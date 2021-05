Tạp chí xã hội

Trong vòng chưa đầy một tháng, nhiều tướng lĩnh đã về hưu ở Pháp đã lần lượt đăng hai diễn đàn nhằm lên án tình trạng nước Pháp bị « cắt xén » thành từng mảnh. Vụ việc đang làm khuấy động chính trường Pháp với những phản ứng mạnh mẽ khác nhau. Chính phủ Pháp chỉ trích những quân nhân này đã không tôn trọng nguyên tắc « hạn chế phát biểu chính kiến » được áp đặt trong giới quân đội.

Nước Pháp bị « tan vỡ » và nguy cơ « nội chiến » ?

Ngày 21/4/2021, chính trường Pháp sôi sục bởi một diễn đàn, như một phát pháo khai hỏa, do nhiều quân nhân ký tên – phần đông đã về hưu – đăng trên tuần san Valeurs Actuelles có xu hướng bảo thủ.

Bài viết kêu gọi tổng thống Emmanuel Macron, các bộ trưởng và nghị sĩ phải hành động chống lại tình trạng « phân rã » tổ quốc. Họ tố cáo « một hành động chống kỳ thị chủng tộc nào đó », do những kẻ « có thái độ khinh thị quốc gia, truyền thống, văn hóa nước Pháp và muốn thấy đất nước này bị tan rã khi cho lột bỏ quá khứ và lịch sử đất nước ».

Bài viết còn lên án « tình trạng Hồi giáo hóa và nạn băng đảng ngoại ô » vì « luật lệ của nền Cộng Hòa đã không được áp dụng tại bất kỳ thành phố, khu phố nào » và « chính phủ sử dụng các lực lượng an ninh như là những tác nhân bổ sung và bia đỡ đạn để đối phó với những người Pháp "Áo Vàng" đến bày tỏ nỗi tuyệt vọng »

Những người ký tên bài viết cho rằng họ « không thể khoanh tay đứng nhìn » trước những « mối họa » ngày càng lớn và khẳng định « sẵn sàng ủng hộ những chính khách nào có những quyết sách bảo vệ quốc gia ». Những người này còn bóng gió rằng nếu như tình hình không được cải thiện, giới quân nhân rất có thể sẽ dấn thân vào « một nhiệm vụ hiểm nghèo bảo vệ các giá trị nền văn minh và đồng bào Pháp trên lãnh thổ quốc gia », và dự báo nguy cơ « một cuộc nội chiến ».

Những cảnh báo này một lần nữa được các tác giả nhắc lại trong một bài diễn đàn thứ hai, đăng ngày 10/5, gần ba tuần sau đó, cũng trên tuần báo có xu hướng cực hữu Valeurs Actuelles, tố cáo chính phủ có thái độ hèn nhát trước mối đe dọa Hồi giáo cực đoan.

« Tiết chế phát ngôn » hay hạn chế tự do ngôn luận ?

Chính phủ Pháp, thông qua lời bộ trưởng Quân Lực Pháp, bà Florence Parly, đã có những phản ứng mạnh mẽ, cho những lời lẽ trên chẳng khác gì là những lời « thóa mạ nhắm thẳng vào hàng ngàn binh sĩ. » Bà nhắc lại quyền tự do ngôn luận là một quyền cơ bản chung cho mọi công dân Pháp nhưng giới quân nhân còn có « bổn phận tiết chế » các phát biểu.

Dù rằng các nhà quan sát tại Pháp ít nhiều đồng tình về những ghi nhận về tình hình đất nước, nhưng việc một số quân nhân công khai bày tỏ chính kiến chỉ trích chính phủ đã làm dấy lên các cuộc tranh luận chính trị : Đâu là giới hạn của « nghĩa vụ hạn chế phát ngôn » ?

Đây không phải là lần đầu tiên giới quân nhân Pháp công khai chỉ trích cách điều hành, xử lý các cuộc khủng hoảng chính trị - xã hội của đất nước. Giới nghiên cứu về luật nhắc lại rằng, trong giới công chức và quân nhân, có một nguyên tắc phải tuân thủ : « Phát biểu có chừng mực ».

Theo quan niệm của Pháp, phát ngôn vừa phải là một sự « đối chứng giữa tự do nhận thức và hệ quả của sự trung lập trong phụng sự. Nghĩa vụ này duy trì một sự tự do chính kiến, nhưng có giới hạn, và không làm bóp nghẹt sự tự do đó » (Claire Legras, Viện Nghiên cứu Chính trị Paris và Trường Quản trị Hành chánh ENA – trang mạng Cairn.info)

Quân đội và quy luật « im lặng là vàng »

Bổn phận phát biểu có chừng mực được áp dụng cho mọi công chức tại Pháp, nhưng với nhiều sắc thái khác nhau. Tuy nhiên, với giới quân nhân, nghĩa vụ đó được thực thi chặt chẽ hơn, và được quy định thành luật. Bởi vì, giới quân nhân không là một công dân bình thường như bao người khác. « Trong mọi trường hợp, vị thế quân nhân đòi hỏi tinh thần hy sinh, có thể đi đến mức hy sinh tuyệt đối, kỷ luật, tư thế sẵn sàng, lòng trung thành và tính trung lập » (bộ Luật Quốc phòng, điều 4111-1).

Họ cũng được hưởng các quyền và quyền tự do như bao công dân khác, nhưng việc thực hiện một số quyền thì bị hạn chế, đôi khi bị cấm (Luật Quốc phòng, điều 4121-1). Điều đó có nghĩa là, họ chỉ có thể phát biểu các quan điểm về tôn giáo, chính trị hay triết lý « ngoài khuôn khổ nhiệm sở và có chừng mực do vị thế quân nhân đặt ra. Quy định này được áp dụng cho mọi phương tiện bày tỏ chính kiến » (Luật Quốc phòng, điều L-4121-2).

Thế nên, theo đại tướng Henry Bentégeat, cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp (2002-2006), vụ « những bài diễn đàn của giới tướng lĩnh », trên đài France Culture, một lần nữa khẳng định quân nhân phải có nghĩa vụ/bổn phận « tiết chế » phát ngôn dù là đã về hưu. Ông giải thích :

« Một quân nhân, dù đã về hưu, nhất là khi họ mang hàm tướng, không thể đưa ra những quan điểm về những vấn đề quốc phòng, vốn dĩ có thể dẫn đến việc cung cấp các thông tin bị bóp méo, hay đưa ra những lập trường chính trị với tư cách là một quân nhân.

Người ta chỉ có thể nói về chính trị, đơn giản là nhìn từ một quan điểm bên ngoài và không đảng phái. Thế nên, đối với những quân nhân ở cấp bậc ít quan trọng hơn, đương nhiên họ có một chút tự do ngôn luận hơn, nhưng vẫn có giới hạn.

Lúc nào cũng phải tuân theo những nguyên tắc cơ bản, họ không nên, và không bao giờ có ý kiến với tư cách là một công dân về những chủ đề mà cuộc đời nhà binh không hề chuẩn bị hay đào tạo, về những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn thể dân chúng.

Việc tự phô trương mình, nâng cao giá trị cấp bậc quân đội, những chức vụ đã kinh qua, đã là một lỗi thật sự, bởi vì, với tư cách là một quân nhân, họ có nghĩa vụ tuyệt đối trung lập. »

Bộ trưởng Quân Lực Pháp, bà Florence Parly, tại trung tâm huấn luyện Satory, ngoại ô phía Tây Paris, ngày 07/05/2021. AFP - MARTIN BUREAU

Quân đội không được tham chính

Liệu những đe dọa trừng phạt các tác giả bài viết mà bộ trưởng Quân Lực Pháp đưa ra có ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận của giới quân nhân hay không ? Vấn đề này hiện đang gây nhiều tranh luận ở Pháp khi giới quân nhân cho rằng đã đến lúc nên lắng nghe họ.

Nhưng nhiều ý kiến, nhất là từ bộ trưởng Quân Lực Pháp, cho rằng bài diễn đàn của một số nhân nhân, đã phá hỏng nguyên tắc « trung lập », « phi chính trị », những nền tảng tạo nên uy tín cho quân đội và sự gắn kết xã hội.

Không chỉ thế, theo đại tướng Henry Bentégeat, hành động này của một số quân nhân « trù bị » (những quân nhân đã về hưu nhưng vẫn có thể được triệu tập bất cứ lúc nào, được gọi là đạo quân thứ hai) còn có rủi ro gây chia rẽ ngay trong lòng nội bộ quân đội, phá vỡ những giá trị của nền Cộng hòa.

« Hệ quả của việc tham gia chính sự là nguy cơ làm suy yếu niềm tin của người dân Pháp đối với quân đội. Tại sao ư ? Tôi còn nhớ cách nay bốn năm, có một cuộc thăm dò do viện IPSOS thực hiện, thật sự gây ấn tượng cho tôi. Khi được hỏi nghề nào thể hiện rõ nhất các giá trị của nền cộng hòa, có đến 60% người được hỏi đã trả lời rằng "nghề nhà binh". Thế nên, khi các quân nhân không tuân thủ các quy định, khi họ tham chính, họ không còn đại diện cho những giá trị cộng hòa nữa ».

Quân đội và Chính trị : Hai thái cực khác nhau

Phải chăng sự việc phản ảnh có sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa quân đội và tổng thống ? Giới chuyên gia tin chắc là « Không ». Hình ảnh các tướng lĩnh bao quanh tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhân ngày lễ 08/5, kỷ niệm quân Đồng Minh chiến thắng phát xít Đức, tại Khải Hoàn Môn, là một minh chứng điển hình.

Trải qua bao cuộc chiến, những bi kịch chính trị trong dòng chảy lịch sử, nước Pháp ngày nay, dưới nền Đệ Ngũ Cộng Hòa, đã hình thành nên một nền tảng cơ bản vững chắc trong mối quan hệ giữa hai giới quân sự - chính trị, theo đó « Quyền lực quân sự phục tùng cho quyền lực dân sự ».

Đây cũng chính là nguyên tắc sống còn cho mọi chính phủ dân sự và một xã hội dân chủ. Điều này được quy định rõ trong Hiến Pháp của nước Pháp, điều số 5 và 15 : « Tổng thống Cộng hòa là tổng tư lệnh quân đội ». Nguyên thủ quốc gia sẽ là người đưa ra các quyết định quan trọng, dựa trên những đề xuất từ vị tham mưu đặc biệt, thường sau này được bổ nhiệm làm tổng tham mưu trưởng của quân đội.

Tuy mỗi bên một vị trí, nhưng Tổng tham mưu trưởng phải chịu sự quản lý của bộ trưởng Quốc Phòng (thuộc phe dân sự). Đây cũng chính là những cơ quan thực thi các quyết định do hội đồng quân sự đưa ra.

Tuy có sự tiếp xúc cận kề với nhau, nhưng đại tướng Henry Bentégeat lưu ý thêm rằng giữa quân đội và chính trị là hai nền văn hóa, hai lối suy nghĩ rất khác nhau. Giữa đôi bên luôn tồn tại những lằn ranh giới không nên vượt qua. Lịch sử nước Pháp chứng minh hiếm có những nhà binh nào trở thành những nhà lãnh đạo đất nước tài ba, ngoại trừ hai gương mặt lịch sử vẫn còn gây nhiều tranh cãi là Napoleon và tướng De Gaulle, cha đẻ của nền Đệ Ngũ Cộng Hòa.

« Tuyệt đối là không, đó không cùng một nghề. Khi họ là lãnh đạo quân đội, họ có thói quen thực thi quyền hành, những cách thực hiện quyền lực trong một sơ đồ, mà ở đó, các quy tắc phải rõ ràng, cụ thể, có phân định giới hạn. Với giới chính trị thì lại không giống như vậy, nó không có rõ ràng như giới quân nhân.

Quân nhân và chính khách, đó là hai văn hóa khác nhau. Với giới quân sự, điều họ thích chính là các mục tiêu phải được vạch ra một cách rõ ràng, là sự chặt chẽ, có kế hoạch. Còn giới chính trị thì không như vậy. Đó là sự đồng thuận, sự mập mờ, thi thoảng ít nhiều cũng phải che giấu các mục tiêu. Đó là sự thương lượng nhiều hơn là đối đầu. Quả thật, đó là những kiểu văn hóa hoàn toàn khác biệt. Để có thể làm việc chung với nhau, chính trị và quân sự, bên này hay bên kia có những bước không nên vượt qua. »

Những quân nhân đăng diễn đàn sẽ bị trừng phạt ra sao hiện vẫn chưa rõ, nhưng cuộc đọ sức giữa số quân nhân trên và chính phủ tiếp tục dai dẳng. Hôm qua, 18/5, bài diễn đàn thứ ba đã được đăng. Tờ Valeurs Actuelles còn mở hẳn một mục kêu gọi ký tên kiến nghị ủng hộ số sĩ quan trên.

Một hành động thách thức cấp trên ? Một điều chắc chắn là tranh luận lại dấy lên vào thời điểm nước Pháp « rậm rịch » chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống 2022. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy gần 60% người dân Pháp ủng hộ các quan điểm của các quân nhân trên.

Điều làm cho ông Macron, vốn có ý định ra tái tranh cử nhiệm kỳ hai, thêm phần lo lắng: 44% số cảnh sát và quân nhân được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho Marine Le Pen, chủ tịch đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia RN. Và tỷ lệ này sẽ tăng lên 60% nếu bà Marine Le Pen đối đầu với ông Macron trong vòng hai.

