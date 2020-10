Tạp chí âm nhạc

Một năm đầy biến động như 2020 dường như ít ảnh hưởng tới Taylor Swift, ngôi sao của các album bạch kim Reputation và Lovers. Không còn ở tuổi 20, công chúa nhạc country/pop vẫn duy trì được động lực sáng tác bền bỉ. Album phòng thu thứ tám Folklore của Taylor Swift trình làng trong sự bất ngờ của người hâm mộ.

Quảng cáo

Tài năng không đợi tuổi

Không ai phủ nhận rằng Taylor Swift nổi tiếng nhờ tài năng sáng tác nhạc ở tuổi teen. Ở tuổi 17, cô đã nổi tiếng thành siêu sao nhờ album đầu tay Taylor Swift ra mắt năm 2006. Hình ảnh nữ ca sỹ tóc vàng nổi lên như học trò cưng của thầy cô hay vương miện hoa khôi của trường trung học. Khi cô nữ sinh lớn lên từng ngày cũng là lúc Taylor chuyển dịch từ nhạc country sang pop với các ca khúc thịnh hành với giới trẻ. Thành công hai album Red và đặc biệt 1989 (2014) khiến cho cô thành siêu sao nhạc pop với lịch lưu diễn dày đặc.

Mùa hè năm 2020, đáng lẽ Taylor rong ruổi với chuyến lưu diễn với album thành công Lovers ra mắt năm 2019. Tuy nhiên, việc cách ly tại nhà do đại dịch virus corona dường như là chất xúc tác mạnh mẽ cho năng lượng sáng tạo của Taylor. Album Folklore ra mắt hoàn toàn gây bất ngờ với fan hâm mộ, với sự hợp tác với hai nhà sản xuất lâu năm, Jack Antonoff và Aaron Dessner.

Nữ ca sỹ sinh năm 1989 giờ không còn tuổi mới lớn nhưng âm nhạc của cô vẫn trẻ trung, đi theo con đường pop/country yêu thích. Đó là nguồn cảm hứng bất tận cho đến tận album thứ tám, Folklore, sự gắn kết với cả album trước đó - Lovers. Hai yếu tố, nghệ thuật và thương mại, luôn song hành trong các album của Taylor. Khán giả có thể thấy cô chế giễu tập hợp bạn trai cũ trong bài hát The Man (Người đàn ông) hay bảo vệ cộng đồng LGBT trong ca khúc You need to calm down (Bạn phải bình tâm trở lại). Đó là những nội dung phổ biến trong các ca khúc của Taylor.

Cái tôi lớn dần từng ngày

Sự ra đời của Folklore lôi cuốn đến mức album được nghe hơn 80 triệu lượt trên kênh Spotify chỉ trong 1 tuần đầu ra mắt (kể từ cuối tháng 7 năm 2020). Thông thường mỗi khi Taylor ra mắt album, cô muốn đánh dấu một sự kiện quan trọng nào đấy: chia tay bạn trai hoặc mối quan hệ với đối thủ.

Nhờ trí tưởng tượng và tài năng sáng tác, âm nhạc của Swift dường như kết nối được với những giây phút riêng tư và chuyển động nhận thức. Với album mới nhất Folklore, Taylor có dấu hiệu chuyển hưởng rõ nét với chiều sâu nội tâm. Cô là trung tâm, ngôi sao của câu chuyện, chứ không phải người tình hay đối thủ cô không ưa thích.

Trả lời trên kênh Beat một năm trước, cô mô tả giới truyền thông luôn đối xử với cô như “một người phô diễn cuộc sống hẹn hò và việc sáng tác nhạc như là thủ thuật”. Tuy nhiên, ít người chú ý đến thay đổi của Taylor khi lăng kính phê phán và châm biếm của cô dịch chuyển về phía bản thân hơn là bất cứ ai khác. Vì thế, album mới Folklore trở nên thu hút đặc biệt vì sự chuyển dịch đó, nhờ kỹ năng sáng tác điêu luyện. Điều thú vị ở Folklore là nó kết nối được nhiều nhân vật, nhiều mốc thời gian khác nhau, cảm xúc, cuộc sống riêng rẽ bằng âm nhạc mộc mạc. Ca khúc Cardigan (Áo len) là minh họa rõ nét cho tình yêu non trẻ và sự ngây thơ đã mất đi.

When you are young, they assume you know nothing ; But I knew you ; Dancin' in your Levi's ; Drunk under a streetlight ; I, I knew you ; Hand under my sweatshirt ; Baby, kiss it better, right.

Khi bạn còn trẻ, họ đều cho rằng bạn chẳng biết gì ; Nhưng tôi hiểu bạn ; Nhảy nhót với quần Levis ; Say mềm dưới ánh đèn đường ; Đặt tay dưới áo len tôi ; Anh yêu, hãy hôn nó.

Những câu chuyện man mác buồn

So với các album trước đây, rõ ràng Folklore không có ca khúc chủ đề, hoặc thực sự nổi trội, lấn lướt về mặt giai điệu. Đây là một album mang tính nội dung cao, xoáy vào sự nuối tiếc, nhớ nhung và sự trốn thoát.

Hình ảnh tượng tượng nối lên trong album là bóng ma tìm lại kẻ sát thủ trong đám tang, cô gái 7 tuổi với người bạn rắc rối, cuộc tình tay ba với ba nhân vật tường tượng Betty, James, và người phụ nữ vô danh trong bản nhạc Cardigan. Trong đó, August và Betty là hai ca khúc mô tả góc nhìn hai người phụ nữ khác nhau ở thời điểm khác nhau.

Những ca khúc buồn thường đem cho khán giả cảm giác chia tay, nhưng trong album này không phải cuộc tình tan vỡ chóng vánh với các bạn trai. Folkfore phơi bày một ví dụ điển hình sâu sắc về nhận thức. Cô gái đề cập tới cuộc chia tay với hãng đĩa hát Big Machine Records, nơi cô gây dựng sự nghiệp, là một mốc son đáng nhớ.

Trong bài hát, Taylor mô tả những trải nghiệm khó khăn cuộc đời vì hãng đĩa đã nuôi dưỡng tên tuổi cô trong suốt nhiều năm. Sự mâu thuẫn nảy sinh khi cô cho rằng hãng ghi âm đã lợi dụng tên tuổi của mình. Taylor gặp khó khăn để kiểm soát được âm nhạc do chính cô sáng tác. Lời ca như bộc bạch chân tình nhất của Taylor với cả thế giới nhưng chỉ có mình cô hiểu cảm giác sự phản bội và mất quyền tự chủ. Âm nhạc của ca khúc My Tears Ricochet đầy ám ảnh, ma mị và đầy nuối tiếc.

You know I didn't want to have to haunt you ; But what a ghostly scene ; You wear the same jewels that I gave you ; As you bury me.

Bạn biết rằng tôi không muốn điều đó phải ám ảnh bạn ; Như bối cảnh phim kinh dị ; Bạn đeo chuỗi hạt đá quý mà tôi tặng bạn ; Khi bạn chôn cất tôi.

Album Folklore cho thấy công chúa nhạc pop đang trưởng thành từng ngày. Kỹ năng sáng tác của Taylor Swift được tận dụng tối đa thành công cụ kể chuyện với khán giả. Đại dịch virus corona đem tới nhiều bất ngờ nhưng món quà âm nhạc mang tên Folklore còn đưa khán giả đi xa hơn thế.

(Theo Sydney Morning Herald, NPR)

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký