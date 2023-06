Tạp chí xã hội

Từ vài ngày qua, các cuộc bạo động đã xảy ra tại một số nơi ở nước Pháp, sau khi một thiếu niên 17 tuổi, Nahel, bị cảnh sát bắn chết vì không tuân lệnh, tối ngày 27/06/2023. Viên cảnh sát đã bị tạm giam và bị khởi tố vì tội cố ý giết người. Vụ việc đặt ra câu hỏi về quyền và cách dùng vũ khí của cảnh sát khi làm nhiệm vụ, cũng như chương trình đào tạo cảnh sát của Pháp.

Nước Pháp đã trải qua ba đêm liên tiếp với những cảnh bạo lực, đập phá ở nhiều thành phố lớn nhỏ. Các hình ảnh lửa cháy thiêu rụi nhiều công sở, cửa hàng, xe ô tô hay các phương tiện giao thông, loan truyền khắp các mạng xã hội tại Pháp. Một số bài đăng trên Twitter khẳng định vụ bạo động ở Capitol 06/01 ở Hoa Kỳ « chưa là gì cả, vì đây mới là một cuộc nổi dậy thực sự ».

Chính phủ Pháp họp khẩn sau đêm thứ ba bạo động bùng phát tại nhiều nơi Trong đêm qua, tại nhiều thành phố vùng ngoại ô #Paris cũng như ở các tỉnh của #Pháp, nhiều công thự đã bị đốt phá, trong đó có một số tòa thị chính, nhiều vụ cướp bóc đã xảy ra cùng với những vụ đụng độ với cảnh sát. pic.twitter.com/SmhZMeMtE9 — RFI Tiếng Việt (@RFI_Vi) June 30, 2023

Vụ việc trên cũng là chủ đề gây tranh luận sôi nổi trên chính trường Pháp. Tại Quốc Hội, một bên thì đề nghị không kích động thêm thù hận, bên kia thì thúc giục đưa ra phản ứng kiên quyết với tình trạng bạo lực lặp đi lặp lại.

Vào thứ Tư, trên Twitter, tổng thống Emmanuel Macron lên án việc bắn chết thiếu niên Nahel là « không thể biện minh » và « không thể tha thứ được ». Một ngày sau đó, nguyên thủ Pháp nêu ra tình trạng «bạo lực vô lý» chống lại các thể chế của nền Cộng Hòa. Trang Huffington Post gọi đây là cách mà tổng thống Pháp coi những người gây ra bạo lực tại các đô thị, đứng chung hàng với viên cảnh sát đã bắn chết Nahel ở Nanterre hôm thứ Ba. Tối ngày 29/06, 40 000 cảnh sát được điều động khắp nước Pháp cũng không làm dịu lại tình hình. Sáng thứ Sáu, 30/06, tổng thống Pháp đã yêu cầu lập ngay một ban xử lý khủng hoảng.

Báo Le Parisien bày tỏ sự khó hiểu trước thảm kịch này, nhật báo thiên hữu Le Figaro thì đưa tin về làn sóng bạo lực đô thị mà chính phủ phải tìm cách kiềm chế, « tránh lây lan », như là một dịch bệnh, hay về «một nước Pháp trong tình trạng căng thẳng tột độ». Các tờ báo cánh tả bày tỏ phẫn nộ, trang nhất báo Libération hôm 30/06 chạy tựa lớn « Dĩ nhiên là mọi người phải nổi dậy », sau cái chết của Nahel. Báo L’Humanité thì khẳng định, « Không gì có thể biện minh, về việc một cảnh sát máu lạnh giết người, ngay cả khi từ chối tuân lệnh ».

Tờ báo của đảng Cộng Sản Pháp cho rằng cái chết của thiếu niên ở Nanterre cho thấy sự thay đổi một cách phũ phàng trong cách thức họat động của cảnh sát Pháp, đặc biệt là do cải cách mới nhất từ năm 2017, với điều L.435-1 trong bộ luật An Ninh Quốc Nội, tạo điều kiện cho cảnh sát có thể sử dụng vũ khí dễ dàng hơn. Trước đó, cảnh sát chỉ có thể sử dụng vũ khí trong trường hợp tự vệ chính đáng.

Văn bản luật cho phép cảnh sát quyền sử dụng vũ khí như hiến binh gây tranh cãi

Về văn bản luật này, nhà xã hội học Christian Mouhanna, giám đốc Trung tâm nghiên cứu xã hội học về luật và các định chế hình sự (Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales - CESDIP), giải thích trên đài phát thanh France Culture hôm 28/06: « Luật này quy định rằng sau khi đã cảnh báo, cảnh sát có thể sử dụng vũ khí của mình. Văn bản này đưa ra thêm nhiều khả năng dùng súng, đặc biệt là trường hợp nếu một người có thể tấn công, đe dọa tính mạng của cảnh sát hoặc của người khác khi bỏ trốn. Cảnh sát có quyền sử dụng vũ khí trong nhiều trường hợp khác nhau và đó là điều tạo nên sự khác biệt với những công dân bình thường. Đó là lý do tại sao các cuộc điều tra trở nên phức tạp hơn, bởi vì trong trường hợp của một công dân bình thường, sử dụng bạo lực là một tội. Nhưng để buộc tội cảnh sát, phải chứng minh rằng việc sử dụng này là không cân xứng và không cần thiết. Văn bản luật ngày 28/02/2017 không chỉ rõ những điều kiện sử dụng vũ khí, mà lại tạo ra một sự mơ hồ. Tức là không có quy định cấm hay cho phép rõ ràng. Chúng ta buộc phải dựa vào những đánh giá mà cảnh sát có thể đưa ra về tình hình trên thực địa ».

Luật ngày 28 tháng 2 năm 2017 do bộ trưởng Nội Vụ Bernard Cazeneuve đưa ra. Báo Le Figaro cho biết, lúc đó, luật được ban hành nhằm đáp trả vụ tấn công bằng bom xăng làm thiệt mạng bốn cảnh sát vào tháng 10 năm 2016, khi đang làm nhiệm vụ tại Viry-Châtillon (Essonne), ngoại ô Paris. Vài tuần trước đó, trong một cuộc biểu tình đó, một cảnh sát cũng đã bị thương nặng vì bị tấn công bằng bom xăng. Sau vụ việc này, nhiều sĩ quan cảnh sát đã bày tỏ phẫn nộ, không ngần ngại đi biểu tình dù không được công đoàn tổ chức, yêu cầu nới lỏng các điều kiện tự vệ, phù hợp với các « điều kiện của hiến binh ».

Quyền sử dụng súng của cảnh sát ngày càng được mở rộng. Cụ thể, với một điều luật được đưa ra vào ngày 03/06/2016, sau vụ khủng bố tháng 11 năm 2015, cảnh sát, hiến binh, và quân đội được triển khai trên lãnh thổ Pháp có thể sử dụng vũ khí để ngăn chặn khả năng lặp lại một hoặc nhiều vụ giết người có chủ ý,.., mà không phải chịu trách nhiệm hình sự. Văn bản luật năm 2017, hay còn được gọi là luật Cazeneuve, đã cho phép cảnh sát có thêm quyền sử dụng vũ khí, như hiến binh hay quân đội trên lãnh thổ Pháp. Tức là: nếu có mối đe dọa đến tính mạng hoặc thân thể nhân viên an ninh; sau khi cảnh báo, nổ súng là cách duy nhất để bảo vệ người xung quanh; khi đó là cách duy nhất để ngăn chặn một phương tiện bỏ trốn, có thể gây nguy hiểm cho lực lượng an ninh và đe doạ đến tính mạng của những người khác; để vô hiệu hóa một người tìm cách bỏ chạy, đây cũng là điểm mơ hồ và gây tranh cãi nhất, trong cái chết của Nahel.

Cảnh sát Pháp bị Mỹ hóa

Trên đài phát thanh France Info, hôm 29/06, nghị sĩ châu Âu đảng Xanh, Yannick Yadot cho rằng Liên minh cảnh sát quốc gia Pháp, "công khai xích gần cực hữu," muốn thóat khỏi khuôn khổ « cộng hòa » để duy trì trật tự và tự mình thực thi công lý: « Không thể chối cãi được mong muốn ‘Mỹ hóa’ (của cảnh sát Pháp) được Liên minh cảnh sát quốc gia ủng hộ, tức là cảnh sát muốn tự mình thực thi công lý», nếu như không có video loan truyền trên mạng xã hội (cho thấy cảnh sát nổ súng trước, vào một chiếc xe màu vàng chứ không phải chiếc xe cố bỏ chạy và đâm vào ‘công chức’, như lời khai từ phía cảnh sát), thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Vụ việc này có thể giống như bao vụ khác, tức là chỉ có lời chứng của cảnh sát ».

Không chỉ riêng ông Yannick Yadot, Ủy ban Tham vấn Quốc gia về Nhân quyền Pháp (CNCDH), cũng đã tố cáo luật 2017 là « nguy hiểm » khi đưa thêm các điều kiện cho phép cảnh sát nổ súng và nêu ra nguy cơ xích gần với mô hình của Mỹ. Theo trang Le Grand Continent, tại Mỹ, có thể nói rằng có một sự hợp nhất giữa lực lượng an ninh dân sự và quân sự. Hai lực lượng này có thể bổ sung cho nhau. Các sĩ quan cảnh sát tham gia vào các chiến dịch quân sự bên ngoài, với tư cách là quân dự bị trong quân đội, hoặc với tư cách là đặc vụ, hỗ trợ trực tiếp cho các họat động quân sự, hoặc đơn giản là trong khuôn khổ các đặc quyền của chính quyền nơi họ làm nhiệm vụ (tham gia vào cuộc chiến chống ma túy hoặc FBI để chống khủng bố).

"Việc cảnh sát nổ súng giết người là một vấn đề có 'hệ thống' "

Từ khi luật 2017 được thông qua, số liệu từ cơ quan Tổng Thanh tra Cảnh sát Quốc gia - IGPN, được báo Libération trích dẫn, trong giai đoạn từ 2017 đến 2021, việc cảnh sát sử dụng vũ khí đã gia tăng, cao hơn 26% so với giai đoạn 2012-2016. Thảm kịch ở Nanterre được cho là xảy ra vì từ chối dừng xe, tuân lệnh của lực lượng cảnh sát, và riêng trong trường hợp này, 13 người (tài xế hoặc hành khách) đã thiệt mạng vào năm 2022 vì cố trốn chạy khỏi sự kiểm tra của cảnh sát. Trong 13 vụ trên, có 5 vụ mà sử dụng súng là không hợp pháp. Năm cảnh sát đã bị khởi tố.

Nhà khoa học chính trị, chuyên gia nghiên cứu về cảnh sát, ông Sebastian Roché, giảng dạy tại Science Po Grenoble, cho biết các vụ xả súng vào các phương tiện di chuyển gây chết người, tăng gấp 5 lần sau khi luật 2017 được ban hành. Việc cảnh sát nổ súng giết người là một vấn đề có « hệ thống ». Trả lời trang Le Temps, ông cho rằng Pháp không nỗ lực đào tạo cảnh sát tương ứng với thách thức cũng như những thay đổi mới mà luật này quy định. Khi so sánh với láng giềng châu Âu, ông cho biết: « Tại Đức, một vụ cảnh sát bắn chết người xảy ra trong mười năm vì từ chối tuân thủ, thì ở Pháp là 16 vụ trong một năm rưỡi. Có một khoảng cách rất rõ rệt với các nước láng giềng. Ở Pháp, mô hình cảnh sát khá hung hãn, phải nói là đáng sợ, hơn các nước châu Âu khác nhưng ít hơn ở Mỹ. Và luật năm 2017 vi phạm các quy tắc của Tòa án Nhân quyền châu Âu ».

Nói đến đào tạo cảnh sát của Pháp, mỗi năm khoảng 8000 người nhập học trường đào tạo sĩ quan, với khóa học kéo dài từ 1 đến 2 năm, trong khi ở Đức, thời gian đào tạo là 3 năm.

Trên đài France Culture ngày 29/06, ông Roché giải thích : « Vấn đề không phải chỉ là đào tạo cảnh sát đầu vào mà là đào tạo trong suốt quá trình... Tại Pháp, nếu nói đến cải cách chương trình đào tạo, chúng ta biết rằng điều này sẽ không thay đổi gì nhiều, vì đó là một hệ thống tập trung quyền lực. Bộ trưởng Nội Vụ là người quyết định, có thể theo dõi tất cả các chiến dịch, đưa ra chỉ thị đối với cảnh sát, và nếu phải trừng phạt ai đó hoặc khởi tố, thì là do ông ấy quyết định có trừng phạt hay không. Cảnh sát phải tuân lệnh của chỉ huy trưởng, tức bộ trưởng Nội Vụ, chứ không phải công chúng. Nhưng dẫu sao thì mô hình của Pháp cũng không phải là mô hình tồi tệ nhất. Cảnh sát được đào tạo về luật hình sự, thủ tục hình sự, kĩ thuật can thiệp chuyên nghiệp, một chút về đạo đức nghề nghiệp…nhưng không hề được đào tạo về cách xử sự với công chúng. Khóa đào tạo ngắn. Tính nhân văn không được đề cập đến trong chương trình..., Do vậy, dẫu sao vẫn có những thứ có thể sửa đổi được ».

Nếu đem so sánh mô hình cảnh sát giữa Pháp và Đức, giáo sư danh dự Rainer Hudemann tại đại học Sorbonne Paris cho biết về mặt lịch sử, vị trí của cảnh sát Đức và Pháp tại hai xã hội có sự khác biệt lớn. Trên trang Deutsch Welle (DW), ông giải thích: « Tại Pháp, từ thế kỉ 19, cảnh sát trước tiên, có nhiệm vụ giữ gìn trật tự, và vai trò này vẫn được duy trì cho đến ngày nay, trong cách tổ chức của cảnh sát. Còn tại Đức, từ thế kỉ 19, cảnh sát có vai trò lớn hơn trong cách tổ chức xã hội ».

Giáo sư xã hội học tại Đại học Leuphana ở Lüneburg, bà Andrea Kretschmann, trên đài Deutsche Welle - DW, cho rằng cảnh sát ở Pháp được đào tạo để đối phó với những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, tức là « bất kỳ tình huống bình thường nào cũng có thể trở nên nguy hiểm ». Về vụ cảnh sát nổ súng vào một thiếu niên ở Nanterre vừa qua, bà Kretschmann cho rằng viên cảnh sát cảm thấy bị đe dọa, mặc dù khi quan sát kĩ, thiếu niên đó không phải là một mối đe dọa.

Tại Đức, nhiều phương tiện được triển khai hơn để tránh gây áp lực cho cảnh sát khi thực hiện nhiệm vụ, để họ có thể chuẩn bị cho các tình huống khác nhau. Cảnh sát Đức được cung cấp nhiều phương tiện để ngăn xung đột trở nên căng thẳng hơn. Trong khi đó, « ngoại ô Paris vốn là vùng có nhiều vấn đề xã hội nhưng viên cảnh sát được cử đến đó thì như một lính cứu hỏa bình thường ».

