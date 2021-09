Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân, luồng sinh khí mới cho dòng phim Marvel

Quảng cáo cho bộ phim "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" của Marvel.

Với hơn 257 triệu đô la doanh thu chỉ sau 9 ngày trình chiếu tại các rạp phim, có thể xem bộ phim ''Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân'' là chiêu đánh thật sự mở màn cho giai đoạn thứ tư của Vũ trụ điện ảnh Marvel mở rộng. Giới sản xuất điện ảnh hy vọng bộ phim siêu anh hùng đầu tiên với nhiều diễn viên châu Á này sẽ lập lại thành tích trước đây của Black Panther (Chiến binh Báo đen) từng đạt tới mức 1,3 tỷ đô la doanh thu toàn cầu.

Trên màn ảnh lớn, lần đầu tiên hãng phim Marvel đưa các màn đấu võ với cách dàn dựng công phu, lối chỉ đạo đẹp mắt vào trong thể loại phim siêu anh hùng. Thêm vào đó, đạo diễn Destin Daniel Cretton biết khai thác nét tương phản của các tình huống bi hài để tạo điểm nhấn trong mạch phim. Điều đó có thể giải thích vì sao phim ''Shang-Chi and the Legend of Ten Rings'' đã được khá nhiều ngòi bút phê bình Anh Mỹ khen nức nở (92% điểm cộng trên mạng Rotten Tomatoes), thổi một luồng gió mới vào dòng phim Marvel.

Tuy nhiên, trong mắt giới phê bình ở Pháp, cũng có nhiều ngòi bút cảm thấy thất vọng, nét đột phá manh nha nhưng rốt cuộc vẫn không thoát ra khỏi công thức làm phim theo kiểu Marvel. Còn trong phần cuối của ''Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân'', bộ phim chưa khai thác tới nơi tới chốn mối quan hệ mâu thuẫn giữa hai cha con (nhân vật chính và thân phụ của mình).

Phim siêu anh hùng châu Á đầu tiên trong tủ phim Marvel

Bộ phim kể lại câu chuyện của Shang-Chi (Thượng Khí do nam diễn viên Lưu Tư Mộ/Simu Liu thủ vai) hành nghề giữ xe cùng với cô bạn là Katy do Awkwafina thủ vai (tên tiếng Hoa là Lâm Gia Trân). Cô không hề biết gì về quá khứ hay thân thế của bạn đồng nghiệp. Cho đến cái ngày họ bị tấn công trên xe buýt giữa lòng đường phố San Francisco, Katy lúc đó mới khám phá rằng Shang-Chi mất mẹ từ khi anh còn nhỏ. Thân mẫu của anh từng là một võ sư siêu phàm đến từ một gia tộc sống trong một khu rừng thiêng liêng, ngàn năm bí ẩn. Trong bộ truyện tranh Marvel, khu rừng thiêng này còn mang tên ''Great Canopy of Heaven'', thực sự là một vương quốc thần tiên, một thế giới thu nhỏ với nhiều loài linh thú như phượng hoàng, kỳ lân, rồng thần ….. Ngọn núi Linh sơn ở đây có yểm bùa ''vảy rồng'' để ngăn không cho hung thần bay vào thế giới của loài người.

Còn thân phụ của Thượng Khí/Shang-Chi chính là Văn Vũ/The Mandarin (do Lương Triều Vỹ thủ vai) chưởng môn phái Thập Luân. Nhân vật phản diện này có sức mạnh vô song, có phép cải lão hoàn đồng, khi đeo trên tay 10 chiếc vòng đầy ma thuật, thống trị thế giới nhờ cái tài chỉ huy vạn quân thích khách hùng hậu. Chính ông phái thuộc hạ truy tìm đứa con trai, đã bỏ trốn từ nhiều năm qua. Sau khi Shang-Chi bị tước đoạt món quà của hiền mẫu qúa cố là viên ngọc mắt rồng, anh mới lên đường đi tìm cô em gái, hy vọng rẳng hai anh em sẽ hợp sức thuyết phục người cha ''cải tà quy chính''.

Cốt truyện bộ phim kể lại thân thế nhân vật (origin story) một cách khá cơ bản trong quá trình hóa thân thành một siêu anh hùng. Nhờ vào cách dựng phim xen kẻ xưa và nay, sắp đặt đúng chỗ các đoạn hồi tưởng, ''Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân'' làm nổi bật các thế mạnh thường thấy trong dòng phim Marvel. Ít ra trong suốt nửa đoạn đầu, lối xây dựng nhân vật, cách cài đặt các màn pha trò dí dỏm xen kẻ nhịp nhàng với các pha hành động chớp nhoáng, nhịp phim vẫn không hề bị chậm lại dù có thêm nhiều chi tiết phụ. Bộ phim cũng bắt nhịp cầu với các tác phẩm trước là Iron Man III (Người Sắt tập 3) và Doctor Strange (Phù thủy Tối thượng) qua hai nhân vật ''The Mandarin giả mạo'' và Pháp sư Wong.

Một nhân vật châu Á để làm giàu vũ trụ siêu anh hùng

Ưu điểm của bộ phim nằm trong các pha hành động với dàn dựng công phu : Các cảnh cận chiến dồn dập đẹp mắt với cường độ càng lúc càng tăng, các màn đấu võ đi sau lúc nào cũng kịch liệt dữ dội hơn trước nhờ vậy mà tăng thêm sức cuốn hút, hấp dẫn trên màn ảnh rộng. Phim mở đầu với cuộc tấn công trên xe buýt rồi sau đó là trên một giàn giáo thi công xây dựng, đạo diễn Mỹ Destin Daniel Cretton đã muốn vinh danh bậc đàn anh Thành Long (Jackie Chan), hai màn này từng được dựng trong phim Hồng Kông Police Story (1985) và Rush Hour II (2001).

Còn trong các trận đấu võ thời xưa, đạo diễn Mỹ đã gợi hứng khá nhiều từ tác phẩm của các bậc đàn anh như Ngọa Hổ Tàng Long (Lý An), Võ Đại Tông Sư/The GrandMaster (Vương Gia Vệ), Thập diện mai phục (Trương Nghệ Mưu). Các pha hành động đều khá hoàn chỉnh nhờ có đầu tư kỹ lưỡng, kể cả trong khâu chỉ đạo võ thuật và tập dượt các động tác sao cho nhuần nhuyễn thuần thục. Các nhân vật ''phản diện'' khi xuất hiện trên màn ảnh không kém phần ''bá đạo'', giúp cho phim thêm gay cấn.

Bước sang phần hai, bộ phim ''Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân'' lại vướng phải một số khuyết điểm đáng kể, vầng hào quang của nhân vật chính đáng lẽ ra phải sáng, lại bị lu mờ trước một dàn nhân vật phụ quá đông. Sự xuất hiện của nhân vật ''The Mandarin giả mạo'' (rồi giả chết) làm cho các màn hài hước bị lố so với phần đầu. Các màn chạm trán đọ sức, ban đầu đơn thuần mang tính võ thuật càng về sau càng có nhiều phép thuật, bắt buộc khâu hậu kỳ sử dụng nhiều kỹ xảo bằng máy vi tính (CGI).

Té không sợ đau, đánh không sợ chết

Trong trận đại chiến cuối cùng với bầy quái vật, màn ảnh rộng tràn ngập kỹ xảo CGI, do đây là bộ phim thứ 25 của Marvel cho nên mất đi phần nào tính ngoạn mục hoành tráng, thậm chí đã trở nên nhàm chán đối với một số khán giả. 10 chiếc vòng thần thay vì phục vụ cho tài nghệ võ thuật của Shang-Chi lại làm cho nhân vật này mất đi nét đặc thù của mình, giống như bao siêu anh hùng khác. Nhất là dòng phim võ thuật của Hồng Kông hay Hoa Lục gần đây đều có xu hướng thần thánh hóa các nhân vật chính, biến họ thành những kẻ siêu phàm : té không sợ đau, đánh không sợ chết.

Trước sau gì, Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân vẫn là một bộ phim võ thuật châu Á theo cách nhìn của người Âu Mỹ. Dù vậy, đây vẫn là một bộ phim khá hấp dẫn nhờ có tính giải trí cao, tạo ra được một sắc thái khác thay vì mới cho dòng phim Marvel. Hẳn chắc nhân vật Shang-Chi sẽ có cơ hội xuất hiện trong các bộ phim Marvel sắp tới. Về mặt diễn xuất, nhân vật nổi trội trong phim không phải là Lưu Tư Mộ mà chính là Lương Triều Vỹ (Văn Vũ/The Mandarin), cách diễn của anh đem lại nhiều chiều sâu cho nhân vật phản diện, vì không chấp nhận được nỗi mất mát quá lớn, vì đã mất đi lẽ sống trên đời, cho nên đâm ra lạnh lùng vô cảm, sa ngã mù quáng.

Mâu thuẫn giữa hai cha con Thượng Khí và Văn Vũ (Shang-Chi và The Mandarin oán trách lẫn nhau dù có cùng một nỗi mất mát) là điểm then chốt của bộ phim, nếu khai thác đúng mức sẽ càng có thêm giá trị. Bộ phim chỉ cho thấy được một vế : Shang-Chi muốn bằng mọi cách tự bứt mình ra khỏi ''oan nghiệp'' do cha mình để lại. Phim kể lại quá trình hóa thân của một ''siêu nhân'' nhưng bỏ lỡ cơ hội phản ánh nội tâm của một cậu bé mồ côi trên con đường ''thành nhân'', luôn nhớ mãi lời dặn dò của mẹ, dùng tình thương hóa giải hận thù.

