Tạp chí xã hội

Trong vòng 10 năm, du lịch bằng xe đạp ngày càng thu hút nhiều du khách. 22 triệu người Pháp cho biết từng đi xe đạp trong kỳ các nghỉ. Du lịch bằng xe đạp đã trở thành loại hình du lịch hành trình phổ biến nhất trên lãnh thổ Pháp, hơn cả đi bộ đường dài. Nước Pháp hiện đang là điểm đến du lịch bằng xe đạp thứ hai trên thế giới, chỉ sau nước láng giềng Đức, với hơn 9 triệu chuyến/năm và thu hút 20% khách đạp xe đi du lịch từ khắp thế giới.

Theo bộ Kinh Tế Pháp đầu năm 2022, từ năm 2016 đến năm 2020, số người đi xe đạp trên các cung đường dành riêng cho xe đạp và các tuyến đường sinh thái/đường xanh đã tăng 15%. Vào năm 2020, 52% người Pháp nói rằng họ quan tâm đến du lịch bằng xe đạp hơn so với trước khủng hoảng Covid-19. Xu hướng này vẫn được duy trì trong năm 2021.

RFI Tiếng Việt ngày 03/06/2022 phỏng vấn Florent Tijou, đại diện hiệp hội France Vélo Tourisme (Pháp - Xe đạp - Du lịch) về sức hút của loại hình du lịch bằng xe đạp tại Pháp.

RFI : Du lịch bằng xe đạp ngày càng phát triển tại Pháp. Đó là nhờ Covid-19 hay du lịch bằng xe đạp đã được hình thành và phát triển từ trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 ?

Florent Tijou : Xin nhắc lại là ở Pháp, về đường bộ, có một kế hoạch phát triển các tuyến đường dành cho xe đạp và các cung đường xe đạp dọc ngang khắp cả nước. Mục tiêu là phát triển hơn 25.600 km đường xe đạp. Đến đầu năm 2022, 67% mạng lưới này đã được mở, tức là việc quy hoạch các tuyến đường dành cho xe đạp hiện đang tiến triển khá nhanh. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta đã có cơ sở hạ tầng cho phép mọi người đi du lịch bằng xe đạp trong lãnh thổ.

Đã được 10 năm kể từ khi các địa phương thực hiện việc quy hoạch này, có thể nói là đa phần các chính quyền địa phương đã rất nghiêm túc trong việc quy hoạch, không chỉ đầu tư vào mở mang mạng lưới đường dành cho xe đạp mà còn nhằm phát triển các dịch vụ với rất nhiều hoạt động quanh mạng lưới nhà nghỉ, dịch vụ cho thuê xe đạp ... để thu hút sự quan tâm chú ý của những người trong ngành vào phương thức đi lại di chuyển, dạo chơi, đi nghỉ, đi du lịch bằng xe đạp. Như vậy, một sự đầu tư mạnh mẽ đã được thực hiện kể từ trước khi dịch Covid-19 xảy ra.

RFI : Vậy Covid-19 có tác động gì không ?

Florent Tijou : Vào năm 2020, khi Covid-19 bùng phát, việc đi du lịch nhìn chung đã bị tác động. Chúng ta không thể ra nước ngoài được nữa, biên giới bị đóng cửa, có rất ít lựa chọn khi đi du lịch. Tại Pháp, khách hàng đã chuyển hướng sang du lịch ngay tại lãnh thổ Pháp.

Ngoài ra, cũng có một tỷ lệ cao đáng kể khách du lịch Pháp quan tâm đến du lịch có trách nhiệm, những chuyến du lịch hơi khác so với cách đi du lịch mà nhìn chung từ trước đến nay chúng ta vẫn biết, chẳng hạn du lịch bằng cách đi bộ đường dài, đi xe đạp. Đây có thể nói là « phe thắng cuộc » trong bối cảnh hiện nay. Ngoài các kỳ nghỉ thì xe đạp cũng là phương tiện đi lại quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Mọi người bắt đầu đi xe đạp rất đông ở những thành phố lớn trong thời gian Covid. Đây cũng là một giai đoạn quan trọng thúc đẩy việc sử dụng xe đạp nói chung, và dĩ nhiên là kéo theo đó là thúc đẩy ngành du lịch xe đạp.

Về số liệu, do có thiết bị đo lường mật độ lưu thông được lắp đặt ở tất cả các tuyến đường cho xe đạp, chúng tôi đã ghi nhận số chuyến đi du lịch xe đạp hồi đầu năm nay đã tăng 39% so với hồi năm 2019. Trên trang web của chúng tôi, nếu chỉ tính đơn thuần về du lịch, so với năm 2019, trong năm 2020 lượng người truy cập đã tăng 86%. Có hơn 3,7 triệu khách đã truy cập trang web của chúng tôi để chuẩn bị, để tìm hiểu thông tin về khả năng đi du lịch bằng xe đạp.

Chúng ta đang ở chứng khiến xu hướng du lịch xe đạp đã tăng khá mạnh, khá rõ rệt, chúng ta sẽ kiểm chứng được thêm trong những năm tới, nhưng rõ ràng là du lịch xe đạp đã được nhiều người biết đến trong 2 năm qua.

RFI : Đâu là những ưu điểm, lợi thế của Pháp để thu hút khách du lịch xe đạp ?

Florent Tijou : Không quá tự phụ, nhưng có thể nói đúng là Pháp là một trong những đất nước đẹp nhất trên thế giới, nhờ các di sản, sự đa dạng về cảnh quan, nhưng người Pháp dường như có xu hướng lãng quên điều đó, đây cũng là xu hướng chung thôi. Du khách thường muốn đi thăm thú nơi khác hơn là đi du lịch trong nước. Nhưng khi có dịch Covid-19, tất cả mọi người chỉ có thể đi lại trong nội địa và người Pháp nhận ra rằng nước Pháp có những di sản rất tuyệt vời, việc đi lại di chuyển rất tốt, như tôi đã nói ở trên, với các cung đường dành riêng cho người đi xe đạp.

Mạng lưới các tuyến đường xe đạp ở Pháp trải dài gần 20.000 km nên có rất, rất nhiều lựa chọn, khả năng du lịch. Mọi người có thể đạp xe từ Paris đến tận Mont Saint-Michel, đi dọc theo bờ biển Đại Tây Dương, đi xe đạp từ Lyon dọc sông Rhône đến tận Địa Trung Hải, đạp xe dọc theo đường bờ biển Manche trên cung đường dành riêng cho xe đạp Vélomaritime. Trên thực tế, khả năng thực hiện các chuyến đi du lịch xe đạp và sự đa dạng về lựa chọn là khá lớn.

RFI : Đâu là những cung đường xe đạp được du khách ưa thích ?

Florent Tijou : Về các hành trình đạp xe được ưa thích, có những hành trình đạp xe du lịch tìm hiểu khám phá lịch sử đã được thiết kế từ cách nay 20 năm với cung đường La Loire à vélo, với sự kết hợp một số ưu thế về di sản, các lâu đài sông Loire. Bản thân sông Loire cũng là một trong những con sông cuối cùng của châu Âu còn giữ được nét hoang dã. Du khách có thể đạp xe dọc sông Loire và tiếp cận với di sản ẩm thực, vốn hiện diện ở mọi vùng lãnh thổ trên cung đường du khách đạp xe qua.

Một cung đường đi xe đạp thu hút rất nhiều khách Pháp là tuyến đường dọc bờ biển Đại Tây Dương. Rồi thì cung đường dọc theo sông Rhône. Việc đầu tư phát triển đang được thực hiện và cho phép du khách đạp xe dọc sông Rhône mà không phải đi vào đường chung với các phương tiện giao thông khác, nhờ những cung đường dành riêng cho người đi xe đạp.

Theo những gì chúng tôi đã quan sát ở đó từ 2-3 năm nay, ngày càng có nhiều khách có nhu cầu về các lộ trình ngắn cho hai ngày nghỉ cuối tuần, hay chẳng hạn đối với các ngày nghỉ kéo dài với ngày lễ và mọi người muốn tận hưởng chút không khí, một chuyến du lịch đạp xe cho ngày nghỉ cuối tuần. Du khách đặc biệt quan tâm các chuyến du lịch đạp xe dọc theo các con kênh. Sẽ rất tốt nếu bắt đầu với các chuyến đi như vậy. Đây là hành trình phù hợp với các gia đình, chẳng hạn kênh đào Bourgogne, kênh đào Midi, kênh đào Deux-Mers hay kênh đào Garonne.

RFI : Nhà nước, chính quyền các địa phương và các lữ hành đoàn đã làm những gì để phát triển du lịch xe đạp tại Pháp ?

Florent Tijou : Có một đặc thù thường ít được nhắc tới nhưng trong thực tế, chúng ta cũng thường lấy ví dụ về sự phức tạp khi Nhà nước cùng phối hợp với chính quyền địa phương, mọi việc thường không tốt lắm. Tuy nhiên, liên quan đến du lịch xe đạp thì lại hoàn toàn khác. Có những mục tiêu được nêu rất rõ ràng cho tất cả các bên và tất cả đều đã hiểu được là sẽ có lợi nếu cùng chung sức với nhau.

Chẳng hạn, về tuyến đường xe đạp dài 1.200 km đi qua nước Pháp theo trục bắt chéo từ đông-bắc sang tây-nam, tất cả các tỉnh, các vùng và các hãng du lịch đều có sự bàn bạc để thúc đẩy tuyến đường này, để thống nhất về ngân sách, tầm nhìn, việc xây dựng... Đó là sức mạnh của hệ thống, sức mạnh này đã thúc đẩy du lịch xe đạp. Tất cả các bên đều đi đến thống nhất là cùng nhau bàn bạc, phối hợp, bất kể là họ ở cấp vùng, cấp nhà nước hay là các hãng du lịch.

RFI : Hiện nay, Pháp có nhiều hiệp hội về du lịch xe đạp, trong đó có France Vélo Tourisme. Ông có thể giới thiệu về France Vélo Tourisme ?

Florent Tijou : Chúng tôi là một hiệp hội nhà nước - tư nhân phối hợp và đã được thành lập cách nay hơn 10-11 năm, với sứ mệnh quảng bá, phát triển du lịch xe đạp tại Pháp, dưới sự phối hợp với các cung đường, câu lạc bộ và mọi điểm đến cho du khách đạp xe. Trên thực tế, chúng tôi làm cầu nối, gắn kết mọi hành trình của toàn mạng lưới đường xe đạp để có sự thống nhất, tìm cách cung cấp cho du khách các thông tin cùng cấp độ, cùng chất lượng cho mỗi hành trình.

France Vélo Tourisme cũng là tổ chức hỗ trợ thương hiệu Accueil vélo (tạm dịch là Tiếp đón xe đạp), cho phép giới thiệu, quảng bá các nhà chuyên nghiệp bảo đảm các dịch vụ như tìm nơi cắm trại, khách sạn, người cho thuê xe đạp, tìm nơi để xe, chẳng hạn ga-ra đóng kín cho phép để xe an toàn trong năm. Hệ thống Accueil vélo hiện giờ đã được triển khai rộng khắp lãnh thổ, đã có hơn 7.000 địa địa điểm gắn biển Accueil Vélo gần các trục đường xe đạp.

RFI : Ông có lời khuyên nào cho các thính giả, độc giả của RFI lần đầu tiên muốn thực hiện một chuyến du lịch xe đạp ?

Florent Tijou : Trước khi thực hiện một chuyến du lịch đầu tiên bằng xe đạp, chúng ta có thể nói là cần chuẩn bị một số thứ, nhưng trước hết phải là về tinh thần, tâm lý, bởi có những người không có khả năng đi xe đạp thường xuyên, có những người không có thói quen đi xe đạp hàng ngày. Quả thực, những người như vậy thì cần có thời gian để tìm hiểu kỹ xem có thể thực hiện hành trình như thế nào.

Trang web francevelotourisme.com của chúng tôi tồn tại là để giúp những người như vậy, cung cấp cho họ càng nhiều thông tin càng tốt, chẳng hạn ở nơi này, nơi kia có bao nhiêu km đường dành cho xe đạp, quanh cung đường đạp xe đó có bao nhiêu nhà nghỉ, đâu là những thắng cảnh du khách có thể khám phá... Có rất nhiều thông tin trong việc lựa chọn hành trình du lịch, tùy theo là nhiều yếu tố, chẳng hạn đó có phải chuyến du lịch với gia đình hay không, khả năng đưa trẻ con đi cùng. Hiện nay ngày càng có nhiều gia đình du lịch bằng xe đạp.

Việc thiết kế, lên kế hoạch một chuyến du lịch xe đạp đòi hỏi một chút thời gian, sau đó là đến công tác chuẩn bị đồ đạc mang theo. Có rất nhiều thông tin về những thứ mang theo, trang thiết bị, lốp xe, loại xe đạp… Nhưng lời khuyên của chúng tôi thì rất đơn giản : đối với chuyến du lịch đầu tiên bằng xe đạp, quý vị cần có được sự trải nghiệm tích cực ngay từ đầu. Nếu không có sẵn một chiếc xe đạp tốt thì quý vị nên thuê xe đạp, hiện nay quý vị có thể thuê xe đạp với giá chỉ 15-20 euro/ngày. Quý vị nên chú ý để có túi đựng hành lý.

Lời khuyên cuối cùng là kiểm tra lốp xe để tránh xe bị nổ lốp trên đường đi, bây giờ cũng có gói bảo hiểm về chuyện này. Nói tóm lại là cần một chiếc xe đạp tốt để tránh các vấn đề kỹ thuật làm hỏng chuyến đi. Không phải ở đâu cũng có sẵn người sửa xe cho quý vị trong chuyến du lịch. Vì vậy, cần có xe đạp thật là tốt và quý vị cũng nên dành thời gian sắp xếp lộ trình.

RFI : Xin chân thành cảm ơn Florent Tijou đã tham gia chương trình !

