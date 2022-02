Game of Thrones : Khi phim ăn khách trở thành công viên giải trí

Một khi thành công tại các rạp chiếu phim, các thương hiệu điện ảnh thường được khai thác thêm qua trò chơi điện tử cũng như dưới hình thức công viên giải trí. Với 180 tỷ đô la doanh thu toàn cầu, ngành game video đã vượt mặt từ lâu ngành điện ảnh, giờ đây số công viên giải trí dựa theo các thương hiệu phim ăn khách, cũng đang tăng gấp bội.

Đó là trường hợp sắp tới đây của ''Harry Potter'' tại Nhật Bản, trong khi phim trường ''Game of Thrones'' vừa mở cửa đón khách trong tuần qua ở Bắc Ailen.47 euro một vé (53 đô la) : đó là cái giá mà khách phải trả khi muốn vào tham quan phim trường, giờ đây được biến đổi thành công viên chuyên đề ''Game of Thrones'' (Trò chơi vương quyền). Theo mạng thông tin Écran Large, giá vé ở đây tương đối mềm hơn so với các công viên giải trí lớn khác như Disneyland Paris hay Parc Astérix thường được bán với giá 54 euro (61 đô la) mỗi vé. Dự trù được khánh thành trong năm qua, nhưng rốt cuộc do đại dịch Covid-19, ngày mở cửa công viên giải trí dựa theo loạt phim nổi tiếng cùng tên đã nhiều lần bị dời lại cho tới đầu tháng 02/2022.

Biến đổi phim trường thành công viên giải trí

Tọa lạc ở Banbridge, một thành phố ở Bắc Ailen gồm khoảng 20.000 dân nằm cách thủ đô Belfast gần 40 cây số, công viên ''Game of Thrones'' đã trải thảm đỏ cho những vị khách tham quan đầu tiên trong tuần qua. Khách được chào đón bằng tiếng nhạc nền cực kỳ quen thuộc của loạt phimr''Game of Thrones'' (Trò chơi vương quyền), được tặng một túi quà gồm các món hàng lưu niệm, có gắn thương hiệu GoT. Phần lớn khách tham quan trong những ngày đầu là khán giả trung thành, cực kỳ hâm mộ serie này. Ngoài dân châu Âu, còn có thành phần du khách đến từ các nước xa hơn như Hoa Kỳ, Canada, Mexico hay Brazil… Họ đến Bắc Ailen chủ yếu để thăm phim trường Game of Thrones và một số phong cảnh ở gần đó từng được đưa vào trong các mùa phim, chứ không có mục đích nào khác.

Trò chơi Vương quyền (Game of Thrones) là loạt phim ăn khách nhất lịch sử truyền hình, do kênh HBO của Mỹ sản xuất. Theo sách Guinness, bộ phim nhiều tập này nắm giữ đến 10 kỷ lục thế giới, trong đó có kỷ lục 1 tỷ đô la doanh thu hàng năm nhờ khai thác dòng sản phẩm có gắn thương hiệu ''Game of Thrones'' (GoT). Trong quá trình thực hiện từ mùa đầu tiên cho tới mùa thứ 8, đoàn làm phim đã đi qua rất nhiều địa điểm trên thế giới (Croatia, Malta, Tây Ban Nha, Maroc, Iceland…) để thu vào ống kính các phong cảnh hùng vĩ, các đền đài lộng lẫy nguy nga, các di tích kiến trúc cổ kính. Trong số này có nhiều cảnh quay thiên nhiên hoành tráng đầy ấn tượng từng được thực hiện tại nhiều quận hạt ở Bắc Ireland.

Giới ghiền xem phim ''Games of Thrones'' đều biết đến phong cảnh khu rừng Tollymore, thuộc hạt Down. Với phong cảnh đẹp như trong truyện cổ tích, những dòng suối chảy qua khu rừng rậm với nhiều phiến đá phủ đầy rêu xanh, Tollymore là công viên thuộc vào hàng lớn nhất Bắc Ailen, diện tích bao phủ trên hơn 650 hecta. Khu rừng hoang sơ thích hợp với thể loại phim thần thoại hay phim dã sử cổ trang, từng được chọn làm khung cảnh cho lãnh thổ Winterfell khi nhân vật Ned Stark tình cờ khám phá bầy sói con, huy hiệu gia tộc của dòng họ Stark. Khu rừng Tollymore chỉ nằm cách công viên giải trí GoT khoảng nửa tiếng lái xe.

Bắc Ailen, điểm đến hấp dẫn trong năm tới

Một phong cảnh hiện thực khác rất được giới hâm mộ nhắc đến là đường lợp bóng cây Dark Hedges (ở hạt Antrim). Một con lộ thơ mộng với hai hàng cây dẻ gai mọc san sát hai bên đường, những cành cây to lớn thay vì vươn thẳng lên cao lại tỏa rộng bề ngang, khiến cho ta có cảm tưởng hai hàng cây đang nghiêng ngả chúm đầu vào nhau, trông rất đẹp mắt. Từ lâu, con đường Dark Hedges là một trong những địa điểm được giới chụp ảnh yêu chuộng nhất tại Bắc Ireland. Cũng nhờ vào Dark Hedges mà vùng Stranocum ở hạt Antrim đã được mạng thông tin Europe's Best Destinations xếp vào danh sách các điểm đến hấp dẫn nhất châu Âu trong năm tới.

Kể từ khi phong cảnh này được quay vào phim ''Game of Thrones'', Dark Hedges trở thành điểm đến nổi tiếng nhất thu hút hàng triệu lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Cảnh quay vào ban đêm càng làm cho con đường này phảng phất thêm vẻ huyền bí, thậm chí hơi mộng mị, liêu trai. Trong mùa phim thứ hai của ''Game of Thrones'', Dark Hedges được gọi là Kingsroad, nơi nhân vật Arya Stark thời còn nhỏ thường dạo chơi với các bạn cùng trang lứa, mà sau đó họ sẽ gia nhập vào Đội Tuần Đêm. Cảnh quay này được tái tạo ở phim trường GoT và những du khách nào muốn chứng kiến tận mắt phong cảnh Dark Hedges đều có thể đi tự túc, hay lấy tour tham quan đi theo đoàn trong một ngày dọc theo các bờ biển phía Bắc từng được chọn làm cảnh quay.

Thành phố Banbridge là nơi đã xây dựng phim trường cho Game of Thrones. Thay vì phá hủy các hoạt cảnh sau khi thu hình xong, đoàn làm phim cho kênh truyền hình HBO và các nhà sản xuất đã hợp tác để biến đổi phim trường thành một khu vực triển lãm tương tác khổng lồ. Nếu phải làm lại từ đầu ở một thành phố khác, chi phí xây dựng công viên hẳn chắc sẽ lên đến hàng trăm triệu đô la, nhưng do lấy lại nhiều hoạt cảnh có sẵn, cho nên phí tổn thực hiện công viên GoT là khoảng 40 triệu bảng Anh, tức 55 triệu đô la.

Ngoài các hoạt cảnh quen thuộc như Winterfell, Dragonstone, King's Landing hoặc Kingdom of the North, khách tham quan được dịp xem thêm nhiều y phục, trang sức, vũ khí, hàng thủ công, thiết kế nội thất, cảnh vật trang trí, tranh minh họa hay bản phác thảo từng được sử dụng trong quá trình thực hiện 8 mùa phim. Có một số diễn viên từng đóng các vai phụ được ban tổ chức tuyển làm chuyên viên hướng dẫn du khách đi tham quan phim trường, xem các hoạt cảnh tiêu biểu cho 7 vương quốc trong phim truyện, đó là điều mà các fan chờ đợi. Bên cạnh việc chụp hình cho nhau trước các hoạt cảnh hay các nhân vật từng xuất hiện trong GoT, họ còn có cơ hội trao đổi về kinh nghiệm thu thập tại phim trường.Điều mà giới hâm mộ thích nhất vẫn là nhiều hoạt cảnh gốc đã được giữ nguyên sau khi quay phim xong.

Ngành công viên giải trí trên đà phục hồi sau hai năm ngưng hoạt động

Công viên giải trí ''Game of Thrones'' có thể được xem là một cách để tái chế thay vì dẹp bỏ các hoạt cảnh sản xuất tại phim trường. Về mặt kinh tế, đó cũng là phương thức hầu duy trì việc làm cho các cư dân địa phương, đồng thời là một hình thức giải trí có tiềm năng thu hút thêm khách du lịch. Để so sánh, trong vòng một thập niên khai thác các mùa phim GoT, lượng du khách đến thăm các di tích ở hai hạt Down và Antrim đã nhân lên gấp 20 lần. Trường hợp tiêu biểu nhất là lâu đài Ward (tên thật) do Quỹ Di sản của Anh National Trust quản lý, lâu đài này từng được đưa vào phim và đổi tên thành Winterfell (địa danh hư cấu). Nay danh hiệu ấy phổ biến đến nổi, các tour tham quan đều được đặt tên thành Chuyến viếng thăm Winterfell cho dễ gọi, dễ nhớ.

Với những điểm đến mới dành cho người hâm mộ nói riêng, du khách quốc tế nói chung, giới chuyên ngành du lịch hy vọng tô điểm hình ảnh quốc gia và gầy dựng thêm uy tín cho Bắc Ailen trên thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên, Bắc Ailen xuất hiện trên danh sách các nước có công viên giải trí dựa trên thương hiệu nổi tiếng. Theo khảo sát gần đây nhất của Tripadvisor, trong số 10 công viên được du khách bình chọn, Disney và Universal vẫn về đầu, mỗi bên có tới ba công viên giải trí nằm trong Top Ten. Pháp lọt vào danh sách này ở hạng ba với công viên giải trí Puy du Fou chọn bối cảnh thời Trung Cổ, Đức đứng hạng 7 nhờ các trò chơi gây cảm giác mạnh Europa-Park, còn Đan Mạch đứng hạng 8 với Tivoli Gardens, một trong những công viên giải trí lâu đời nhất, được khai trương cách đây gần hai thế kỷ (năm 1843), mà cho tới nay vẫn còn hoạt động.

Ngành công viên giải trí đang trên đà hồi phục sau hai năm buộc phải đóng cửa do đại dịch Covid-19. Trong số các dự án vừa được khánh thành, có Galactic Starcruiser của thương hiệu Star Wars tại Disneyworld Orlando, lập kỷ lục giá vé đắt nhất cho một tour tham quan trọn gói là 4.000 đô la cho hai khách trong hai đêm. Universal Studios vừa khai trương chi nhánh ở Bắc Kinh để khai thác thế giới phù thủy Harry Potter, một chi nhánh khác cũng dự trù mở cửa đón khách tại Tokyo trong năm tới (thay thế cho công viên Toshimaen), trong khi công viên Super Nintendo đã thành công khi được cho ra mắt công chúng tại Osaka.

Về phía ''Harry Potter'', thương hiệu này được hãng phim Warner Bros đồng khai thác với Universal Studios bằng cách đưa du khách đi xem phim trường ở Leavesden, cách Luân Đôn hơn một tiếng đồng hồ lái xe. Warner nắm giữ kênh truyền hình HBO cũng đang mở rộng khai thác thương hiệu ''Game of Thrones'' theo mô hình này, nhất là năm nay chuẩn bị cho ra mắt khán giả các phần tiền truyện trên mạng HBO Max. Thuật ngữ chuyên ngành gọi mô hình kinh doanh này là ''du lịch điện ảnh'' và ngoài các nền tảng trực tuyến, hai tập đoàn Disney và Warner thông qua ngành công viên giải trí, cùng lao vào cuộc chạy đua để giành lấy ngôi vị hàng đầu thế giới.

