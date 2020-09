Tạp chí âm nhạc

Nữ ca sĩ Lady Gaga giành giải Bài hát hay nhất với "Shallow" trong phim A Star is Born, tại giải Oscars, ngày 24/02/2019, Los Angeles, Mỹ.

Lady Gaga là ngôi sao gây ấn tượng mạnh mẽ nhất giải MTV Awards năm 2020 với ca khúc Rain On Me. Không chỉ gây chú ý về thời trang khẩu trang trong đại dịch virus corona, điểm cộng lớn nhất cho Lady Gaga là sức sáng tạo không mệt mỏi.

Ca sỹ Poker Face luôn tìm cách gây sốc với thời trang dị thường, âm nhạc biến hóa, sexy hết mức như chú tắc kè hoa.

Hết thời kỳ gây sốc khán giả

Sau hơn một thập kỷ nổi tiếng, Lady Gaga từng gây sốc với thế giới giải trí bằng chiếc váy làm từ thịt tươi sống. Trong cuộc phỏng vấn với MC Truyền hình Oprah Winfrey, ca sỹ sinh năm 1986 nói rằng “Quá khứ là điều tôi thích thú. Đó là một phần trong hình thức nghệ thuật của tôi, mặc dù nó khá siêu thực với nhiều khán giả.”

Trở lại với album mới Chromatica năm 2020, Lady Gaga xuất hiện với mái tóc hồng rực sáng và những bản nhạc dance/pop quen thuộc. Tuy nhiên, gây sốc cho khán giả không phải là mục tiêu chủ đạo của Gaga mà giờ đây trọng tâm sự chú ý phải là âm nhạc. Theo chia sẻ của Gaga, việc gây sốc nhằm hướng sự chú ý của khán giả về những tổn thương tinh thần và thể chất mà nữ ca sỹ đã phải vượt qua trong thời gian dài.

Ít người để ý rằng Lady Gaga từng bị hãm hiếp liên tục năm 19 tuổi và bị hội chứng PTSD (rối loạn tâm sinh lý gây ra do tai nạn đó). Đau đớn về tinh thần kéo theo sự hành hạ về thể xác, Gaga từng chia sẻ như vậy khi cô mất kiểm soát trong cơn đau ám ảnh kéo dài. Vì vậy, cô là người đấu tranh cho phong trào #MeToo, chống quấy rối tình dục nhưng không tiết lộ thông tin về thủ phạm. Ngoài ra, triết lý âm nhạc mà cô hướng đến chính là nữ quyền, sự tự do, tình yêu. Điều này không nằm ngoài chủ đề của album mới Chromatica mang màu sắc vui vẻ, dễ nghe nhưng lại ẩn chứa cảm xúc sâu lắng. Elton John là giọng nam duy nhất xuất hiện trong album đầy chất nữ tính.

Nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào

Từ năm 2008 đến nay, cứ trung bình 2 năm, Gaga trình làng một album mới. Để làm được điều đó, không đơn giản với bất cứ nghệ sỹ nào nếu thiếu vắng sức khỏe thể chất và tinh thần sáng tạo. Gaga làm được việc phi thường đó nhờ tài năng và kho năng lượng sáng tạo chưa bao giờ cạn.

Không chỉ vậy, cô còn chứng tỏ mình là một tắc kè hoa trong âm nhạc nhờ phổ âm nhạc rộng lớn, đủ sức phiêu lưu trong nhiều thể loại. Từ Jazz, Dance, Pop, Soul, R&B, Rock, Disco, Lady Gaga đều có thể biểu diễn phiêu ngang ngửa trên các sân khấu ca nhạc lớn. Hơn thế nữa, tên của cô luôn được xướng lên đầu tiên trong các chương trình live concert ghi nhận đóng góp nghệ thuật các tên tuổi lớn như Elton John, Sting, Steve Wonder hay lễ trao giải Oscar năm 2015.

Gaga có thể làm mới một ca khúc với màu sắc riêng mà vẫn giữ nguyên được chất của tác phẩm. Khán giả không quá xa lạ với hình ảnh cô vừa chơi piano, hay guitar vừa hát tạo nên dấu ấn riêng của một nghệ sỹ biểu diễn chuyên nghiệp. Đa dạng về phong cách là thế mạnh của Lady Gaga, vì thế, mức độ lan tỏa của ngôi sao ca nhạc này rất sâu rộng.

Sự ra đời của Chromatica cũng gây bất ngờ khi Gaga chọn dance/pop, disco để quay trở lại sân khấu năm 2020. Hai năm trước, cô đã gây ra “tâm bão” sự chú ý với diễn xuất trong phim ca nhạc A Star is born năm 2018. Ngoài chuyện phim giả tình thật với nam tài tử Bradley Cooper, Gaga được khen ngợi diễn xuất trong phim cũng như chất lượng âm nhạc do chính cô sáng tác. Trong lịch sử âm nhạc hiện đại, hiếm có ca sỹ nào tỏa sáng trên cả phim ảnh và âm nhạc, chưa nói đến bị chê tơi tả khi lấn sân sang phim ảnh. Ngoại trừ hai ngôi sao kỳ cựu Barbara Streisand và Cher từng đoạt giải Oscar diễn xuất lẫn giải Grammy cho âm nhạc.

Liệu lịch sử có sang trang mới với Lady Gaga không khi cô chứng tỏ sự bén duyên với cả hai miền đất hứa là âm nhạc và điện ảnh ? Khác với chất dance/pop trong Chromatica, album A star is born đậm đặc chất pop ballad với bản song ca mùi mẫn và tình tứ với Bradley, diễn viễn chính của phim. Khán giả không còn thấy một Gaga nổi loạn như trong Poker Face hay Bad Romance trong soundtrack nhạc phim. Thay vào đó, sự phức tạp nội tâm và tầng lớp cảm xúc đan xen thăng hoa trong giai điệu trầm buồn hơi pha chút country, pop/soul.

Ảnh hưởng của Madonna và David Bowie

Âm nhạc của Gaga ảnh hưởng từ rất nhiều nghệ sỹ thập niên 80 như Michael Jackson, Stevie Wonder nhưng rõ nét nhất là Madonna và ngôi sao nhạc rock David Bowie. So với Madonna, Gaga tìm cách làm mới rất đặc thù, mang bản sắc riêng cả về góc độ âm nhạc lẫn hình ảnh gây sốc. Nếu Madonna chủ yếu khai thác góc độ tôn giáo và tình dục, thì Lady Gaga tham vọng hơn thế. Cô hướng sự chú ý của dư luận vào các đề tài như tiền bạc, nghiện ngập, sự tự do, chủ nghĩa cá nhân, nữ quyền.

Đối với thần tượng rocker David Bowie, khán giả dễ nhận thấy cô học hỏi sự sáng tạo, cách tân hình ảnh cũng như lối tô vẽ khuôn mặt giống Bowie. Nhờ phổ âm nhạc rộng, cô nhảy sang cả jazz khi chọn song ca với Tonny Bennett thay vì chỉ chọn bạn biểu diễn truyền thống như Elton John trong thể loại pop/rock.

Gaga như khối rubic đa diện nhiều màu, khi khản giả càng xoay thì sự bất ngờ càng tiến xa hơn. Không ai phủ nhận được khát khao cống hiến cho nghệ thuật cũng như sự tìm tòi mới mẻ của nữ nghệ sỹ tắc kè hoa này.

