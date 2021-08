''Chúa tể những chiếc nhẫn'': phim truyền hình sẽ ra mắt khán giả năm tới

''Vào ngày 02/09/2022, một cuộc hành trình mới bắt đầu''. Chỉ bằng một dòng chữ đơn giản, ngắn gọn đăng trên tài khoản chính thức hồi đầu tuần này, nền tảng Amazon Prime Video đã làm các mạng xã hội dậy sóng. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, hàng triệu tin nhắn của cư dân mạng đã nhiệt tình hưởng ứng, bình luận hay chia sẻ thông tin của hãng phim Amazon Studios.

Ngoài việc thông báo ngày khởi chiếu loạt phim truyền hình, mạng phát hành phim trực tuyến Amazon Prime Video còn hé lộ hình ảnh đầu tiên trích từ tác phẩm này, phóng tác từ bộ trường thiên tiểu thuyết ''The Lord of the Rings'' (Chúa tể những chiếc nhẫn) của văn hào quá cố người Anh J.R.R Tolkien. Một cách chính thức, hãng phim của tập đoàn Amazon vừa kết thúc phần bấm máy quay phim tại New Zealand và loạt phim này bước vào giai đoạn hậu kỳ, hoàn chỉnh phần dựng phim với khâu hiệu ứng âm thanh và kỹ xảo hình ảnh.

Amazon chi 250 triệu đô la để khai thác ''Chúa tể những chiếc nhẫn''

Tập đoàn của ông Jeff Bezos đã mua lại quyền khai thác bộ truyện của nhà văn Tolkien vào tháng 11/2017 với giá kỷ lục 250 triệu đô la. Thế nhưng, đến khi bắt tay thực hiện sau phần tiền kỳ, đoàn làm phim đã phải hoãn lại việc bấm máy khởi quay cho mùa phim truyền hình đầu tiên, do đại dịch Covid-19. Đoàn làm phim truyền hình đã chọn New Zealand ,vì đó cũng là nơi mà đạo diễn Peter Jackson đã thực hiện 6 tập phim gồm 3 phiên bản điện ảnh của ''Chúa tể của những chiếc nhẫn'' và 3 tập ''The Hobbit''. Thương hiệu này đã thành công vượt bực trên màn ảnh lớn, thu về khoảng 6 tỷ đô la, tức 1 tỷ đô la cho mỗi tập phim được chiếu ở rạp.

Về màu sắc, hình ảnh đầu tiên trích từ phiên bản truyền hình của ''Chúa tể những chiếc nhẫn'' tôn trọng các chuẩn mực của thế giới phiêu lưu thần thoại. Tuy nhiên, khung cảnh tái tạo của Middle Earth (xứ Trung Địa) lại khác so với những gì mà khán giả đã được dịp xem trước đó trong 6 tập phim ăn khách do đạo diễn Peter Jackson chuyển thể lên màn ảnh lớn hồi đầu những năm 2000. Vào mùa thu năm 2022, phiên bản truyền hình sẽ được phát sóng tại 240 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới.

Theo tạp chí chuyên đề Variety, phiên bản truyền hình của ''Chúa tể những chiếc nhẫn'' (The Lord of the Rings) sẽ có nhiều mùa, riêng mùa đầu tiên gồm 8 tập phim vừa được quay xong. Trong hình ảnh đầu tiên, nhân vật áo trắng xuất hiện trên một vùng thảo nguyên mênh mông, ở phía đằng sau là một khung cảnh hùng vĩ của một lâu đài nguy nga, tháp cổ tráng lệ. Tuy vậy, khán giả hâm mộ phải chờ đến mùa thu năm tới để biết rõ đây là địa danh nổi tiếng nào của xứ Trung Địa trong bộ truyện ''Chúa tể những chiếc nhẫn''.

Loạt phim truyền hình tốn kém nhất lịch sử

Nhân vật áo trắng có thể là một pháp sư hay một vị tiên nhân, nhưng điều chắc chắn là nội dung của loạt phim truyền hình sẽ khai thác một tuyến truyện khác, không dùng lại các nhân vật quen thuộc như Bilbo, Gandalf, Frodo, cũng như những người bạn đồng hành của họ, do đây là phim tiền truyện có cùng một bối cảnh lịch sử là vùng Trung Địa, nhưng về tuyến thời gian, lại diễn ra hàng ngàn năm trước Thời kỳ Thứ hai (Second Age) bối cảnh của hai bộ truyện The Hobbit (Người Hobbit) và The Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn).

Theo tạp chí Variety, loạt phim truyền hình này có kinh phí sản xuất cao nhất lịch sử, lên tới 465 triệu đô la Mỹ (tức gần 650 triệu đô la New Zealand). Với mức đầu tư khổng lồ chưa từng thấy, giới sản xuất hy vọng tái tạo qua hình ảnh một vũ trụ cực kỳ ấn tượng, khung cảnh hoành tráng, với những tình tiết hấp dẫn của các điển tích thần thoại, sức lôi cuốn qua các chuyến phiêu lưu mạo hiểm trong thể loại anh hùng ca. Rõ ràng là giới sản xuất nhắm vào việc mở rộng bộ truyện của nhà văn Tolkien thành một "vũ trụ" hư cấu đa chiều, với rất nhiều cách đọc và lối vào, như đạo diễn Peter Jackson đã từng làm trong phiên bản điện ảnh phát hành vào năm 2014 là ''The Battle of the Five Armies'' (Trận chiến của Năm đạo quân).

Theo tuần báo Hollywood Reporter, sở dĩ tập đoàn Amazon (sở hữu nền tảng trực tuyến Prime Video) chịu ký một tấm ngân phiếu cao đến như vậy là vì Amazon muốn tạo cho mình một thương hiệu có khả năng cạnh tranh trực tiếp với dòng phim siêu anh hùng Marvel, cũng như các thương hiệu bạc tỷ như "Star Wars", "Hải tặc vùng Caribê" nằm trong tay của tập đoàn Disney, các phim dựa theo truyện tranh DC Comics hay là loạt phim truyền hình phá mọi kỷ lục "Games of Thrones" (Trò chơi vương quyền) của tập đoàn Warner (sở hữu nền tảng phát hành phim HBO Max). Trước khi đầu tư gần nửa tỷ đô la cho mùa phim truyền hình đầu tiên, tập đoàn Amazon đã phải chi hàng trăm triệu đô la để mua lại quyền phóng tác bộ truyện ''The Lord of the Rings'' từ ban quản lý di sản của nhà văn Tolkien.

Chuyển thể bộ truyện Tolkien thành một vũ trụ phim ảnh mở rộng

Ngay từ những bước đầu, tập đoàn Amazon đã vạch ra một chiến lược dài hạn. Kế hoạch phát triển một ''vũ trụ mở rộng'' sẽ kéo dài ít nhất trong vòng một thập niên, bộ truyện với nội dung phong phú của Tolkien sẽ là nền tảng chủ đạo để phác họa nhiều thế giới liên kết (phim ảnh, hoạt hình, truyện tranh, game video…) Trong đó, có thế giới của bộ truyện ''Simarillion'' phát hành sau ngày nhà văn Tolkien qua đời được giới hâm mộ chờ đợi nhiều nhất.

Tuy chỉ được cho ra mắt khán giả vào năm tới, nhưng chưa gì loạt phim ''The Lord of the Rings'' đã lập nhiều kỷ lục, trong đó có danh hiệu kịch bản phóng tác và chi phí thực hiện đắt đỏ chưa từng thấy trong lịch sử phim nhiều tập dành cho màn ảnh nhỏ, hay để khai thác trên nền tảng trực tuyến. Trước đó, 6 phim lẻ dành cho màn ảnh lớn phóng tác từ thế giới của ''Chúa tể những chiếc nhẫn" cũng từng lập nhiều kỷ lục, khi thương hiệu này lọt vào ''câu lạc bộ'' các tựa phim truyện hái ra bạc tỷ đô la.

Với kinh phí lên tới 465 triệu đô la như hiện thời, loạt phim truyền hình ''The Lord of the Rings'' có mùa đầu tiên gồm 8 tập. Nếu chia đều cho phí sản xuất cho các tập phim, mỗi tập ở đây tốn kém đến 58 triệu đô la, tức cao gần gấp 4 lần so với các loạt phim truyền hình khác như ''Game of Thrones'' (Trò chơi vương quyền) của HBO Max hay ''The Mandalorian'' (Người Mandalore) của Disney+ với kinh phí khoảng 15 triệu đô la mỗi tập. Hãng phim Amazon cũng hy vọng ngay từ mùa phim đầu tiên đạt kỷ lục 180 triệu lượt khán giả tại Mỹ do ''Game of Thrones'' nắm giữ.

Nếu được đông đảo khán giả hưởng ứng ngay từ lúc khởi chiếu vào năm sau, chắc hẳn sẽ có nhiều mùa phim kế tiếp của ''Chúa tể những chiếc nhẫn" được cho ra mắt. Với mức vốn đầu tư ban đầu cao ngất ngưỡng, loạt phim truyền hình buộc phải đạt doanh thu ở mức ít nhất hai tỷ đô la để có thể thu hồi vốn. Tập đoàn Amazon, ngoài việc thu hút thêm thành viên đăng ký Amazon Prime Video, thật ra còn dựa nhiều vào việc khai thác tất cả các dòng sản phẩm có gắn thương hiệu ''Lord of The Rings''. Ngoài câu chuyện của những chiếc nhẫn báu, mục tiêu tối hậu của Amazon trước sau vẫn là trở thành ''chúa tể'' về mặt doanh thu.

