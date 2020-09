Tạp chí âm nhạc

Năm 2020 đánh dấu một năm tràn ngập hạnh phúc đối với chàng trai vàng nước Anh, Ed Sheeran. Ca sỹ nhạc pop vừa chào đón con gái đầu lòng với người bạn gái lâu năm Cherry Seaborn trong tháng 9 năm nay. Giọng ca của bản ballad Perfect được thêm chức danh mới “làm cha” bên cạnh hàng loạt vai trò nhạc sỹ, ca sỹ, diễn viên, nhà sản xuất.

Quảng cáo

Tài năng trẻ Anh Quốc

Có thể nói Ed Sheeran là một chàng trai vàng nước Anh về mặt tài năng cũng như vẻ đẹp âm nhạc với vẻ ngoài xù xì, cục mịch. Âm nhạc của Ed Sheeran đủ sức cuốn hút mọi lứa tuổi nhờ sự đa dạng về thể loại cũng như tính triết lý sâu sắc. Thống kê Pollstar cho thấy chuyến lưu diễn Divide Tour năm 2019 của Sheeran thu về tổng cộng 737 triệu đôla Mỹ, phá vỡ kỷ lục của nhóm U2 thiết lập năm 2011 là 735 triệu đôla. Con số này phản ánh được sức hút nam châm của Sheeran với khán giả toàn cầu, bên cạnh số lượng đĩa hát tiêu thụ lên đến 150 triệu bản.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng luôn có mặt trái không thể tránh khỏi. Ca sỹ sinh năm 1991 phải tạm nghỉ một năm kể từ tháng 10 năm 2015 khi đối mặt với việc lạm dụng thuốc và chất kích thích do tiệc tùng liên miên. Giọng ca vàng xứ sở sương mù đã may mắn bởi người bạn gái Seaborn giúp anh thoải khỏi vũng lầy đó. Hai người sống chung kể năm 2015, kết hôn đầu năm 2019 và tình yêu đẹp giúp anh lấy được thăng bằng. Nhờ cắt giảm tiêu thụ bia và áp dụng thực đơn giảm cân, anh đã giảm gần 23 kg (50 pounds).

Hình bóng người bạn gái và tình yêu luôn xuất hiện trong ca khúc của Ed Sheeran như Remember the name, Perfect, Thinking out loud như quà tặng vô giá về tinh thần. Lời ca trong Remember the name dành tặng cho Cherry Seaborn “My wife wears red, but looks better without the lipstick” (Vợ tôi mặc cả cây đỏ nhưng trong còn tuyệt hơn nếu không đánh son”.

Sự giản dị làm nên thành công

Lý giải về sức hút âm nhạc của Ed Sheeran cần có cái nhìn toàn diện. Đơn cử như ca khúc nghe rất mộc mạc, giản dị The Shape of You (Hình bóng em) trụ hạng hơn một năm trong bảng xếp hạng Billboard top 100 ca khúc yêu thích nhất. Đây cũng là bài hát được phát sóng nhiều nhất trên kênh Spotify với 1,5 tỷ lượt và đồng thời đạt 3,2 tỷ lượt xem trên kênh Youtube.

Ca từ bài hát mộc mạc nhưng toát lên được sự chân thành, cởi mở. Hình ảnh Ed Sheeran luôn được ghi tạc như một chàng trai hàng xóm hiền lành, giản dị và chân tình. Đó là yếu tố tạo nên sự khác biệt của Sheeran với đám đông ca sỹ khác, bàn đạp cho thành công xuất sắc về thương mại của nghệ sỹ. Ngoài ra, trong video clip bài hát, anh khéo léo chọn bạn diễn là một cô gái da màu hình thể khỏe khoắn trong vai đôi tình nhân. Điều này khiến cho thông điệp tình yêu vượt xa khỏi ranh giới sắc tộc, màu da thêm sức mạnh với đại đa số khán giả.

I'm in love with the shape of you ; We push and pull like a magnet do ; Although my heart is falling too ; I'm in love with your body.

Anh yêu hình dáng của em ; Chúng ta xô đẩy như những thỏi nam châm ; Mặc dù trái tim anh đã đổ vì em ; Anh yêu hình dáng của em.

So với bản ballad Perfect, rõ ràng The Shape of You có giai điệu đơn giản và lặp lại hơn rất nhiều, nhưng tại sao nó lại hấp dẫn khán giả đến kỳ lạ. Xét về giai điệu, ca khúc sử dụng vòng lặp với bốn hợp âm (chords) trong giai điệu nên rất dễ nghe với khán giả nhạc pop. Sự hài hòa về âm thanh giữa nhịp trống, guitar gợi nhớ giai điệu quen thuộc như Cheap Thrills của Sia (2016) hay No Scrubs (1999) của nhóm TLC. Giai điệu bài hát rất dễ nhớ, đóng khung trong 5 hợp âm cơ bản.

Cần nói thêm rằng sử dụng vòng lặp trong giai điệu là nét đặc trưng của Ed Sheeran. Không phải lười biếng hay thiếu kiến thức căn bản nhạc lý, anh xây dựng được cấu trúc âm nhạc như vậy có thể có hiệu quả mạnh mẽ khi biểu diễn live. Khi đứng trên sân khấu, vòng lặp âm nhạc phát huy sức mạnh như phương tiện thu phát trực tiếp, nghệ sỹ biểu diễn có thể thêm thắt nhiều chất liệu để cho bài hát có bề dày âm thanh hơn.

Triết lý âm nhạc sâu sắc

Không chỉ đơn thuần chất liệu âm nhạc, Ed Sheeran chứng tỏ gu âm nhạc khá nhạy bén, sát sườn với thị hiếu công chúng, đặc biệt khán giả trẻ. Về mặt thương mại và mức độ cầu tiến, anh chịu khó thể nghiệm rất nhiều thể loại khác nhau, điển hình trong album mới nhất No.6 Collaboration (2019).

Đó là sự kết hợp của rap, pop, latin, techno và rock, hứa hẹn sẽ đem lại món ăn tinh thần bất ngờ, lạ lẫm cho khán giả. Về mặt triết lý, âm nhạc Ed Sheeran luôn hướng đến vẻ đẹp bên trong, sự tự tin, đặc biệt về ngoại hình trong thế giới rất cầu toàn về hình thức. Ca khúc Beautiful people hay Shape of you đều phản ánh góc nhìn thiện cảm, không phân biệt đối xử với con người màu da, sắc tộc hay ngoại hình. Ví dụ trên cũng hé lộ phần nào về tính cách điềm đạm, hướng nội, tình cảm như Ed Sheeran.

Chia sẻ với tờ Variety, anh nói rằng “Tôi không thể sống xa vùng Suffork, Anh quốc. Tôi có thể thăm thú Los Angeles trong vài ngày nhưng không thể sống ở đó hay New York. Khi quay lại quê hương, tôi thấy tràn ngập sức sống. Tôi không phải người Mỹ, không thuộc về nước Mỹ”. Đồng thời, Ed Sheeran tỏ ra hướng nội khi bày tỏ sự lo ngại với đám đông : “Tôi không ngại nói chuyện với mọi người nhưng khi họ chụp ảnh hay quay phim tôi. Tôi có cảm giác kỳ lạ như tôi không còn là người bình thường”.

Album No.6 Collaborations Project ra mắt năm 2019 là album phòng thu thứ 4 của Sheeran. Sản phẩm này đánh dấu một nỗ lực hợp tác với các nghệ sỹ trẻ, mang tính giải trí cao. Cụ thể, anh bắt tay phối hợp với các nghệ sỹ đương đại như Camila Cabello, Khalid, Cardi B, Justin Biber.

Bản hit đầu tiên là I don’t care hợp tác với Justin Biber gặt hái thành công rực rỡ vì phù hợp khẩu vị pop teen từ âm nhạc đến video clip hóm hỉnh. Remember my name tạo một màu sắc mới mẻ với hai ngôi sao kỳ cựu rap/hip hop Eminem và 50 Cent, trong khi Beautiful People hợp tác với ngôi sao Khalid. Giai điệu âm nhạc eletronic quen thuộc với Khalid được khai thác triệt để với giai điệu đơn giản, kèm bộ gõ của Ed Sheeran. Đáng chú ý nhất, ca khúc Blow là lựa chọn rock’n’roll đầy thú vị khi anh chia lửa sân khấu với hai ngôi sao tên tuổi Chris Stapleton & Bruno Mars.

Âm nhạc của Ed Sheeran là miền đất hứa cho khán giả yêu nhạc vì sự khám phá không mệt mỏi cũng như triết lý âm nhạc thâm thúy. Với vai trò mới là người cha, hãy cùng chờ đợi xem chàng trai vàng nước Anh sẽ gây ra bất ngờ tiếp theo nào.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký