẩy ra ý là sẽ tổ chức các chương trình qua ứng dụng Zoom, trong đó có chương trình thi áo dài truyền thống. Năm nay là năm thứ 9 đài Little Saigon TV làm chương trình này. Tất cả các thí sinh sẽ tự thâu video giới thiệu bản thân, đi “catwalk” tại nhà của họ, rồi gởi đến dự thi. Chúng tôi rất là vui vì lần đầu tiên đài tổ chức như vậy, nhưng cũng đã nhận được 26 người dự thi, cả người lớn, lẫn trẻ em, rất là vui được sự ủng hộ của khán giả.

Về chương trình thi bánh tét, bánh chưng, mọi năm mình vẫn làm ở Phước Lộc Thọ, nhưng năm nay không thể dùng các sân khấu đó. Cho nên đài mới dời địa điểm thâu đến khu nhà cổ của bác sĩ Quỳnh Kiều. Rất là may mắn là gia đình bác sĩ đã ủng hộ và cho mình mượn location. Trước khi thâu thì mọi người đều bắt buộc phải test Covid một ngày trước hoặc là test tại chổ luôn, mọi người đều phải rửa tay, đeo khẩu trang, giãn cách xã hội. Địa điểm thâu thì cũng rất thuận lợi, vì có sân vườn rất rộng, cho nên mình có thể thâu mà vẫn giữ được khoảng cách an toàn cho những người tham gia.

Hai chương trình này đã được phát sóng ngày 7/2 và hiện giờ vẫn được lưu trên trang Little Saigon TV Official để những người chưa được xem hôm 7/2 có thể xem lại. Khi làm “live” trên Facebook và Youtube thì có rất nhiều khán giả sống tại các bang xa của nước Mỹ rất là vui, vì cho dù năm nay có dịch Covid, nhưng họ cảm thấy ấm lòng khi được xem các chương trình này, giúp họ bớt nhớ quê nhà. Họ đã có những lời động viên và các anh chị em trong đài Little Saigon TV rất vui và hạnh phúc khi nhận được những lời động viên này.”

