Hai hãng phim Mỹ và Pháp hợp tác để cạnh tranh với Netflix

Nổi tiếng là liên hoan phim truyền hình lớn nhất châu Âu (từ 18/03 đến 25/03), Series Mania vừa bế mạc cuối tuần qua. Một trong những sự kiện nổi bật nhân kỳ liên hoan này (với 60 series mới đến từ 21 quốc gia trên thế giới) là quyết định hợp tác giữa hai hãng phim lớn của Mỹ và Pháp nhằm sản xuất thêm nhiều loạt phim truyện và nuôi tham vọng tạo thế đối trọng với tập đoàn Netflix.

Tại Pháp, Gaumont là hãng phim lâu đời nhất, do được thành lập từ năm 1895. Ngoài vai trò quan trọng trong ngành đầu tư sản xuất, cũng như ngành phân phối qua chuỗi rạp phim cùng tên, Gaumont còn hợp tác trong những năm gần đây để sản xuất nhiều loạt phim truyền hình, trong đó có hai nội dung gốc hợp tác với Netflix là Trùm ma túy ''Narcos'' và Tên trộm hào hoa ''Lupin''. Nhân kỳ liên hoan Series Mania 2022 vừa qua, đại diện của hai hãng phim Gaumont (Pháp) và Paramount (Mỹ) thông báo cùng hợp tác sản xuất để phát hành các loạt phim mới (nhiều tập) trên quy mô toàn cầu. Các nội dung gốc này sẽ do nền tảng trực tuyến Paramount+ độc quyền khai thác.

Thị trường dịch vụ trực tuyến có thêm một tay đua mới

Thỏa thuận hợp tác giữa Paramount+ với Gaumont giúp cho nguồn cung cấp của các hãng phim lâu đời thêm đa dạng, nhưng đồng thời tạo thêm một công ty khổng lồ mới trong ngành dịch vụ chiếu phim trực tuyến. Điều đó cũng có nghĩa là trong cuộc chạy đua giành lấy thị phần, sân chơi giờ đây lại có thêm một ''tay đua'' mới. Một cách cụ thể, Gaumont sẽ đầu tư sản xuất thêm phim truyện và các nội dung gốc để làm giàu ''tủ phim'' sẵn có của hãng phim Paramount, nay đã hơn 100 năm tuổi. Paramount được thành lập vào năm 1916, sau khi sát nhập với hãng phim Famous Players (có từ năm 1912).

Trong chiến lược đầy tham vọng này, Gaumont sẽ hợp tác với chi nhánh quốc tế của Paramount để cùng sản xuất 50 dự án mới chỉ riêng trong năm 2022. Trong bước đầu, các dự án làm phim này sẽ được triển khai tại Canada, Nam Mỹ và Châu Âu. Nền tảng Paramount+ đã lên lịch phát hành trong năm 2022 loạt phim nhiều tập đầu tiên quay trong cả hai thứ tiếng Anh và Pháp. Series này mang tựa đề ''Le Signal'' (Tín hiệu) thuộc thể loại phim kinh dị phóng tác từ quyển tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn người Pháp Maxime Chattam, phần chuyển thể kịch bản do tác giả François Uzan đảm trách, anh đã từng thành công trước đây nhờ soạn kịch bản cho ba mùa phim ''Lupin'' với Omar Sy trong vai chính.

50 dự án series và phim truyện trong năm 2022

Bên cạnh đó, còn có ba dự án quan trọng khác cũng được công bố. Trước hết, một bộ phim của Argentina pha trộn hai thể loại kinh dị và khoa học viễn tưởng mang tựa đề ''Futuro Desierto'' (Tương lai hoang vắng), kể lại câu chuyện của một kỹ sư về trí thông minh nhân tạo, sống biệt lập ở vùng Patagonia. Trong một phòng thí nghiệm bí mật, chuyên viên này thử nghiệm các người máy robot đầu tiên giống hệt như con người, không ai có thể phân biệt nổi. Còn bộ phim ''Anywhere'' (Bất cứ nơi đâu) là một tác phẩm thuộc dòng phim tâm lý tình cảm; sản xuất cho truyền hình Đức. Trong khi ''Impact'' (Tác động) thuộc dòng phim gay cấn hồi hộp, một tác phẩm thriller lồng vào bối cảnh hủy diệt sinh thái toàn cầu. Phim này cũng lấy cảm hứng từ quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng best seller của tác giả Olivier Norek.

Chọn mặt gửi vàng : Không phải ngẫu nhiên Paramount+ quyết định hợp tác với Gaumont. Ngoài kinh nghiệm lâu đời, hãng phim Pháp này còn có khả năng huy động vốn, nhờ vào uy tín mà thu hút được nhiều đối tác tài chính. Hiện giờ, Gaumont đang phát triển khoảng 40 dự án quốc tế thông qua 6 chi nhánh đặt tại Los Angeles, Luân Đôn, Berlin, Koln, Roma và Paris. Các bộ phim này bổ sung cho các dự án hợp tác mới giữa hai hãng phim Mỹ và Pháp. Khi ký thỏa thuận hợp tác lâu dài này với Gaumont, Paramount+ bảo đảm cho việc sản xuất phim truyện và nội dung gốc có chất lượng.

Tiền thân của Paramount+ là dịch vụ trực tuyến CBS All Access có từ năm 2014, bao gồm các chương trình của các kênh truyền hình chuyên đề như âm nhạc, thể thao, hài kịch, điện ảnh, văn hóa lịch sử (CBS, MTV, BET, Comedy Central, Paramount, Smithsonia ...) Đổi tên thành Paramount+, mạng này bắt đầu triển khai hoạt động cách đây một năm, giới thiệu 32.000 tập phim truyền hình 2.500 tựa phim điện ảnh đủ loại, hơn 11.000 giờ show hài kịch và truyền hình thực tế.

Sau các quốc gia Nam Mỹ, Bắc Âu và gần đây hơn nữa là Úc, Paramount+ mở rộng tầm hoạt động sang châu Âu kể từ tháng 02/2022. Các nội dung chính của Paramount+ được phân phối thông qua hệ thống truyền hình cáp Sky tại Anh, Ai Len, Đức, Áo, Thụy Sĩ… Còn tại Pháp, nội dung Paramount+ được phân phối độc quyền trên các kênh của tập đoàn Canal+. Về mặt dịch vụ trực tuyến, Paramount+ đang được triển khai tại 22 quốc gia châu Âu, kể cả Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Slovakia.

Hợp sức để tìm thế đối trọng với Netflix

Có thể nói là mạng dịch vụ trực tuyến CBS All Access đã được nâng cấp thành Paramount+, năng động và hiện đại hơn, phù hợp với nhu cầu giải trí ngày càng phong phú đa dạng của người tiêu dùng. Tại châu Âu, thay vì hoạt động riêng lẻ, Paramount+ sẽ hợp tác thêm với mạng Peacock để tăng thêm trọng lượng hầu cạnh tranh với Netflix. Nhưng yếu tố quan trọng đầu tiên vẫn là giá cả. Trong bước đầu, mạng này phải áp dụng bảng giá tương đương với Netflix. Giá đăng ký dịch vụ dưới 5 đô la/ tháng cho dịch vụ thông thường, hay dưới 10 đô la/tháng cho các dịch vụ phụ trội với nhiều lựa chọn hơn, ngoài phim ảnh còn có thêm nhiều chương trình khác : thể thao, âm nhạc, phim tài liệu, tin thời sự.

Sau Warner với HBO Max, NBC Universal với mạng Peacock, nay đến phiên một trong những hãng phim lâu đời nhất của Mỹ lao vào khai thác dịch vụ trực tuyến. Một trong những thế mạnh của Paramount+ là nền tảng này sẽ khai thác tủ phim của ''Paramount Pictures'', đồng thời là kênh phân phối trong tương lai các bộ phim ăn khách được chiếu ở rạp. Trong số 2.500 phim truyện trong danh mục của Paramount+, có hai tập phim hồi hộp Vùng đất câm lặng ''A Quiet Place'' (Part I & II). Hãng phim Paramount cũng từng sản xuất nhiều phim nổi tiếng như Cuộc đời ''Forrest Gump'' với Tom Hanks (1995), Trái tim dũng cảm ''Braveheart'' với Mel Gibson (1996), ''Titanic'' của đạo diễn Jamess Cameron (1997) hay là Không chốn dung thân ''No Country for Old Man'' của hai anh em Coen (2008).

Quan trọng hơn nữa, Paramount nắm giữ bản quyền của ba tập phim ''The Godfather'' mà năm nay đánh dấu đúng 50 năm ngày ra mắt tập phim đầu tiên với Marlon Brando trong vai Bố Già. Bên cạnh đó, Paramout còn sở hữu nhiều thương hiệu điện ảnh từng hái ra bạc tỷ trong đó có 7 tập phim ''Mission Impossible'', 5 tập phim ''Transformer'' (Người máy đại chiến) và nhất là 13 tập phim Du hành vũ trụ ''Star Trek''.

Tham vọng Paramount+ từ đây cho đến cuối năm tới là đạt được mức 75 triệu người đăng ký dịch vụ. Để cạnh tranh với các nền tảng chiếu phim trực tuyến khác như Netflix (220 triệu người sử dụng), Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max, Paramount+ dự kiến tăng nội dung phát sóng kết hợp phim điện ảnh, phim truyền hình nhiều tập, các sự kiện lớn về mặt thể thao và dĩ nhiên là các nội dung gốc (originals) hợp tác với Gaumont để có thể độc quyền phân phối.

Có thể nói là ngành công nghiệp giải trí đang có hai xu hướng phát triển song song. Một mặt các nền tảng trực tuyến như Netflix hay Amazon Prime đều muốn nâng vai trò của mình lên ngang tầm các hãng phim lớn. Thành công gần đây tại giải BAFTA của ''The Power of the Dog'' (do Netflix sản xuất) cho thấy là Netflix đã có lý khi đầu tư vào các dự án nghệ thuật có tầm cỡ. Điều đó khiến cho các hãng phim lâu đời bừng tĩnh. Khi bắt tay hợp tác với nhau, cả Paramount lẫn Gaumont đều đặt cược vào một ván bài mới. Canh bạc kể từ nay lại có thêm nhiều tay chơi.

