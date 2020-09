Tạp chí âm nhạc

Bốn thập kỷ ca hát, giọng soprano đặc biệt của Celine Dion vẫn giữ lửa sân khấu bằng nguồn năng lượng hiếm có. Sau sự mất mát của người chồng khiêm nhà sản xuất Rene Angelil năm 2016, diva của nhạc phim Titanic (My heart will go on) phải ôm trọn nhiều khối lượng công việc khổng lồ hơn.

Không chỉ là ca sỹ, cô phải tham gia vai trò nhà sản xuất, quản lý, tổ chức tour lưu diễn thay thế cho người chồng yêu dấu hơn 22 năm gắn bó. Album Courage (Sự can đảm, 2019) là minh chứng rõ nét cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Celine khi thiếu vắng Rene.

Nỗ lực khi đứng một mình

Thành công rực rỡ của Celine Dion không thể thiếu vai trò của người chồng quá cố, từ việc ông phát hiện tài năng, tham gia sản xuất, ủng hộ cô học tiếng Anh để phát triển sự nghiệp. Vắng bóng đi người bạn đời tri kỷ, câu hỏi rất lớn đặt ra là liệu cô ấy sẽ xoay sở ra sao khi chỉ có một mình. Sự xuất hiện trở lại của Celine Dion trong Courage (2019) là đáp án cho câu hỏi đó. Khán giả khá hoài nghi về vấn đề sức khỏe cũng như stress ảnh hưởng tới diện mạo mới của Celine. Ca sỹ trông già hơn, sút cân kèm theo những trang phục khác lạ.

Thay vì chỉ tập trung vào luyện thanh, ca hát, giờ đây Celine phải đối mặt với tất cả công việc sản xuất. Chia sẻ với kênh tạp chí Today, cô nói rằng album này được sản xuất với hình ảnh người chồng trong tâm trí của tôi : “Courage tái hiện được nỗi đau mất đi người chồng yêu quý, mất đi người quản lý, con tôi mất đi người cha. Và đó sẽ quá trình tìm lại sức mạnh để tôi tiếp tục.” Lời ca trong album mới toát lên được thông điệp mạnh mẽ đó : ”Yeah, I got my own imperfections / I got my own set of scars to hide” (Tôi có những khiếm khuyết riêng. Tôi có những vết sẹo cần phải dấu đi).

Ở một góc độ khác, Celine xuất hiện trong video clip với gương mặt mộc và khoác lên người nhiều trang phục hàng hiệu xa xỉ. Theo sự bộc bạch của diva, “Xuất hiện không trang điểm là sự can đảm, và tôi luôn nghĩ mình là người như vậy”. Lời ca cũng truyền tải được thông điệp về nghị lực đó của nữ ca sỹ : “Before I can trust you / I need to learn to trust myself” (Trước khi em có thể tin tưởng anh. Em cần tin tưởng chính bản thân mình).

Album mới Courage thiếu vắng nhưng bản ballad đẹp, giai điệu cuốn hút như Because you loved me, The power of love hay All by myself. Nhưng bù lại, các ca khúc có điệp khúc khá dễ nghe và có một điểm nhấn chung vào thông điệp yêu thương chính bản thân mình. Hơn thế nữa, một fashionista như Celine đang muốn sử dụng thời trang để khuếch trương một diện mạo mới khi đứng trên đôi chân của mình. Cô liên tiếp xuất hiện trong các tạp chí thời trang uy tín như Vogue hay Vanity Fair nhờ gu ăn mặc riêng. Ngoài ra, diva còn dựng lại các hit tên tuổi như It’s all coming back to me now cho Instagram để quảng bá cho dấu ấn fashion của riêng mình.

Nữ hoàng biểu diễn live

Tour lưu diễn đầu tiên của Courage diễn ra ngay tại thành phố Québec, quê hương của diva, diễn ra trong vòng một năm liên tiếp. Celine chia sẻ : “Tôi không chỉ tham gia vào việc ghi âm album mà còn sản xuất các show biểu diễn. Tôi luôn có ý tưởng, có thể nó sai lầm. Tôi chỉ yêu cầu để được lắng nghe”.

Lượng fan trung thành của Celine khá đa dạng : từ thế hệ X, 17 tuổi cho đến thế hệ già 60 tuổi đều say mê giọng ca mạnh mẽ, khỏe khoắn của cô. Để đạt được thành tích này, diva 52 tuổi phải cố gắng không ngừng nghỉ trong việc học hỏi và trau dồi kỹ năng trình diễn.

Với cùng một ca khúc River deep, Mountain High, Celine Dion sau 10 năm tỏa sáng trên sân khấu Las Vegas hoàn toàn khác biệt với Celine Dion khi mới bắt đầu nổi tiếng, những năm 1994 -1996. Cô hoàn toàn làm chủ sân khấu, biết cách giao tiếp với khán giả, di chuyển nhịp nhàng với vũ đạo. Trở thành nghệ sỹ biểu diễn live thành công, Celine chứng tỏ cô không chỉ có giọng hát xuất chúng mà còn sự khéo léo trong giao tiếp. Nhờ đó, diva có thể bộc lộ cái tôi mạnh mẽ trong ánh đèn sân khấu sáng lạn.

Sự khôn ngoan của nữ nghệ sỹ, tất nhiên nhờ vai trò nhà quản lý của người chồng Rene, đã bắt tay với sòng bài Caesars Palace ở Las Vegas rất sớm. Nhờ tổ chức show liên tục từ năm 2003 đến 2007, concert A New Day thu hút tổng cộng hơn 3 triệu khán giả với 717 show liên tục sáng đèn. Hợp đồng 3 năm với sòng bạc Las Vegas này đem lại cho cô hơn 100 triệu đôla Mỹ cùng 50% lợi nhuận show diễn. Mặc dù hợp đồng gốc chỉ 3 năm nhưng được kéo dài thêm 2 năm tới 2007 do thành công đột biến về thương mại, thu về tổng cộng 385 triệu đôla Mỹ.

Năm 2011, cô quay trở lại Las Vegas với show thứ hai Celine với bản hợp đồng kéo dài tới năm 2019. Nhờ những bản hợp đồng màu mỡ này, Celine lột xác trở thành nữ nghệ sỹ biểu diễn thành công nhờ sự hài hòa giữa yếu tố nghệ thuật và giải trí.

Nếu nói Celine Dion thành công chỉ nhờ yếu tố thiên bẩm là giọng hát, điều này không hoàn toàn chính xác. So với các ngôi sao cùng thời như Mariah Carey hay Whitney Houston, Celine vẫn giữ được phong độ tốt hơn hẳn dù đã bước sang tuổi 52. Cô vẫn hát được những nốt cao, quãng rộng một cách nhẹ nhàng. Đồng thời, thể lực cô cũng được duy trì để hát liên tục trong live concert kéo dài 90 phút. Điều đó nói lên luyện tập chăm chỉ không bao giờ thừa đối với một ngôi sao ca nhạc trên đỉnh cao thành công. Ngoài ra, giọng hát không thôi chưa đủ, kinh nghiệm biểu diễn tại Las Vegas Residency đã giúp Celine trau dồi tốt hơn về diễn xuất hình thể, biểu đạt cảm xúc cũng như kỹ năng phối hợp ăn ý với một vũ đoàn và dàn nhạc khổng lồ.

Thiếu vắng đi Rene Angelil, album Courage lật một trang mới của cuộc đời diva nhạc pop. Đó là sự can đảm khi đối mặt với cả thế giới rộng lớn trên đôi chân riêng của cô bằng giọng ca trời phú và nghi lực mạnh mẽ.

