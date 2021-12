Tạp chí xã hội

Lại thêm một năm có “lễ” nhưng không có “hội” dịp cuối năm tại Pháp, cũng như hầu hết các nước trên thế giới. Biến thể Omicron của SARS-CoV-2 dồn dập đến châu Âu và thổi bay mọi hy vọng có những ngày lễ “bình thường mới”.

Đại lộ Champs-Elysées vẫn lung linh ánh đèn. Nhiều khu chợ Giáng Sinh vẫn được tổ chức. Cây thông Noel cao 25 mét vẫn đứng dưới mái vòm tòa nhà chính của Galeries Lafayette. Những tủ kính trưng bày của các cửa hàng lớn ở Paris (Galeries Lafayette, Printemps Haussmann, BHV Marais, Samaritaine, Beaugrenelle, Le Bon Marché Rive Gauche) hóa thành những tác phẩm nghệ thuật hay những sân khấu nhỏ sống động, kể những câu chuyện cổ tích làm mê mẩn cả trẻ em lẫn người lớn. Một chút thần tiên của Giáng Sinh để xua bớt không khí ảm đạm vì biến thể Omicron, trong khi tất cả đều mệt mỏi, xuống tinh thần vì hai năm dịch ròng rã.

Ngày 25/12/2021, ngưỡng 100.000 ca nhiễm trong vòng 24 giờ đã đến sớm hơn dự kiến của giới chuyên gia và chính phủ, một phần do số ca xét nghiệm cao kỉ lục trước khi đoàn tụ với gia đình : 6,2 triệu xét nghiệm trong tuần trước lễ Giáng Sinh. Nhìn vào tốc độ lây nhiễm gấp hai, gấp ba của biến thể Omicron (một người nhiễm Omicron có thể nhiễm cho 10 người khác), nhà dịch tễ học Arnaud Fontanet dự báo “sẽ có vài trăm nghìn ca nhiễm mỗi ngày tại Pháp vào tháng Giêng”.

Năm mới đến trong yên lặng

Dù tạm thời biến thể Omicron không tạo nên những làn sóng nhập viện ồ ạt, nhưng vì lây lan dễ hơn và nhanh hơn, nên ngay từ ngày 18/12, chính phủ đã yêu cầu các địa phương hủy mọi hoạt động lễ hội ngày cuối năm, dựa theo khuyến cáo tái lập những biện pháp đáng kể phòng ngừa nguy cơ dịch lây lan đêm giao thừa của Hội đồng Khoa học về Covid-19 :

“Nhìn vào thực tế dịch gia tăng và những nguy cơ liên quan đến các hoạt động lễ hội cuối năm, các biện pháp hạn chế đáng kể cần được chính quyền ban hành cho dịp giao thừa (kể cả dưới hình thức hạn chế hoạt động tập thể hoặc giới nghiêm)…

Vào dịp Năm mới, Hội đồng Khoa học cảnh báo về thái độ một số công dân có thể sẽ khác với hoạt động lễ hội ít nhiều được kiểm soát (Noel)… Do đó, Hội đồng Khoa học muốn có một biện pháp để tránh dịp Năm mới gây nên những ổ dịch Omicron nhỏ, có thể sẽ lây lan rất nhanh trong những ngày sau đó trên khắp cả nước, căn cứ vào việc người dân di chuyển nhiều trong thời gian này”.

Theo bộ trưởng Y Tế Olivier Veran, Noel là dịp đoàn tụ gia đình, nên mọi người đều thận trọng cho người thân, đặc biệt là ông bà, cha mẹ, nhưng “ngày 31/12 là thời điểm có rất nhiều cuộc tụ tập mà rất nhiều người không biết nhau”. Đại lộ Champs-Elysées ở kinh đô Ánh Sáng vẫn lung linh ánh đèn nhưng thiếu tiếng pháo hoa và buổi hòa nhạc dự kiến diễn ra đêm giao thừa. Tất cả đều do biến thể Omicron ! Ngày 18/12, “thành phố Paris lấy làm tiếc phải thông báo hủy toàn bộ hoạt động lễ hội dự kiến tổ chức ở đại lộ Champs-Elysées ngày 31/12 vì tình hình dịch bùng phát và theo những thông báo mới của chính phủ”.

Chương trình biểu diễn của nhiều nhà hát tại Paris dịp cuối năm cũng bị xáo trộn, không phải do các biện pháp hạn chế mà do thiếu nhân lực vì ngày càng có nhiều nghệ sĩ bị nhiễm Covid-19. Hãng tin Pháp AFP cho biết ở nhà hát Mogador, vở kịch Le Roi Lion (Vua sư tử), được chuyển thể từ vở nhạc kịch Broadway, đã phải ngừng diễn đến ngày 31/12 vì “có quá nhiều ca nhiễm Covid-19 trong dàn nghệ sĩ”. Ngày 22/12, nhà hát Châtelet cũng thông báo phải hủy nhiều buổi diễn vở kịch Cole Porter in Paris (Cole Porter ở Paris). Tình hình chưa đến mức quá lo ngại ở Nhà hát Thành phố (Théâtre de la Ville) “các nhóm kịch vẫn biểu diễn” nhưng giám đốc Jean-Marc Dumontet cho rằng nhà hát “kiểu gì cũng sẽ phải thích nghi” với tình hình dịch mới.

Tiêm chủng và ý thức người dân giúp tránh giới nghiêm

Số ca nhiễm tăng với tốc độ chóng mặt, kéo theo số ca nhập viện và nguy kịch cần điều trị tích cực tăng theo, nhưng tạm thời vẫn nằm trong khả năng của hệ thống y tế. Chính phủ Pháp “đặt cược” vào tiêm chủng để tránh tái phong tỏa. Pháp là một trong những nước có tỉ lệ tiêm chủng cao, gần 90% người dân trên 12 tuổi đã được chủng ngừa. Chiến dịch tiêm chủng được mở rộng cho đối tượng là trẻ em từ 5-12 tuổi dựa trên tinh thần tự nguyện.

Ngoài tỉ lệ tiêm chủng cao như vậy, cùng với sự thận trọng của người dân trong dịp lễ cuối năm, giáo sư Oliver Bouchaud, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới ở Bệnh viên Avicenne (Paris), khi trả lời RFI cho rằng những biện pháp tạm thời là “đủ” để duy trì cuộc sống chịu quá nhiều “hạn chế” trong suốt hai năm qua :

“Xã hội Pháp cần giai đoạn lễ hội cuối năm này, dịp đoàn tụ gia đình, để thư giãn. Nếu như có thể nói, tình hình trong các bệnh viện ở Pháp hiện nay đúng là đáng quan ngại nhưng chưa đến mức bão hòa thực sự trong trước mắt.

Phải nhắc lại là tỉ lệ tiêm chủng hiện nay ở Pháp cho phép có chút khả năng hành động mà nhiều nước không có được do tỉ lệ tiêm chủng không cao. Tôi nghĩ rằng chính sự khác biệt này đã giúp chúng ta có chút khả năng áp dụng những biện pháp ít nghiêm ngặt hơn so với những nước khác. Hoặc là chúng ta áp dụng biện pháp tối đa, phong tỏa hết từ bây giờ, tự trấn an rằng “đó là cách tốt nhất để tự bảo vệ tương lai”. Đúng là nhìn thuần túy về mặt dịch tễ học, đó là điều tốt nhất nên làm, thế nhưng phải trả cái giá như nào cho xã hội, cho kế hoạch xã hội và kinh tế. Tôi nghĩ rằng trong tình hình hiện này thì có lẽ chưa thực sự cần thiết đi đến mức đó”.

Chính vì vậy, Hội đồng Khoa học kêu gọi “mỗi người dân Pháp thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân dịp Năm mới 2022 này”. Có nghĩa là “hạn chế quy mô hội họp”, “xét nghiệm nhiều ngày 31/12”, “một người nên tránh đến nhiều nơi vì nếu người đó bị nhiễm Covid-19 thì sẽ gây ra nhiều ổ dịch” và “tránh gặp người trên 65 tuổi trong tuần đầu tiên của tháng Giêng” nếu như người đó gặp nhiều người ngày cuối năm.

Đối với các cấp chính quyền địa phương, ngày 23/12, bộ trưởng Nội Vụ Gérald Darmanin đề nghị “không tổ chức truyền thống chúc mừng Năm mới để nhất quán với chính sách của cả nước và thể hiện gương mẫu” nhằm “cùng nhau đề phòng sự xuất hiện của các ổ dịch có khả năng làm tăng tốc độ lây nhiễm của virus”.

Nhiều địa phương đã hủy bữa tiệc Năm Mới dành riêng cho người cao tuổi. Thay vào đó, họ chuẩn bị những lẵng quà có đủ rượu vang, gan ngỗng béo, bánh kẹo. Họ mời người cao tuổi đến tòa thị chính, dành khoảng 2 tiếng để tiếp đón, cùng uống cà phê, hàn huyên và tặng quà vì dịch bệnh khiến người cao tuổi chịu khá nhiều “thiệt thòi” do tình trạng sức khỏe, khá cô đơn vì xa con xa cháu…

Người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão cũng được chú ý đặc biệt trong dịp lễ cuối năm. Trong khi có khoảng 200 đến 400 trên tổng số 7.000 cơ sở chăm sóc y tế người cao tuổi (EPHAD) tại Pháp thắt chặt các biện pháp phòng dịch để đối phó với biến thể Omicron, thì nhiều trung tâm đi theo những khuyến cáo của chính phủ. Đây là trường hợp của Trung tâm dưỡng lão Saint-Vincent-de-Paul ở Essarts-en-Bocage, vùng Vendée, theo giải thích với RFI của giám đốc Bruno Gaboriaux :

“Chúng tôi dựa trên điều mà chúng tôi gọi là luật chung, có nghĩa là những người sống trong trung tâm dưỡng lão có cùng quyền lợi với mọi công dân Pháp, mà không phải chịu bắt buộc đặc biệt nào. Tôi thường nói đùa với các thành viên trong trung tâm là điều duy nhất mà chúng ta không được làm, đó là đi đến vũ trường vì vũ trường phải đóng cửa hết rồi !

Nếu như các cụ sống trong trung tâm của chúng tôi muốn tổ chức Giáng Sinh với gia đình, chúng tôi khuyến khích họ. Chúng tôi cũng khuyến khích gia đình các cụ đi xét nghiệm và họ làm theo. Tôi nói với các cụ sống ở đây là cẩn thận với trẻ con, vì theo tôi, nguy hiểm là ở chỗ đó vào dịp lễ Giáng Sinh. Bộ Y Tế đã khuyến nghị chúng tôi không nên áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn những khuyến cáo đã được gửi đến. Nhưng điều cuối cùng là các cụ có toàn quyền quyết định, có những cụ thấy sợ hơn hoặc vui hơn những người khác. Thực tế là vậy”.

Đối với thanh niên, tổng thống Emmanuel Macron không ngần ngại sử dụng ngôn từ “trẻ” hơn để thuyết phục họ tiêm chủng, tự xét nghiệm trước khi gặp ông bà, cha mẹ. Trong đoạn video được đăng trên TikTok, mạng xã hội ưa thích của giới trẻ, nguyên thủ Pháp khích lệ : “Kể cả khi bạn đã tiêm chủng thì vẫn nên tự xét nghiệm hoặc xét nghiệm ở labo để chắc chắn rằng bạn không mang virus trước khi gặp người thân. Dù bạn đã tiêm mũi đầu hay tiêm nhắc lại, đã đến lúc đi tiêm chủng”.

Còn trên Twitter, ông kêu gọi “tuân thủ những biện pháp phòng dịch, hãy xét nghiệm để chắc không nhiễm virus và trong trường hợp có triệu chứng, hãy cách ly, thông báo cho người thân biết” và “hãy chú ý chăm sóc nhau !”

Sau cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng Dịch tễ ngày 27/12, một lần nữa, chính phủ chỉ ban hành thêm một số biện pháp phòng dịch. Tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân Pháp lại được đề cao để tránh tái lập giới nghiêm. Phiên họp điểm tình hình dịch tới dự kiến tổ chức vào ngày 05/01/2022.

