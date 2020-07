Tạp chí âm nhạc

Với sự nghiệp trải dài hơn 50 năm, Julio Iglesias ở tuổi 75 vẫn không ngừng nghỉ ca hát với niềm đam mê bất tận. Hầu hết khán giả biết đến Julio là giọng hát trữ tình sâu lắng với hơn 300 triệu đĩa hát tiêu thụ khắp toàn cầu.

Nhưng câu chuyện truyền cảm hứng nhất chính là tai nạn xe hơi thay đổi hoàn toàn cuộc đời Julio Iglesias, theo Gia Trình. Hơn thế nữa, thiếu đi tính kỷ luật và sự lãng mạn thì khó lòng ông có thể trở thành ngôi sao ca nhạc được yêu mến nhất như hiện nay.

Phong cách quan trọng hơn chất giọng?

Sở hữu chất giọng nam vô cùng ấm áp, ngôi sao nhạc pop sinh năm 1943 đã chinh phục hàng triệu trái tim người nghe nhạc với những bản ghi âm “đo ni đóng giày” như Crazy, When I need you, My Way, La Paloma.

Không chỉ hát solo, những bản song ca luôn là điểm nhấn khó phai của Julio vì lối hát tự nhiên, luôn biết cách giao tiếp với khán giả. Trả lời phỏng vấn của hãng AP, Julio từng khẳng định : “Trong cuộc sống, tự nhiên rất quan trọng vì nó tạo nên phong cách. Hát hay hoặc dở, thích hay không thích nhưng phong cách bạn sẽ không bao giờ bị lẫn lộn. Tôi cho rằng phong cách còn quan trọng hơn chất giọng.”

Tuy nhấn mạnh về phong cách, không ai phủ nhận giọng nam đẹp, trầm ấm mặc dù quãng hơi hẹp. Có lẽ điểm hấp dẫn nhất ở Julio là sự trung thực và chất lượng nghệ thuật một nghệ sỹ thực thụ có thể truyền tải. Đơn cử như ca từ hóm hỉnh trong bản hit năm 1986, To all the girls I’ve loved before (Gửi tới tất cả các cô gái tôi từng yêu) song ca với Willie Nelson rất ăn nhập với sự lãng mạn, hào hoa và lối hát tự nhiên. Phải chăng đây là thông điệp của Julio Iglesias về những mối tình lãng mạn của một nghệ sỹ tài hoa ?

To all the girls I once caressed ; And may I say, I've held the best ; For helping me to grow, I owe a lot, I know ; To all the girls I've loved before ; The winds of change are always blowing ; And every time I tried to stay.

Gửi tới tất cả những cô gái tôi từng ôm ấp, đã giúp tôi khôn lớn từng ngày. Tôi biết mình còn nợ nhiều lắm với tất cả những cô gái tôi đã từng yêu. Nhưng con gió thay đổi vẫn đẩy tôi xa dần mỗi khi tôi muốn dừng lại.

Tai nạn xe hơi - Ngã rẽ cuộc đời

Ngẫu nhiên đưa Julio đến với âm nhạc không phải là giọng hát hay tình yêu nghệ thuật mà do tai nạn xe hơi khủng khiếp năm ông 19 tuổi. Bị liệt nửa người từ ngực trở xuống, một sinh viên ngành Luật như Julio phải từ bỏ ước mơ theo đuổi sự nghiệp cầu thủ.

Tuy nhiên, vụ tai nạn là ngã rẽ vĩ đại nhất cuộc đời Iglesias nhờ tác dụng trị liệu của âm nhạc cũng như ý chí kỷ luật. Khi Julio vất vả luyện tập để cử động cánh tay và ngón tay, y tá chăm sóc ông đã tặng một món quá quý giá: cây guitar cổ điển. Đó vừa là liệu pháp tâm lý cho chứng bệnh trầm cảm trên gường bệnh, đồng thời là phương tiện luyện tập ngón tay và bàn tay.

Lúc đầu, Julio chưa thể chơi được nhiều hợp âm (chord) do cử động ngón tay chậm, cả thảy chỉ có năm hoặc sáu hợp âm. Ít ai ngờ rằng vốn liếng hợp âm ít ỏi và giọng hát tự nhiên, trầm ấm lại đưa ông đến thành công rực rỡ trong làng âm nhạc thế giới. Album solo Yo Canto trình làng năm 1969 thành công rực rỡ đưa tên tuổi Julio được biết đến trên toàn thế giới. Thành công của album phản ảnh tính kỷ luật và bền bỉ của Julio khi vượt qua bệnh tật đến với âm nhạc.

Hát đơn ca đã khiến đốn tim hàng triệu fan nhưng nếu nghe Julio hát song ca thì tầm ảnh hưởng nhân lên gấp bội. Bản hit When you tell me you love me hát cùng Dolly Parton, cover lại của Diana Ross, cũng đưa lên tầm cao mới về khát vọng và sự thăng hoa trong tình yêu. Một ví dụ khác, bản nhạc Hey cũng xuất sắc về sự phối hợp khi song ca cùng hai giọng ca nữ Natasha và Julie trên sóng truyền hình Pháp thu hút lượng lớn khán giả. Giọng Julio dày và êm làm nền tảng chắc, đồng thời hòa quyện và tôn cao giọng nữ. Đó là một trong những lý do cơ bản khiến cho bản song ca của Julio nghe rất bắt tai và có độ ép phê lý tưởng.

Gần đây, Julio cũng xuất hiện nhiều trên các chương trình thưc tế với bản hit I want to know what love is hát cùng nữ ca sỹ Cynthia Brown. Bài này cũng đươc Mariah Carey cover nhưng cách Julio chọn bài và tính toán thì dễ thở hơn. Đây là ca khúc khó thể hiện với phần đầu tông nhạc rất trầm và điệp khúc được đẩy lên những nốt rất cao. Julio tính toán rất hợp lý khi ông hát quãng trầm đúng tông giọng nam để dư địa cho giọng nữ bay vút. Bài hát trở nên rất thanh toát và sâu lắng không kém gì bản gốc của nhóm Foreigner.

Cuộc đời và gia đình

Không chỉ nổi tiếng về âm nhạc, Julio có thể tự hào về gia tài con cái khi ông trải qua hai lần kết hôn chính thức với 8 người con. Mới đây, tòa án thành phố Valencia kết luận ông là người cha hoàn toàn xa lạ với đứa con rơi 44 tuổi, Javier Sanchez-Santos. Đây được coi như kết quả mối tình chớp nhoáng với vũ công người Bồ Đào Nha, Maria Santos vào năm 1975 khi ông vẫn sống chung với người vợ đầu tiên Isabel Preysler, MC truyền hình.

Julio chính thức nâng tổng số con lên 9 người và thêm một người vợ chưa được thừa nhận. Ông thổ lộ rằng cuộc đời nghệ sỹ lưu diễn thường xuyên không thể dành quá nhiều thời gian cho gia đình và con cái. Bù lại, một người cha kỷ luật như Julio Iglesias có thể làm là truyền cảm hứng cho những đứa con tự khám phá con đường riêng như Enrique hay Julio Junior rất thành công.

Nếu cuộc đời là một bản tình ca, thì bản tình ca của Julio rất trầm bổng, không đơn thuần là may mắn như ông từng khắc họa trong ca khúc My Way (cover lại của Frank Sinatra). Đó là phải nghị lực, tính kỷ luật của người đàn ông bên trong lớp vỏ đam mê một nghệ sỹ trên chặng đường nửa thế kỷ ca hát.

Yes, there were times, I'm sure you knew ; When I bit off more than I could chew ; But through it all, when there was doubt ; I ate it up and spit it out ; I faced it all and I stood tall ; And did it my way; I've loved, laughed and cried ; I've had my fill, my share of loosing

Có những thời điểm, chắc rằng bạn hiểu ; Khi tôi gánh vác nhiều trách nhiệm hơn tôi có thể ; Nhưng sau tất cả, kể cả những nghi ngờ ; Tôi vượt qua mọi khó khăn bất cứ khi nào nó xảy đến ; Tôi đối diện sự thật và luôn tự tin ; Tôi làm điều đó theo cách tôi muốn ; Tôi đã yêu, đã cười và khóc ; Tôi đã trải qua tất cả cảm xúc đời người.

(Theo CNN, AP News)

