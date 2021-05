Danh ca Mỹ BJ Thomas qua đời ở tuổi 78

Có những giọng ca mà khán thính giả không nhớ rõ gương mặt nhưng bài hát nghe lại rất quen thuộc, do giai điệu thường xuyên được khai thác nhiều trong dòng văn hóa đại chúng. Ca sĩ người Mỹ BJ Thomas thuộc vào thành phần này. Ông qua đời tối hôm 29/05/2021 vừa qua vì bệnh ung thư tại Arlington, bang Texas, hưởng thọ 78 tuổi.

Theo tuần báo chuyên ngành Variety, BJ Thomas rốt cuộc đã qua đời sau nhiều tháng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Hồi tháng 03/2021, ông đã chính thức loan tin nhắn trên mạng xã hội rằng ông mắc bệnh ung thư phổi. Đỉnh cao sự nghiệp của BJ Thomas là vào cuối những năm 1970, chỉ trong vòng 4 năm từ năm 1977 đến năm 1981, ông đoạt 5 giải Grammy dành cho giọng ca xuất sắc nhất trong thể loại gospel và nhạc tôn giáo.

Tên thật là Billy Joe Thomas, ông sinh năm 1942 tại bang Oklahoma và lớn lên tại vùng ngoại ô thành phố Houston, bang Texas. Thời niên thiếu, ông thường tham gia vào các dàn đồng ca chuyên hát trong các thánh lễ nhà thờ, điều đó giải thích vì sao ông giành được sau đó nhiều giải thưởng âm nhạc, khi ông rời dòng nhạc country và pop để tìm lại niềm đam mê hát thánh ca trong những năm tháng đầu đời.

Giọng ca đoạt một giải Oscar và 5 giải Grammy

Khi mới vào nghề ca hát, BJ Thomas tham gia vào ban nhạc trẻ Thomas & The Triumphs. Cùng với nhóm này, ông gặt hái thành công đầu tiên vào năm 1966 nhờ cover lại tình khúc "I'm so lonesome I could cry" của ca sĩ country Hank Williams. Phiên bản của BJ Thomas mang sắc thái của nhạc folk nhiều hơn là nhạc đồng quê, nhờ vậy mà đạt tới mức một triệu bản. Hai năm sau, BJ Thomas lặp lại thành tích này với ca khúc ''Hooked on a Feeling'' năm 1968. Nhưng giai điệu ăn khách nhất của giọng ca này khi ông bắt đầu sự nghiệp hát solo vẫn là nhạc phẩm ''Raindrops Keep Fallin' on My Head''.

Bài hát này do cặp bài trùng Burt Bacharach và Hal David sáng tác vào năm 1969. Hai tác giả này gặp BJ Thomas qua lời giới thiệu của cô bạn đồng nghiệp Dionne Warwick, cả hai ca sĩ đều ký hợp đồng ghi âm với cùng một hãng đĩa Scepter Records. Hai tác giả Burt Bacharach và Hal David lúc bấy giờ đang ở trong giai đoạn soạn nhạc cho bộ phim "Butch Cassidy and the Sundance Kid" với hai ngôi sao màn bạc Paul Newman và Robert Redford trong vai chính. Vấn đề là ca khúc chủ đề bộ phim tuy được viết xong, nhưng đã bị hai danh ca thời bấy giờ là Bob Dylan và Ray Stevens từ chối. Thời hạn phát hành khá gấp rút khiến cho hai đồng tác giả tính đến chuyện ghi âm giai điệu thành một bản nhạc hòa tấu không lời, thay vì phải nhờ đến ca sĩ. Cũng may cho hai nghệ sĩ này là họ không bị khước từ thêm một lần nữa. Phiên bản của BJ Thomas lập kỷ lục số bán sau khi bộ phim thành công rực rỡ trên màn ảnh lớn.

Nhân kỳ trao giải Oscar, bộ phim "Butch Cassidy and the Sundance Kid" sẽ đoạt 4 giải thưởng quan trọng trong đó có Oscar dành cho kịch bản và Oscar dành cho ca khúc nguyên tác xuất sắc nhất. Nhờ vào sự hợp tác ấy mà hai tác giả Burt Bacharach và Hal David lần đầu tiên có ca khúc cán mốc một triệu bản chỉ trong tháng đầu tiên phát hành trên thị trường. Về phía BJ Thomas, giọng ca này được nâng thêm một bậc, tên tuổi của ông vượt ra ngoài biên giới Hoa Kỳ. Đầu năm 1970, ca khúc chủ đề ''Raindrops Keep Fallin' on My Head'' nhờ giai điệu lạc quan yêu đời, đã giành lấy vị trí quán quân trên thị trường Mỹ, Canada, Na Uy, Hà Lan ….. Bài hát này sau đó cũng được dịch sang nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Đức, Ý, Tây Ban Nha hay là Pháp. Khán thính giả ở Pháp chủ yếu biết đến ca khúc này nhờ phiên bản ''Toute la pluie tombe sur moi'' ăn khách qua giọng ca crooner của Sacha Distel.

Đức tin xuyên suốt trong giai đoạn nhì sự nghiệp

Đỉnh cao sự nghiệp của BJ Thomas chỉ kéo dài trong vòng một thập niên. Vầng hào quang của giọng hát này bắt đầu lu mờ từ những năm 1980 trở đi trong làng nhạc pop. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục đi hát và chuyển sang hoạt động từ thiện, BJ Thomas ít còn xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu ca nhạc hay truyền hình, ngược lại trong giai đoạn nhì của sự nghiệp, ông lại khá tích cực trong các sinh hoạt văn hóa của hội truyền giáo phúc âm. Bên cạnh đó, ông cũng thường xuyên đi biểu diễn cùng với nhóm Roy Head &The Traits. Trong khuôn khổ các vòng lưu diễn, BJ Thomas đã có dịp tái hợp trên sân khấu với các bạn cũ là nhóm The Triumphs.

Lúc sinh tiền, BJ Thomas đã ghi âm trên dưới 40 album trong khá nhiều thể loại kể cả pop, folk, country hay gospel. Sau khi bán hơn 70 triệu đĩa hát, BJ Thomas để lại dấu ấn sâu đậm trong làng nhạc quốc tế chủ yếu nhờ vào các ca khúc ghi âm vào những năm 1970. Giới trẻ thời nay ít biết BJ Thomas là ai nhưng hẳn chắc các bạn đã từng nghe qua các giai điệu của ông ít nhất một lần trong đời. Ca khúc của BJ Thomas thường hay được khai thác qua phim ảnh hay quảng cáo, và nhờ vậy mà dễ đi vào dòng văn hóa đại chúng.

Tình khúc "Hooked On A Feeling" là một trường hợp tiêu biểu, bài hát này lần đầu tiên ăn khách với giọng ca của BJ Thomas năm 1968 và sau đó lại thành công một lần nữa qua nhiều phiên bản cover, trong đó có ban nhạc Thụy Điển Blue Swede giành hạng đầu thị trường Hoa Kỳ vào năm 1974. Bài hát này từng được khai thác trong bộ phim "Reservois Dogs" (1992) của đạo diễn Quentin Tarantino và nhất là trong tập nhì của "Vệ Binh dải Ngân hà" (Guardians of the Galaxy II) của đạo diễn James Gunn, với những bước nhảy khôi hài quái chiêu của nhân vật Star-Lord, đã giúp cho các ca khúc xưa (old school) từ thế kỷ trước, nay thịnh hành trở lại.

BJ Thomas trên danh sách 100 nhạc phim hay nhất

Còn nhạc phẩm ''Raindrops Keep Fallin' on My Head'' liên tục xuất hiện trong nhiều lãnh vực khác nhau, chẳng hạn như trong phần nhạc nền minh họa một tập phim hoạt hình "The Simpsons" của tác giả Matt Groening. Giai điệu này cũng xuất hiện trong bộ phim "Forrest Gump" hoặc là "Spider-Man 2" phiên bản với Tobey Maguire trong vai chính trước ống kính của đạo diễn Mỹ Sam Raimi.

Sau khi giành được giải Oscar năm 1970 dành cho ca khúc hay nhất ghi âm cho bộ phim "Butch Cassidy & the Sundance Kid", nhạc phẩm ''Raindrops Keep Fallin' on My Head'' vào năm 2004 lại được bình chọn làm một trong những ca khúc nhạc phim hay nhất thế kỷ. Theo bảng xếp hạng ''100 Years ..... 100 Songs'' của Viện phim ảnh Hoa Kỳ AFI (American Film Institute), nhạc phim này đứng hạng 24 trên số 100 bộ phim Mỹ trong vòng một thế kỷ qua.

Nửa thế kỷ sau ngày ra đời, bản nhạc ''Raindrops Keep Fallin' on My Head'' đã có hàng trăm phiên bản khác nhau và đến năm 2013 trên album studio "The Living Room Sessions", BJ Thomas đã ghi âm lại ca khúc này với một lối hoà âm phối khí mộc mạc khác thường. Người nghệ sĩ ra đi thảnh thơi, nhẹ nhàng lìa xa cõi đời, mặc cho trên mái đầu bao hạt mưa cứ rơi.

