Nếu Whitney Houston vẫn còn sống, giọng ca R&B/pop sinh năm 1963, chắc chắn sẽ mỉm cười hạnh phúc khi chứng kiến con sốt mang tên mình. Số lượng bài hát gắn liền tên tuổi Whitney được cover lại, cũng như tần suất dày đặc xuất hiện hình ảnh và giọng hát Whitney song ca nhiều nghệ sỹ tên tuổi.

Bi kịch cuộc đời không nhấn chìm được sức sống và tầm vóc của giọng hát bất tử đó. Theo Gia Trình, sự qua đời của Whitney Houston không phải là dấu chấm hết mà là sự mở đầu cho những nuối tiếc về một giọng ca đẹp.

Cơn sốt mang tên Whitney

Nổi tiếng từ năm 1985 với album đầu tay Whitney Houston, nhưng mất gần một thập kỷ sau, cô đạt độ chín và đỉnh cao nghề nghiệp với Giải thưởng Grammy Album của năm cho album The BodyGuardnăm 1994. Album này cùng với ba ca khúc nổi bật Run to you, I have nothing, đặc biệt là I will always love you, trở thành một dấu ấn cá nhân mang tên Whitney. Đồng thời là đỉnh cao của pop ballad thập niên 90 theo nhận xét của nhiều tạp chí âm nhạc uy tín như Rollingstone, USAToday.

Phải chăng vì thế Whitney trở thành nỗi ám ảnh các ca sỹ nhạc pop đương đại khi họ bị thôi miên, thách thức để cover các ca khúc của nữ hoàng R&B ? Từ các sự kiện lớn như giải Grammy, Billboard, các nghệ sỹ tên tuổi như Jennifer Hudson, John Legend, thậm chí nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin đều cover lại ca khúc của Whitney. Ngoài ra, DJ người Nauy, Kygo cũng cover lại ca khúc này năm 2019 với chất giọng Whitney trên bản phối đậm chất dance club cũng gặt hái thành công lớn. Thậm chí Glenis Grace, ngôi sao được phát hiện từ cuộc thi America’s got talent chuyên cover lại nhạc Whitney đến mức được gọi là bản sao Whitney Houston.

Không có gì lạ khi Whitney có thể phù phép bản nhạc đồng quê buồn bã I will always love you do Dolly Parton sáng tác năm 1974 thành một ca khúc pop sáng chói, lạ lẫm so với nguyên bản. Single này trụ hạng nhất trong 14 tuần liên tiếp của bảng xếp hạng Billboard. Giọng ca đầy nội lực, mượt mà, quãng rộng cũng như kỹ năng xử lý bài điêu luyện khiến cho Whitney trở thành một thần tượng mà hầu hết các sỹ đều ngưỡng mộ. Hơn thế nữa, kho bài hát của Whitney rất đa dạng, phong phú. Cô có nhiều bản hit pop ballad, R&B, dance/soul dễ nghe nhưng không dễ xử lý với tiết tấu nhanh, làn hơi khỏe.

Thế hệ diva của thời kỳ MTV

Cùng với hàng loạt ngôi sao pop cùng thời như Madonna, Mariah Carey, Whitney được tôn vinh như trong hàng ngũ diva nhạc pop hàng đầu vì tài năng cũng như tầm ảnh hưởng sâu rộng. Trong số đó, Whitney Houston hội tụ được hai yếu tố bản lề trong nghề nghiệp: giọng hát mượt như nhung và phong cách không thể lẫn.

Sự thăng hoa của Whitney Houston chọn được đúng điểm rơi khi khán giả thập niên 80-90 rất ưa thích các ca khúc pop về tình yêu với lời lẽ hoa mỹ. Thập niên này coi là thời điểm vàng son của nhạc pop kèm theo sự bành trướng của văn hóa MTV (kênh truyền hình âm nhạc). So với thế hệ ngày nay, ít có ca sỹ nào lập lại được kỳ tích và tầm ảnh hưởng như Whitney Houston xét về nghề nghiệp.

Hãy nghe các ca sỹ tên tuổi cover lại bài hát Whitney để có sự so sánh rõ nét. Đơn cử như Kelly Clarson dũng cảm cover lại ca khúc How will I Know của Whitney. Nhờ có chất giọng khỏe và tràn năng lượng của Kelly, chúng ta cảm nhận được làn hơi dày dặn của ca sỹ quá cố và sự nhẹ nhàng uyển chuyển. Không chỉ là vẻ đẹp của giọng hát, các ca khúc Whitney Houston hàm ý nội dung sâu sắc như The Greatest Love of All (Tình yêu vĩ đại nhất) nói về nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cảm nhận phần nào được tinh thần bài hát khi nghe John Legend cover để chứng kiến nghị lực vươn lên cô ca sỹ người Mỹ gốc Phi trong làng âm nhạc ra sao.

Ở một góc độ khác, giọng ca Christina Aguilera biểu diễn song ca với Whitney nhờ công nghệ hologram, tỏ ra cuốn hút khán giả và bộc lộ nhiều điểm thú vị. Chất giọng tốt như Christinacó thể làm hài lòng người nghe, nhưng không lấn lướt được đàn chị Whitney Houston. Khó ai có chuyển tông giọng nhịp nhàng và không phá hỏng bài hát như giọng ca quá cố.

Ngoài ra, cách xử lý bài hát cũng là điểm mạnh của Whitney mà khi hát solo hay song ca, giọng hát không hề mờ nhạt hay bị lấn át. Ít có ca sỹ chọn lối cách tân đột phá mà tạo được cao trào đặc sắc hơn Whitney từng làm trong các ballad như I have nothing hay I learn from the best. Cùng với sự nhảy vọt của công nghệ biểu diễn, khi đặt giọng ca trẻ bên cạnh thần tượng Whitney Houston chúng ta cảm nhận được rõ nét tài năng cũng như tầm vóc của diva nhạc pop.

Tài năng - bi kịch cuộc đời

Sinh trưởng trong gia đình trung lưu có truyền thống nghệ thuật, mẹ của Whitney là Cissy Houston, ca sỹ dòng nhạc gospel, chị họ Diana Warick cũng ca sỹ nhạc R&B. Điểm xuất phát của Whitney Houston khá thuận lợi khi được nuôi dưỡng trong môi trường âm nhạc gia đình. Tuy nhiên, không ai phủ nhận được nỗ lực vươn lên của cô khi vấn đề chủng tộc luôn nhức nhối nhất và chia rẽ nhất trong xã hội Mỹ. Sai lầm nhất của Whitney Houston có lẽ là lựa chọn người bạn đời chơi bời và đầy tai tiếng, ca sỹ R&B da màu Bobby Brown. Họ kết hôn năm 1992 sau 3 năm quen biết tại giải thưởng âm nhạc Soul Train Music Awards.

Được đánh giá là con người ấm áp, cởi mở và khá hài hước, Whitney vẫn được nhớ tới hình ảnh “gái ngoan” không có scandal nào từ thập niên 1980 đến đầu những năm 1990. Tuy nhiên, nửa cuối năm 1990, chứng kiến sự tụt dốc không phanh của nữ hoàng nhạc R&B pop với hàng loạt hủy lịch diễn, đến muộn các buổi tập hay chụp hình kèm theo hình ảnh sút cân nghiêm trọng.

Sự việc chỉ được sáng tỏ năm 2000 khi cô và chồng Bobby Brown bị bắt giữ trên phi trường Hawaii với nửa kilogram cần sa (1 ounce). Sau đó, Whitney và Bobby chính thức ly dị năm 2007 và cô giành được quyền nuôi con gái duy nhất Bobbi Kristina. Bi kịch chưa rời bỏ Whitney cho đến khi cô được phát hiện qua đời tại khách sạn Beverly Hilton ngày 11 tháng 2 năm 2012 với chẩn đoán bệnh tim và sử dụng cocaine.

Nửa cuối cuộc đời của Whitney phơi bày mặt trái của sự nổi tiếng nhưng nó không thể che khuất được độ sáng của tài năng, một giọng hát đẹp có tầm ảnh hưởng lớn thế giới nhạc pop. Dù cô đã ở thế giới bên kia, nhưng chúng ta vẫn cần học hỏi những điều tốt đẹp nhất từ Whitney Houston. Một nỗ lực phi thường tạo dựng vị trí trụ cột trong làng âm nhạc.

