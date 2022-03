Hiện tượng Elden Ring dẫn đầu thị trường game điện tử Pháp

VĂN HÓA

Với hơn nửa triệu bản được bán trên thị trường Pháp trong vòng chưa đầy một tháng, trò chơi điện tử ''Elden Ring'' của Nhật Bản đang trở thành một hiện tượng tại Pháp nói riêng, trên thế giới nói chung. Được phát triển trong vòng 6 năm, tựa game này lập được nhiều kỷ lục mới do đáp ứng sự chờ đợi rất lớn nơi giới hâm mộ.

Theo Liên đoàn Pháp chuyên xuất bản phần mềm giải trí (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs SELL), trò chơi ''Elden Ring'' đã nhảy vọt lên hàng đầu kể từ khi mới được phát hành vào ngày 21/02 vừa qua. Trong ba tuần lễ liên tiếp sau đó, tựa game của hai hãng Bandai Namco và Fromsoftware vẫn đứng đầu bảng xếp hạng của hai đầu máy PS4 và PS5 (PlayStation). Trò chơi nhập vai hành động trong một thế giới mở rộng, tuy nổi tiếng là ''khó chơi'', nhưng lại tạo ra một cộng đồng fan cực kỳ đông đảo, đủ để giành lấy ngôi vị quán quân, qua mặt hai trò chơi nổi tiếng khác là ''Horizon Forbidden West'' của tập đoàn Sony (hạng ba) và nhất là Huyền thoại ''Pokémon Legends : Arceus'' (hạng nhì), phiên bản đời mới được cho ra mắt nhân 25 ngày khai sinh loài linh vật bỏ túi Pokémon của Nintendo.

Elden Ring khó chơi nhưng lại có sức hút cao

Còn trên phương diện toàn cầu, theo thông báo chính thức trong tuần qua, tựa game ''Elden Ring'' đã bán được hơn 12 triệu bản chỉ trong vòng chưa đầy ba tuần. Thị trường Nhật Bản có mức tiêu thụ mạnh nhất : hơn 1 triệu bản bán sạch trong 18 ngày, thường là các phiên bản dành cho các đầu máy PlayStation. Trong khi ở Châu Âu, gần một nửa doanh số được bán ra chủ yếu là phiên bản dành cho máy PC. Con số này vượt ra ngoài sức tưởng tượng, cao hơn gấp 3 lần so với những gì FromSoftware (công ty phát triển) và Bandai Namco Entertainment (nhà phát hành) từng dự đoán. Cả hai ban đầu chỉ hy vọng sẽ bán được 4 triệu bản trong 5 tuần mà thôi.

Theo đánh giá của liên đoàn Pháp SELL, sự thành công của ''Elden Ring'' rất ngoạn mục nhưng không phải là ngẫu nhiên. Nổi tiếng là không dễ chơi (cũng như loạt game ba tập Dark Souls trước đó), tựa game đặt ra nhiều thách thức cam go cho người nhập vai, buộc phải hy sinh nhân vật của mình rất nhiều lần trước khi tìm ra cách đánh bại các đối thủ, đặc biệt là các hung thần, quái vật hay thủ lĩnh mà thuật ngữ chuyên ngành gọi là ''boss'' (trùm trò chơi). Nhưng chính yếu tố khó khăn nhọc nhằn ấy lại khiến cho người chơi dễ bị ghiền. Ngoài yếu tố nội dung ''hấp dẫn'', còn có một chiến lược phát hành giống như một guồng máy khổng lồ, không bỏ sót một chi tiết nào.

Do là trò chơi online, cho nên toàn mạng chơi game cũng như hệ thống đấu nối đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi được phát hành. Tựa game này đã được tung ra cùng lúc tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong 14 ngôn ngữ khác nhau. Chiến dịch tiếp thị khổng lồ kèm với hàng loạt lời mời giới báo chí tham gia cũng như mời các gamer chơi thử đã giúp cho ''Elden Ring'' nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Elden Ring nằm trong số các tựa game được xếp vào danh sách ''Trò chơi hay nhất mọi thời đại''. Về số điểm phê bình, trò chơi này cũng đã gặt hái được 96 điểm trên 100 trên trang tổng hợp Metacritic, tức là không kém gì ''Huyền thoại Zelda'' (Breath of the Wild), Red Dead Redemption II cũng như Grand Theft Auto V.

Elden Ring lập kỷ lục mới, thu hút trên mạng nhiều người chơi

Theo nhận xét của SELL, cho dù ''Elden Ring'' vẫn chưa hoàn chỉnh 100%, đặc biệt là phiên bản dành cho máy PC dễ bị lỗi (như vậy có nguy cơ đứng máy và trò chơi hay bị đứt quãng), nhưng nhìn chung tựa game này đã được lăng xê thành công và ban kỹ thuật sẽ có thêm thời gian để hoàn chỉnh thế giới thần thoại mở rộng của ''Elden Ring'' (trò chơi vừa được cập nhật với patch 1.03). Thế giới game còn nổi tiếng lộng lẫy hoành tráng nhờ được thực hiện với sự hợp tác giữa đạo diễn Hidetaka Miyazaki và nhà văn George R.R Martin, người đã viết bộ trường thiên tiểu thuyết ''A Song of Ice and Fire'' (Khúc ca băng lửa). Bộ truyện này sau đó được phóng tác thành 8 mùa phim truyền hình ăn khách nhất mọi thời đại : Trò chơi Vương quyền ''Game of Thrones''.

Công ty FromSoftware từng phát hành trước đó loạt trò chơi ba tập ''Dark Soul'' cho nên thế giới của ''Elden Ring'' đối với giới gamer không có gì xa lạ cho lắm. Tuy nhiên để so sánh, ''Dark Souls III'' (tập ba cũng là tựa game ăn khách nhất trong loạt sản phẩm này) đã mất đến 4 năm để đạt tới mức 10 triệu bản bán ra trên toàn thế giới. Trong khi, ''Elden Ring'' chỉ cần ba tuần để lập kỷ lục mới là 12 triệu bản.

Về số lượng người chơi trên mạng, ''Elden Ring'' cũng lập kỷ lục mới, vượt qua đối thủ hiện thời là ''New World''. Khai thác cùng một cách chơi (gameplay) với ba tập Dark Souls, ''Elden Ring'' là game nhập vai hành động với góc nhìn của người thứ ba, bối cảnh là một thế giới mở, nơi người chơi có thể đi khắp nơi để khám phá tự do. Để sống sót trong một thế giới đầy mối hiểm nguy rình rập, người chơi phải học cách chiến đấu bằng vũ khí (chiến binh, samurai, hung nô...) cũng như bằng phép thuật (phù thủy, pháp sư, tu sĩ...)

Để nhanh chóng lên hạng, người chơi phải thu thập kinh nghiệm chiến đấu và tăng cường trang bị cũng như ''nâng cấp'' vũ khí. Nổi tiếng là một trò chơi ''nhọc nhằn" (nội dung thường lặp đi lặp lại) không kém gì Dark Souls, đòi hỏi sự linh hoạt trong cách điều phối cũng như phản xạ khi lâm chiến, ''Elden Ring'' tạo ra một sức hút lớn nơi cộng đồng chơi game. Số lượng gamer không ngừng gia tăng và chỉ trong chưa đầy ba tuần đã bất ngờ đạt tới con số kỷ lục gần một triệu người chơi (953 ngàn) trên toàn cầu.

Elden Ring sắp có phiên bản phóng tác ?

Theo đà thành công này, có lẽ trong thời gian tới, ''Elden Ring'' sẽ trở thành một trong những trò chơi bán chạy nhất trong năm 2022 : một trong những cột mốc quan trọng vẫn là 27 triệu bản do ba tập ''Dark Souls'' đang nắm giữ. Theo liên đoàn SELL, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm khi ''Elden Ring'' sẽ nhận được nhiều đề cử kể cả hạng mục ''Trò chơi xuất sắc nhất'' nhân kỳ trao giải The Game Awards của Mỹ cũng như giải thưởng Pégase của Pháp thường diễn ra vào cuối năm.

Chỉ trong một thời gian ngắn, ''Elden Ring'' đã trở thành một hiện tượng lớn. Dĩ nhiên, ''Elden Ring'' đang trở thành một thương hiệu hái ra bạc tỷ (đô la) và có lẽ cũng vì thế sẽ được khai thác qua nhiều hình thức giải trí khác. Theo công ty phát hành Bandai Namco Entertainment, qua việc nhượng quyền thương mại, thương hiệu ''Elden Ring'' có thể được chuyển thể từ game thành nhiều sản phẩm khác kể cả tiểu thuyết, truyện tranh, phim hoạt hình 3D, phim truyện đơn lẽ dành cho màn ảnh lớn hay phim bộ nhiều tập dành cho truyền hình hay các nền tảng trực tuyến.

Theo ông Yasuo Miyakawa, giám đốc điều hành Bandai Namco Entertainment, công ty này đang lên nhiều kế hoạch liên kết khác nhau dựa trên cùng thế giới của ''Elden Ring''. Tuy có thể không rộng lớn bằng vũ trụ điện ảnh Marvel với doanh thu hơn 25 tỷ đô la cho 27 phim, nhưng một phần cũng vì trò chơi này có sự hợp tác của tiểu thuyết gia George R.R Martin, cho nên khá nhiều người hâm mộ hy vọng rằng sắp tới đây ''Elden Ring'' sẽ có thêm một phiên bản điện ảnh hay truyền hình có triển vọng thành công không kém gì ''Trò chơi Vương quyền''.

