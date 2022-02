Pháp : Truyện tranh dịch từ manga đạt doanh thu kỷ lục

Trên thị trường Pháp, ngành xuất bản truyện tranh nói chung và truyện manga của Nhật Bản dịch sang tiếng Pháp nói riêng đã đạt mức doanh thu kỷ lục trong năm qua. Theo khảo sát thường niên của Viện GfK (Growth from Knowledge), tính tổng cộng đã có hơn 85 triệu quyển sách in đã được bán tại Pháp trong năm 2021 và cứ trên 4 cuốn sách là có một tập truyện tranh tìm được người mua.

Doanh thu ngành xuất bản sách nhìn chung tăng đều mà chậm, trong khi truyện tranh Nhật Bản lại tăng rất nhanh, riêng số lượng manga đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng một năm. Trên số 21 triệu quyển truyện tranh đủ thể loại được bán trong năm 2021, có tới gần 12 triệu quyển manga Nhật Bản (tức 55%) được giới hâm mộ tìm mua để đọc. Đây quả thật là một tin vui đối với các nhà xuất bản, vì doanh thu trong ngành đạt tới mức cao ngất ngưỡng là 890 triệu euro, tức là đã tăng hơn 50% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Ngành truyện tranh nói chung cũng bội thu với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm với hai con số, điều chưa từng thấy từ trước tới nay.

Khách mua 12 triệu manga trên 21 triệu cuốn truyện tranh

Vào lúc Liên hoan truyện tranh quốc tế, dự trù diễn ra tại thành phố Angoulême từ 27/01 đến 30/01/2022, rốt cuộc đã bị hoãn do biến thể Omicron. Ban tổ chức cho biết muốn dời lại thay vì giới hạn số người tham dự. Giới ghiền đọc truyện tranh có thể đổi buồn làm vui, vì quyết định dời lại liên hoan truyện tranh Angoulême cũng không ảnh hưởng gì nhiều cho lắm đến ngày phát hành các tập truyện mới. Năm 2022 hứa hẹn có rất nhiều tựa truyện tranh của Pháp cũng như truyện manga phóng tác sẽ ra mắt độc giả trong thời gian tới.

Trái với đa số các ngành văn hóa khác như biểu diễn âm nhạc, phim chiếu ở rạp hay triển lãm bảo tàng, từng bị dịch Covid-19 tác hại nghiêm trọng, ngành xuất bản truyện tranh, cũng như ngành sản xuất trò chơi điện tử và các nội dung trực tuyến đều đã hưởng rất nhiều lợi từ đại dịch. Theo đánh giá của Viện nghiên cứu GfK, xu hướng tiêu thụ nhiều truyện tranh đã bắt đầu gia tăng từ năm 2005 tại Pháp. Đến khi có các đợt phong tỏa trong mùa dịch, xu hướng này trên đà thành công lại thực hiện cú nhảy vọt ngoạn mục : truyện tranh (kể cả manga) không đòi hỏi quá nhiều thời gian nơi người đọc, tủ truyện tranh nhìn chung cũng rất phong phú đa dạng. Thành phần độc giả nhỏ cũng như lớn (nói theo người Pháp là từ 7 đến 77 tuổi) đều có thể tìm thấy các tựa truyện thích hợp với mình.

Mức tăng trưởng kỷ lục này phần lớn là nhờ vào sự hưởng ứng nhiệt tình của độc giả với các loại truyện manga Nhật Bản (bản dịch sang tiếng Pháp), doanh thu của manga đã tăng 107% trong năm 2021, tức cao gấp đôi so với năm 2020. Một cách đương nhiên, truyện tranh đến từ xứ Phù Tang đã trở thành phân khúc quan trọng hàng đầu tiên của ngành xuất bản tủ truyện dành cho thiếu nhi.

Truyện manga của Nhật rất ăn khách chỉ sau Astérix

Để so sánh, nếu như Pháp có những đầu tàu khổng lồ có thể kéo ngành xuất bản đi lên, như trường hợp của bộ truyện tranh Anh hùng gô loa Astérix : mỗi tập truyện mới được phát hành vào mùa thu hàng năm thường giành lấy vị trí hàng đầu với hơn một triệu rưỡi bản được bán chỉ riêng trên thị trường Pháp. Nhưng kế theo sau truyện Astérix, các tựa truyện ăn khách khác vẫn là truyện Nhật Bản, số bán dao động ở mức 200.000 bản cho mỗi quyển manga.

Trên thị trường Pháp hiện thời, tập truyện tranh bán chạy nhất là ''Dragon Ball Super, volume III'' trích từ bộ truyện ''Son Goku và Bảy viên ngọc rồng'', thế nhưng loạt manga ăn khách nhất vẫn là ''One Piece'' (Đảo hải tặc), kể lại câu chuyện của Luffy và băng hải tặc mũ rơm (Straw Hat Pirates) lên thuyền ra khơi tìm kiếm One Piece, kho báu vĩ đại nhất thế giới. Bên cạnh đó, còn có các tựa truyện khác như ''One-Punch Man'' (Cú đấm hủy diệt) hay là ''My Hero Academia'' (Học viện Siêu anh hùng). Cả hai tác phẩm này đều kể lại cuộc hành trình của một cậu bé từ một nhân rất ''tầm thường'' trở thành một anh hùng siêu đẳng.

Một trong những bộ truyện ăn khách nhất từ trước tới nay, rất quen thuộc tại Pháp nhờ được phổ biến qua phim hoạt hình là Naruto (thế hệ hậu thời kỳ hoàng tử Actarus điều khiển Goldorak và hải tặc ngân hà Albator). Các chuyến phiêu lưu đầy thử thách gian nan của Naruto, đứa bé có mang phong ấn của hồ ly chín đuôi, từng làm say mê hàng triệu độc giả trên thế giới. Truyện manga Naruto luôn lọt vào danh sách 10 tựa truyện manga ăn khách nhất tại Pháp. Có khá nhiều bạn trẻ khám phá Naruto ban đầu qua loạt phim hoạt hình nhiều tập, rồi từ đó họ mới tìm mua và đọc bộ truyện nổi tiếng này. Cả hai thể loại này bổ sung cho nhau vì toàn bộ tủ truyện chưa được chuyển thể lên màn ảnh nhỏ.

Thành công của bộ truyện tranh Pháp Mortelle Adèle

Nếu phải so sánh với tủ truyện manga, thì trong số các loại sách thiếu nhi ăn khách ở Pháp, có bộ truyện tranh "Mortelle Adèle" của tác giả Antoine Dole. Sách thiếu nhi chiếm 22% doanh thu ngành xuất bản, tương đương với khoảng 18 triệu quyển hàng năm. Về điểm này, bộ truyện tranh "Mortelle Adèle" của Pháp là một thành tích đáng ghi nhận. Năm nay đã ngoài 40 tuổi, tác giả Antoine Dole đã tưởng tượng ra nhân vật Adèle từ thuở niên thiếu, thời cậu bé 14 tuổi thường bị bạn bè bắt nạt quấy rối ở trường học, mà không hề cho cha mẹ, thầy cô hay biết.

Tác giả Antoine Dole đã vẽ ra một nhân vật hoàn toàn trái ngược với mình : cô bé Adèle trong truyện càng mạnh dạn bao nhiêu, thì ở ngoài đời tác giả Antoine Dole lại càng nhút nhát, rụt rè bấy nhiêu. Kể từ khi phát hành quyển truyện đầu tiên vào năm 2012, ''Mortelle Adèle'' đúng một thập niên sau đã bán được hơn 5 triệu quyển và được xem như một thành công trong ngành xuất bản. Tới đầu năm 2021, bộ truyện Adèle (với 18 tựa truyện) vẫn nằm trong danh sách 10 tác phẩm ăn khách nhất trong tủ truyện thiếu nhi tại Pháp.

Nhờ được phát triển mạnh trong những năm gần đây, truyện tranh giờ đây chiếm một vị trí quan trọng trong lãnh vực xuất bản. Với 25% khối lượng tuyện được bán hàng năm trên thị trường Pháp, truyện tranh (manga) có doanh thu tương đương với các quyển sách văn học (tính tổng cộng là 18,4 triệu tiểu thuyết kể cả sách in bìa khổ lớn và loại sách bỏ túi). Cũng theo khảo sát của Viện GfK, trong năm nay, truyện tranh có nhiều khả năng thu hút thêm số người mua sách, từ 31% lên tới 34%, tương đương với 7 triệu rưỡi độc giả đủ mọi lứa tuổi tại Pháp.

