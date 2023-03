Tạp chí xã hội

Tại Pháp, theo quy định, hàng năm mùa săn bắn bắt đầu từ tháng 09 và kéo dài đến cuối tháng 02 năm sau. Ngoài khoảng thời gian nói trên, mọi hoạt động săn bắn đều bị nghiêm cấm. Nhìn lại lịch sử, trong suốt một thời gian dài từng được coi là đặc quyền của giới quý tộc (theo sắc lệnh hoàng gia Pháp năm 1396), đến thời Cách Mạng Pháp, quyền săn bắn được mở rộng cho cả các chủ sở hữu đất, rồi được đưa vào khuôn khổ quy định.

Quảng cáo

Hoạt động gây nhiều tranh cãi

Theo dòng thời gian, với sự phát triển của các hình thức săn bắn khác nhau, hoạt động săn bắn cũng trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, hiện giờ vẫn còn nhiều tranh cãi quanh hoạt động săn bắn cho dù các quy định về giấy phép, thời gian, địa điểm săn bắn, các giống loài có thể săn … ngày càng được thắt chặt.

Nhưng tại sao hoạt động săn bắn vẫn làm dấy lên những phản đối, thậm chí có thể nói là gây chia rẽ công luận Pháp ? Để hiểu thêm về điều này, RFI ngày 06/02 phỏng vấn bà Dominique Py, phụ trách mảng săn bắn và hệ động vật hoang dã của tổ chức Môi trường Thiên nhiên Pháp (FNE) :

« Ngày nay, săn bắn không còn là một hoạt động mang tính sinh kế, mà đã trở thành một thú tiêu khiển. Tuy nhiên, xã hội Pháp ngày càng nhạy cảm hơn trước tình trạng, điều kiện sống của các loài động vật nên không còn chấp nhận việc người ta giết chết các con vật chỉ để mua vui chứ không phải là do nhu cầu cần thiết. Ngoài ra, có một số phương pháp săn bắn rất tàn nhẫn và khiến các loài động vật phải chịu đau đớn, chẳng hạn như dồn cáo hoặc lửng vào hang, dùng chó đi săn, hay là bẫy chim bằng keo dính. Đó là lý do đầu tiên.

Ngoài ra, nhiều thợ săn tự nhận mình là các nhà bảo vệ sinh thái, nhưng hành động của họ thường trái ngược với các phát biểu, chẳng hạn như họ vẫn tiếp tục săn bắn các giống loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng hoặc họ thả ra bên ngoài tự nhiên các loài động vật mà con người nuôi để rồi lại săn bắn chúng. Cuối cùng là những vấn đề về an toàn và tai nạn : Theo một cuộc khảo sát mới đây, hồi tháng 12/2022, có đến 70% người Pháp không cảm thấy an toàn khi đi dạo ngoài trời mà có thợ săn ở quanh đó ».

Theo đài France Culture, hiện nay săn bắn được coi là một môn thể thao được ưa chuộng thứ ba, chỉ sau bóng đá và câu cá. Vậy hiện nay ở Pháp có bao nhiêu thợ săn ? Họ có thể săn bắn những loài vật nào ? Bà Dominique Py, đại diện cho tổ chức Môi trường Thiên nhiên Pháp (FNE) tại Hội đồng quốc gia về săn bắn và hệ động vật hoang dã, cho biết thêm :

« Số lượng thợ săn liên tục giảm : từ hơn 2 triệu thợ săn trong những năm 1980, đến nay Pháp chỉ còn chưa đến một triệu thợ săn : chính xác là 980.000 thợ săn trong mùa săn bắn 2021-2022. Những người thợ săn cũng ngày càng cao tuổi hơn : độ tuổi trung bình là khoảng 60 tuổi và đa phần là nam giới, chỉ có 2% thợ săn là phụ nữ.

Về các loài thú được phép săn bắn, ở Pháp có 87 loài : 21 loài động vật có vú và 66 loài chim. Ở châu Âu, Pháp là nước có số loài động vật thợ săn được phép săn bắn nhiều nhất. Một số loài này đang bị đe dọa và người ta không còn được phép săn bắn chúng ở các nước châu Âu khác.

Muốn đi săn cần đáp ứng hai điều kiện. Một mặt, họ phải thi để có giấy phép săn bắn, bao gồm một bài kiểm tra lý thuyết về kiến ​​​​thức liên quan đến các quy định và một bài kiểm tra thực hành về các quy tắc an toàn. Mặt khác, họ phải gia nhập Liên đoàn thợ săn ở tỉnh nơi họ sinh sống và phải đóng phí hàng năm. Dĩ nhiên là họ cũng phải tôn trọng các quy định về thời gian đi săn, các loài có thể bị săn bắn, phương pháp săn bắn được phép sử dụng … ».

Mặc dù các quy định về săn bắn ngày càng chặt chẽ hơn để bảo đảm an toàn, nhưng trên thực tế, năm nào tại Pháp cũng xảy ra những tai nạn đáng tiếc liên quan đến hoạt động săn bắn, thậm chí gây chết người. Theo báo cáo của Cơ quan đa dạng sinh học Pháp (OFB), cơ quan giữ vai trò cảnh sát trong lĩnh vực môi trường và săn bắn, trong mùa săn 2021-2022, có 8 nạn nhân đã thiệt mạng. Bà Dominique Py giải thích :

« Tai nạn săn bắn đã giảm từ nhiều năm nay. Năm ngoái, có 90 vụ tai nạn, trong đó có 8 trường hợp tử vong, trong khi vào đầu những năm 2000, mỗi năm có khoảng 200 vụ tai nạn, trong đó có 30 ca tử vong. Chúng tôi không biết nguyên nhân chính xác khiến số vụ tai nạn do săn bắn giảm đi, nhưng theo chúng tôi có hai cách lý giải : số thợ săn đã giảm chỉ còn một nửa và việc củng cố các quy tắc an toàn, đặc biệt là việc bổ sung bài kiểm tra thực hành an toàn vào cuộc thi cấp giấy phép săn bắn từ năm 2020. Đây là một điểm quan trọng.

Nguyên nhân chính của các vụ tai nạn là do người ta không tuân thủ các quy tắc an toàn : bắn súng trong khi không ngắm bắn được chính xác con mồi, bắn về phía đường đi hoặc nhà dân (đây là điều đã bị nghiêm cấm), hoặc các thao tác sử dụng vũ khí không tốt, đặc biệt là khi nạp đạn hoặc tháo đạn.

Về phía nạn nhân, họ chủ yếu là thợ săn : năm ngoái, 75% nạn nhân là thợ săn, 25% không phải thợ săn. Ngoài ra còn có những chuyện được gọi là « sự cố do săn bắn » gây thiệt hại về tài sản hoặc giết chết các loài vật nuôi ».

Những viên đạn lạc …

Hồi tháng 02/2022, tại tỉnh Cantal, vùng Auvergne-Rhône-Alpes, miền nam Pháp, một phụ nữ 25 tuổi đang đi dạo thì bị trúng đạn súng săn của một thiếu nữ 17 tuổi. Nạn nhân xấu số đã qua đời. Hồi 11/2021, một người lái xe hơi 67 tuổi cũng chết vì trúng đạn súng săn khi đang ngồi trong xe hơi, gần thành phố Rennes. Thường thì các trường hợp gây phẫn nộ nhiều nhất và làm dấy lên làn sóng đòi cấm săn bắn là khi nạn nhân thiệt mạng là dân thường, gặp nạn do sự thiếu ý thức của thợ săn.

Hồi tháng 12/2020, trong giai đoạn nước Pháp phong tỏa chống dịch Covid-19, ở tỉnh Lot, thanh niên Morgan Keane, 25 tuổi, đã trúng đạn súng săn thẳng vào ngực khi anh đang chặt củi trong vườn nhà mình. Quá phẫn nộ, chỉ vài ngày sau cái chết của Morgan, 4 người bạn nữ của nạn nhân đã thành lập hiệp hội « Un jour un chasseur » (Hôm đó, một người thợ săn …), ngụ ý nhắc nhớ về việc một hôm, có một người thợ săn đã giết chết Morgan Keane. Hiệp hội thu thập các thông tin, lời chứng về những hành vi bạo lực, lạm dụng việc săn bắn và đã thu hút sự chú ý của công luận trong việc chống nạn mất an toàn trong săn bắn.

Theo Le Monde, ban đầu, chỉ với một hộp thư điện tử và một trang Facebook để thu thập lời kể, hiệp hội « Un jour un chasseur » của 4 cô gái trẻ đã nhanh chóng nhận được hàng loạt tin nhắn từ khắp nước Pháp kể về các vụ thợ săn làm bị thương, gây chết người, những lời đe dọa, những con vật nuôi trúng đạn súng săn, những người bị đạn súng săn bắn sượt qua tai khi đang đi trên đường, thậm chí cả khi họ đang ở trong vườn hay trong nhà … Léa Jaillard, một thành viên hiệp hội cho Le Monde biết trong mùa săn bắn, mỗi tuần họ nhận được lời chứng của 30-40 người.

Vào tháng 09/2021, Un jour un chasseur đã đưa một bản kiến ​​​​nghị trực tuyến lên trang web của Thượng Viện Pháp, đưa ra một số đề xuất, đặc biệt là đề xuất cấm săn bắn vào các ngày thứ Tư và Chủ Nhật trên toàn lãnh thổ Pháp. Trên thực tế, đây là ngày nhiều người nghỉ và dành thời đi dạo ngoài tự nhiên cùng gia đình, trẻ nhỏ, có nhiều nguy cơ người đi dạo trúng đạn lạc … Phần lớn các nước láng giềng châu Âu của Pháp cũng đã cấm săn bắn ít nhất một ngày một tuần. Ví dụ, ở Vương quốc Anh, quy định cấm săn bắn vào Chủ Nhật đã có từ năm 1831. Ở Hà Lan, cũng như ở một số bang của Đức, Thụy Sĩ và các vùng của Tây Ban Nha, mỗi tuần đều có 1 ngày không săn bắn.

Một số kiến nghị khác của Un jour un chasseur liên quan đến quy trình đào tạo thợ săn nghiêm ngặt hơn và tăng cường các biện pháp an ninh, kiểm soát và theo dõi việc sử dụng vũ khí săn bắn và các hành xử của thợ săn có nguy cơ gây tai nạn, quy định về án hình sự … Chỉ trong hai tháng, văn bản đã thu được hơn 120.000 chữ ký - mức tối đa đạt được trên nền tảng kiến ​​​​nghị trực tuyến của Thượng Viện Pháp.

Chuyện hiếm có đã xảy ra, các thượng nghị sĩ nhân dịp này đã thành lập một ủy ban kiểm soát an toàn trong săn bắn. Mặc dù sau đó không phải kiến nghị nào của hiệp hội cũng được thông qua, nhưng cô Léa Jaillard nhận định là ít ra thì hiệp hội cũng đã góp phần biến đề tài về tai nạn săn bắn thành một chủ đề chính trị. Và trong công luận Pháp, cũng đã có những biến chuyển. Marc Giraud, phát ngôn viên của Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hoang dã, cho Le Monde biết : « Cách nay 40 năm, khi chúng tôi cảnh báo về tai nạn săn bắn, chẳng có ai muốn nghe. Nhưng nay thì chỉ một viên đạn lạc cũng đánh thức được mối quan tâm của mọi người ».

Kế hoạch săn bắn hướng tới mục tiêu Zero tai nạn ?

Để cải thiện tình hình, hướng tới mục tiêu « Zero tai nạn » săn bắn, đồng thời cũng để xoa dịu căng thẳng giữa phe ủng hộ và phe bài trừ săn bắn, hôm 09/01/2023, bộ trưởng Đa dạng sinh học của Pháp đã công bố « kế hoạch săn bắn ». Chính phủ Pháp đã thông qua 14 biện pháp, đặc biệt chú ý tới việc huấn luyện thợ săn, cũng cố quy tắc an toàn, lập ứng dụng định vị địa lý cho người đi dạo trong rừng để họ biết khu vực nào đang có người đi săn. Chính phủ cũng thông báo cấm những người có nồng độ cồn trên 0,5gr/lít máu (2 ly rượu vang) đi săn, giống như quy định đối với người lái xe hơi.

Tuy nhiên, chính phủ lại không thông qua kiến nghị về một ngày không săn bắn trong tuần. Cô Lotoise Léa Jaillard của hiệp hội Un jour un chaseur nhận định : « Không có gì ngạc nhiên. Những người thợ săn, đại diện cho một bộ phận cử tri quan trọng, rõ ràng đã gây áp lực lên chính phủ ».

Về những biện pháp mới trong « kế hoạch săn bắn » mà chính phủ mới công bố, bà Dominique Py bày tỏ quan điểm : «Đối với chúng tôi, các biện pháp đó là không đủ. Trước hết, đó là bởi vì chính phủ đã không thông qua biện pháp triển khai « một ngày không săn bắn » như chúng tôi đã yêu cầu và có tới 80% người Pháp ủng hộ. Chúng tôi hài lòng về việc chính phủ thông qua quy định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu khi đi săn, nhưng biện pháp này được thông qua như vậy là rất muộn và chúng tôi biết rằng sẽ không có đủ lực lượng kiểm tra ở các khu săn bắn, do Cơ quan Đa dạng sinh học Pháp thiếu nhân lực.

Hơn nữa, nhiều biện pháp chính phủ mới công bố thực ra đã có từ trước rồi. Chẳng hạn như việc huấn luyện những người tổ chức các cuộc đi săn, vốn dĩ từ trước tới nay đã được tiến hành trên cơ sở tự nguyện. Nay đơn giản là họ biến thành quy định bắt buộc. Với « Kế hoạch an toàn về săn bắn » này, chúng tôi thấy rằng chính phủ không muốn áp đặt bất cứ điều gì đối với thợ săn. Chính phủ chỉ áp dụng các biện pháp được liên đoàn săn bắn quốc gia chấp thuận, thay vì tìm cách đáp ứng mong đợi của người dân Pháp, đặc biệt là về sự đa dạng sinh học ở Pháp ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký