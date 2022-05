Tạp chí xã hội

Ba tuần sau khi tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử, ngày 16/05/2022 nước Pháp mới có tân thủ tướng, bà Elisabeth Borne, cựu bộ trưởng Lao Động. Tổng thống Pháp được bầu theo phương thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp với nhiệm kỳ 5 năm, vậy thủ tướng Pháp được bầu chọn như thế nào, có vai trò ra sao ? Tổng thống và thủ tướng chia sẻ quyền lực thế nào ? Thủ tướng Pháp có thể bị bãi nhiệm hay không ? Định chế nào giám sát hoạt động của thủ tướng ?

Pháp là nước duy nhất ở Liên Âu thủ tướng do tổng thống chỉ định

Cách bầu chọn thủ tướng ở Pháp khác hẳn với hầu hết các nước khác ở châu Âu. Nước Pháp có bầu cử tổng thống, bầu cử Quốc Hội, nhưng không có bầu cử thủ tướng. Tại Phần Lan, Tây Ban Nha, Đức, thủ tướng do Quốc Hội bỏ phiếu lựa chọn, còn Pháp là nước duy nhất ở Liên Âu thủ tướng do đích thân tổng thống chỉ định. Ngày 18/05/2022, trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt, ông Jean-Jacques Ladet, dân biểu cấp tỉnh, tỉnh Loire, giải thích :

« Ở nền Đệ ngũ Cộng hòa, thủ tướng Pháp do tổng thống chỉ định. Quy định về chức vụ thủ tướng có từ năm 1958. Hiến Pháp ấn định bầu cử tổng thống Pháp diễn ra theo phương thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp và tổng thống chỉ định thủ tướng.

Việc lựa chọn thủ tướng phụ thuộc vào bối cảnh lập pháp. Cách nay ít năm, nhiệm kỳ tổng thống 7 năm đã được đổi thành nhiệm kỳ 5 năm để có sự tương ứng giữa các cuộc bầu cử : bầu cử tổng thống diễn ra trước, sau đó là bầu cử lập pháp mà về nguyên tắc là giúp giành đa số ở Nghị viện cho đảng của tổng thống. Và căn cứ theo đa số ở nghị viện, tổng thống chọn thủ tướng.

Tình huống đơn giản nhất là thủ tướng có chung đường hướng, đảng phái chính trị với tổng thống, theo đó các dự án tổng thống đề xuất và trình bày trong chương trình tranh cử cũng khớp với dự án các dân biểu trong đảng của tổng thống (đảng Cộng hòa Tiến bước) đề xuất, bởi Emmanuel Macron đại diện cho đa số. Đây là tình huống đơn giản nhất vì dự án của đôi bên khớp nhau.

Thế nhưng, cũng có thể xảy ra trường hợp đa số trong Nghị viện không phải thuộc đảng mà tổng thống Pháp mong muốn. Đây là chuyện đã từng xảy ra và dẫn đến điều được gọi « chung sống » (cohabitation). Đó là một điều bắt buộc mang tính chính trị, và có lẽ là duy nhất. Chuyện này từng xảy ra ở thời tổng thống François Mitterrand, hồi năm 1986, kỳ bầu cử lập pháp khi đó được tổ chức theo tỷ lệ đại diện, theo đó đa số ghế Nghị viện không thuộc về các dân biểu trong đảng của tổng thống François Mitterrand. Vì thế, tổng thống François Mitterrand, dù thuộc cánh tả, nhưng buộc phải chọn một thủ tướng là người của cánh hữu - ông Jacques Chirac.

Chuyện tương tự lặp lại vào năm 1997, khi Jacques Chirac là tổng thống và đã giải tán Quốc Hội, nhưng theo lá phiếu của cử tri Pháp, đa số Nghị viện lại thuộc về cánh tả. Ông Lionel Jospin được tổng thống Jacques Chirac chọn làm thủ tướng ».

Thủ tướng Pháp không nhất thiết phải là dân biểu Nghị Viện hay người đứng đầu phe chiếm đa số tại Nghị Viện. Chẳng hạn, cựu thủ tướng Pháp Jean Castex, trước khi được tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm hôm 03/07/2020, chỉ là một dân biểu địa phương thuộc đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa (LR), vốn không phải là đảng chiếm đa số tại Hạ Viện. Lùi xa hơn nữa, vào năm 1993, trong nhiệm kỳ 2 « chung sống » về chính trị, tổng thống Pháp François Mitterand đã không chọn Jacques Chirac, lãnh đạo đảng cánh hữu chiếm đa số tại Nghị Viện, làm thủ tướng, mà nhân vật được Mitterand chỉ định làm thủ tướng khi đó là ông Edouard Balladur, cũng thuộc phe hữu.

Vai trò của thủ tướng Pháp

Nhìn lại lịch sử nền Đệ ngũ Cộng hòa, lần đầu nước Pháp có thủ tướng là vào tháng 01/1959, căn cứ vào Hiến pháp 1958. Từ đó đến nay, nước Pháp đã trải qua 80 đời thủ tướng. Văn phòng thủ tướng Pháp được đặt tại số 57 rue Varenne, quận 7, Paris. Phủ tổng thống Pháp thường được gọi là điện Elysée (palais de l’Elysée), còn phủ thủ tướng được gọi là điện Matignon (hotel de Matignon). Dân biểu Ladet cho biết thêm về vai trò của thủ tướng Pháp :

« Thủ tướng là người đứng đầu nội các Pháp, chính thủ tướng lãnh đạo chính phủ, chỉ đạo hành động của chính phủ. Người ta thường nói thủ tướng chỉ đạo chính sách của quốc gia, nhưng chia sẻ quyền hành pháp với tổng thống, kiểu như cơ quan hành pháp có « hai cực » : một cực do tổng thống, cực còn lại do thủ tướng nắm giữ. Thủ tướng có thể được coi là người điều phối dự án mà tổng thống Pháp nêu lên và giới thiệu trong chiến dịch tranh cử tổng thống, cũng như các dự án mà nhóm dân biểu chiếm đa số ở Hạ Viện đề xuất.

Khi đảng của tổng thống nắm đa số ghế ở Hạ Viện, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn, các dự án của đôi bên khớp nhau. Có thể nói một cách hình ảnh là tổng thống Pháp là kiến trúc sư, còn thủ tướng là người thực hiện, bởi có những lĩnh vực tổng thống vẫn có quyền tối cao, chủ yếu liên quan đến ngoại giao và quốc phòng. Trong những lĩnh vực này, chúng ta phụ thuộc vào quyền quyết định của tổng thống nhiều hơn là thủ tướng. Tuy nhiên, chuyện này cũng ít nhiều phụ thuộc vào tính cách của vị tổng thống đương nhiệm.

Kể từ thời tổng thống Sarkozy, các vị tổng thống Pháp hiện diện nhiều hơn trước đây. Thời trước, thủ tướng và tất cả các vị bộ trưởng xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt trước truyền thông, còn ngày nay, thậm chí là người ta còn thấy tổng thống xuất hiện hơi nhiều quá trước truyền thông. Chẳng hạn, trong nhiệm kỳ đầu của tổng thống Macron, chúng ta thấy ông ấy xuất hiện rất nhiều. Tổng thống Macron can dự rất nhiều vào các hồ sơ đối ngoại, hay khi có các cuộc xung đột, chẳng hạn xung đột Ukraina. Sự can dự của tổng thống khi đó là hết sức bình thường, hay như khi nổ ra phong trào Áo Vàng (Gilets Jaunes), khủng hoảng y tế, chúng ta đều thấy tổng thống xuất hiện nhiều. Vậy đấy, như quý vị thấy, thì có một kiểu chia sẻ quyền hành pháp giữa thủ tướng và tổng thống, và điều này phần nào liên quan đến tính cách của tổng thống.

Thủ tướng đề xuất thành phần chính phủ với tổng thống và tổng thống bổ nhiệm. Rồi sau đó, nội các thực hiện công việc theo thông lệ với sự điều phối, dẫn dắt của thủ tướng xoay quanh các dự luật. Chính phủ đưa ra các đề xuất với Hạ Viện về các dự luật.

Có một điều quan trọng là thông qua Văn phòng thủ tướng, chính phủ có thể cam kết trách nhiệm trước Quốc Hội. Điều này không tạo ra nguy cơ, rủi ro, mà thực ra là được làm theo truyền thống, tức là một khi chính phủ được bổ nhiệm, thủ tướng sẽ phát biểu trước Quốc Hội, cam kết chính phủ thực hiện trách nhiệm thông qua bài phát biểu về chính sách chung, trong đó thủ tướng trình bày các dự án chính trị mà thủ tướng sẽ phát triển trong nhiệm kỳ của mình. Đương nhiên là Hạ Viện bỏ phiếu thông qua và nếu nắm được đa số ở Hạ Viện thì cuộc bỏ phiếu này chỉ mang tính hình thức.

Tóm lại, có thể nói rằng thủ tướng chỉ đạo các hành động liên quan đến đời sống công, và chắc chắn là trong sự cân bằng về quyền lực hành pháp với tổng thống Pháp. Thủ tướng lập nội các, thực hiện công việc của chính phủ với hàng ngàn dự luật. Thủ tướng cũng cam kết thực hiện trách nhiệm của mình trước các dân biểu Hạ Viện ».

Về bộ máy chính quyền, ngoại trừ một số chức vụ đặc biệt do tổng thống Pháp chỉ định tại Hội đồng bộ trưởng, đa số các vị trí quan trọng trong bộ máy hành pháp thuộc quyền bổ nhiệm của thủ tướng Pháp. Các bộ trưởng do tổng thống bổ nhiệm nhưng là dựa trên đề xuất của thủ tướng. Nếu như tổng thống là chỉ huy quân đội thì thủ tướng là người chịu trách nhiệm về công tác phòng vệ quốc gia. Chính phủ có quyền triển khai lực lượng vũ trang ra nước ngoài nhưng phải báo cáo lên Quốc Hội muộn nhất là 3 ngày sau khi chiến dịch can thiệp quân sự ở nước ngoài bắt đầu.

Tổng thống không thể « hạ bệ » thủ tướng

Mặc dù thủ tướng Pháp do tổng thống chỉ định, nhưng ngược lại, tổng thống không có quyền bãi nhiệm thủ tướng. Thủ tướng chỉ ra đi nếu chính thủ tướng xin từ chức hoặc với lá phiếu bất tín nhiệm của Quốc Hội. Dân biểu Ladet giải thích cụ thể :

« Tổng thống không thể cách chức thủ tướng. Hiến Pháp không cho phép tổng thống bãi nhiệm thủ tướng. Theo tôi biết thì điều này chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, thủ tướng có thể đệ đơn từ chức khi quan hệ giữa thủ tướng và tổng thống diễn ra không được như ý. Khi đó, tổng thống có thể đề nghị thủ tướng từ chức nhưng chính thủ tướng là người đệ đơn từ chức lên tổng thống. Việc này mới xảy ra gần đây, vì sau kỳ bầu cử tổng thống Pháp, theo thông lệ thủ tướng sắp mãn nhiệm tìm cách nào đó để từ chức và dĩ nhiên là tổng thống chấp nhận để có thể thành lập một chính phủ mới, có thể là phù hợp với dự án mới để phát triển đất nước. Trong trường hợp này, tổng thống thậm chí không cần đề cập đến mà thủ tướng có thể chủ động đệ đơn từ chức.

Sự cân bằng quyền lực được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu bất tín nhiệm, theo đó 1/10 tổng số 577 dân biểu Hạ Viện, nếu làm tròn tức là 58 dân biểu, có thể đề xuất tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm về một vụ việc cụ thể nào đó và nếu đa số dân biểu chọn lá phiếu bất tín nhiệm, thì thủ tướng và chính phủ bị yêu cầu từ chức. Thủ tục bỏ phiếu bất tín nhiệm được thực hiện khá thường xuyên, nhưng luôn trong bối cảnh đa số ở Hạ Viện thuộc về phe thủ tướng. Đó cũng là cách Hạ Viện giám sát, kiểm soát chính phủ ».

Trong suốt hơn 60 năm dưới nền Đệ ngũ Cộng hòa, đã có hơn 100 lần Hạ Viện Pháp bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng và chính phủ, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất dẫn đến việc giải tán chính phủ : năm 1962, tổng thống De Gaulle muốn tổ chức trưng cầu dân ý về cải cách bầu cử tổng thống, triển khai phương thức bầu cử phổ thông đầu phiếu trực tiếp. Dự án bị các dân biểu phản đối, 280/480 dân biểu chọn lá phiếu bất tín nhiệm chính phủ. Thủ tướng Georges Pompidou phải từ chức và giải tán nội các. Tổng thống De Gaulle đáp lại bằng cách giải tán Hạ Viện, tổ chức bầu cử lập pháp trước thời hạn và chiếm được đa số ghế ở Hạ Viện.

Chính vì Hạ Viện có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng khi không đồng tình với chính sách của người đứng đầu nội các, nên việc thủ tướng được chọn phải cùng đảng phái với phe chiếm đa số tại Hạ Viện là yếu tố then chốt để tránh xảy ra việc bỏ phiếu bất tín nhiệm mỗi khi đôi bên có bất đồng, đẩy chính trường Pháp vào cảnh bấp bênh.

Nếu như tổng thống Pháp được xem là gương mặt đại diện cho quốc gia trong các sự kiện quốc tế chính thức và tầm cỡ, các cuộc thương thuyết, ký kết hiệp ước … thì quyền lực hành pháp của thủ tướng đặc biệt lớn trong trường hợp tổng thống không nắm được đa số tại Hạ Viện. Khi đó, thực quyền hành pháp nằm trong tay thủ tướng, người dẫn dắt, triển khai các chính sách của đất nước.

Chính vì lẽ đó mà ngay sau kết quả bỏ phiếu vòng 2 bầu tổng thống hôm 24/04/2022, các đảng phái chính trị đã ra sức vận động cử tri, thành lập liên minh để vận động cho kỳ bầu cử lập pháp, với hy vọng chiếm đa số ghế tại Hạ Viện, buộc tổng thống Macron phải chọn một người trong phe chiếm đa số tại Quốc Hội làm thủ tướng, nhằm kìm chế quyền lực của tổng thống Macron. Và vì thế mà kỳ bầu cử Hạ Viện Pháp diễn ra vào tháng 06/2022 được xem như « kỳ bầu cử tổng thống vòng 3 ».

Trong tạp chí Người Pháp Nước Pháp kỳ tới, RFI sẽ giới thiệu với quý vị về kỳ bầu cử lập pháp. Mời quý vị đón nghe !

