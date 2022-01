Những bộ phim truyền hình được mong chờ nhất năm 2022

Hãng Amazon là nhà sản xuất bộ phim chuyển thể tiểu thuyết "Chúa tể các chiếc nhẫn" (Lord of the Rings).

2021 từng là năm của dòng phim siêu anh hùng kể cả trên màn ảnh lớn và màn ảnh nhỏ. Còn năm 2022 được dự báo là năm của nhiều kỷ lục mới. Trước mắt, năm nay đánh dấu thời kỳ thịnh hành trở lại của thể loại phim sử thi thần thoại. Đứng đầu danh sách của các loạt phim với kinh phí cao, vẫn là phần ngoại truyện của "Game of Thrones" (Trò chơi vương quyền) và nhất là phần tiền truyện của "The Lord of the Rings" (Chúa tể các chiến nhẫn).

Năm 2021 khép lại vào lúc giai đoạn 4 của Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) đang được mở ra. Ngoại trừ thành công gần đây nhất của ''Spiderrman : No Way Home'' (Người Nhện : Không còn nhà), các tựa phim khác của hãng phim Marvel đều gặp khó khăn khi được phát hành ở các rạp chiếu phim. Xét đơn thuần về mặt doanh thu, từ ''Black Widow''/Góa phụ đen (379 triệu đô la toàn cầu), Thượng khí và Huyền thoại Thập Luân (432 triệu đô la) cho tới ''Eternals''/Chủng tộc bất tử (401 triệu đô la), các bộ phim đều đã không thành công như mong đợi, trong khi Người Nhện tập 3 với Tom Holland trong vai chính đã đạt một tỷ rưỡi doanh thu toàn cầu kể từ khi được cho ra mắt khán giả ở rạp giữa tháng 12/2021.

Nếu phim Marvel khá lao đao khi được khai thác ở rạp thì ngược lại, các tựa phim phát hành trên nền tảng trực tuyến Disney+ dưới dạng phim truyền hình nhiều tập lại khá thành công. Đó là trường hợp của ''Loki, WandaVision, The Falcon & The Winter Soldier'', serie hoạt hình ''What If'' và gần đây nhất là ''Hawkeye'' kết nối nhiều phần phim lại với nhau với mốc thời gian cực kỳ quan trọng là cái chết của Iron Man (Người Sắt) sau sự kiện ''Avengers : Endgame'' (Avengers : Hồi Kết - 2019).

Khai thác dòng phim siêu anh hùng Marvel và DC Comics

Trên đà thành công này, hãng phim Marvel trong năm nay sẽ tiếp tục triển khai nhiều tuyến truyện với một số nhân vật khác, ít nhiều quen thuộc với các độc giả ghiền truyện tranh Marvel, trong đó có khá nhiều nhân vật nữ như Ms. Marvel, She-Hulk ..... "Secret Invasion'' là phần hậu truyện của lực lượng đặc nhiệm ''Agents of SHIELD'', ''I am Groot'' là phần ngoại truyện của Vệ binh giải ngân hà, còn ''Moon Knight'' giới thiệu một nhân vật hoàn toàn mới là Marc Spector (với Oscar Isaac trong vai chính).

Về phần mình, hãng phim Warner Bros, vốn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Marvel cũng chuẩn bị nhập cuộc tham chiến. Trong năm 2022, hãng phim này sau khi khai thác các nhân vật Batwoman và Stargirl, sẽ cho ra mắt phim nhiều tập ''Peacemaker'', một nhân vật phản diện, đầy bạo lực nhưng hài hước trong tủ truyện tranh DC Comics và từng được khán giả khám phá lần đầu tiên trong bộ phim "The Suicide Squad" (Biệt đội cảm tử, phiên bản 2021). Thông qua nền tảng trực tuyến HBO Max, hãng phim Warner cũng sẽ lần lượt giới thiệu phim truyền hình nhiều tập ''Green Lantern'' và phần hậu truyện ''Gotham P.D'' (Sở cảnh sát Gotham) chủ yếu khai thác viên thanh tra James Gordon, bổ sung cho phim Người Dơi ''Batman'' mà đạo diễn Matt Reeves vừa quay xong cho màn ảnh lớn với Robert Pattinson trong vai chính.

Trong cuộc chạy đua ráo riết hầu giành lấy thị phần, nền tảng trực tuyến Disney+ có tới hai lá chủ bài trong tay. Ngoài tủ phim dựa vào bộ truyện tranh Marvel, tập đoàn Disney còn nắm giữ quyền khai thác thương hiệu Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao). Sau khi thành công với Chiến binh "The Mandalorian", Disney+ vừa tung ra hồi đầu năm 2022, bộ phim ''The book of Bobba Fett'' (Cuốn sách của Bobba Fett) xoay quanh nhân vật chính là thợ săn tiền thưởng cùng tên. Tựa phim này chẳng khác gì một món khai vị, chuẩn bị cho món ăn chính mà giới fan đang chờ đợi từ nhiều năm qua : đó là ngày trở lại của Obi-Wan Kenobi.

2022, năm kỷ lục về doanh thu và số khán giả ?

Disney đã thành công trong việc thuyết phục nam tài tử Ewan McGregor khoác lại chiếc áo của hiệp sĩ Jedi Obi-Wan Kenobi, sư phụ của Luke Skywalker. Quan trọng không kém, Obi-Wan sẽ múa kiếm laser, đọ sức với kẻ thù không đội trời chung là Darth Vader. Một lần nữa, nam diễn viên Hayden Christensen trở lại đóng vai này. Nội dung phim diễn ra khoảng một thập niên sau bộ phim ''Revenge of the Sith'' (Phe người Sith báo thù), khai thác sự trỗi dậy của phe tà thông qua hai nhân vật Darth Vader và hoàng đế Palpatine, trong khi thần lực của phe chính Jedi lại suy giảm nghiêm trọng. Disney+ hy vọng serie này sẽ thu hút thêm đông đảo khán giả đăng ký dịch vụ xem phim trực tuyến.

Trong cuộc đọ sức giữa hai tập đoàn Warner Bros và Disney, phần thắng vẫn chưa nghiêng hẳn về phe nào. Nền tảng HBO Max của Warner cũng lợi hại không kém khi chuẩn bị tung ra trong năm nay các tuyến ngoại truyện khai thác từ thế giới của "Game of Thrones" (Trò chơi vương quyền). Theo dự kiến có tới 6 serie sẽ được quay thêm hầu bổ sung cho tuyến truyện chính. Phía HBO Max đã thông báo hoàn tất loạt phim tiền truyện đầu tiên. Mang tựa đề "House of the Dragon" (mùa thứ nhất), bộ phim này tập trung giới thiệu nguồn gốc gia tộc Targaryen, có tài điều khiển rồng lửa. Cốt truyện diễn ra hai thế kỷ trước khi có cuộc đối đầu để giành lấy ngôi vua bằng sắt, trị vì sau khi thống lĩnh 7 vương quốc. Một cách tương tự, "House of the Dragon" cũng nói về một cuộc tranh giành quyền lực, vì một ngai vàng mà dẫn tới cảnh huynh đệ tương tàn.

Khi nhắc tới năm 2022, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía hãng phim Amazon Prime. Trước khi nhường lại ghế giám đốc điều hành tập đoàn cho phụ tá Andy Jassy, nhà tỷ phú Jeff Bezos đã thành công trong việc hoàn tất một trong những thương vụ ngoạn mục nhất trong làng giải trí đầu thế kỷ XXI. Chỉ riêng việc mua quyền phóng tác bộ trường thiên tiểu thuyết ''Lord of the Rings'' (Chúa tể các chiếc nhẫn) của tác giả Tolkien, tập đoàn Amzon đã phải chi hơn 250 triệu đô la. Theo dự kiến sẽ có 5 mùa phim truyền hình được dựng theo bộ truyện này, hay nói cho đúng hơn là khai thác thế giới hư cấu của các nhân vật thần thoại.

Mùa thu 2022 khởi chiếu loạt phim truyền hình đắt nhất lịch sử

Amazon thông báo đã hoàn tất mùa phim thứ nhất, chịu tốn nửa tỷ đô la để xây bệ phóng nhằm đưa serie này vào quỹ đạo thành công. Dĩ nhiên là việc chuyển thể bộ truyện ''Lord of the Rings'' (Chúa tể các chiếc nhẫn) thành phim truyền hình nhiều tập và nhiều mùa, là một ván bài quan trọng. Amazon hy vọng sự thành công của loạt phim này sẽ tạo thêm nhiều uy tín cho nền tảng trực tuyến Amazon Prime mà cho tới nay vẫn chưa đủ nội dung hấp dẫn để cạnh tranh lại Netflix, HBO Max hay Disney+.

Mùa phim đầu tiên của ''Chúa tể các chiếc nhẫn'' sẽ chính thức được phát hành vào ngày 02/09/2022. Chưa gì phim đã lập nhiều kỷ lục, dàn diễn viên có tới 39 vai quan trọng, các tuyến truyện đã được ấp ủ trong vòng bốn năm và nội dung phim chọn bối cảnh hàng ngàn năm trước khi xảy ra các sự kiện từng được đạo diễn Peter Jackson khai thác trên màn ảnh lớn.

Với kinh phí thực hiện xấp xỉ bạc tỷ đô la (kể cả việc mua quyền khai thác và chi phí đầu tư cho nhiều mùa phim kế tiếp), loạt phim ''Lord of the Rings'' trở thành bộ tác phẩm nhiều tập tốn kém nhất lịch sử ngành công nghiệp giải trí, đủ để tạo ra cơn sốt nơi giới hâm mộ cũng như khơi gợi tính hiếu kỳ nơi nhiều thành phần khán giả nói chung. Tuy nhiên, không phải vì Amazon đã chịu đầu tư một ngân sách khổng lồ vào việc thực hiện, mà "Lord of the Rings" bảo đảm sẽ thành công và thuyết phục được công chúng lẫn giới phê bình.

Giới ghiền thế giới của Tolkien cũng là thành phần fan khó tính nhất. Chưa gì, nhiều người hâm mộ đã nêu lên nhiều điều bất cập trong phiên bản truyền hình của ''Chúa tể các chiếc nhẫn''. Dàn diễn viên Cate Blanchett, Ian McKellen hay Hugo Weaving trong các vai quan trọng là Galadriel, Gandalf và Elrond, đã trở nên rất quen thuộc với cộng đồng fan. Giới sản xuất lần này đã chọn một đội ngũ diễn viên hoàn toàn mới, vào vai các nhân vật chính thời họ còn trẻ. Một sự lựa chọn khá dễ hiểu về mặt kịch bản nhưng cũng khá mạo hiểm, do thành phần diễn viên mới chưa chắc đủ tính thuyết phục.

Quan trọng hơn nữa là các vai phản diện trong ''Chúa tể các chiếc nhẫn''. Hung thần Sauron sẽ không hiện diện trong phiên bản truyền hình, điều đó là một thách thức lớn cho khâu viết kịch bản. Làm thể nào để có thể tạo ra một ''vai tà'' có đủ ma lục và trọng lượng để làm điểm nhấn cho các mùa phim. Dù muốn hay không, phiên bản truyền hình sẽ bị đem ra so sánh với phiên bản điện ảnh của Peter Jackson. Trước mắt, Amazon Prime có thể cảm thấy hài lòng, nhưng đối với giới hâm mộ, khán giả càng chờ mong lại càng dễ bị thất vọng.

