James Bond : Giới sản xuất vẫn tìm người thay thế Daniel Craig

Daniel Craig trong buổi ra mắt bộ phim James Bond mới "No Time To Die" tại cung Albert ở Luân Đôn, Anh, Ngày 28/09/2021.

2.500 đô la ! Đó là giá vé vào cửa để xem trước mọi người tập phim James Bond mới. Còn giá vé VIP cao gấp 10 lần, lên tới 25.000 đô la (21.300 €). Được tổ chức vào hôm qua 29/09 tại Monaco nhân đêm gala gây quỹ từ thiện, suất chiếu phim đặc biệt này đã không còn chỗ ngồi do đây là bộ phim James Bond cuối cùng với ngôi sao Daniel Craig trong vai điệp viên 007.

Mang tựa đề ''No Time to Die'' (tạm dịch Chưa phải lúc chết), bộ phim này sẽ ra mắt khán giả Pháp tại các rạp chiếu phim vào ngày 06/10/2021, sau ba lần dời lại ngày công chiếu do dịch Covid-19. Điều đó đã khiến cho giới hâm mộ càng thêm nôn nóng chờ đợi. Không ai còn nghi ngờ về sự thành công của ''No Time to Die'' về mặt doanh thu phòng vé, nhất là trong thành phần các fan trung thành nhất, đang có cuộc ''tranh tài'' xem ai sẽ vào rạp để xem đi xem lại bộ phim này nhiều lần nhất. Tập phim thứ 25 (tựa tiếng Pháp là ''Mourir peut attendre'') cũng là tập cuối cùng với thần tượng điện ảnh người Anh Daniel Craig trong vai James Bond trên màn ảnh rộng. Cho nên câu hỏi mà các fan thường đặt ra vẫn là : diễn viên nào sẽ có đủ tài năng thay thế Daniel Craig để đóng vai điệp viên 007.

Daniel Craig tạo dấu ấn sâu đậm trong vai Bond

Mỗi người một vẻ, các diễn viên thời trước như Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton hay Pierce Brosnan đều đã gây ấn tượng riêng khi hóa thân thành điệp viên nổi tiếng nhất thế giới. Riêng tài tử Daniel Craig đã để lại một dấu ấn sâu đậm, khó phai. Theo nhà báo Laurent Pierrot, đồng tác giả quyển sách về huyền thoại James Bond, trên màn ảnh lớn nam diễn viên Daniel Craig đã thể hiện rất tài tình một James Bond biết yêu và biết sợ, triệt hạ đối phương không nháy mắt nhưng không phải vì thế mà lương tâm tránh khỏi sự dằn vặt. Kẻ thù thiên hình vạn trạng trong khi ranh giới phân biệt chính là càng lúc càng lu mờ. Những vết rạn nứt trong tâm hồn của Bond, cho dù cơ thể có cứng rắn chai sạn cách mấy lại khiến cho nhân vật càng thêm hấp dẫn trong mắt đa số khán giả.

Dù muốn hay không, các nhà sản xuất cũng như hãng phim Eon buộc phải tìm diễn viên mới một khi hợp đồng đóng phim của Daniel Craig đã hết hạn. Ở tuổi 53, nam diễn viên người Anh vẫn còn nhiều phong độ, nhưng trong mắt êkíp làm phim, điệp viên 007 (cũng như một vận động viên thể thao hàng đầu) lại đến tuổi về hưu. Trên văn bản hợp đồng, diễn viên thay thế phải trẻ trung, mạnh mẽ và đầy ma lực quyến rũ, đó là ba nét chính làm nên tính cách nhân vật. Vào lúc Daniel Craig chuẩn bị ''rửa tay gác súng", liệu các nhà sản xuất sẽ có thái độ triệt để, lấy quyết định táo bạo chẳng hạn như chọn lựa một diễn viên da màu hay thậm chí chọn một phụ nữ để vào hẳn vai điệp viên 007, nhất là bộ phim gần đây ra đời trong thời hậu ''Me Too'', làng điện ảnh quốc tế cũng muốn tạo thêm những vai diễn cân xứng hơn với vị trí của phụ nữ trong xã hội.

Riêng về điểm này, Daniel Craig từng cho biết quan điểm của mình, theo đó, James Bond là một biểu tượng và không nhất thiết phải do phụ nữ đóng. Giới soạn kịch bản đủ giàu trí trưởng tượng để khắc họa những nhân vật nữ có đủ bản lĩnh và trọng lượng, tương đương với một James Bond, một trong những týp nhân vật quan trọng nhất mọi thời đại trên màn ảnh lớn. Tuy không cần nêu đích danh, nhưng khá nhiều khán giả đều có thể liên tưởng đến Angelina Jolie trong vai nữ điệp viên ''Salt''.

Khi phim Bond tạo thêm đất diễn cho các vai nữ

Trong vòng 15 năm trên màn bạc, James Bond có vóc dáng lực lưỡng và cặp mắt hút hồn của Daniel Craig. Vào vai điệp viên 007 lần đầu tiên trong '' Casino Royale'' (Sòng bạc Hoàng gia - 2006), Daniel Craig đã nắm lấy cơ hội của một vai diễn để đời. Tuyến truyện của nhân vật thay vì lập đi lập lại một công thức, lại phác họa được một thế giới đa cực, đa chiều, với nhiều lối vào và cách đọc khác nhau. Theo nhà phê bình Guillaume Evin, tác giả của nhiều quyển sách về điệp viên 007, trong đó có tựa sách gần đây nhất là ''Bond, la Légende en 25 films'' (Huyền thoại Bond qua 25 phim) thế giới của James Bond (thời Daniel Craig) được triển khai về bề rộng cũng như chiều sâu trong Tử Địa ''Skyfall'' để rồi đạt tới đỉnh điểm của Tổ chức Bóng ma ''Spectre''. Đằng sau sự thành công của Daniel Craig về mặt diễn xuất, là cả công lao của một đội ngũ hùng hậu trong khâu soạn kịch bản, không bỏ sót một chi tiết nào.

Còn theo nhà báo Laurent Pierrot, đội viết kịch bản đã nhanh chóng thích nghi thế giới của Bond với xã hội thời nay, không những qua những tiến bộ về công nghệ số hay trí thông minh nhân tạo, mà còn phản ánh qua những đề tài nặng tính thời sự, trong đó có chuyện nữ quyền thách thức một thế giới còn do phái nam thống trị. Về điểm này thông qua các nhân vật như Vesper, M (giám đốc Cục tình báo MI6) hay Madeleine Swann, các nhà soạn kịch bản đều đã tạo thêm nhiều đất diễn cho các vai nữ. Cho dù đã có một vài lời chỉ trích, theo đó trong ''Skyfall'' vai diễn của Judi Dench có phần lấn sân Daliel Craig, nhưng nhìn chung, việc tăng thêm trọng lượng cho các vai nữ lại tạo ra hiệu quả phản hồi bất ngờ là tâm lý nhân vật chính (Craig/Bond) càng có thêm chiều sâu. Bond phải thi hành nhiệm vụ tới nơi tới chốn, nhưng khi ra tay triệt hạ kẻ thù vẫn không phải là một con người vô cảm, trái tim dù chai lì nhưng vẫn biết thổn thức rung động.

Những gương mặt mới có triển vọng vào vai James Bond

Trên danh sách của những tên tuổi có khả năng kế nhiệm Daniel Craig trong vai James Bond, đã có khá nhiều nam diễn viên thu hút sự chú ý của giới truyền thông báo chí cũng như của các nhà đặt cược (bookmakers). Về điểm này, các tài tử như Luke Evans, Tom Hardy, James Norton, hay thậm chí Michael Fassbender đều có đủ thể chất cơ bắp cũng như kinh nghiệm diễn xuất để hóa thân thành điệp viên 007. Tất cả các gương mặt này đều đã từng tham gia các tác phẩm nghệ thuật hay các dự án làm phim blockbuster đòi hỏi diễn viên phải vào khuôn, tuân thủ lịch diễn trong một đoàn làm phim hùng hậu hơn.

Nam diễn viên da đen người Anh Idris Elba cũng từng được các nhà đặt cược kể tên trên danh sách và cũng được nhiều người hâm mộ chờ đợi, họ cũng hy vọng thấy anh (từng nổi tiếng với vai trùm ma túy Stringer Bell trong loạt phim truyền hình The Wire và thám tử tư John Luther trong loạt phim Luther của đài BBC) sẽ trở thành một James Bond da màu đầu tiên trên màn ảnh lớn. Tuy nhiên cũng như Daniel Craig đã từng nhận xét : làng phim truyện vẫn có thể tạo thêm nhiều vai tương đương với James Bond chứ không cần bóp méo các nguyên tắc cơ bản của nhà văn Ian Fleming (câu hỏi này cũng từng được đặt ra cho các nhân vật Sherlock Holmes hay Hercule Poirot).

Trước mắt, các nhà sản xuất vẫn để rộng mở cho tất cả các khả năng, nhưng kịch bản tốt nhất vẫn là từ đây cho đến cuối năm tới, họ phải tìm cho ra một diễn viên có khả năng thay thế Daniel Craig. Đó là nhiệm vụ của hai anh em Barbara Broccoli và Michael G. Wilson. Kể từ mùa xuân 2021, còn có thêm một tác nhân thứ ba tham gia vào việc chọn lựa vai 007, đó là Amazon vì tập đoàn này hiện nắm giữ đa số cổ phần của hãng phim Eon Production. Tính trung bình, giới sản xuất cần khoảng 3 hay 4 năm để hoàn tất một dự án làm phim James Bond. Việc chọn ''tân binh'' còn phải đáp ứng một tiêu chuẩn quan trọng khác là hợp đồng sẽ kéo dài từ 10 đến 15 năm, tức từ đây cho tới 2030-2035 (thời gian của 4 hay 5 bộ phim). Đã đến lúc, điệp viên 007 cần có thêm luồng sinh khí trẻ, nhưng thay đổi diễn viên để có thêm máu mới thôi vẫn chưa đủ, mà còn cần đến những kịch bản thật xuất sắc để cho nhân vật Bond không trở nên nhạt nhẽo. Trong trường hợp của điệp viên 007 đã bao lần vào sinh ra tử, không có sứ mệnh nào là bất khả thi.

