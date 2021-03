Tạp chí xã hội

Theo một báo cáo được công bố hôm 10/03/2021, tình trạng tội phạm ở nhóm trẻ vị thành viên nước ngoài nhập cư vào Pháp không có người lớn đi kèm tăng cao ở mức đáng báo động, gây mất an ninh trật tự tại Pháp, đồng thời nhiều em cũng có thể lâm cảnh nguy hiểm vì sa vào những nhóm tội phạm có tổ chức.

Ngoài ra, còn phải kể đến tình trạng nhiều di dân nước ngoài ở tuổi trưởng thành « đội lốt » trẻ vị thành niên không có người trên 18 tuổi đi kèm, để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, tạo thành bài toán khó cho chính quyền Pháp.

Sau 6 tháng điều tra kỹ lưỡng hồ sơ về tình trạng tội phạm ở trẻ vị thành niên nước ngoài đến Pháp không có người trưởng thành đi kèm (trẻ vị thành niên diện MNA), hai dân biểu Jean-François Eliaou (đảng Cộng Hòa Tiến Bước) và Antoine Savignat (đảng Những Người Cộng Hòa) khẳng định cả số lượng và mức độ nghiêm trọng của các vụ phạm tội do trẻ vị thành niên MNA thực hiện đều tăng mạnh trong thời gian qua và số thiếu niên thuộc diện MNA phạm tội chiếm 10% tổng số trẻ vị thành niên nước ngoài nhập cư tại Pháp.

Trả lời phỏng vấn của đài RFI Pháp ngữ ngày 11/03, dân biểu Jean-François Eliaou, một trong hai tác giả của báo cáo, lưu ý : « Hiện giờ chúng ta thiếu sự quan tâm chăm lo cho những trẻ vị thành niên đến Pháp mà không có người lớn đi kèm. Một mặt, có lẽ bởi vì chúng ta không có đủ mọi phương tiện. Mặt khác là do đặc thù của nhóm đối tượng là trẻ vị thành niên không có người đi kèm này : Các em từ chối mọi đề nghị giúp đỡ, mọi thiện chí của các cơ quan công quyền và hiệp hội trong việc chăm lo và đặc biệt là trong công tác giáo dục dạy bảo các em.

Có hai dạng trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm ở Pháp. Có những em đến từ châu Phi khu vực nam Sahara, nhưng trong đa số các trường hợp thì các em này không phải là những người gây ra mối lo ngại. Nhóm trẻ vị thành niên gây lo ngại là những em có khi tuổi còn khá nhỏ, thậm chí mới 12-13 tuổi, nhưng nhìn chung thì đó là các em ở độ tuổi 16-17, đến từ Bắc Phi (Maghreb), nhất là từ Maroc và Algérie.

Chúng ta phải rất khẩn trương chăm lo những các trẻ vị thành viên phạm tội này. Trong báo cáo khuyến nghị, chúng tôi tìm cách để có thể triển khai các biện pháp bảo vệ các em, bao gồm cả việc thông qua các hiệp hội, cơ quan trợ giúp xã hội cho trẻ em và cơ quan bảo vệ pháp lý cho giới trẻ ».

Đa phần thủ phạm là trẻ vị thành niên đến từ Bắc Phi

Theo báo Le Figaro ngày 15/03/2021, một cơ quan an ninh Paris (DSPAP) cho biết trẻ vị thành niên gốc Bắc Phi đã thực hiện không dưới 7.988 vụ phạm tội trong năm 2020, tăng 20% ​​so với năm 2019. Riêng trẻ vị thành niên Bắc Phi hiện nay chiếm 81% tổng số vụ, so với tỉ lệ 73% năm 2019 và 69% năm 2018. Năm ngoái, riêng cơ quan an ninh Paris DSPAP đã thẩm vấn 1.633 lần các thiếu niên trộm cắp đến từ Algérie, Maroc và Tunisia.

Tại Paris, những kẻ phạm tội là trẻ vị thành niên thường lang thang trong hệ thống giao thông công cộng, thu mình dưới hiên nhà hay rình mò ở những bãi đậu xe vắng vẻ trước khi ra tay tấn công nạn nhân một cách hung hãn, dã man, thậm chí là với dao, vũ khí. Le Figaro ngày 15/03/2021 nêu một ví dụ : Vào mùa thu năm 2020, tại Paris, 2 thanh thiếu niên đã tấn công một phụ nữ tật nguyền, 51 tuổi, ở quận 13 để cướp dây chuyền vàng. Hai giờ sau, cũng chính những kẻ côn đồ này đã tấn công một cụ bà 85 tuổi để giật dây chuyền của bà trước khi có hành vi tương tự với một cụ bà 86 tuổi.

Lực lượng An ninh Paris xác định nghi phạm là một người Maroc không có giấy tờ tùy thân, không có nhà ở cố định và khai là mới 14 tuổi. Cảnh sát phát hiện người này đã gây ra 41 vụ trộm cắp và hành hung chỉ riêng trong năm 2019. Trong khi đó, lực lượng An ninh Giao thông vùng Paris đã bắt được một nhóm thanh niên Bắc Phi không có gia đình, không nhà ở và đã thực hiện nhiều vụ cướp hung hãn trong tàu điện ngầm. Nhóm này thường dùng các chiêu võ Judo và quật ngã hành khách đi thang cuốn. Người lớn tuổi nhất trong nhóm mới chỉ 14 tuổi, từng bị ghi nhận phạm tội 36 lần, nhưng dưới 36 danh tính khác nhau.

Khi thủ phạm cũng là nạn nhân

Trên đây chỉ một vài trong số rất nhiều vụ tấn công do trẻ vị thành niên nước ngoài đến Pháp một mình thực hiện. Không chỉ hành động đơn độc hay theo nhóm nhỏ lẻ, nhiều em còn bị lôi kéo vào những nhóm tội phạm có tổ chức. Hiện tượng trẻ vị thành niên diện MNA phạm tội xuất hiện ở Paris cách nay mới chỉ vài năm, đặc biệt là khu vực phía bắc Paris, gần ga tàu lớn Gare du Nord, khu phố Goutte d’Or, quận 18, sau đó đã lan ra nhiều thành phố lớn khác, trong đó có Nantes, Montpellier, Rennes, Toulouse, Bordeaux.

Thành phố Bordeaux là địa phương đầu tiên thành lập một đơn vị cảnh sát chuyên trách về tội phạm vị thành niên nước ngoài. Được thành lập vào cuối năm 2019, chỉ đến đầu năm 2020, lực lượng này đã triệt phá được một đường dây buôn người do người trên 18 tuổi cầm đầu và lợi dụng trẻ vị thành niên diện MNA để trộm cắp, cướp giật. Hồi tháng 02/2020, 4 người đã bị kết án từ 4 tháng đến 5 năm tù giam. Trên đài France 3 ngày 21/02/2020, chỉ huy cảnh sát Ronan Illien, thành phố Bordeaux, giải thích :

« Đó là một mạng lưới của người Algerie, ở Algerie. Mạng lưới này là thủ phạm gây ra các vụ chiếm đoạt nhà ở thành phố Bordeaux, sống nhờ các vụ đánh cắp, ăn trộm. Nhóm này cũng phạm nhiều tội khác. Những kẻ này đã khai thác trẻ vị thành niên, cho các em dùng chất gây nghiện để rồi từ đó gây áp lực với các em, thiết lập mối quan hệ trong đó các em bị lệ thuộc, để bắt ép trẻ vị thành niên làm việc cho họ.

Quả thực trong khuôn khổ các cuộc khám xét, chúng tôi đã phát hiện ra một chiếc xe chất đầy đồ : khoảng 50 chiếc điện thoại bị đánh cắp, khoảng 20 đồng hồ đeo tay, nhiều máy tính, xe đạp và thậm chí là cả một thiết bị bay tự động. Thứ đáng chú ý mà chúng tôi tìm thấy trong chiếc xe này là một danh sách kiểu như đơn « đặt hàng trộm cắp » trong đó có ghi trị giá của mỗi món đồ, những vật dụng trong cuộc sống hàng ngày sẽ gửi về Algérie. Có một danh sách khác ghi các mẫu điện thoại, xe moto và trị giá tính theo đồng tiền dina của Algérie. Đây là một tổ chức tội phạm thực sự.

Chúng tôi chủ yếu thẩm vấn những người trong mạng lưới chứa chấp đồ trộm cắp. Đây là mục tiêu trong thời gian đầu khi mà chúng tôi còn chưa nắm được nhiều thông tin. Nhưng chúng tôi cũng đã có thể thẩm vấn nhiều người, đây là điều đáng chú ý bởi vì đã đến giai đoạn cuối điều tra về vai trò trung gian kết nối những tên trộm cắp và nhóm người chứa chấp đồ trộm cắp. Có một trẻ vị thành niên trước đây đã từng trộm cắp rồi rời khỏi Algerie, biết nói tiếng Pháp, đã Âu hóa một chút. Chính thiếu niên này đã kết nối tất cả những kẻ trộm cắp với những người chứa chấp đồ trộm cắp. Nếu kẻ cầm đầu mạng lưới đi vắng, thì anh/em trai của anh ta, vốn sở hữu một nhà hàng, sẽ nhận đồ từ kẻ trộm cắp. Cậu thanh niên nói trên sẽ được trả tiền theo đơn đặt hàng trộm cắp, cậu ta thực sự là người môi giới trực tiếp ».

Báo La Croix ngày 11/03 dẫn báo cáo của chính phủ trong kế hoạch chống nạn buôn người trong năm 2019-2020, theo đó các trẻ vị thành niên thuộc diện MNA có nhiều nguy cơ bị bóc lột do tuổi tác, cảnh sống tách biệt và hoàn cảnh bấp bênh. Còn ông Jordan Dusseau, đại diện nghiệp đoàn ngành cảnh sát UNSA tại tỉnh Gironde, vùng Nouvelle-Aquitaine, khẳng định : « Phần lớn các vụ phạm tội của trẻ vị thành niên nước ngoài đến Pháp không có người trên 18 tuổi đi kèm được tiến hành theo băng nhóm. Các em này thiếu tự do, bị biến thành con nghiện, phụ thuộc vào ma túy và các em sống trong những ngôi nhà bị chiếm đoạt. Đó gần như là chế độ nô lệ ». Do nghiện chất kích thích, ma túy nên nhiều thiếu niên trở nên rất hung hăng, thậm chí mất kiểm soát trong hành động, gây ra những vụ tấn công đầy bạo lực.

Khi người trên 18 tuổi « đội lốt » trẻ vị thành niên

Một vấn đề mà chính quyền Pháp vẫn loay hoay chưa tìm được giải pháp là xác định xem những người trẻ tuổi nhập cư vào Pháp có thực sự là trẻ vị thành niên hay không. Điều này là rất quan trọng bởi theo luật định của Pháp, những trẻ vị thành niên diện MNA được hưởng chế độ bảo trợ xã hội của Nhà nước, không thể bị trục xuất và sẽ được cấp thẻ cư trú để sinh sống hợp pháp ở Pháp cho đến năm 18 tuổi. Trong cả năm 2020, Theo Viện Montaigne ngày 14/10/2020, trong năm 2012, số di dân nước ngoài khai là dưới 18 tuổi để được hưởng quy chế ưu đãi cho trẻ vị thành niên thuộc diện MNA chỉ là khoảng 1.000 người, nhưng trong năm 2020 con số này đã tăng lên thành 40.000.

Tuy nhiên, báo La Croix ngày 11/03 trích dẫn số liệu của cơ quan bảo vệ pháp lý cho giới trẻ, theo đó số người nhập cư được ghi nhận là trẻ vị thành niên MNA trong năm ngoái là gần 17.000, trong số đó có 2.000-3.000 em phạm tội. Nhiều người di dân trên 18 tuổi bị bắt khi phạm tội tại Pháp khai man, tự nhận mình là trẻ vị thành niên để trốn tránh pháp luật, được giảm nhẹ tội. Vì những người này không có giấy tờ tùy thân, cũng không chấp nhận để nhà chức trách giám định xương nhằm xác định tuổi tác thực nên chính quyền Pháp nhiều khi cũng « bó tay ».

Theo một cơ quan tư pháp của Pháp, được Le Monde trích dẫn, ít nhất 50% các trường hợp tự nhận là trẻ vị thành niên MNA tại Paris thực ra là người lớn khai man tuổi. Vì trên 75% trẻ vị thành niên MNA phải ra hầu tòa là những em đến từ Bắc Phi, nên sở cảnh sát Paris đã có sáng kiến gửi dấu vấn tay của những người bị nghi ngờ khai man tuổi sang Bắc Phi, đề nghị chính quyền các nước Algérie, Maroc và Tunisia tìm kiếm hồ sơ của những người này để xác định xem họ trên 18 tuổi hay là trẻ vị thành niên. Paris thường nhận được kết quả sau 4-8 tuần. Trong số 229 hồ sơ, có 216 người được xác định là trên 18 tuổi.

Từ năm 2018, cảnh sát Paris cũng đẩy mạnh hợp tác với đồng nghiệp Maroc, mời cảnh sát Maroc đến triển khai một đội 7 người tại Paris để hỗ trợ cảnh sát Paris xác định trẻ vị thành niên MNA ở khu Goutte d’Or, nơi có nhiều thanh thiếu niên Bắc Phi tập trung và phạm tội. Cảnh sát Maroc đã xác định được có 320 đối tượng là người Maroc, trong đó có 140 người trên 18 tuổi.

Để kiểm soát tình hình, các địa phương được đề nghị tăng cường mô hình hợp tác với Algérie, Maroc và Tunisia như Paris đã làm nhằm hướng tới mục tiêu đưa những di dân đó trở về nước, kể cả trẻ vị thành niên.

