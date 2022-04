House of the Dragon, tiền truyện Trò chơi Vương quyền sắp ra mắt người hâm mộ

QUỐC TẾ - ĐIỆN ẢNH

Tại Pháp, có khá nhiều khán giả trung thành với « Game of Thrones » (Trò chơi Vương quyền) sẽ phải thức khuya để có thể theo dõi trực tiếp tập mở màn loạt phim « House of the Dragon » (Tộc Rồng), phần tiền truyện của « Game of Thrones ». Tập đầu tiên sẽ được khởi chiếu tối 21/08 trên kênh truyền hình Mỹ HBO. Nhưng do chênh lệch múi giờ, khán giả Pháp sẽ được xem trên kênh OCS vào lúc 3 giờ sáng hôm 22/08/2022.

Kịch bản này có nhiều cơ hội tái diễn như vào tháng 05/2019. Thời bấy giờ, hàng trăm ngàn fan của « Game of Thrones » đã thức rất khuya để theo dõi 6 tập của mùa thứ 8 và cũng là mùa phim cuối cùng. Sau 3 năm chờ đợi, phần tiền truyện của « Trò chơi Vương quyền » sẽ chính thức ra mắt khán giả toàn cầu vào mùa hè năm nay, serie này vẫn nắm giữ kỷ lục phim truyền hình được phân phối rộng rãi nhất, tại 173 quốc gia trên thế giới.

Trên tài khoản chính thức, HBO đã tung hình quảng cáo cho bộ phim với huy hiệu con rồng lửa ba đầu, biểu tượng đặc trưng của gia tộc Targaryen. Cốt truyện bộ phim lấy bối cảnh 200 năm trước khi xảy ra những sự kiện quan trọng trong « Trò chơi Vương quyền ». Trong mùa phim thứ nhất gồm tổng cộng 10 tập, « House of the Dragon » (hiểu theo nghĩa Gia tộc Rồng lửa) sẽ kể lại câu chuyện của dòng họ Targaryen, rất quen thuộc với khán giả qua nhân vật hậu duệ Daenerys Targaryen. Khởi đầu truyền thuyết lịch sử của « Tộc Rồng », Aegon (ông tổ của Daenerys) cưỡi rồng thiêng lãnh đạo đội quân chinh phạt để rồi thống nhất Bảy Vương Quốc trên toàn lãnh thổ Westeros.

Targaryen : Nguồn gốc của dòng họ điều khiển rồng thiêng

Giai đoạn lịch sử ấy dẫn tới một cuộc nội chiến khốc liệt đẫm máu khi các con cháu nhà Targaryen tranh giành ngai vàng do vua cha để lại. Từ một gia tộc cực kỳ thịnh vượng hùng mạnh, dòng họ Targaryen từng làm bá chủ thiên hạ nhờ tinh thông binh pháp và có tài nuôi rồng, nhưng sau đó lại dần dần bị suy yếu, đến mức vương quốc phải sụp đổ, thống trị toàn bộ nhưng không bình định được lãnh thổ Westeros. Cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn trong bộ truyện còn được giới hâm mộ biết đến với giai thoại lẫy lừng « Dance of The Dragons » (Vũ điệu của Bầy Rồng).

Phần tiền truyện « House of the Dragon » (Tộc Rồng) dựa trên quyển sách mang tựa đề « Fire and Blood » (Lửa và Máu) của tác giả nổi tiếng George R.R Martin. Trong khi hai nhà soạn kịch bản Ryan J. Condal và Miguel Sapochnik đặc tránh khâu điều hành sản xuất. Tác phẩm « Fire and Blood » từng được xuất bản thành hai phần vào cuối năm 2018 đều trở thành best seller, khi dẫn đầu bảng xếp hạng của New York Times và giữ ngôi vị quán quân trong vòng 16 tuần liên tục trong số các quyển sách bán chạy nhất thị trường. Còn tại Pháp, quyển sách « Feu et Sang » (Lửa và Máu) đã được xuất bản khá nhiều lần. Lần cuối là vào tháng 11/2019 trong tủ sách bỏ túi « J'ai lu », đạt tới mức gần 100 ngàn quyển sau năm lần tái bản.

Trong « Lửa và Máu », cuộc nội chiến của gia tộc Targaryen gieo mầm mống cho những xung đột dữ dội sau đó xung quanh việc tranh giành chiếc ngai bằng sắt (Iron Throne). Trong 8 mùa phim « Trò chơi vương quyền » có nhiều câu hỏi liên quan tới quá khứ vẫn còn bị bỏ lững, kể cả việc rèn đúc ngai sắt. Do là tiền truyện xẩy ra từ hai thế kỷ trước, giới hâm mộ thừa hiểu rằng phim sẽ có rất nhiều nhân vật mới, nhưng cộng đồng fan hy vọng rằng đó sẽ là những nhân vật có chiều sâu để tạo nên dấu ấn cho « Tộc Rồng », kịch bản xuất sắc vẫn là mối bận tâm hàng đầu, hầu xây dựng một cốt truyện gây cấn, táo bạo và khốc liệt.

Về thành phần diễn viên, « House of the Dragon » (Tộc Rồng) quy tụ nhiều tên tuổi gạo cội : Paddy Considine (nổi tiếng với Peaky Blinders) trong vai quốc vương Viserys Đệ Nhất, Emma D'Arcy (Wanderlust) trong vai công chúa Rhaenrya người thừa kế vua cha, Matt Smith (The Crown) trong vai Hoàng thân Daemon, em trai của Viserys, Rhys Ifans (Spiderman) trong vai Otto Hightower, quân sư của nhà vua hay Olivia Cooke (Ready Player One) trong vai Lady Alicent, con gái của Hightower. Phim còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng khác, theo dự kiến các vai ở đây sẽ dần được phát triển thêm trong các mùa phim sau đó.

« Tộc Rồng » cạnh tranh với « Những chiếc nhẫn quyền năng »

Một cách tài tình khéo léo, kênh truyền hình HBO (và ngay theo sau là nền tảng HBO Max) đã chọn thời điểm công chiếu của « House of the Dragon » sớm hơn đối thủ đáng gờm của mình là Amazon Prime Video. Không phải là chuyện ngẫu nhiên khi ''House of the Dragon'' được tung ra 12 ngày trước buổi ra mắt khán giả toàn cầu loạt phim « 'The Rings of Power » (Những chiếc nhẫn quyền năng), cũng là phần tiền truyện rất được mong đợi của « The Lord of the Rings » (Chúa tể các chiếc nhẫn). Được khởi chiếu vào ngày 02/09/2022, loạt phim này tuy chưa ra mắt, nhưng đã lập kỷ lục phim đắt nhất lịch sử truyền hình với nửa tỷ đô la kinh phí. Có lẽ HBO đã muốn giành lấy thế chủ động, đi trước một bước khi lên kế hoạch tung ra thị trường « sản phẩm » đình đám của mình.

Tuy nhiên, cộng đồng fan phải kiên nhẫn thêm vài tháng nữa, chờ cho tới cuối mùa hè này, để có thể so sánh cán cân lực lượng thực thụ giữa hai đối thủ nặng ký trong cuộc chạy đua giành lấy thị phần nội dung gốc (truyền hình cũng như trực tuyến). Một số dấu hiệu cho thấy cả hai phía Amazon Prime Video cũng như kênh HBO đều ý thức về tầm quan trọng của thời điểm và sự kiện.

Trong những thập niên gần đây, hiếm thấy loạt phim truyền hình nào lập nhiều kỷ lục và thu hút hàng chục triệu khán giả trung thành như « Game of Thrones » (Trò Chơi Vương Quyền) của kênh HBO. Dựa trên bộ tiểu thuyết « A Song of Ice and Fire » của tác giả George R.R Martin, « Game of Thrones » đã buộc khán giả dán mắt theo dõi trong suốt 8 mùa liền, nhờ cốt truyện cực kỳ hấp dẫn về các vương triều (hư cấu) thời xa xưa. Các cuộc tranh giành quyền lực khốc liệt dẫn tới chém giết đẫm máu, những mưu kế hãm hại nhau chẳng những hiểm độc mà còn tàn khốc.

Thay vì phân tán, HBO dốc sức hoàn thành « Tộc Rồng »

Bất kể chính hay tà, các nhân vật chính thường chết trong những tình huống bất ngờ, như thể số phận chưa đủ trớ trêu nên càng trở nên tàn nhẫn. Cốt truyện gay cấn ấy cộng thêm các pha hành động, giao tranh hoành tráng ngoạn mục đã nâng « Game of Thrones » lên hàng hiện tượng chưa từng có của lịch sử truyền hình, đủ để cho Jeff Bezos, thời ông còn làm tổng giám đốc tập đoàn Amazon phải thốt lên câu nói : Tôi muốn có một serie như « Game of Thrones ». Điều mà hãng phim Amazon Studio nỗ lực thực hiện trong vài năm sau khi bỏ tiền mua quyền khai thác bộ truyện « Chúa tể các chiếc nhẫn » để rồi hoàn tất mùa phim đầu tiên, phát hành vào đầu tháng 09/2022 sắp tới.

Về phía HBO, hãng này thừa biết là cộng đồng fan nói riêng, thành phần khán giả nói chung chờ đợi rất nhiều nơi « Tộc Rồng ». Dù rất khó, nhưng đội ngũ sản xuất phải tìm ra cách làm serie mới, mà chất lượng ít ra phải đạt tới tầm mức của « Game of Thrones ». Có lẽ cũng vì thế mà HBO đã từng nghiên cứu cùng lúc nhiều dự án tiền truyện xung quanh thế giới của « Trò chơi Vương quyền ». Serie đầu tiên được phát triển mang tựa đề « Blood Moon » (Trăng máu) của Jane Goldman.

Cho dù tập « mở màn » của loạt phim này đã được quay xong với kinh phí tổng cộng là 30 triệu đô la cho tập đầu tiên, nhưng theo lời ông Bob GreenBlatt, cựu giám đốc tập đoàn Warner Media, cốt truyện của « Bloodmoon » vẫn còn nhiều điểm chưa đạt, chất lượng chưa ngang tầm « Game of Thrones ». Vì thế cho nên, vào mùa thu năm 2019, ông Casey Bloys, giám đốc chương trình HBO đã công bố hủy bỏ dự án « Bloodmoon », thay vì phân tán chạy theo nhiều dự án, đoàn làm phim lại dốc toàn bộ sức lực vào việc phát triển kế hoạch quan trọng là « House of the Dragon » (Tộc Rồng).

So với dự án trước là « Bloodmoon » (Trăng Máu), phim Tộc Rồng có nhiều khía cạnh an toàn hơn. Thời tiền cổ ít được nhà văn George R.R Martin mô tả trong bộ tiểu thuyết đã được viết, trong khi « House of the Dragon » lại dựa trên quyển sách « Fire and Blood », đoàn làm phim có thể xây dựng một kịch bản chặt chẽ. Liệu « House of the Dragon » sẽ ly kỳ hấp dẫn như « Game of Thrones » ? Rất khó thể nào khẳng định bất cứ điều gì khi chưa được xem qua. Thế nhưng, trong quyết định hủy bỏ « Bloodmoon » để tập trung vào loạt phim « Tộc Rồng », rõ ràng là HBO thà chịu mất hẳn 30 triệu đô la, còn hơn thua một ván bài trị giá bạc tỷ.

