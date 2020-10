Tạp chí âm nhạc

Nam ca sỹ người Canada, Michael Bublé, không còn là cái tên xa lạ với khán giả trong vòng hai thập kỷ qua. Dường như Michael Bublé sinh ra để hát tình ca nên các album thành công của anh đều gắn với từ Love (Tình yêu).

Tính đến thời điểm hiện tại, giọng ca jazz/soul này đã xuất bản tổng cộng 10 album phòng thu. Album trình làng năm 2019 với cái tên giản dị Love được đánh giá rất tốt.

Tình yêu - Chủ đề bất tận ca sỹ jazz/soul

Tình yêu là không chỉ chủ đề chính của album Love xuất bản năm 2019 của Michael Bublé mà đó là cảm hứng xuyên suốt sự nghiệp. Tiết lộ với báo giới, anh mô tả tình yêu gói gọn các mối quan hệ, lòng trắc ẩn, gia đình. Đó là trải nghiệm và điều nhắn nhủ của Michael Bublé với những gì tốt đẹp và lãng mạn nhất tới hàng triệu fan hâm mộ.

Sau 3 năm nghỉ ngơi vì chữa trị bệnh ung thư gan cho con trai đầu lòng Noah, sự trở lại của Michael Bublé vẫn ấm áp, ngọt ngào như thuở nào. Giọng ca soul/jazz chịu ảnh hưởng sâu sắc của các cây đại thụ như Frank Sinatra, Steve Wonder, Ella Fitzgerald. Nhưng trên hết, âm nhạc của Bublé vẫn tràn đầy đam mê với nguồn năng lượng tích cực : nhạc ru ngủ cho trẻ nhỏ, nhạc khiêu vũ và nhạc cho lứa đôi yêu đương. Giờ đây, ca sỹ người Canada có gia đình hạnh phúc bên cô vợ diễn viên Achentina, Luisana Lopilato, với ba người con Noah, 7 tuổi, Elisas 4 tuổi và con gái Vida 2 tuổi.

Ít người để ý rằng trước Luisana, Michael Bublé có thời gian dài gắn bó với nữ diễn viên xinh đẹp Emily Blunt và Debbie Timus. Hai trong số ba người yêu của anh đều từng xuất hiện trong các video clip âm nhạc. Bản nhạc nổi tiếng Home để dành tặng riêng cho Timus và cô bạn gái này cũng xuất hiện trong video clip lẫn phần hát bè. Timus và Bublé chia tay năm 2005 và sau đó Bublé phải lòng Emily Blunt tại một giải thưởng âm nhạc. Chuyện tình với Emily chấm dứt năm 2009 và sau đó anh quen và yêu diễn viễn Luisana tại một bữa tiệc hậu concert tại Buenos Aires. Đáng chú ý là Luisana, người vợ hiện tại xuất hiện trong video clip ca khúc Haven’t met you yet (2009).

Sự nghiệp âm nhạc thăng hoa

Đam mê âm nhạc của ca sỹ sinh năm 1975 khởi nguồn từ bộ sưu tập đĩa hát đồ sộ của người ông Demetrio Santaga với các ngôi sao gạo cuội Tony Bennett, Frank Sinatra. Với sự say mê hiếm có, Bublé đã thốt lên : “Tôi muốn trở thành ca sỹ và tôi biết đó là thứ âm nhạc tôi muốn hát”. Thôi thúc trở thành ca sỹ cộng thêm sự ủng hộ của người ông là động lực cho Bublé tham dự cuộc thi tài năng địa phương ở British Columbia khi mới 17 tuổi. Cú hích này đã giúp anh ra mắt CD đầu tay và tham gia vở nhạc kịch Red Rock Diner trong vai Elvis Presley.

Tuy nhiên, sự khởi sắc mạnh mẽ nhất là khi anh gặp được David Foster, nhà sản xuất tài năng đoạt giải Grammy, đồng thời phụ trách âm nhạc cho hãng Warner Bros. David có gu âm nhạc sắc sảo, am hiểu thị hiếu công chúng, ông đã tạo dựng thành công không nhỏ cho diva Whitney Houston, Celine Dion hay giọng tenor Andrea Bocelli. Vì vậy, David Foster giúp cho album đầu tay năm 2003 của Bublé mang dấu ấn hoài cổ, tưởng nhớ các tài năng kỳ cựu hay có thể coi đó là album thư giãn (lounge act) đúng nghĩa. Giọng ca của Feeling Good chia sẻ : “Chúng tôi muốn lưu giữ lại tinh thần và nguồn năng lượng không bị bó hẹp bởi bất kỳ giai đoạn âm nhạc nào cả”. Sản phẩm hợp tác đầu tay này đã gặt hái trái ngọt. Album này lên hạng nhất tại Úc, top 10 tại Anh Quốc với các bản hit lừng lẫy như Fever, How can you mend a broken heart, Sway.

Dấu ấn tình yêu trong album mới nhất LOVE

Album Love năm 2019 không nằm ngoài quỹ đạo của Bublé với sự hoài cổ và chủ đề tình yêu quen thuộc. Dễ nhận thấy anh vẫn đi theo mô-típ quen thuộc : đan cài bản nhạc kinh điển như When I fall in love, La vie en rose với các bản nhạc mới như Forever Now hay When You’re Smiling. Sự tính toán này tạo được cảm giác mới mẻ cho người nghe, đặc biệt với những bản song ca với giọng nữ như Cecile McLorin hay Loren Allred. Độ chín về giọng hát và cách xử lý bài điêu luyện của Michael Bublé tạo được sức hút và sự hòa hợp, đưa đẩy cho giọng nữ có đất diễn. Nếu nữ danh ca Pháp Edith Piaf sống lại chắc chắn sẽ mỉm cười khi đưa con tinh thần La vie en rose (Cuộc sống màu hồng) của mình được Bublé nâng niu đến vậy.

Trở thành một ca sỹ pop đương đại không có nghĩa là phải đột phá hay gây sốc. Cách tư duy của Michael Bublé là thổi vào dòng chảy vô tận của đam mê, khai thác kho nhạc kinh điển : gợi nhớ lại, lặp lại, cách tân lại. Thực tế chứng minh anh là quán quân âm nhạc với lối tư duy logic này. Thứ âm nhạc classic anh chọn rất hợp với phong cách lịch lãm, chỉn chu đáng ngạc nhiên trên sân khấu.

Ở góc độ khác, khán giả có thể nhận thấy Bublé muốn chịu rủi ro ở mức thấp nhất nhưng vẫn khiến người nghe say mê trong bữa tiệc âm nhạc. Tuy nhiên, đôi lúc anh cũng mang đến những bất ngờ thú vị cho khán giả. Bản nhạc country Help me make it through the night có lẽ là lựa chọn thú vị vì hiếm khi nhạc country lọt vào trong album của Bublé. Nó dịu ngọt, khắc khoải trong nỗi cô đơn nhờ sự kết hợp ăn ý của đôi song ca đến nhuần nhuyễn.

Bên cạnh đó, Forever Now là một bản nhạc pop ballad đáng chú ý khác với tâm sự người cha dành cho con trai. Không phải ballad xuất sắc nhất nhưng Forever now đánh dấu nỗ lực làm mới bản thân của nghệ sỹ. Đáng chú ý, Love you anymore là một sự hợp tác của hai tên tuổi sản xuất hàng đầu Charlie Puth và David Foster. Tiếng bass, guitar là điểm nhấn và nền đẹp cho tiếng hát Bublé, đặc biệt âm thanh bộ gõ nền là điểm cuốn hút. Trên tất cả, giọng ca của Bublé vẫn đẹp, tròn trịa và không gượng ép.

Album Love khá dễ nghe, làm vừa lòng đôi tai khán giả với khẩu vị âm nhạc jazz/soul rất thanh lịch của Bublé. Có lẽ khán giả phải thêm chữ "LOVE" vào tên đệm của anh vì đó là dấu ấn họ luôn ghi nhớ và say mê.

