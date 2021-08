Pháp : Liên hoan Séries Mania khai mạc sau 18 tháng bị gián đoạn

Ngày 26/08/2021, lễ khai mạc liên hoan Séries Mania sẽ diễn ra tại Cung hội nghị thành phố Lille và được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình Pháp CultureBox (kênh 14). Sau khi bị hủy vào năm 2020, rồi bị dời lại do dịch Covid-19, liên hoan quốc tế dành cho phim nhiều tập Séries Mania rốt cuộc cũng tìm lại được giới hâm mộ cho tới ngày 02/09/2021.

Trong vòng 8 ngày liền, liên hoan Séries Mania không chỉ diễn ra tại Lille, mà còn được tổ chức tại nhiều thành phố lân cận như Lens, Tourcoing, Dunkerque, Amiens... Rút kinh nghiệm từ năm trước, liên hoan Séries Mania 2021 cũng tổ chức một phiên bản trực tuyến, hầu giới thiệu khoảng 60 loạt phim truyền hình nhiều tập đến từ 21 quốc gia khác nhau, trong đó có tới 28 series (tức khoảng một nửa) lần đầu tiên ra mắt công chúng trên thế giới.

Đặc điểm của Séries Mania vẫn là liên hoan này hoàn toàn miễn phí, chủ yếu công chiếu trong những rạp phim lớn hai tập đầu tiên của những mùa series được giới phê bình cho là đáng theo dõi nhất. Nhưng khán giả phải đăng ký giữ chỗ trước (cho dù Cung hội nghị Lille có đến 2.000 chỗ ngồi) do các quy định phòng dịch Covid-19 hiện hành.

Các chương trình chiếu phim nhiều tập có tranh giải

Trong chương trình chiếu phim năm nay, khán giả liên hoan sẽ được dịp xem trước mọi người hai tập đầu tiên mùa thứ 5 của ''Casa de Papel'' (Phi vụ Triệu đô). Mùa thứ 5 của loạt phim Tây Ban Nha cực kỳ ăn khách này cũng được cho là mùa phim cuối cùng, sẽ được công chiếu trên mạng Netflix theo hai đợt : đợt đầu vào ngày 03/09, đợt thứ nhì vào tháng 12/2021. Nhân buổi lễ khai mạc 26/08, khán giả được dịp khám phá loạt phim gián điệp ''Vigil'' của Anh với trong các vai chính nữ diễn viên Suranne Jones (nổi tiếng nhờ Doctor Foster) et Rose Leslie (Game of Thrones).

Bộ phim này do đài truyền hình BBC hợp tác sản xuất, kể lại vụ điều tra xung quanh các vụ án diễn ra trong một chiếc tàu ngầm hạt nhân trên lãnh thổ Anh. Còn về phía các loạt phim nhiều tập của Pháp, khán giả đặc biệt chú ý tới mùa phim ''Germinal'' chuyển thể từ kiệt tác văn học Pháp của Émile Zola. Loạt phim này đã được quay tại vùng Hauts de France, mà thủ phủ là thành phố Lille.

Cũng như mọi năm, liên hoan quốc tế Séries Mania tổ chức ba chương trình chiếu phim có tranh giải quan trọng. Giải thưởng cao quý nhất do ban giám khảo quốc tế bình chọn và trao tặng. Năm nay, tác giả Hagai Levi là chủ tịch ban giám khảo quốc tế. Ông từng nổi tiếng nhờ loạt phim của Israel ''BeTipul'' (Trị liệu tâm lý) từng được phóng tác thành loạt phim Pháp "En Thérapie'' chiếu trên kênh Arte.

Bên cạnh tác giả này, còn có nhà sản xuất kiêm tác giả Steven Canals (Pose), Mauricio Katz (The Bridge) hay diễn viên Thibault de Montalembert (Dix pour cent)... Trong chương trình tranh giải chính thức năm nay có đến 8 loạt phim chưa bao giờ được phổ biến, trong đó có tác phẩm ''Anna'' của Ý, ''Blackport'' của Iceland, ''The Echo of your voice'' của Israel, ''Hamlet'' của Thổ nhĩ Kỳ, ''Furia'' của Na Uy, ''Kamikaze'' của Đan Mạch và phim "Germinal" của Pháp.

Các sinh hoạt đa dạng trong khuôn khổ 8 ngày liên hoan

Song song với chương trình chính thức, còn có hai chương trình chiếu phim khác cũng đều có trao giải là ''Toàn cảnh'' với sự tham gia của 15 series phim truyền hình quốc tế và đồng thời có chương trình dành riêng cho phim Pháp, với sự xuất hiện của nhiều tên tuổi lớn của Pháp trong thể loại phim truyền hình. Đó là trường hợp của "Nona et ses filles'' với nhiều ngôi sao điện ảnh Pháp như Virginie Ledoyen, Miou-Miou, Valérie Donzelli, cũng như Anne Marivin và Benjamin Biolay trong phim ''Rebecca".

Liên hoan Séries Mania không chỉ đơn thuần chiếu phim để giới thiệu với công chúng các tác phẩm mới, mà còn tổ chức hội thảo chuyên đề, các xưởng sáng tạo, sân khấu dành cho các diễn viên hài stand up, các buổi giao lưu trao đổi, hay ký tặng giữa các tên tuổi lớn trong ngành sản xuất và giới hâm mộ phim truyền hình nhiều tập, cho dù năm nay sự hiện diện của các đạo diễn và diễn viên Anh Mỹ vẫn không nhiều như trước đây, do việc đi lại giữa Bắc Mỹ với châu Âu vẫn còn bị hạn chế.

Quan trọng không kém là chương trình trong 3 ngày mang tên là "Dialogues de Lille" dành cho giới chuyên ngành. Mô hình hoạt động của chương trình này vừa giống như một hội chợ phim quốc tế, nhưng đồng thời quy tụ nhiều gương mặt lãnh đạo của các tập đoàn truyền thông hầu vạch ra những kế hoạch sản xuất, thỏa thuận hợp tác trong tương lai.

Ngoại trừ tập đoàn truyền hình Canal+ của Pháp, hầu hết các công ty đa truyền thông khác đều có mặt, kể cả các đại diện của tập đoàn quốc tế chuyên sản xuất và phân phối phim ảnh như Warnermedia, ViPlay, Disney+, HBO Max, Netflix France, phía châu Âu có các kênh truyền hình Arte, TV5, France 3, các nền tảng như Salto, OCS, SFR Play hay là MyTF1, các chính khách như Ủy viên châu Âu Thierry Breton và Bộ trưởng Văn hóa Pháp Roselyne Bachelot.

Series Mania thu hút hơn 72.000 lượt khán giả

Ra đời vào năm 2010 tại trung tâm chiếu phim Forum des Images ở Paris, theo đề xuất của giám đốc Laurence Herszberg, liên hoan Séries Mania đã được dời về thành phố Lille, tổ chức phiên bản mới kể từ năm 2018. Một số thành phố lớn đã đăng ký quyền tổ chức kể cả Paris, Bordeaux hay Cannes, nhưng rốt cuộc dự án của thành phố Lille đã được chọn lựa nhờ vào sự hỗ trợ về mặt tài chính của vùng Hauts de France.

Ngân sách của liên hoan lên tới 6 triệu euro hàng năm, hội đồng cấp vùng chi hai phần ba, phần còn lại do phía tư nhân tài trợ. Mô hình của liên hoan không chỉ tập trung tại Lille, mà còn được trải rộng sang nhiều thành phố khác. Nhờ vào các nỗ lực ấy, liên hoan này trong những năm đầu thu hút đến 55.000 lượt khán giả. Phiên bản gần đây nhất tổ chức vào năm 2019 đã lập kỷ lục khi thu hút hơn 72.000 lượt khách tham gia.

Được khai sinh vào lúc thể loại phim truyền hình nhiều tập đang trên đà phát triển mạnh mẽ, liên hoan Séries Mania thành công nhờ vào nội dung phong phú đa dạng, đối chiếu nhiều góc nhìn trong cách làm phim nhiều tập, tạo thế đối trọng với xu hướng đại trà của dòng chính. Chỉ riêng trong năm nay, trong số 57 loạt phim truyền hình được giới thiệu, có khá nhiều quốc gia thu hút sự chú ý của giới phê bình, trong đó có Colombia (Vida de Colores), Croatia (Last Socialist Artefact), Nga (Vampires of Midland), Iran (Happiness), Hàn Quốc (Mouse) hay Đài Loan (Fragrance of the First Flower)...

Trước sự trỗi dậy của các nền tảng trực tuyến, thể loại phim truyền hình nhiều tập (series) ngày càng được phổ biến và thu hút thêm nhiều thành phần khách hâm mộ trung thành cũng như là fan cuồng (mania). Theo dòng thời gian, uy tín của liên hoan đã được nâng cao, rồi trở thành một trong những tủ kính trưng bày hấp dẫn. Cũng chính vì thế mà giới phê bình cho rằng : điện ảnh quốc tế đã có liên hoan Cannes, phim hoạt hình sinh động nhờ liên hoan Annecy, còn phim truyền hình nhiều tập có thêm cơ hội tỏa sáng nhờ Series Mania.

