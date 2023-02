Tạp chí xã hội

Sau 2 năm không mấy suôn sẻ vì đại dịch Covid-19, triễn lãm xe cổ Retromobile lần thứ 47 được tổ chức tại Paris, Pháp vào cuối tuần vừa qua (1-5/02/2023). Trải rộng trên 73 000 mét vuông tại khu triển lãm Paris Expo - Porte de Versailles, ở thủ đô của nước Pháp, triển lãm xe cổ Retromobile thu hút hàng ngàn người đến từ khắp nơi tại Pháp cũng như khách quốc tế.

‘Retro’ trong tiếng la tinh có nghĩa là ở đằng sau, tức là nhìn về phía sau, ám chỉ những gì xưa cũ. ‘Mobile’ là từ thể hiện các phương tiện giao thông. Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1974, triển lãm Retromobile như một cuộc hẹn dành cho những người yêu xe hơi và đam mê sưu tập xe cổ, với quy mô lớn thứ hai châu Âu chỉ sau triển lãm Techno Classica Essen ở Đức. Triển lãm là nơi để những người hoài cổ bước vào “cỗ máy thời gian”, nhìn lại những chiếc xe từ thời xa xưa như trường hợp của ông Frank Hamon, đến triển lãm cùng một nhóm bạn đam mê sưu tập xe cổ. Ông cho biết rất yêu thích các dòng xe cổ của Ford Mustang từ những năm 1960 và ông hiện đã có một bộ sưu tập về dòng xe cổ của Mỹ với động cơ mạnh.

Ông giải thích : “Ngày nay, các loại xe ô tô đều giống nhau, đều làm bằng nhựa. Chúng không còn nét duyên dáng, trong khi đó những chiếc xe cổ thì rất đẹp, như là những chiếc xe mà tôi thấy ở đây. Các vật liệu như gỗ và các loại da đẹp, hiện giờ không còn xuất hiện trên những chiếc xe mới sản xuất nữa. Những chiếc xe cổ cần nhiều công sức để chế tạo và chất lượng cũng tốt hơn. Tôi cho rằng điều thú vị khi sở hữu một chiếc xe cổ đó là bất cứ nơi nào mà tôi đi qua, đều được nghe tiếng vỗ tay hay những lời khen của mọi người. Mỗi lần đỗ xe thì hầu như lần nào cũng có người đến gần xin chụp ảnh và chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Tôi cho rằng việc sưu tập xe cổ cho phép cởi mở với mọi người.”

Nếu như ông Frank Hamon đến xem triển lãm là vì quan tâm đến xe cổ thì ông Pascal, thuộc câu lạc bộ (CLB) Teuf Teuf, đến Paris cùng một chiếc xe Louvet của mình để giới thiệu với công chúng về các loại xe cổ có niên đại từ 1905 đến 1932 và các cuộc đua xe do CLB tổ chức. Theo ông chiếc xe dòng Louvet là một trong số 50 chiếc xe được sản xuất bởi hãng Louvet 1912, hoạt động từ năm 1910-1914. Ông đã mua lại từ một nhà buôn than ở Saint-Rémy-De-Provence, miền nam nước Pháp, khi xe vẫn còn nguyên vẹn. Ông Pascal tin rằng chiếc xe mà ông sưu tập là chiếc Louvet 1912 duy nhất còn sót lại cho đến nay. Đến với triển lãm Retromobile, ông Pascal có lý do của riêng mình :

“Chúng tôi có một vấn đề về tuổi tác trong CLB, nhiều thành viên đã cao tuổi. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn truyền lại đam mê xe này cho con cái chúng tôi. Có lẽ chúng cần phải tự nhiễm virus đó và điều này không hề dễ dàng. Về phần mình tôi gần như đã chiếm được phần thắng khi một trong những đứa con trai của tôi đã yêu thích loại xe này. Tôi hy vọng là bạn bè và những người xung quanh tôi cũng có thể làm điều tương tự, đó là truyền đam mê xe lại cho con cháu, và điều đầu tiên họ có thể làm đó là cho con cháu mượn xe đi thử.”

Ông Pascal Le Poder, phụ trách tài chính của CLB Teuf Teuf, chuyên tổ chức nhiều giải đua xe cổ, có mặt tại triển lãm Retromobile, Paris, Pháp, 02/02/2023. © Chi Phuong

Retromobile không chỉ là sự kiện trưng bày giới thiệu ô tô mà còn là sàn giao dịch của nhiều đại lý xe. Tại một trong số 3 toà nhà ở Porte Versailles, sảnh 3, các đại lý cung cấp nhiều loại xe cổ dưới 25 000 đô la. Các mẫu xe đa dạng, nhiều xe cổ và hiếm, từ những chiếc xe chuyên dùng trong thành phố đến những chiếc xe thể thao mui trần và mui kín. Ông Frank cùng 3 người bạn của mình đến triển lãm Retromobile để ngắm xe và cũng có thể mua xe nếu tìm được chiếc nào ưng ý cho bộ sưu tập của mình. Ông Frank Hamon giải thích : “

Tôi cho rằng giống như tất cả những nhà sưu tập và đam mê xe. Chúng tôi đều chọn xe dựa theo “tiếng sét ái tình” và có thể bị thu hút đặc biệt bởi một chiếc xe nào đó. Đó là điều xảy xa với một người bạn của tôi vào sáng nay tại đây. Ông ấy đã mua một chiếc xe có giá dưới 20 000 euro, tôi nghĩ rằng đây là giá hợp lý. Tuỳ vào túi tiền của mỗi người mà ta có thể tìm thấy những xe có giá cao cũng như những chiếc chỉ khoảng 5000 euro. Phải nói rằng ở đây có rất nhiều loại xe để lựa chọn và thường là không dễ tìm ở những nơi khác.”

Đam mê “chơi” xe cổ không phải là một thú vui mà ai cũng có thể theo được. Giá của những chiếc xe có thể dao động từ vài nghìn đô la đến vài trăm nghìn đô la. Triển lãm cũng là dịp để các hãng bán xe cổ như Arcurial Motocars hay các sàn bán đấu giá như Bonhams và RM Sotheby’s thực hiện các giao dịch triệu đô. Chiếc Bugatti Chiron Profilée Chassis được định giá hơn 9 triệu đô la đã được gõ búa 10 triệu đô ở sàn Sotheby’s. Chiếc Ferrari 340 America Barchetta Touring Superleggera Chassis do hãng Arcurial giới thiệu cũng đã tìm được chủ nhân với giá gần 6 triệu đô la.

Lưu giữ những giá trị xưa

Mỗi người đến với triển lãm đều có lý do riêng, người mua, người bán, người ngắm xe, hay chỉ đơn giản là những người hoài cổ. Bà Monique cùng tổ chức Berlier (Fondation de l’automobile Marius Berlier) đã có mặt tại triển lãm Retromobile từ hơn 30 năm nay. Đối với bà, đây là dịp để giới thiệu tổ chức mà bà giữ vị trí chủ tịch đến với nhiều người hơn. Có lẽ vì vậy mà bà chủ động tiếp cận những đôi mắt tò mò dừng lại trước xe Berlier VL Torpédo, giới thiệu về chiếc xe cổ, từng rất phổ biến từ những năm 1920 tại Pháp. Tổ chức Fondation Berlier được thành lập từ năm 1982 bởi những người nối dõi của nhà sản xuất ô tô Marius Berlier ở Lyon và Renault Véhicules Industriels. Hiện tổ chức đang lưu giữ 210 phương tiện đã được phục chế và khoảng 100 phương tiện khác cần sửa chữa, phục chế, thuộc 30 thương hiệu của Pháp, xuất hiện từ 1886 đến nay.

Bà Monique cho biết : “Việc bảo tồn lịch sử về các loại xe tải của Pháp cũng như xe được sản xuất ở Lyon rất quan trọng để chúng không bị biến mất. Bởi vì tổ tiên của chúng tôi đã sáng tạo ra rất nhiều thứ trong lĩnh vực này. Họ đã có được những bằng sáng chế quan trọng, và hầu hết các phát minh đó đều đã có niên đại từ Đệ Nhất Thế Chiến”.

Gian trưng bày của tổ chức Berlier là một trong số 600 nhà trưng bày có mặt tại triển lãm Rétromobile. Ngoài ra, khách ghé thăm có thể đi dạo quanh những chiếc xe cổ từ 12 nhà sản xuất khác nhau, từ Renault (kỷ niệm 30 năm Twingo),Volkswagen, Citroën, cho đến những chiếc xe cổ xa hoa của thương hiệu Ferrari, Porsche (kỷ niệm 60 năm dòng xe 911).

Những chiếc xe tăng đến từ quá khứ

Nói đến chiến tranh, trong kỳ triển lãm lần thứ 47 này, Retromobile dành một khu vực giới thiệu những chiếc xe tăng và một số phương tiện khác được sử dụng trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới. Hai xe bọc thép được trưng bày tại triển lãm. Chiếc đầu tiên là AMX 30 được bảo tàng Musée des Blindés de Saumur mang đến. Loại xe tăng này được đưa vào sử dụng vào năm 1957 và mang cờ Pháp trong 50 năm. Với động cơ đa nhiên liệu 12 xi lanh và có thể nhanh chóng đạt vận tốc 65 km/h, chiếc AMX 30 được giới thiệu tại triển lãm năm nay là một trong những phiên bản mới nhất được trang bị đặc biệt cho các vùng sa mạc. AMX 30 đã từng tham gia Chiến dịch Daguet trong cuộc Chiến tranh vùng Vịnh ở miền nam Iraq từ năm 1990 đến năm 1991.

Chiếc thứ hai là Ford M8, một loại xe tăng hạng nhẹ từng được quân Đồng Minh sử dụng trong Đệ Nhị Thế Chiến. Chiếc xe do Hiệp hội bảo tồn di sản quân sự UNIVEM (Union Nationale des collectionneurs de Véhicules Militaires) giới thiệu. Chiếc Ford M8 do Ford Motor Company sản xuất, được giao nhiệm vụ trinh sát và hỗ trợ bộ binh. Loại xe này được coi là một cỗ máy trinh sát xuất sắc, rất nhanh, không ồn và là loại phương tiện được các đơn vị trinh sát Pháp và Mỹ sử dụng. Quân đội Pháp đã sử dụng Ford M8 cho đến khi chiến tranh Đông Dương và Algérie kết khúc.

Hiệp hội UNIVEM giới thiệu với công chúng những mảnh ký ức và lịch sử chất chứa trong từng chiếc xe được lưu giữ. Một trong những thành viên của UNIVEM, ông Christian cho biết :

“Những chiếc xe này đã tham gia vào việc giải phóng nước Pháp. Tôi cho rằng sự hy sinh của những người đã lái chúng đáng để chúng ta bảo tồn và nhớ về chúng. Bởi vì đó là những người đã góp phần làm nên tự do của chúng tôi. Do vậy những chiếc xe này là một phần di sản của nước Pháp.”

Tại trụ sở của UNIVEM ở Satory, Ile de France, tổ chức này hiện đang lưu giữ 50 phương tiện các loại, từ xe kéo pháo LAFFLY V 15 T cho đến xe đầu kéo Diamond T 969 A hay các loại xe tải chuyên dụng thời chiến. Đến với triển lãm năm này, ông Christian hy vọng có thể truyền tải thông điệp về nguy cơ bị đóng cửa do không còn nơi hoạt động : “Trụ sở của chúng tôi sẽ phải đóng cửa vào tháng Sáu tới và chúng tôi cần phải tìm một địa điểm khác để tồn tại. Chúng tôi cần 4500 mét vuông để có thể lưu giữ, cứu lấy tất cả các phương tiện của chúng tôi.”

