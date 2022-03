Điện ảnh : Cú tát tai làm lu mờ bảng vàng lễ trao giải Oscar 2022

HOA KỲ - ĐIỆN ẢNH

Lễ trao giả Oscar lần thứ 94 diễn ra đêm 27/03/2022 đã dành một phút mặc niệm cho nạn nhân chiến tranh Ukraina, vinh danh nữ đạo diễn Jane Campion và CODA đại thắng với ba giải thưởng cao quý nhất của làng điện ảnh Hoa Kỳ. Phim ngoại quốc xuất sắc nhất về tay đạo diễn Nhật Bản Ryusuke Hamaguchi.

Nhưng mọi chú ý lại dồn về phía nam tài tử Mỹ Will Smith : trên sân khấu, Smith đã "tặng" cho nam diễn viên Chris Rock một cái tát tai. Sự cố đó thu hút chú ý công luận lấn át luôn cả bảng vàng Oscar 2022.

Thông tín viên đài RFI từ Los Angeles, Loic Pialat cho tường thuật :

Nam diễn viên Chris Rock diễu cợt về cái đầu trọc của Jada Pinkett –Smith. Thế là chồng cô, Will Smith lên sân khấu giáng cho Chris một cú tát. Cử tọa ngỡ rằng đó là một màn diễu cợt. Nhưng đó là một vố tát thực sự và khi Chris Rock tìm cách gỡ gạc cứu vãn tình thế thì Will Smith, người có tiếng là dễ mến và có máu hài hước, đã bồi thêm. Anh hét to « Cậu không được xúc phạm nhắc đến tên của vợ tôi ». Khán giả khó xử. Vài phút sau, diễn viện Will Smith được trao tặng giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp nhờ thủ vai Richard Williams, bố của hai nhà vô địch quần vợt nữ Serena và Venus. Will bật khóc và xin lỗi ban tổ chức. Anh nói Richard Williams bảo vệ gia đình ông với tất cả bầu nhiệt huyết. Trong giới điện ảnh, người ta phải chấp nhận khi bị xúc phạm, phải biết cười, phải biết giả vờ là bạn không bị tổn thương. Tôi xin lỗi ban tổ chức Oscar và đồng nghiệp. Tình yêu làm người ta điên loạn ».

Nhìn đến bảng vàng năm nay, ngôi sao màn bạc Jesssica Chastin đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ thủ vai Tammy Faye, một nhà truyền giáo trên màn ảnh nhỏ giàu lòng bác ái nhưng lúc nào cũng xuất hiện dưới một lớp vỏ hóa trang đến lố bịch. Philippe Rousselet, nhà sản xuất phim Coda, dựng lại từ một bộ phim Pháp Gia Đình Bélier, nhận giải thưởng dành cho bộ phim hay nhất. Đây là một sự bất ngờ vì phim này được hệ thống truyền hình Apple TV mua lại với cái giá cỏn con 25 triệu đô la. Nhưng phim lại thành công vượt trội trong những tuần lễ vừa qua. Những buổi lễ trao giải Oscar gần đây không để lại nhiều kỷ niệm gây ấn tượng. Lễ trao giải lần thứ 94 năm nay thì khác.

Bảng vàng Oscar 2022 :

CODA đoạt ba giải Oscar dành cho bộ phim hay nhất, kịch bản và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Jane Campion, nữ đạo diễn người New Zealand được vinh danh với tác phẩm The Power of the Dog.

Will Smith đi vào lịch sử Oscar nhờ phim về cuộc đời của thân phụ hai ngôi sao quần vợt nữ người Mỹ Serena và Venus Williams. Bộ phim nước ngoài thu hút ban giám khảo là Drive My Car của Nhật Bản.

