Pháp : Ngày hội Điện ảnh sẽ trở lại cuối tháng 6

Ra đời vào năm 1985, Ngày hội Điện ảnh (La Fête du Cinéma) là một sự kiện văn hóa thường niên tại Pháp. Sau khi bị hủy bỏ trong năm 2020 vì đại dịch Covid-19, Ngày hội Điện ảnh được tổ chức lại vào ngày 30/06/2021, đúng vào thời điểm dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trên toàn lãnh thổ nước Pháp. Đối với ban tổ chức, đây sẽ là dịp để ăn mừng ngày kết thúc đợt phong tỏa thứ ba.

Nước Pháp chuẩn bị đi vào giai đoạn nhì của kế hoạch từng bước dỡ bỏ phong tỏa. Kể từ ngày 19/05, các rạp chiếu phim bắt đầu mở lại nhưng chỉ được tiếp đón 35% khán giả so với mức bình thường. Có lẽ cũng vì thế mà Liên đoàn các rạp chiếu phim Pháp (FNCF) chờ đến cuối tháng 6, khi các rạp hát có thể đón 100% khán giả, để phát động chương trình Ngày hội Điện ảnh 2021 (La Fête du Cinéma). Sự kiện này sẽ kéo dài trong 5 ngày liên tục, từ thứ Tư 30/06 cho đến trọn ngày Chủ nhật 04/07. Suất chiếu phim cuối cùng có thể là vào 11 giờ đêm hoặc nửa khuya một khi không còn lệnh giới nghiêm và các rạp xinê sẽ tận dụng thời gian để khai thác tối đa lịch chiếu phim.

Trong vòng 5 ngày liền, khách tham gia chương trình Ngày hội Điện ảnh chỉ trả 4 euro thay vì 10 euro cho mỗi suất phim. Vào năm 2019, Ngày hội Điện ảnh đã thu hút 3,42 triệu lượt khán giả, mức cao nhất kể từ khi sự kiện này được thành lập dưới thời tổng thống Mitterand, theo đề xướng của Bộ trưởng Văn hóa Pháp Jack Lang. Vào năm 1985, chương trình chiếu phim chỉ diễn ra trong vòng 24 giờ đồng hồ, nhưng kể từ năm 1993 trở đi trước sự hưởng ứng của công chúng, Ngày hội Điện ảnh đã được kéo dài thêm vài ngày, tăng thêm thời lượng chiếu phim cho đến cuối tuần.

Giảm giá vé sớm để lôi kéo khán giả trở lại

Một cách chính thức, Ngày hội Điện ảnh chỉ bắt đầu kể từ ngày 30/06, nhưng nhiều chủ rạp phim ở Pháp đã bắt đầu bán vé xinê với giá mềm hơn, hầu thu hút khán giả trở lại xem phim ở các rạp hát. Mặc dù trong những ngày mở lại đầu tiên, các rạp chiếu phim chỉ có thể bán 35% số chỗ ngồi, nhưng thà bán ít mà bán hết còn hơn là không bán gì cả. Đối với các nhà phân phối, giá ''khuyến mại'' cũng là một cách để khởi động lại một guồng máy đã bị tê liệt trong hơn 6 tháng liền.

Theo ông Jocelyn Bouyssy, giám đốc của chuỗi rạp hát CGR, một trong những mạng phân phối phim quan trọng ở Pháp, kể từ ngày 19/05 cho tới 30/06 tức là trong gần sáu tuần lễ, khách hàng đăng ký miễn phí thẻ thành viên CGR, rồi sau đó có thể mua vé với giá 6 euro thay vì 11 euro. Ông Jocelyn Bouyssy không nghĩ rằng mọi người sẽ đổ xô vào rạp, do rào cản tâm lý và giãn cách xã hội vẫn còn đó, nhưng ít ra các nhà phân phối phim tìm đủ mọi cách để trấn an tâm lý khán giả, tạo lại thói quen và một môi trường an toàn cho khách đến xem phim.

Về phía chuỗi rạp phim MK2, giá vé ưu đãi dành cho giới học sinh sinh viên cũng như khán giả dưới 27 tuổi và thành phần cao niên trên 65 tuổi là 4,90 euro từ đây cho tới ngày 30/06/2022, tức cho đến đầu mùa hè năm tới. Còn trong thời gian của Ngày hội Điện ảnh (La Fête du Cinéma), giá vé cho mọi tầng lớp khán giả được duy trì ở mức 4 euro cho mỗi suất chiếu phim.

Niềm vui của khán giả, nỗi lo của giới sản xuất

Việc mở lại các rạp chiếu phim kể từ ngày 19/05 tại Pháp là một tin mừng đối với giới yêu chuông nghệ thuật thứ bảy. Nhưng bên cạnh niềm vui của khán giả tha hồ mà chọn lựa tác phẩm mới, còn có nỗi lo lắng của giới sản xuất trước số lượng phim tồn kho. Tính tổng cộng, có hơn 450 phim cần được phát hành, từ đây cho tới cuối năm. Cũng cần biết rằng trên thị trường Pháp, tính trung bình mỗi tuần có khoảng từ 12 đến 15 phim mới được cho ra mắt khán giả. Nhưng dịch Covid-19 đã làm tê liệt hệ thống phân phối phim trong hơn 6 tháng, toàn bộ các rạp phim đều phải đóng cửa. Vì thế cho nên, số lượng phim tồn kho rất cao và theo dự phóng của tạp chí chuyên ngành ''Le Film Français'', khi các rạp hát mở lại vào ngày 19/05, số lượng phim được cho ra mắt sẽ nhân lên gấp ba hay gấp bốn lần. Tính trung bình trong hai tuần lễ đầu tiên, sẽ có đến 45 phim được khởi chiếu.

Tình trạng có quá nhiều tác phẩm tồn kho buộc các chủ rạp phim phải tìm cách xoay sở. Chẳng hạn như một rạp hát với 5 phòng phim sẽ chiếu xen kẽ tùy theo suất và tùy theo ngày, để có thể khai thác cùng lúc 15 bộ phim khác nhau, thay vì chỉ dành mỗi phòng phim để chiếu một tác phẩm duy nhất. Các chủ rạp phim cũng lâm vào thế kẹt khi các tập đoàn chuyên sản xuất phim ở Pháp như UGC, Pathé Gaumont hay là MK2 vẫn chưa đạt thỏa thuận chung về ''lịch phát hành phim'' dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy làm, khiến cho các rạp chiếu phim độc lập cỡ nhỏ (chuyên khai thác dòng phim nghệ thuật) dễ bị thiệt thòi nhất, trong khi các rạp multiplex có từ 10 phòng chiếu phim trở lên, có thể linh hoạt hơn.

Sau đợt phát hành đầu tiên với khoảng 45 tác phẩm đủ loại trong tuần lễ mở lại các rạp chiếu phim (19/05 đến 26/05), số lượng phim mới được chiếu sau đó đều ở một mức cao, tính trung bình mỗi tuần sẽ có thêm khoảng 15 bộ phim mới. Chưa kể đến những sự kiện đặc biệt khiến cho một số tác phẩm điện ảnh được ưu đãi hơn so với các bộ phim khác. Vào đầu tháng 6, rất nhiều rạp xinê đồng khởi chiếu các bộ phim từng đoạt giải Oscar, ngoài ''Nomadland'' của nữ đạo diễn gốc Hoa Triệu Đình (Chloé Zhao) còn có ''The Father'' của đạo diễn Pháp Florian Zeller hay là "Drunk" nhà làm phim Thụy Điển Thomas Vinterberg …. Đầu tháng 7 sẽ là tháng khai thác các tác phẩm điện ảnh đi tranh giải tại liên hoan Cannes, còn mùa hè cũng đánh dấu ngày tái xuất của dòng phim blockbuster kể cả phim hành động và dòng phim siêu anh hùng của Mỹ.

Phim tồn kho quá nhiều, lịch phát hành bị tắc nghẽn

Theo lời ông Richard Patry, chủ tịch Liên đoàn các rạp chiếu phim Pháp (FNCF), các chủ rạp chiếu phim sẽ phải đối mặt cùng lúc hai vấn đề trong quá trình khởi chiếu, một mặt tôn trọng các quy định giãn cách và hạn chế số khán giả ở mức 35%, mặt khác lên lịch làm sao cho vừa với số phim được phát hành hàng tuần. Theo Trung tâm Điện ảnh Quốc gia (CNC), phim tồn kho quá nhiều khiến cho lịch chiếu phim bị ứ đọng tắc nghẽn, hiện tượng này thật ra không có gì là mới, nhưng dịch Covid-19 đã làm cho tình trạng càng nghiêm trọng thêm.

Trong năm 2019, mỗi tuần có khoảng 15 phim truyện được công chiếu tại Pháp, đến các mùa cao điểm như lễ Phục Sinh hay mùa nghỉ cuối năm, có khoảng 20 phim mới được cho ra mắt hàng tuần trong khi các rạp phim Pháp tính trung bình chỉ có từ 3 đến 5 phòng chiếu phim. Như vậy, các chủ rạp phim buộc phải học cách khai thác phim có chọn lựa và lên lịch phát hành tùy theo thị hiếu của khán giả địa phương.

Tuy nhiên, ba đợt phong tỏa vừa qua đã khiến cho 2.200 rạp chiếu phim tại Pháp đã đóng cửa trong hơn nửa năm liền, kể từ cuối tháng 10/2020 cho tới trung tuần 05/2021. Đây là điều chưa bao giờ thấy kể từ 120 năm qua trong ngành phân phối điện ảnh. Đối với ngành này, thì mỗi năm có khoảng 4 hay 5 mùa cao điểm, nhưng giờ đây với hệ quả của dịch Covid-19, ngành này phải hoạt động ở mức tối đa 6 tháng còn lại trong năm. Với tổng cộng 2.184 phòng chiếu phim trên toàn quốc, ngành phân phối ở Pháp vẫn không có đủ màn ảnh lớn để khai thác toàn bộ các tác phẩm tồn kho, chưa kể đến các phim mới vừa hoàn tất trong năm 2021. Ngay cả khi mở cửa suốt đêm, chiếu phim 24 giờ trên 24 kể từ ngày 30/06, các rạp xinê vẫn bị ''quá tải'' nhân Ngày hội Điện ảnh năm nay.

