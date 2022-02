Amazon sẽ thu hút thêm khách nhờ phim The Rings of Power

Ảnh chụp từ video quảng cáo phim Những chiếc nhẫn toàn năng (The Rings of Power) nhân trận đấu chung kết giải SuperBowl LVI, Mỹ, ngày 13/02/2022.

Sau khi chi khoảng 250 triệu đô la để mua lại quyền khai thác bộ truyện ''The Lord of the Rings'' (Chúa tể các chiếc nhẫn), tập đoàn Amazon chuẩn bị cho ra mắt ngày 02/09/2022 trên nền tảng trực tuyến Prime Video mùa đầu tiên của loạt phim truyền hình ''The Rings of Power'' (Những chiếc nhẫn quyền năng) phóng tác từ thế giới thần thoại của tác giả Tolkien.

Đoạn phim quảng cáo đầu tiên đã được phát sóng tối Chủ nhật 13/02 vừa qua nhân trận đấu chung kết giải SuperBowl LVI. Đoạn phim ngắn của Amazon Prime Video cho thấy những hình ảnh đầu tiên về vùng Middle Earth (Trung Địa) nhưng lại diễn ra vào Thời đại thứ nhất (First Age), kỷ nguyên của các gia tộc tiên nhân qua hai nhân vật quan trọng là Galadriel và Elrond, thời còn rất trẻ. Với kinh phí lên tới gần nửa tỷ đô la (465 triệu), mùa đầu tiên của ''Những chiếc nhẫn quyền năng'' được xem là loạt phim đắt nhất mọi thời đại. Tám tập phim thần thoại này kể lại phần tiền truyện, chọn bối cảnh hàng thiên niên kỷ trước khi diễn ra chuyến phiêu lưu mạo hiểm của Bilbo người Hobbit cũng như sứ mệnh đầy gian nan của Frodo và các bạn hữu trong Hiệp hội nhẫn thần.

Thời đại thứ nhất huyền bí trong phim thần thoại kỳ vĩ

Mùa phim ''The Rings of Power'' nuôi tham vọng tái tạo trên màn ảnh một phần lịch sử vùng Trung Địa huyền bí trong kỷ nguyên thứ nhất cực kỳ hùng vĩ. Tác giả Tolkien chỉ đề cập thời kỳ này trong những mẫu truyện ngắn và phần phụ lục của bộ truyện ''Chúa tể các chiếc nhẫn''. Do là phần tiền truyện, cho nên nhiều nhân vật quen thuộc với khán giả như pháp sư Gandalf, Bilbo người Hobbit hay vua Aragorrn hậu duệ của Isildur đều vắng mặt … Thay vào đó, người xem sẽ được dịp khám phá tộc người Harfoots (tiếng Pháp là Piévelus) tổ tiên của người Hobbit.

Trọng tâm của ''Những chiếc nhẫn quyền năng'' là hai nhân vật rất quen thuộc : Galadriel và Elrond. Đoàn làm phim đã chọn hai diễn viên trẻ tuổi Morfydd Clark (nổi tiếng với phim Grantchester ) và Robert Aramayo (đóng vai Ned Stark thời trẻ trong phim Game of Thrones) để đóng các vai quan trọng này. Hy vọng rằng họ có đủ tài năng diễn xuất để không lép vế trước tài nghệ của Cate Blanchett và Hugo Weaving, từng làm cho hai nhân vật Galadriel và Elrond trở nên khó quên trên màn ảnh lớn. Trong phần mở đầu của ''Những chiếc nhẫn quyền năng'', các gia tộc tiên nhân bị chia rẻ trầm trọng, hoàng tử Finrod (anh trai của Galadriel) bỏ mình sau các cuộc giao tranh với đội quân Ork, nằm dưới quyền chỉ huy của hung thần Morgoth (nhân vật phản diện chính trong truyện). Galadriel truy tìm những kẻ đã sát hại anh trai mình. Nhờ có tư chất hiếm thấy, Galadriel sau đó trở thành người lãnh đạo đoàn quân chinh phạt phe tà. Cũng với sự giúp đỡ của các vị thần Vala (Valar trong tiếng Pháp) Galadriel đưa các tộc tiên nhân lên đường tìm vùng đất lành ở xứ Trung Địa.

Tranh cãi xung quanh một số nhân vật mới

Giới hâm mộ Tolkien đều đã từng xem 6 tập phim truyện phóng tác từ bộ trường thiên tiểu thuyết ''The Lord of the Rings'' (Chúa tể các chiếc nhẫn). Loạt phim này đã trở thành một trong những thương hiệu điện ảnh ăn khách nhất với hơn 5,8 tỷ đô la doanh thu toàn cầu cho 6 tập phim. Giờ đây, ''The Rings of Power'' dựa vào phần hậu truyện và các phụ lục rất phong phú mà nhà văn J.R.R Tolkien đã ghi chép lại. Nhưng bộ truyện này cũng nổi tiếng là rất khó phóng tác. Không phải ai cũng có đủ tài nghệ như đạo diễn Peter Jackson để chuyển thể bộ truyện lên màn ảnh. Việc dựng phim đan xen nhiều tuyến truyện với vô số chi tiết hấp dẫn chẳng đơn giản một chút nào. Thế nhưng, hai tác giả chuyên soạn kịch bản Patrick McKay và JD Payne đã bắt tay vào việc phóng tác, quyết tâm chuyển thể bằng được một nội dung đầy tình huống phức tạp thành một câu chuyện dễ hiểu hơn, tuy khá dài nhưng vẫn hấp dẫn và phù hợp với cách đọc thời nay theo kiểu loạt phim ''Game of Thrones'' (Trò chơi vương quyền) của kênh truyền hình HBO.

Tuy vậy, vẫn có một điểm khác biệt về mặt hình thức giữa hai loạt phim này. Đó là phiên bản truyền hình của ''The Rings of Power'' (Những chiếc nhẫn quyền năng) sẽ không có nhiều cảnh chém giết tàn nhẫn hung bạo, cũng như những cảnh khỏa thân trần trụi như trong ''Game of Thrones'' (Trò chơi vương quyền). Đầu tuần này, nhân dịp mùa phim ''The Rings of Power'' tung ra đoạn phim quảng cáo đầu tiên, tác giả Patrick McKay cho biết ''Những chiếc nhẫn quyền năng'' là một trong những dự án được mong chờ nhất trong năm nay. Mục tiêu của đoàn làm phim là xây dựng một tác phẩm dành cho mọi thành phần người xem. Dĩ nhiên, các khán giả trẻ tuổi, đôi khi vẫn cảm thấy hồi hộp hay có thể sẽ giật mình trước nhưng cảnh phim táo bạo. Nhưng nhìn chung, loạt phim thần thoại này là một dạng anh hùng ca, đề cao tình bằng hữu sát cánh trước hiểm nguy, dù con đường trước mắt có nhiều chông gai nhưng các nhân vật chính vẫn lạc quan, tràn đầy niềm tin và sức sống. Có lẽ cũng vì vậy mà loạt phim ''The Rings of Power'' sẽ không có nhiều cảnh nóng lộ liễu cũng như những màn hung bạo đẫm máu. Trái với ''Game of Thrones'', mùa phim ''The Rings of Power'' không muốn bị gắn nhãn PG-13, có nghĩa là phim không cấm khán giả dưới 13 tuổi mà phù hợp với mọi thành phần. ''The Rings of Power'' (Những chiếc nhẫn quyền năng) vì thế hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người xem hơn.

Về mặt nội dung cốt truyện, ''The Rings of Power'' là một tác phẩm có nhiều tham vọng : tuyến truyện chính sẽ kéo dài trong 5 mùa hầu phản ánh bề dày của bộ truyện trường thiên. Chỉ riêng mùa phim đầu tiên gồm tới hơn 20 nhân vật quan trọng, các tuyến truyện đan xen nhiều diễn biến theo nhiều hướng khác nhau, nhưng quan trọng nhất vẫn là thế giới dưới lòng đất của người lùn ở dãy núi phủ bóng sương mù Misty Mountain. Ngoài ra còn có vương quốc Númenor, hòn đảo nằm ở phía Tây vùng Trung Địa cũng là nơi xây dựng nền văn minh loài người. Cuối cùng là vương quốc Lindon, xứ sở của tiên nhân và cũng là những vị chúa tể chốn mộc lâm, ngoài cái tài bắn cung múa kiếm, họ còn có quyền năng phép thuật lấy từ cõi thiên nhiên.

Xây dựng nhân vật Galadriel sao cho hợp với thời nay

Ngoài hai nhân vật quen thuộc là Galadriel và Elrond, lần đầu tiên xuất hiện các vai chính da màu, trước hết là vị tiên nhân với tên gọi là Arondir (do Ismael Cruz Cordova thủ diễn) và công chúa da đen xứ người lùn có tên là Disa (do Sophia Nomvete đóng vai). Bộ truyện của Tolkien từng làm cho nhiều thế hệ độc giả say mê, số lượng người hâm mộ cũng lên đến hàng chục triệu kể từ khi truyện được chuyển thể lên màn bạc. Trong bối cảnh đó, việc tạo ra thêm nhiều nhân vật da đen hư cấu để phục vụ cho nhãn quan một thế giới đa sắc (đa văn hóa) đã gây ra khá nhiều tranh cãi, do nhiều fan cho rằng những yếu tố như vậy hơi khiên cưỡng, chứ khó thể nào lý giải thấu đáo trong thế giới thần thoại của Tolkien.

Ngoài yếu tố gây tranh cãi kể trên, còn có một sự ''thay đổi'' đáng kể trong lói xây dựng nhân vật. Trong các bộ phim trước đây của ''Chúa tể các chiếc nhẫn'' do đạo diễn Peter Jackson thực hiện, khán giả từng xem trên màn ảnh lớn một Galadriel đã trưởng thành (Cate Blanchett). Vị tiên nhân áo trắng này nói năng nhẹ nhàng, vóc dáng thanh tao, nhưng thần thái không kém phần trang nghiêm, khiến cho mọi người phải tôn kính nể phục. Còn trong ''The Rings of Power'', Galadriel (do Morfydd Clark thủ vai) trẻ hơn rất nhiều, nhân vật này ngoài tính khí bộc trực, còn tài giỏi nhờ bản lĩnh chiến đấu cũng như mưu trí hơn người. Trong khi Galadriel thời trước là một tiên nhân thánh hiền, dùng phép chứ ít khi nào cầm kiếm. Có thể nói là nhân vật Galadriel sau này được xây dựng theo mô hình của một ''chiến binh'' dũng cảm liều mình xông pha trận mạc, theo cách nhìn của các tác giả viết kịch bản, chỉnh sửa nhân vật nữ sao cho hợp với thời kỳ hậu ''Me Too'', thời nữ quyền lên ngôi.

Trong cách chuyển thể gần sát với bản gốc hay phóng tác một cách tự do, điều quan trọng nhẫt vẫn là giữ được cái cốt, cái chất của nguyên tác. Phải chờ đến đầu tháng 09/2022 mới biết được sự hướng ứng của khán giả đối với phiên bản truyền hình của phần tiền truyện ''Chúa tể các chiếc nhẫn'', nhưng một điều chắc chắn là Prime Video của tập đoàn Amazon sẽ dùng tác phẩm này để chinh phục thêm khách hàng, mặc dù giá thuê bao dịch vụ kể từ ngày 18/02 tăng thêm 17% tại Bắc Mỹ (từ 119 lên thành 139 đô la). Điều đó theo dự phóng của giới chuyên gia, vẫn không ngăn cản giới hâm mộ bộ truyện của Tolkien đăng ký dịch vụ xem phim trực tuyến của Amazon Prime Video, vào mùa hè sắp tới.

