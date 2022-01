2022 : Phiên bản điện ảnh của các trò chơi video ăn khách nhất

Trò chơi video và sản xuất điện ảnh là hai ngành công nghiệp có quan hệ hợp tác chặt chẽ. Nhiều tựa phim mới chuyển thể từ thế giới game điện tử sẽ được phát hành vào năm 2022. Các công ty sản xuất dựa vào các sự kiện lớn như hội chợ trò chơi video quốc tế hay các giải vô địch thế giới để khai thác tối đa các sản phẩm này trên thị trường.

Trong số các bộ phim sắp được cho ra mắt khán giả trong năm nay, có phim hoạt hình ''Mario'' với sự tham gia của Chris Pratt và Anya Taylor-Joy lồng tiếng cho các vai chính, bộ phim dựa theo nhân vật Super Mario của hãng Nintendo. Ngoài ra, còn có tập nhì của Nhím siêu tốc ''Sonic'', một nhân vật rất quen thuộc của hãng sản xuất trò chơi điện tử Sega. Thế nhưng, phiên bản điện ảnh phóng tác từ trò chơi video được giới hâm mộ mong chờ nhất vẫn là ''Uncharted'' (Thợ săn cổ vật), dự trù được phát hành trung tuần tháng 02/2022.

Trong năm nay, tập đoàn Sony công bố tung ra thị trường bộ sưu tập ''Uncharted Legacy of Thieves Edition'' sau khi các tựa game này đã được nâng cấp đồ họa, để có thể phát hành trên đầu máy Playstation PS5 và máy vi tính PC. Nhưng cú đánh ngoạn mục nhất của tập đoàn Sony vẫn là trò chơi ''Uncharted Legacy'' được tung ra hầu như cùng lúc với phiên bản điện ảnh ''Uncharted'' (Thợ săn cổ vật), và như vậy hiệu quả của phim và trò chơi video sẽ bổ sung cho nhau.

Sở dĩ bộ phim phiêu lưu này đang được nhiều khán giả mong chờ là vì kịch bản ''Uncharted'' (với nội dung gần giống với chuyến thám hiểm của nhà khảo cổ ''Indiana Jones'' và thợ săn kho báu Lara Croft trong ''Tomb Raider'') khai thác một trong những sêri game điện tử ăn khách nhất từ trước tới nay. Bộ phim triệu tập một dàn diễn viên hùng hậu, được dẫn đầu bởi các ngôi sao nổi tiếng là Mark Wahlberg, Antonio Banderas và nhất là Tom Holland. Tập ba của loạt phim ''Người Nhện'' (No way home / Không còn nhà) với thần tượng Tom Holland trong vai Spiderman đã đạt mức kỷ lục 1,69 tỷ đô la sau một tháng phát hành phim ''Người Nhện''.

Trong phim ''Uncharted'', Tom Holland vào vai một thợ săn kho báu gan dạ trẻ tuổi Nathan/Nate Drake, được đỡ đầu bởi một nhà thám hiểm dày dặn kinh nghiệm Victor/Sully Sullivan. Bộ phim hành động phiêu lưu mở rộng sân chơi trên khắp thế giới, hai nhân vật chính sẽ truy tìm vết tích của một kho báu lớn chưa từng thấy, nhưng đồng thời tìm kiếm manh mối về anh trai của Nathan Drake, đã bị mất tích từ lâu …..

Dòng phim chuyển thể từ game : vạn sự khởi đầu nan

Nếu như giờ đây có khá nhiều bộ phim ăn khách nhờ phóng tác thành công từ thế giới của trò chơi video, thì thật ra quan hệ hợp tác giữa hai ngành công nghiệp điện ảnh và video game trong thời gian đầu đã gặp nhiều khó khăn, giới sản xuất đã tốn khá nhiều công sức, trước khi tìm ra được một mô hình có thể dung hòa cả hai vế : sức hấp dẫn của kịch bản phim và độ giải trí cao của trò chơi.

Những phiên bản điện ảnh đầu tiên của các game video xuất hiện vào đầu những năm 1990. Vào thời điểm đó, Hollywood đinh ninh rằng chỉ cần tận dụng sự phổ biến rộng rãi của các trò chơi điện tử để có thể dễ dàng tạo thêm nguồn doanh thu. Tuy nhiên, điện ảnh và trò chơi video sử dụng hai ngôn ngữ hình ảnh hoàn toàn khác nhau, kết quả là các hãng phim đã thất bại trong việc tái tạo thế giới trò chơi video trên màn ảnh lớn. Các bộ phim đầu tiên thuộc thể loại này như ''Super Mario Bros'' (1993), ''Street Fighter'' (1994) hay ''Mortal Kombat'' (1995) đều gặp thất bại khi được phát hành ở các rạp chiếu phim, gỡ gạc được doanh thu nhờ thị trường thuê phim video... Mãi tới đầu những năm 2000, thành công của loạt phim ''Tomb Raider'' với Angelina Jolie trong vai Lara Croft, cho thấy là trò chơi video có thể được chuyển thể lên màn ảnh lớn, với điều kiện là các nhà sản xuất chịu khó đầu tư thêm vào khâu kịch bản.

Hiện thời, đã có khoảng 60 bộ phim phóng tác từ các trò chơi video, sự thành công của phiên bản điện ảnh là còn tùy theo sự hưởng ứng của thành phần khán giả ở từng châu lục. Đó là trường hợp của bộ phim ''Warcraft'' (Đại chiến giữa hai thế giới) do đạo diễn Duncan Jones, con trai của nam danh ca David Bowie, chuyển thể từ trò chơi ''World of Warcraft''. Trên thị trường Hoa Kỳ, bộ phim này xem như là đã thất bại vì chỉ đem lại có 47 triệu đô la doanh thu, nhưng tính tổng cộng, phim đã đạt tới mức 440 triệu đô la doanh thu toàn cầu. Phim ''Warcraft'' không được đánh giá cao tại Anh Mỹ, nhưng lại được nhiều fan ở châu Á hưởng ứng. Cho dù xét về mặt ngôn ngữ điện ảnh, đây chưa phải là phiên bản phóng tác hoàn chỉnh nhất nhưng giới gamer ở châu Á cho rằng bộ phim truyện đã phản ánh khá đầy đủ nội dung của trò chơi này. Trong tuần qua, tập đoàn Microsoft vừa chi 69 tỷ đô la mua lại Activision Blizzard và qua thương vụ kỷ lục này, Microsoft từ đây năm giữ quyền khai thác thương hiệu ''Warcraft''.

Resident Evil : Thương hiệu bạc tỷ theo sách kỷ lục Guinness

Nếu xét đơn thuần về mặt doanh thu kể cả phòng vé và thị trường phim video trực tuyến, thì ''Resident Evil'' (Vùng đất Quỹ dữ) có lẽ là thương hiệu ăn khách nhất, từ trước tới nay. Do công ty Nhật Bản Capcom phát hành, ''Resident Evil'' trong năm nay đánh dấu đúng 20 năm ngày được phóng tác lên màn ảnh rộng. Sản phẩm đầu tiên trong loạt phim ''Resident Evil'' đã ra mắt khán giả vào năm 2002. Tính đến nay, đã có 6 bộ phim với nữ diễn viên Milla Jovovich trong vai chính.

Đến cuối năm 2021, thương hiệu này được khởi động lại với một dàn diễn viên mới trong tập thứ 7 mang tựa đề ''Resident Evil : Racoon City'' (Quỹ dữ trỗi dậy). Tính tổng cộng, loạt phim này đã đem về 1,2 tỷ đô la doanh thu, tức cao gấp 4 lần mức vốn đầu tư thực hiện (290 triệu đô la). Cho dù chất lượng các bộ phim không được đồng đều, nội dung đôi khi bị chê là quá vô duyên, nhảm nhí, nhưng ''Resident Evil'' được ghi vào Sách kỷ lục thế giới Guinness như thương hiệu chuyển thể từ game điện tử thành công nhất từ trước tới nay.

Playstation mở hãng phim để phóng tác các tựa game ăn khách

Để nâng cao chất lượng của các phiên bản điện ảnh, một số nhà xuất game điện tử tham gia trực tiếp vào quy trình sáng tạo bộ phim, đặc biệt trong khâu kịch bản và dựng phim. Trường hợp tiêu biểu nhất là loạt phim hoạt hình ''Arcane'', được chuyển thể từ thế giới "League of Legends'' (Liên minh huyền thoại) với hơn 180 triệu người chơi. Game điện tử này kết hợp đấu trường trực tuyến với thể loại nhập vai. Do cộng đồng fan rất đông đảo trên thế giới, cho nên công ty phát hành Riot Games đã làm việc chặt chẽ với hãng phim hoạt hình Pháp Fortiche, để tái tạo thế giới trò chơi trên màn ảnh truyền hình. Được phát hành trực tuyến trên nền tảng Netflix từ tháng 11/2021, loạt phim hoạt hình này đã thu hút đông đảo người xem, kể cả giới hâm mộ trung thành từ nhiều năm qua cũng như những người chưa từng chơi game.

Các nhà sản xuất của cả hai phía đã hợp tác trong vòng 5 năm liền, huy động một đội ngũ gồm hơn 300 chuyên viên, trao đổi với cộng đồng fan để chuyển thể trò chơi sao cho hợp với thể loại phim hoạt hình. Kết quả là đầu năm nay, Arcane vẫn nằm trong số các loạt phim thịnh hành nhất trên Netflix. Trên đà thành công này, tập đoàn Sony đã cho mở chi nhánh Playstation Productions mà mục tiêu vẫn là phóng tác các tựa game ăn khách nhất của Playstation thành những phiên bản điện ảnh, truyền hình hay nội dung trực tuyến. Trong số các dự án đang được nghiên cứu khai thác, có trò chơi sinh tồn nổi tiếng như ''The Last of Us'' (Kẻ sống sót cuối cùng), hay trò chơi hành động phiêu lưu trong thế giới samurai Nhật Bản ''Ghost of Tsushima'' (Thích khách Tsushima). Mức độ tiến triển của các dự án này có tăng tốc hay không là còn tùy thuộc vào sự thành công của bộ phim ''Uncharted'' (Thợ săn cổ vật) ở các rạp chiếu phim trong tháng tới. Đây là sản phẩm đầu tiên của hãng Playstation Productions, điều đó giải thích vì sao tập đoàn Sony đã đầu tư khá nhiều vào dự án này, chi phí quay phim đạt mức 150 triệu đô la, cao hơn gấp 6 lần so với chi phí thực hiện trò chơi video cùng tên.

