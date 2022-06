Tạp chí xã hội

Ảnh giới thiệu dự án phim "If Wood could cry, it would cry blood /Tấm Ván Phóng Dao" của nữ đạo diễn Việt Nam Nguyễn Phan Linh Đan được chọn tham dự chương trình La Fabrique Cinéma Liên hoan Cannes 2022.

Là một trong 10 đạo diễn trẻ được chương trình La Fabrique Cinéma mời đến Cannes dự Liên hoan phim quốc tế, Nguyễn Phan Linh Đan ấp ủ giấc mơ bước vào câu lạc bộ của các « đạo diễn hình ảnh », mà tới nay chưa một phụ nữ nào chen chân vào được. Linh Đan đến Cannes đem theo dự án If Wood could cry, it would cry blood ( Tấm Ván Phóng Dao ) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mạc Can.

Sinh năm 1996, Nguyễn Phan Linh Đan sớm bước vào thế giới điện ảnh, tốt nghiệp trường nghệ thuật New York University School of Art tại Hoa Kỳ. Linh Đan khẳng định vị trí trong làng nghệ thuật thứ 7 của Việt Nam với Bí Mật Của Gió, đã được công chiếu trong nước từ 2020. Nữ đạo diễn này đang chuẩn bị ra mắt công chúng Cô Gái Từ Quá Khứ vào mùa thu năm nay. Năm ngoái, cô đã đoạt giải thưởng ArteKino Award do Pháp đồng tài trợ vinh danh hình ảnh Đẹp nhất của chương trình Asia Academy Creative Awards liên hoan phim Busan, Hàn Quốc, với dự án Tấm Ván Phóng Dao. Tháng 5/2022 Linh Đan đem dự án này đến Cannes, tiếp tục tìm kiếm các nguồn tài trợ để If Wood could cry, it would cry blood /Tấm Ván Phóng Dao không chỉ là một dự án, mà sẽ là bộ phim dài dầu tiên do một nữ đạo diễn đảm nhiệm vai trò « giám đốc hình ảnh » thực hiện.

RFI Việt ngữ đã gặp gỡ Nguyễn Phan Linh Đan trong những ngày cuối Liên hoan Cannes 2022 để tìm hiểu thêm về dự án cô đang ấp ủ. Mời quý thính giả làm quen với một gương mặt mới trong làng nghệ thuật điện ảnh của Việt Nam.

© https://www.lescinemasdumonde.com/fr

RFI : Thân chào Nguyễn Phan Linh Đan, cảm ơn chị dành một chút thời gian rất bật rộn ở Cannes để đến với RFI. Trước hết Linh Đan có thể giới thiệu qua một chút về Tấm Ván Phóng Dao ?

Linh Đan : « Dự án này tên tiếng việt là Tấm Ván Phóng Dao chuyển thể từ cuốn sách của nhà văn Mạc Can. Ông là một nghệ sĩ Việt Nam từng hay đi trình diễn ở nước ngoài. Bác Mạc Can kể lại câu chuyện của gia đình ở thập niên 1950, tuổi thơ của bác trong một rạp xiếc của gia đình. Bố các Mạc Can là một nhà làm xiếc nổi tiếng ở Việt Nam và hồi còn bé, ba anh em bác biểu diễn màn phóng dao ».

RFI : Tấm Ván Ván Phóng Dao là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Mạc Can ra mắt độc giả từ 2004-2005, rồi được dựng thành kịch sau đó. Đây là câu chuyện của gia đình tác giả trong thời kỳ chiến tranh, Việt Nam còn là một phần Đông Dương, là thuộc địa Pháp. Duyên cớ nào đưa Linh Đan đến với tiểu thuyết này, với Việt Nam của thời kỳ những năm 1950 ?

Linh Đan : « Sang New York học và làm việc, thì trong thời gian đó Linh Đan tìm hiểu nhiều về lịch sử Việt Nam. Giai đoạn 1950 rất quan trọng đối với Linh Đan, bởi được lớn lên bên cụ ngoai và cụ đã kể cho Linh Đan rất nhiều về những năm tháng dưới thời Pháp thuộc. Cụ cũng là người dạy cho Linh Đan tiếng Pháp, mà chị biết, tại Việt Nam bây giờ, thế hệ của Linh Đan có rất, rất ít người trẻ nói tiếng Pháp. Linh Đan muốn hiểu xem tại sao cho đến bây giờ trong nhà vẫn có người nói tiếng Pháp, vẫn thường trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ đó. Khi tìm hiểu về giai đoạn này trong lịch sử Việt Nam, Linh Đan đã tìm thấy được cuốn truyện nói về một gia đình nhà làm xiếc và nghệ thuật. Linh Đan hiểu được nhiều chi tiết và cảm thấy gần gũi với cuốn tiểu thuyết này. Phim kể về câu chuyện của bác Mạc Can, nhưng đó cũng là câu chuyện của chính bản thân mình ».

RFI : Dự án If Wood could cry, it would cry blood /Tấm Ván Phóng Dao đang tiến triển đến đâu ?

Linh Đan : « Hiện tại đã viết xong kịch bản cho dự án. Mang dự án đến Liên hoan Cannes lần này trong khuôn khổ La Fabrique Cinéma và các chương trình để tìm nguồn tài trợ và đầu tư của nước ngoài. Khoản đầu tư trong nước trước mắt đã có được 30 %, nhưng tìm nguồn tài trợ cho những phim độc lập thì rất khó, nên đoàn phải quay sang các liên hoan phim quốc tế khác nhau. Dự án đã được chọn đến Cannes, nhưng trước đây If Wood could cry, it would cry blood /Tấm Ván Phóng Dao đã dự liên hoan phim Hàn Quốc ở Busan trong chương trình Asian Project Market và dự án đã được giải ArteKino của Pháp, nên thấy là có cơ hội để tìm thêm các nhà đầu tư Pháp.

Ngoài Pháp, Linh Đan cũng tiếp tục tìm các nhà đầu tư khác, phối hợp với các nhà tài trợ Đông Nam Á, như là Singapore hay Philippines. Linh Đan bắt đầu đi tìm diễn viên rồi và hy vọng sẽ bắt đầu quay phim từ mùa hè 2023 và địa điểm đã chọn là khu vực Mêkông, đồng bằng Nam Bộ » .

RFI : Trở lại với quá trình cộng tác của chị và La Fabrique du Cinéma, xin nhắc lại đây là một chương trình thuộc Viện Pháp Institut Français, với mục tiêu là khám phá và dẫn dắt các tài năng trẻ tại các nước chậm phát triển và các quốc gia đang vươn lên. Để được chọn vào chương trình này Linh Đan đã trải qua những cuộc thử thách nào ?

Linh Đan : « Trước khi đến Liên hoan Cannes, bọn em đã có chương trình họp qua cầu truyền hình ba tuần vào mỗi tối. Do có 10 dự án đại diện cho 10 nước khác nhau, tìm múi giờ thuận lợi cho mọi người rất khó. Trong thời gian đó, chúng em đã gặp được những người giúp mình đọc kịch bản, hướng dẫn dự án nên đi theo hướng nào, nên tiếp xúc với ai. Đến Cannes, ban tổ chức đã giúp mình có được những cuộc hẹn với các công ty điện ảnh, các nhà tài trợ mà theo họ đấy là những đối tác thích hợp với dự án của mình. Mỗi dự án được hướng dẫn theo một cách riêng. Ngoài các nhà tài trợ, đây còn là nơi để gặp gỡ các nhà soạn nhạc của Pháp cho phim ».

RFI : Linh Đan mong muốn được làm việc với các đối tác Pháp ở những khâu nào ?

Linh Đan : « Thật sự muốn có thể hợp tác với các công Pháp, vì đây là một bộ phim liên quan đến thời kỳ Pháp còn hiện diện ở Việt Nam. Hơn nữa Pháp có nhiều thế mạnh có thể đem lại cho phim. Thí dụ như trong phim sẽ có một số cảnh hoạt hình, mà đây là một lĩnh vực mà Pháp rất mạnh. Linh Đan cũng muốn kết hợp những điểm mạnh của các quốc gia khác nhau cho phim của mình, muốn được giúp đỡ về khâu âm nhạc, âm thanh, bởi đây là những yếu tố rất quan trọng trong một bộ phim. Ngoài ra, Linh Đan cần được hỗ trợ trong phần hậu kỳ và những cảnh có ảnh 3 chiều và hoạt hình 2D. Đây là những điểm mạnh của Pháp và có thể đem lại nhiều cho dự án của Linh Đan. Ban đầu mình cứ nghĩ rằng do phim quay hoàn toàn ở Việt Nam, nên rất khó để cộng tác với nước ngoài, nhưng Linh Đan đã hiểu ra là có nhiều cách để hợp tác, chẳng hạn như những phần thâu và quay khác nhau cũng có thể chia ra và gửi sang các quốc gia khác trong giai đoạn hậu kỳ, hay đưa người nước ngoài sang Việt Nam làm việc, như là đạo diễn hình ảnh hay quay phim ».

RFI : Cảm ơn nữ đạo diễn Nguyễn Phan Linh Đan. Chúc chị và If Wood could cry, it would cry blood /Tấm Ván Phóng Dao nhiều thành công.

Hơn 40 % các dự án được La Frabrique Cinéma hỗ trợ được hoàn tất và có chỗ đứng tại các liên hoan phim. Đến nay có tổng cộng 350 tác phẩm tham dự các festival trên thế giới được « ươm » từ La Frabrique Cinéma.

RFI là một đối tác của La Frabrique Cinéma/ Les Cinémas du Monde.

