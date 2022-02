Festival Vesoul : Phim Nhật-Việt “Along the sea” đoạt Giải thưởng lớn của ban giám khảo

Ban giám kháo quốc tế trao Giải thưởng lớn cho bộ phim "Along the sea" của đạo diễn Fujimoto Akio tại lễ bế mạc Liên hoan Điện ảnh châu Á Vesoul ngày 08/02/2022.

Liên hoan điện ảnh châu Á Vesoul đã bế mạc tối qua sau khi trao giải Cyclo vàng cho bộ phim "Yanagawa" của đạo diễn Trung Quốc gốc Hàn Trương Lộ ( Zhang Lu ). Ban giám khảo quốc tế của Festival Vesoul giành Giải thưởng lớn cho bộ phim hợp tác Nhật - Việt “Along the sea”.

Quảng cáo Đọc tiếp

Từ Vesoul, đặc phái viên Thanh Phương tường trình:

“Theo “truyền thống”, đêm trao giải thưởng Liên hoan Vesoul diễn ra không quá trang trọng, thậm chí hơi lộn xộn, nhưng đó chính là nét đáng yêu của một festival diễn ra giống như cuộc họp mặt giữa những người bạn thân quen có chung một niềm đam mê điện ảnh châu Á.

Tuy vậy, ban giám khảo quốc tế, đứng đầu là ngôi sao điện ảnh Iran Leila Hatami , đã bàn cãi gay gắt với nhau để cuối cùng có thể chọn ra một phim để trao giải cao quý nhất của Festival Vesoul, đó là giải Cyclo d’or ( Cyclo vàng ) giữa 9 bộ phim tranh giải mà phim nào cũng có chất lượng rất cao và toàn bộ lần đầu tiên được trình chiếu ở Pháp.

Năm nay, giải Cyclo vàng lại lọt vào tay đạo diễn Trung Quốc gốc Hàn Trương Lộ với bộ phim "Yaganawa". Phim nói về hai anh em với cá tính rất khác biệt rủ nhau đến Yanagawa, Nhật Bản, để tìm lại người phụ nữ mà cả hai vào thời trẻ đã thầm yêu trộm nhớ. Khi gặp lại người xưa, nay là ca sĩ hát trong các quán bar, hai anh em lại tán tỉnh cô này giống như họ đã từng thả lời ong bướm cách đây 20 năm. "Yanagawa" đã chinh phục ban giám khảo nhờ “những hình ảnh rất đẹp và gây ấn tượng mạnh dựa trên một câu chuyện rất chân thật đưa khán giả đi khám phá mối quan hệ anh em và tình yêu”.

Trương Lộ đã từng đoạt giải Cyclo vàng đầu tiên vào năm 2006 nhờ bộ phim "Mang Chủng" ( Mang Zhong- Grain in ear), nói về một phụ nữ Trung Quốc gốc Hàn một mình nuôi nấng đứa con trai duy nhất.

Trong khi đó, bộ phim "Along the sea" ( Vùng biển ) của đạo diễn Nhật Fujimoto Akio với ba nữ diễn viên chính là người Việt Nam và nói về số phận của các lao động nữ người Việt tại Nhật, lại nhận được đến 3 giải thưởng tại Liên hoan phim, trong đó có Giải thưởng lớn của ban giám khảo quốc tế. Theo đánh giá của các thành viên ban giám khảo, trong đó có một thành viên người Pháp gốc Việt, nhà phân phối phim châu Á Trần Bích Quân, bộ phim này “ đặt khán giả đối diện với những vấn đề xã hội-kinh tế mà các nhân vật đang gặp phải, gần gũi về mặt địa lý với các nước phát triển, nhưng lại sống trong những điều kiện ngược lại hoàn toàn”.

Ngoài Giải thưởng lớn, "Along the sea" còn giành được Giải Ban giám khảo các nhà phê bình phim, vì đối với các thành viên ban giám khảo này, bộ phim “ có một cách quay phim rất chuẩn xác một câu chuyện phổ quát về nạn nô lệ thời hiện đại ở nước Nhật ngày nay". Giải của Ban giám khảo INALCO ( do Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông trao tặng ) cũng lọt vào tay đạo diễn Fujimoto, vì theo họ "Along the sea" “soi sáng một cách đặc biệt những thực tế hiện nay ở châu Á. Với sự tôn trọng, bộ phim đã mô tả con đường gian khổ của những phụ nữ di dân đến nước Nhật”.

Tối qua, Liên hoan điện ảnh châu Á Vesoul cũng đã trao giải Cyclo danh dự cho toàn bộ sự nghiệp của nữ diễn viên Iran Leila Hatami, chủ tich ban giám khảo quốc tế. Một giải Cyclo danh dự khác được trao tặng cho đạo diễn Nhật Kozi Fukada.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký