Điện Ảnh : Olivia de Havilland và Kinuyo Tanaka, hai người đàn bà tiên phong

Liên hoan Cannes thường bị chị trích không dành một chỗ xứng đáng hơn cho các nhà làm phim nữ. Trong số 73 Cành Cọ Vàng mới có một phần thưởng đó được trao cho nữ đạo diễn Jane Campion. Trên thực tế, Festival điện ảnh Pháp luôn là một đồng minh của phái đẹp trong làng nghệ thuật thứ 7.

Năm ngày trước lễ khai mạc Liên hoan, ban tổ chức mời công chúng thưởng thức miễn phí bộ phim phác họa lại sự nghiệp của tài tử điện ảnh Olivia de Havilland (1916-2929). Trong lịch sử của Liên hoan Cannes, năm 1965, bà là nữ chủ tịch ban giám khảo đầu tiên.

Người đàn bà thép

Olivia de Havilland, con người bất khuất do nữ đạo diễn Daphné Baiwir thực hiện. Olivia là một công dân Anh, sinh tại Nhật Bản. Bà lớn lên và thành đạt trên đất Hoa Kỳ, là một ngôi sao sáng của làng điện ảnh Hollywood từ những năm 1930. Cuối đời, Olivia đã chọn nước Pháp là ngôi nhà cuối cùng. Thế giới biết đến tên bà qua vai diễn Melanie trong bộ phim Cuốn Theo Chiều Gió, dựa trên tiểu thuyết cùng tên. Olivia de Havilland đã hai lần đoạt giải Oscar dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất vào năm 1947 với To Each His Own, và 1950 nhờ bộ phim The Heiress.

Trong thế giới điện ảnh với nhiều mảng tối được che giấu trong hậu trường. Olivia de Havilland không chỉ là một nữ diễn viên với gương mặt hiền hậu, với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Năm 26 tuổi bà không ngần ngại kiện ông trùm Hollywood thời đó là Jack Warner đòi đàm phán lại hợp đồng « công bằng » hơn cho những nghệ sĩ, diễn viên bị huy động tham gia Thế Chiến Thứ Hai và cô gái với vóc dáng thùy mị này đã giành phần thắng trong cuộc đọ sức pháp lý. Với một chiếc đũa thần của Anne Warner mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa và nữ diễn viên trẻ Olivia de Havilland được toại nguyện, mãi mãi là gương mặt trung hậu Melanie trong Cuốn Theo Chiều Gió.

Kinuyo Tanaka, người mở đường

Chương trình Cannes Classic dành để giới thiệu với khán giả những tác phẩm, những nhà làm phim kinh điển của nghệ thuật thứ 7 thế giới năm nay dành một chỗ đứng trong trọng cho nữ diễn viên kiêm đạo diễn Nhật Bản Kinuyo Tanaka (1910-1977)

Bà bắt đầu đóng phim từ năm 14 tuổi, để lại dấu ấn qua hơn 200 vai diễn. Kinuyo Tanaka là nữ diễn viên được cây đại thụ của điện ảnh xứ hoa anh đào là Ozu yêu thích nhất. Bà từng là vợ của nhà làm phim Hiroshi Shimizu vào thời điểm mà ông đang trên đỉnh cao danh vọng. Nhưng rồi Kinuyo Tanaka đã chinh phục con tim của đạo diễn Kenji Mizoguchi đến nỗi ông thực hiện 14 bộ phim với Tanaka. Mizoguchi thậm chí xem bà như bửu bối của riêng mình. Người đàn bà độc lập này không là của riêng ai. Bà đã cãi lời Mizoghchi cộng tác với những đối thủ của ông và trong đời sống nghệ thuật bà không chấp nhận chỉ là thân tầm gửi.

Năm 1949 sau một chuyến tham quan Hollywood, nữ diễn viên Nhật bắt tay vào việc thực hiện để nói lên ngôn ngữ điện ảnh của riêng mình. Tổng cộng Kinuyo Tanaka thực hiện sáu bộ phim trong thời gian từ năm 1953 đến 1961. Là một phụ nữ đứng trên phim trường, đằng sau ống kính trong xã hội còn phong kiến như Nhật Bản ở vào thập niên 1950, Kinuyo Tanaka là người mở đường. Liên hoan Cannes năm nay giới thiệu với khán giả tác phẩm Tsuki wa noborin, tạm dịch là Trăng lên, thực hiện năm 1955. Đó là câu chuyện của một người đàn ông góa vợ, nuôi dậy ba cô con gái.

