New York mở lại sân khấu nhạc kịch Broadway

Sau hơn 18 tháng đóng cửa, rốt cuộc sân khấu nhạc kịch Broadway đã được mở lại hôm 14/09/2021 tại Manhattan, New York, Mỹ. Trong những ngày đầu tiên, các nhà hát xung quanh quảng trường Times Square đã chật kín chỗ ngồi. Còn khán giả nào chưa có vé thì vẫn chịu khó đứng xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ để mua vé đi xem nhạc kịch, thường là các vở diễn trong ngày hay hôm sau.

Theo ghi nhận của tạp chí chuyên ngành kịch nghệ Playbill, kể từ khi mở cửa đón khán giả trở lại, các vở kịch như ''Chicago'', ''Vua sư tử'' hay ''Aladdin và cây đèn thần'' đều đã bán sạch vé trong ba ngày đầu tiên. Nhưng vở nhạc kịch ăn khách nhất vẫn là vở ''Hamilton'', kể lại cuộc đời của Alexander Hamilton, xuất thân là một cậu bé mồ côi di cư, lớn lên làm trợ lý cho sĩ quan chỉ huy George Washington, sau này trở thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên (1789-1797). Sau thời kỳ ''nội chiến'', ông Hamilton hành nghề luật sư và có công trong quá trình lập quốc Hoa Kỳ.

Hamilton, Aladdin, Chicago : Các vở kịch nổi tiếng đều hết chỗ

Vở nhạc kịch ''Hamilton'' được diễn tại nhà hát Richard Rodgers, nằm ngay bên cạnh khách sạn Marriott Marquis và kể từ hôm 14/09, mặt tiền của nhà hát vào mỗi suất diễn đều có đông người tụ tập. Cảnh tượng chen chúc đó đã hoàn toàn thiếu vắng trong vòng một năm rưỡi do đại địch Covid-19, khi các nhà hát kịch Broadway dọc con đường số 46th ít còn lên đèn vào mỗi buổi tối, phố xá trung tâm Manhattan càng vắng lặng khiến khung cảnh tiêu điều hơn ngay cả vào những ngày cuối tuần.

Với việc mở lại sân khấu nhạc kịch Broadway, thành phố đã New York đã thực hiện bước đột phá ngoạn mục trong việc nối lại với đời sống văn hóa, cho dù cơ hội phục hồi vẫn còn khá mong manh trước mối đe dọa của biến thể Delta. Dù vậy, đa số người dân Manhattan cảm thấy ấm lòng khi được nhìn lại các sinh hoạt thân quen thường ngày, sau các viện bảo tàng và rạp chiếu phim, nay đến lượt các nhà hát và các rạp kịch thu hút đông đảo khán giả trở lại, ít ra đám đông đứng xếp hàng chờ nhà hát mở cửa đủ để che kín vỉa hè Broadway, giữa lòng thành phố New York.

Theo đánh giá của mạng thông tin Broadway Shows, thật là một tin vui khi có khá nhiều vở nhạc kịch đã không còn vé để bán trong những ngày đầu, do đa số khán giả đã mua vé từ lâu, hy vọng rằng tình trạng đắt khách này sẽ tiếp tục kéo dài, chứ không phải là nhất thời, do ngành sân khấu Broadway nói riêng, ngành văn hóa ở Mỹ nói chung đã hứng chịu khá nhiều thiệt thòi. Thiệt hại kinh tế được ước tính đến hàng tỷ đô la.

Sân khấu Broadway mất 2,4 tỷ đô la sau 18 tháng đóng cửa

Hội đồng thành phố New York cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy việc mở lại các nhà hát xung quanh phố Broadway đã diễn ra một cách tốt đẹp, đúng theo lịch trình ấn định từ hồi mùa xuân năm 2021. Sân khấu nhạc kịch cùng với các nhà hát lớn của thành phố là mảng sinh hoạt văn hóa cuối cùng được mở lại, chỉ một ngày sau khi Viện bảo tàng Metropolitan tổ chức thành công đêm dạ hội Met Gala nhằm gây quỹ từ thiện thường niên.

Đêm Met Gala đã quy tụ hàng trăm nhân vật tên tuổi trong làng thời trang, ca nhạc, điện ảnh, bước lên thềm đá trắng trong muôn ngàn kiểu áo dạ hội lấp lánh sắc vàng, rực rỡ hào quang. Thành công của buổi dạ hội sẽ mở đầu cho một loạt sự kiện quan trọng khác, mà thành phố New York rất cần để thu hút khách du lịch quốc tế trở lại, sau một thời gian khá dài buộc phải hạn chế việc đi lại.

Việc mở lại đa số các sinh hoạt văn hóa chỉ có thể được tiến hành với việc tôn trọng các quy định giãn cách xã hội cũng như về mặt chích ngừa. Tất cả các khán giả muốn vào xem nhạc kịch đều phải trình giấy chứng nhận tiêm chủng, cũng như toàn bộ giới nhân viên (kể cả những người không có tiếp xúc trực tiếp với công chúng), từ nghệ sĩ, chuyên viên kỹ thuật, hay nhân viên quầy vé đều phải chích ngừa nếu muốn làm việc trở lại. Khán giả cũng buộc phải đeo khẩu trang trong suốt buổi diễn và ngay cả trong giờ ''giải lao'', nếu buổi diễn kéo dài hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ.

Trong suốt mùa Covid-19, ngành sân khấu nhạc kịch Broadway đã mất khoảng 2,4 tỷ đô la doanh thu. Vào năm 2019, tính trung bình, các nhà hát Broadway thu về 33 triệu đô la mỗi tuần. Tựa như một lá phổi kinh tế, sân khấu Broadway chẳng những tạo nhiều việc làm, mà còn là nguồn thu hút du khách từ khắp nơi đổ về, đem lại lợi nhuận cho các ngành phục vụ như chuyên chở, ẩm thực hay lưu trú.

Vì thế, đà phục hồi từng bước của New York rất quan trọng, cả về mặt kinh tế lẫn văn hóa. Cho tới giờ, Manhattan vẫn còn thiếu rất nhiều khách du lịch nước ngoài, tương đương với 2/3 số khán giả đi xem nhạc kịch Broadway. Nguồn khách quốc tế này lệ thuộc nhiều vào việc tái lập các tuyến hàng không dân dụng, và hiện thời du khách Pháp nói riêng và du khách châu Âu vẫn chưa được quyền đặt chân trở lại nước Mỹ.

Những dấu hiệu đáng mừng cho đà phục hồi của Broadway

Dù vậy, các nhà sản xuất vẫn giữ niềm lạc quan, vì kể từ mùa xuân năm 2021, hội đồng thành phố New York đã đầu tư vào các chiến dịch vận động thông tin hầu thu hút thêm nguồn khách nội địa đến New York. Theo mạng thông tin Broadway Shows, có hai dấu hiệu cho thấy du khách nội địa đang gia tăng.

Khi nhìn vào mã bưu chính của những người đặt mua vé đi xem nhạc kịch trên mạng internet, hơn một nửa số khán giả đến từ các bang dọc Đại Tây dương, tức bờ Đông Hoa Kỳ. So với năm 2019, trước khi có dịch Covid-19, lượng khán giả đến từ các bang này có phần gia tăng hay ít ra họ đi xem kịch Broadway thường xuyên hơn. Ngay cả những tác phẩm được mở lại trong tuần này như vở kịch ''Come from Away'', nói về đợt khủng bố ngày 11/09, cũng đã bán sạch vé từ nhiều tuần trước.

Dấu hiệu đáng mừng thứ nhì là các quầy bán vé giờ chót lúc nào cũng đông khách, kể từ khi hoạt động trở lại. Được thành lập từ năm 1973, các quầy bán vé TKTS là một truyền thống của New York. Thành phố này có 3 quầy vé như vậy, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là quầy vé TKTS tại quảng trường Times Square, tọa lạc trong toà nhà mái đỏ với cầu thang ở trên nóc mà bất cứ du khách nào từng ghé chân viếng thăm Manhattan đều đã chụp hình kỷ niệm ít nhất một lần trong đời. Quầy bán vé này nằm ở góc đường 47th với đại lộ Broadway và chủ yếu bán vé giờ chót cho các buổi biểu diễn nội trong ngày. Nếu muốn mua cho những ngày hôm sau, thì khách nên ghé quầy vé ở South Street Seaport hay là Downtown Brooklyn

Tại quảng trường Times Square, hình ảnh tượng trưng đầu tiên cho việc mở lại sân khấu Broadway chính là dòng người rồng rắn xếp hàng bên quầy vé, hy vọng tìm được một tấm vé giờ chót cho các show trong ngày. Vé xem kịch Broadway không phải là rẻ, ngay cả khi có giảm giá, tính trung bình vé giờ chót của các vở nhạc kịch nổi tiếng là trên 100 đô la. Cho dù đắt, nhưng trong thời gian đầu, có lẽ mức cầu vẫn cao hơn mức cung.

Việc đóng cửa Broadway trong vòng một năm rưỡi đã tạo ra sự mong chờ rất lớn nơi giới hâm mộ. Hy vọng rằng cơn sốt ấy sẽ giúp khởi động lại một trong những guồng máy quan trọng nhất của làng giải trí, nơi biến hóa những ý tưởng "điên rồ" thành giấc mơ sân khấu khổng lồ.

