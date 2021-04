Hoàng thân Philip, "phản nghĩa" của Meghan Markle

Trong một bài viết trên Le Figaro, nhà nghiên cứu Frédéric Rouvillois, giảng viên đại học đồng thời là nhà văn, nhận định : cuộc đời của hoàng thân Philip mà tang lễ được cử hành hôm nay 17/04/2021 ở lâu đài Windsor, là mẫu mực cho truyền thống « Old England », ngược với sự hợm hĩnh thích phô trương của cô dâu hoàng gia Meghan Markle.

Từ ngày 07/03 đến 09/04/2021, chỉ cách nhau năm tuần lễ, hoàng gia Anh chịu đựng hai cú sốc lớn, được tất cả báo chí thế giới chú ý, xung quanh hai nhân vật : Meghan Markle, người vợ Mỹ của hoàng tử Harry và hoàng thân Philip - công tước Edimbourg, phu quân của nữ hoàng Elizabeth II.

Nhưng đó là điểm chung duy nhất. Sự kiện thứ nhất phơi bày trước các camera đang tìm kiếm những vụ giựt gân, khoe mẽ ; còn sự kiện thứ hai, cho thấy những gì mà « Old England », truyền thống Ăng-lê cùng những giá trị kín đáo mà một nền quân chủ còn có thể mang lại cho thế giới hiện đại. Hoàng thân Philip chính là hình ảnh ngược lại của Meghan Markle.

Những ai theo dõi cuộc phỏng vấn của Meghan với người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Oprah Winfrey hẳn sẽ nhớ lại, công nương Sussex tự cho mình hoàn toàn là một nạn nhân. Một Lady Di thế hệ mới, bị tổn thương trước những lời nói của chị dâu, những ám chỉ mơ hồ về kỳ thị chủng tộc mà không biết là từ ai, nói rằng đã bị trầm cảm mà không được trợ giúp tâm lý. Nhưng tác giả Frédéric Rouvillois đặt câu hỏi, vậy tại sao cô diễn viên phim truyền hình bỗng trở thành công nương nước Anh lại không từ bỏ các danh vị mà vẫn bám chặt, trong khi vẫn tự cho là nạn nhân ?

Trong khi đó hoàng thân Philip, sinh ra tại Corfou đã mang dòng máu hoàng tộc : cháu nội của quốc vương Hy Lạp, cháu trai của Sa hoàng Nga, người có tiềm năng thừa kế vương miện Đan Mạch. Nhưng khi cưới người yêu Elizabeth, vị sĩ quan Hải quân đẹp trai như tài tử, đã từ bỏ tất cả - toàn bộ các tước vị hoàng gia, họ (tên khai sinh là Philip de Grèce), quốc tịch, Chính thống giáo và binh nghiệp đầy hứa hẹn, để phục vụ nữ hoàng và đất nước của vợ mình.

Một người thích du lịch và đầy quyến rũ như ông cũng phải vĩnh biệt lối sống tự do với những thú vui riêng, để sống một cuộc đời hoàn toàn tận tụy vì hoàng gia Anh, với các bổn phận gắn liền với cương vị của ông. Trong vô số sự kiện chính thức, hoàng thân Philip luôn đi sau nữ hoàng hai bước theo đúng nghi thức. Ông đã đọc ít nhất 5.500 bài diễn văn, là người đứng đầu của hơn 800 tổ chức đủ mọi lãnh vực, thường tự giễu mình là « người cắt băng khánh thành các bia kỷ niệm, chuyên nghiệp nhất thế giới ». Hoàng thân chấp nhận sống với những ràng buộc và trong bóng tối.

Người ta có thể xầm xì những tin đồn về quan hệ với phụ nữ, hay chỉ trích những lời châm biếm của ông, nhưng không có gì khác hơn, và chẳng thể so sánh với trọng trách nặng nề mà ông vẫn gánh vác trong gần tám thập niên, hầu như không một lời than vãn. Nữ hoàng Elizabeth khẳng định phu quân của bà là một hòn đá tảng, nhờ đó bà có thể trụ được trong những năm tháng đầy biến động của hậu bán thế kỷ 20. Mà một hòn đá tảng thì không kêu khóc về số phận của mình trên tivi, không đóng vai nạn nhân của những cơn sóng gió hàng ngày, dù có mãnh liệt. Một tảng đá thì không xê dịch và không phản đối vị trí của mình : ông như dấu mốc dẫn đường, đặc biệt cần thiết trong thế giới chúng ta.

Nhìn chung, cô diễn viên California hoàn toàn ngược lại với ông nội của người chồng hoàng tử. Thế nên có thể hiểu được sự trơ trẽn của Meghan khi cô tung ra những lời tố cáo hoàng gia Anh trên chương trình truyền hình nhiều người xem nhất, đúng vào lúc hoàng thân Philip đang bệnh nặng. Cô còn tỏ ra thiếu tế nhị khi chỉ viết lời chia buồn ngắn ngủi, lạnh lẽo (« Thank you for your service »).

Meghan lấy cớ đang mang thai để không đi dự đám tang hoàng thân, trong khi hàm ý với người thân và những người này không ngừng nói với truyền thông rằng, cô không muốn « là trung tâm của mọi chú ý ». Nhưng thực ra theo tác giả bài viết, mục đích của Meghan chính là đặt mình ở trung tâm sự kiện.

Ngược với hoàng thân Philip, Meghan luôn mơ đứng đầu trên mọi áp-phích, và có thể nghĩ rằng sự cắt đứt với hoàng gia từ đó mà ra : về thứ bậc kế vị, cô và các con chỉ thuộc hàng thứ. Khi từ chối đến từ biệt lần cuối công tước Edimbourg, cô hy vọng cô sẽ là nhân vật được chú ý nhiều nhất, hơn cả nhân vật trưởng thượng vừa khuất bóng và các thành viên khác trong hoàng tộc.

Tuy nhiên khó thể đẩy vào bóng tối con người đã vì hoàng gia mà chấp nhận cả đời phục vụ, ngay trong tang lễ của hoàng thân. Giữa cô diễn viên miệng lưỡi và người ông tươi cười, người ta thừa biết ai đã chiếm được trái tim của đám đông dân chúng.

(Tác giả Frédéric Rouvillois thuộc ban lãnh đạo Fondation du Pont-Neuf, một tổ chức tư vấn về chính trị theo quan điểm cánh hữu, chủ trương khôi phục "các giá trị truyền thống". Theo Le Figaro, ông là tác giả của một số tác phẩm "gây dấu ấn", như "L’Invention du progrès, 1680-1730. Aux origines de la pensée totalitaire / Sự sáng tạo ra ý tưởng về tiến bộ, 1680 - 1730. Các cội nguồn của tư tưởng toàn trị").

