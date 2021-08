Liên hoan điện ảnh Venise công chiếu hơn 70 phim

Liên Hoan Phim Quốc tế Venise lần thứ 78 sẽ khai mạc vào ngày 01/09/2021 dưới sự chủ trì của đạo diễn Hàn Quốc nổi tiếng Bong Joon-Ho. Trong vòng hơn 10 ngày, liên hoan Venise, còn được gọi là Mostra, sẽ giới thiệu 72 bộ phim từ 59 quốc gia trên thế giới, trong đó có 21 phim tranh giải Sư tử vàng, 19 phim chiếu trong hạng mục Toàn cảnh Orizzonti và khoảng 30 tác phẩm còn lại được giới thiệu trong các chương trình song song.

Có thể nói là năm nay, Liên hoan phim Venise tìm lại vầng hào quang sáng chói sau hơn một năm đại dịch. Vào năm ngoái, Venise, với uy tín liên hoan phim quốc tế lâu đời nhất, đã duy trì một phiên bản thu gọn bất chấp dịch Covid-19. Rốt cuộc, giải Sư tử vàng đã được trao tặng cho tác phẩm điện ảnh Mỹ "Nomadland" (Kẻ du mục), thế nhưng cả đoàn làm phim gồm nữ đạo diễn Chloé Zhao (Triệu Đình) và nữ diễn viên chính Frances McDormand đều đã không có mặt để nhận giải từ tay ban giám khảo. Năm nay, cho dù các biện pháp giãn cách xã hội vẫn được duy trì, nhưng bầu không khí có vẻ nhẹ nhàng, dễ thở hơn.

Mười ngày chiếu phim do khoảng 60 nước hợp tác sản xuất

Kể từ ngày mai cho đến 11/09/2021, nhiều ngôi sao màn bạc trong các kiểu áo dạ hội lộng lẫy hào nhoáng sẽ xuất hiện trên thảm đỏ theo lời mời của ban tổ chức, từ thần tượng điện ảnh Kristen Stewart đến Venise để giới thiệu bộ phim của Anh quốc ''Spencer'' kể lại cuộc đời của Lady Diana do đạo diễn người Chile Pablo Larraín thực hiện, cho đến các tên tuổi được chờ đợi như Kirsten Dunst, Benedict Cumberbatch hay Penelope Cruz ,có mặt trong đêm khai mạc bên cạnh đạo diễn lừng danh Pedro Almodovar để giới thiệu tác phẩm ''Madres Paralelas''.

Chủ tịch ban giám khảo Venise năm nay là đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-Ho từng đoạt Cành cọ vàng tại Cannes năm 2019 và giải Oscar 2020 dành cho tác phẩm điện ảnh hay nhất ''Parasite'' (Ký sinh trùng). Cùng với các thành viên khác trong ban giám khảo, ông sẽ xem và bình chọn Sư tử vàng trong số 21 bộ phim tranh giải, trong đó có phim Anh, Đức, Bỉ, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Israel, Ba Lan, Nga, Estonia, Hoa Kỳ, Mêhicô hay Argentina… Châu Á năm nay chỉ có một đại diện duy nhất đi tranh giải là đạo diễn người Philippines Erik Matti với bộ phim ''On The Job : The Missing 8''.

Ý, nước chủ nhà, có mặt trong chương trình tranh giải chính thức năm 2021 với 4 bộ phim khác nhau, trong đó đáng chủ ý nhất vẫn là tác phẩm ''È Stata La Mano di Dio'' (Trong bàn tay của Thượng Đế) của đạo diễn kỳ cựu Paolo Sorrentino hay là tác phẩm ''America Latina'' (Châu Mỹ La Tinh) của hai anh em đạo diễn trẻ tuổi Damiano & Fabio D'innocenzo …

Các tác phẩm quan trọng đi tranh giải Sư tử vàng

Về phía Pháp, có 3 bộ phim được chiếu trong chương trình tranh giải : ''Un Autre Monde'' (Một thế giới khác) của Stéphane Bruzé với Vincent Lindon trong vai chính, bộ phim ''L'événement'' (Biến cố) của nữ đạo diễn người Pháp gốc Liban Audrey Diwan và nhất là tác phẩm ''Illusions Perdues'' (Ảo tưởng biến tan) với Vincent Lacoste và Gérard Depardieu trong vai chính, do dạo diễn Xavier Giannoli phóng tác từ tác phẩm văn học cùng tên trong bộ tiểu thuyết ''Tấn trò đời'' (La Comédie Humaine) của văn hào Pháp Balzac.

Về phía tập đoàn Netflix, nền tảng trực tuyến này luôn luôn tìm kiếm sự công nhận của giới chuyên ngành điện ảnh, hy vọng củng cố uy tín của mình về mặt sáng tạo và qua đó hợp tác sản xuất các bộ phim có đủ tiêu chuẩn để đưa đi tranh giải tại các liên hoan quốc tế.

Năm nay, Netflix tham gia Venise với hai tác phẩm tranh giải Sư tử vàng, ngoài tác phẩm "Trong bàn tay của Thượng đế'' của Paolo Sorrentino, còn có bộ phim ''The Power of the Dog'' với Kirsten Dunst và Benedict Cumberbatch trong vai chính. Phim này được rất nhiều người chờ đợi do tác phẩm đánh dấu ngày xuất hiện trở lại của nữ đạo diễn người New Zealand Jane Campion, từng đoạt Cành cọ vàng tại liên hoan Cannes vào năm 1993, với bộ phim ''The Piano" (Bài học dương cầm).

Trong suốt 18 tháng qua, Netflix đã trỗi dậy mạnh mẽ so với các hãng phim truyền thống, nhờ cung cấp dịch vụ xem phim trực tuyến trong mùa dịch. Tuy nhiên, Netflix vẫn chưa có cơ hội dấn thân vào các sân chơi điện ảnh quốc tế : liên hoan Cannes vẫn không chịu cho phim của Netflix dự thi, do đa số phim Netflix không được phát hành cho các màn ảnh lớn hay tại các rạp phim. Trong khi đó, liên hoan Venise lại hé mở cánh cửa cho Nettflix, dựa vào các dự án hợp tác với nền tảng này để tạo ra nét khác biệt của mình so với hai liên hoan điện ảnh quốc tế kia là Berlin và Cannes.

Với bề dày lịch sử hiếm thấy, Venise là liên hoan lâu đời nhất trong làng điện ảnh quốc tế, từng tiếp đón hàng loạt tên tuổi huyền thoại của làng nghệ thuật thứ 7 như Luchino Visconti, Akira Kurosawa, Martin Scorsese, Orson Welles, Ingrid Bergman, Ava Gardner, Claudia Cardinale hay Marlon Brando...

Kể từ năm 2011 trở đi, nhà phê bình điện ảnh người Ý Alberto Barbera được bổ nhiệm làm chủ tịch Liên hoan Venise. Trong vòng một thập niên liền, từ năm 2011 đến năm 2021, ông đã cố gắng không ngừng biến Venise thành một tủ kính trưng bày hấp dẫn.

Venise lên ngôi dưới thời Alberto Barbera

Nếu như liên hoan Berlin được biết đến nhờ các tác phẩm ''dấn thân'' chính trị, còn Cannes nổi tiếng nhờ các tác phẩm gây tranh cãi do giàu tính thử nghiệm (điển hình là tác phẩm mới ''Titane'' của nữ đạo diễn Julia Ducournau đoạt Cành cọ vàng năm 2021), thì ngược lại, dưới thời của ông Alberto Barbera, liên hoan Venise lên ngôi nhờ biết kết hợp hài hòa nhiều xu hướng điện ảnh khác nhau, kể cả phim thương mại mang tính đại chúng hay phim nặng tính nghệ thuật, kén chọn khán giả, do đôi khi khó hiểu.

Tại Venise năm nay, bộ phim với kinh phí cao được giới phê bình lẫn công chúng chờ đón là tác phẩrm khoa học viễn tưởng ''Dune'' (Hành tinh cát) do đạo diễn Canada Denis Villeneuve phóng tác theo bộ trường thiên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Mỹ Frank Herbert. Ngoài ra còn có ''The Last Duel'' (Trận đấu cuối cùng) của đạo diễn Ridley Scott, với sự đối đầu trên tột đỉnh của hai ngôi sao màn bạc người Mỹ Matt Damon và Ben Affleck.

Nhờ vào nỗ lực của chủ tịch Alberto Barbera mà Venise được mệnh danh là liên hoan ''tiền Oscar'', do có khá nhiều tác phẩm được vinh danh vào tháng 9 hàng năm tại Venise, để rồi khoảng 5 tháng sau, đoạt những giải thưởng cao quý nhất nhân kỳ trao giải thưởng điện ảnh Oscar của Mỹ. Đó từng là trường hợp của bộ phim ''Joker'' của đạo diễn Todd Phillips với Joaquin Phoenix trong vai chính, phim được Venise trao giải Sư tử vàng vào mùa thu năm 2019.

Một năm sau đó, đến phiên ''Nomadland'' của nữ đạo diễn Chloé Zhao (Triệu Đình) được xướng tên trên bảng vàng liên hoan Venise 2020. Cả hai tác phẩm này sau đó đã được giới chuyên ngành ở Hoa Kỳ bình chọn làm tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất trong năm.

Trong trường hợp ban giám khảo liên hoan Venise năm nay quyết định trao giải cho một bộ phim mà ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, cũng có khá nhiều khả năng phim được đưa đi đề cử nhân kỳ các giải thưởng quốc tế trong hạng mục phim nước ngoài. Kể từ ngày mai 01/09, Venise chính thức triển khai cuộc ''săn lùng'' Sư tử vàng.

