Mỹ : Xem phim ở rạp với giá 15 xu thay vì 12 đô la

Rạp phim AMC ở St. New York (Times Square), Manhattan, New York, Mỹ. Ảnh minh họa chụp năm 2007

Đúng vào ngày hôm nay 20/08, khán giả Mỹ có thể đi xem phim với giá thật mềm tại 100 rạp xinê trong chuỗi rạp hát AMC. Cùng với Regal Cinemas, AMC Theatres là chuỗi rạp hát lớn nhất Hoa Kỳ với 9.000 trên tổng số 40.000 phòng chiếu phim trên toàn lãnh thổ nước Mỹ. Sau nhiều tháng đóng cửa do dịch Covid-19, chuỗi rạp AMC được mở lại với giá khuyến mại mềm chưa từng thấy.

Mang tên ‘‘Xem phim của năm 2020 với giá của năm 1920’’, chiến dịch khuyến mại này được tổ chức tại 100 rạp hát lớn với tổng cộng là 1.200 phòng chiếu phim, tương đương với 18% số cơ sở kinh doanh của AMC tại Hoa Kỳ. Về phần mình, chuỗi rạp hát Regal sẽ được mở lại vào ngày 21/08/2020. Có thể xem đây là một bước đầu đáng khích lệ, trong bối cảnh nhiều tiểu bang của Mỹ, trong đó có hai bang lớn là California và New York vẫn còn duy trì lệnh đóng cửa các rạp chiếu phim, khiến cho việc phân phối phim ảnh càng thêm phức tạp.

Nhân ngày khai mạc trở lại, vé đi xem phim ở các rạp hát AMC sẽ là 15 xu cho mỗi bộ phim thay vì 12 đô la (giá trung bình của một vé xinê ở Mỹ). Giá 15 xu tức là giống hệt như giá vé của năm 1920, tức cách đây đúng một thế kỷ. Qua việc chào hàng với giá cực kỳ hấp dẫn, công ty điều hành AMC Theatres hy vọng gây tiếng vang để thu hút sự chú ý của giới truyền thông báo chí, đồng thời lôi cuốn đông đảo khán giả, trở lại xem phim tại các rạp hát, càng nhiều chừng nào càng tốt chừng nấy.

Đối với đại đa số khán giả Mỹ, đây cũng là cơ hội để cho họ khám phá hay xem lại những bộ phim nổi tiếng từng được phát hành trong thời gian qua. Phim siêu anh hùng có "Black Panther" (2018), phim gia đình có "Back to the future" (1985) hay là phiên bản mới của "Ghostbusters" (2016), phim ca nhạc thì có "Grease" (1978) hay là "FlashDance" (1983). Một số phim mới, từng được phát hành hồi đầu năm 2020 nhưng công việc khai thác cũng như phân phối đã đột ngột bị gián đoạn trong mùa dịch Covid-19, nhân dịp này cũng được chiếu lại. Sau ngày khai trương lại với giá vé 15 xu, các bộ phim sau đó tiếp tục được chiếu với giá từ 3 đô la (giá trẻ em) đến 5 đô la (giá người lớn), trong khi chờ đợi ngày mở lại một cách rộng rãi hơn hệ thống các rạp hát trên toàn nước Mỹ.

Riêng về lịch phát hành phim mới trong vài tuần tới, chuỗi rạp hát AMC đã xác nhận việc cho ra mắt vào ngày 28/08 bộ phim ‘‘The New Mutants’’, tác phẩm mới của dòng phim siêu anh hùng Marvel, đã bốn lần bị dời lại do các vấn đề liên tục chồng chất. Bộ phim hồi hộp "Unhinged" (tiếng Pháp là Enragé) với nam diễn viên Russell Crowe trong vai chính cũng được trình làng nhân dịp này. Tác phẩm ‘‘The Personal History of David Copperfield’’ với dàn diễn viên nổi tiếng Dev Patel, Tilda Swinton hay là Hugh Laurie cũng sắp ra mắt khán giả vào cuối tháng 8. Tất cả các bộ phim này dọn đường cho thời điểm công chiếu (dự trù vào ngày 03/09) bộ phim gián điệp viễn tưởng ‘‘Tenet’’ của đạo diễn trứ danh Christopher Nolan, tức là hầu như vào cùng một thời điểm với ngày phát hành trên thị trường quốc tế tại những nước cho phép chiếu phim tại các rạp hát.

Ban điều hành các rạp hát AMC hy vọng là từ đây cho tới ngày 03/09, tức là trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ Lao Động (Labor Day) tại Mỹ, khoảng 70% các rạp hát đã được mở lại để chiếu bộ phim Tenet của đạo diễn Christopher Nolan, một tác phẩm đang được rất nhiều khán giả chờ đón. Về phía chuỗi rạp hát Regal Cinemas, lớn hàng thứ nhì tại Hoa Kỳ, cũng hy vọng mở lại nhiều rạp chiếu phim để không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh nhân mùa lễ Lao Động, mà theo truyền thống thu hút đông đảo người đi xem phim.

Các công ty khai thác các rạp chiếu phim tại Mỹ đã mừng hụt nhiều lần, ngày mở lại các rạp hát đã liên tục bị dời lại do tiến triển khó lường của dịch Covid-19. Để trấn an nhiều thành phần khán giả, các rạp chiếu phim ban đầu sẽ hoạt động bằng cách hạn chế số người xem trong cùng một suất, đồng thời tuân thủ tối đa các điều kiện giãn cách xã hội. Các rạp hát cũng được dọn dẹp sạch sẽ và ghế ngồi cũng được tẩy trùng thường xuyên.

Không phải chỉ có các rạp hát ở Mỹ mà ngay tại Pháp cũng vậy. Giới quản lý các rạp xinê đang nóng lòng chờ đợi ngày phát hành các tác phẩm thuộc dòng phim blockbuster của Mỹ, mà theo họ có nhiều khả năng hơn trong việc lôi cuốn khán giả trở lại các phòng chiếu phim. Sự kiện công ty AMC công bố lịch chiếu phim với nhiều tác phẩm ‘‘nặng ký’’ trong những tuần lễ tới là một tín hiệu tích cực khả quan, mặc dù chưa có gì thật sự đáng phải mừng vội.

Tại Pháp, khá nhiều rạp chiếu phim đã tạm thời đóng cửa trong suốt tháng 8 vì vắng khách. Một số rạp xinê như hai chuỗi rạp CGR và Kinepolis đã tìm cách khác để tạo thêm nguồn thu nhập thay vì phải đơn thuần ngưng hẳn các hoạt động. Sau khi ký thỏa thuận hợp tác với chi nhánh Pháp của hãng đĩa Universal, các rạp hát CGR và Kinepolis trong suốt tháng 8, lần lượt chiếu các buổi biểu diễn (live concert) ngoạn mục hoành tráng nhất trên màn ảnh lớn, cộng với hệ thống âm thanh ‘‘nổi’’ tối tân nhất hiện thời.

Tính tổng cộng, có 20 đợt biểu diễn từng được thu hình trên các sân khấu lớn. Giới yêu chuộng nhạc pop rock Anh Mỹ sẽ được dịp khám phá hay xem lại các nghệ sĩ hàng đầu như the Rolling Stones, The Cure, Amy Winehouse, Sting, PJ Harvey, Imagine Dragons hay là nhóm nhạc metal Black Sabbath.

Giới yêu chuộng nhạc Pháp kể từ hôm nay cho tới cuối tháng 8 có thể xem trên màn ảnh rộng các buổi biểu diễn của Vanessa Paradis, Mika, Étienne Daho, hay là Alain Bashung. Các fan trẻ tuổi nhất được xem các thần tượng của họ mới nổi danh trong thời gian gần đây như Angèle, Clara Luciani hay Eddy de Pretto. Đặc biệt hơn cả là chương trình ca nhạc thay vì chiếu phim sẽ kết thúc vào cuối tháng 8 với đợt biểu diễn cuối cùng của nam danh ca Christophe, trước khi thần tượng người Pháp vĩnh viễn ra đi vào trung tuần tháng 04/2020.

