Các nền tảng trực tuyến ăn khách nhờ phim Hàn Quốc

VĂN HÓA

Theo một cuộc khảo sát do báo Ouest France thực hiện hồi trung tuần tháng 04/2022, cứ trên 10 thanh niên Pháp ở độ tuổi 15-30, có đến 7 bạn trẻ có cảm tình với văn hóa Hàn Quốc. Trong số các sản phẩm văn hóa đến từ xứ Hàn được giới trẻ Pháp tiêu thụ nhiều nhất có phim chiếu rạp, video ca nhạc, truyện tranh trên mạng và nhất là các mùa phim truyền hình xem trên các nền tảng trực tuyến, kể cả Netflix, HBO Max, Apple TV của Mỹ và mạng chiếu phim Salto của Pháp.

Quảng cáo Đọc tiếp

Sau phong trào điện ảnh Hàn, khán giả Pháp giờ đây khám phá sự phong phú đa dạng của các bộ phim truyền hình nhiều tập đến từ xứ bình minh yên tĩnh. Theo Hollywood Reporter, hầu hết các nền tảng trực tuyến đều lao vào khai thác các nội dung gốc do Hàn Quốc sản xuất. Mạng HBO Max chọn ''Goblin'' và ''Saimdang'' (Memoirs of Colors) làm điểm nhấn, Amazon Prime thì đặt cược trên các serie như ''True Beauty'', ''Secret Garden'' hay ''Descendants of the Sun''. Mạng Apple TV thì lại chiếu ''Welcome to Waikiki'' và ''Boys over Flowers''. Còn trên mạng phim Salto của Pháp, phim Hàn Quốc bất kể là phim điện ảnh hay truyền hình đều được xếp vào bộ sưu tập phim đến từ các chân trời châu Á.

Hàn Lưu : Sự trỗi dậy của Làn sóng Hàn Quốc

Về phía Netflix, nền tảng trực tuyến này kể từ năm 2015 trở đi, giới thiệu mỗi năm khoảng 20 bộ phim nhiều tập của Hàn Quốc. Sau khi đầu tư hơn 500 triệu đô la trong năm 2021, gặt hái thành công với hai serie phim ''Squid Game'' và ''Hellbound'', Netflix chuẩn bị tăng gấp đôi mức đầu tư nhằm hợp tác với giới làm phim Hàn Quốc, tăng cường sản xuất các nội dung gốc, chủ yếu là phim nhiều tập, quay thành một mùa hay nhiều mùa. Theo các dự án đã được lên lịch sản xuất, sẽ có đến 25 serie Hàn Quốc chuẩn bị ra mắt khán giả trên Netflix, kể cả phim tình cảm ''Thirty Nine'' (Trước khi sang tuổi 40), phim khoa học viễn tưởng ''Glitch'' và ''Tomorrow'', phim hài ''Seoul Vibe'' và nhất là phiên bản phóng tác của Hàn Quốc từ hiện tượng ''Casa de Papel'' (Phi vụ triệu đô) đến từ Tây Ban Nha.

Bước đột phá của phim Hàn kể cả điện ảnh và truyền hình tuy rất ngoạn mục, nhưng không thật sự mới lạ. Trước khi có hai hiện tượng ''Parasite'' và ''Minari'', sức sáng tạo của điện ảnh Hàn từng được giới phê bình công nhận thông qua các liên hoan phim quốc tế. Từ cuối những năm 1990 trở đi, các nhà làm phim Hàn Quốc cũng như các đạo diễn thuộc thế hệ thứ năm Trung Quốc (Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Phùng Tiểu Cương…) đã thật sự tạo ra một cơn sốt nơi khán giả Âu Mỹ trước làn sóng điện ảnh châu Á.

Riêng về phía Hàn Quốc, các tác phẩm như ''Túy họa tiên'' (2002) của đạo diễn bậc thầy Im Kwon Taek, ''Old Boy'' Báo thù (2003) của Park Chan Wook,''Secret Sunshine'' Bí mật Ánh dương (2007) và phim ''Poetry'' Thi Ca (2010) của Lee Chang Dong nhờ đoạt nhiều giải thưởng quan trọng nhân kỳ các liên hoan quốc tế, đã dọn đường cho bộ phim ''Parasite'' Ký sinh trùng (2019) thắng đậm tại Cannes. Sau khi đoạt Cành cọ vàng, ''Parasite'' giành luôn hầu hết các giải thưởng lớn kể cả giải César của Pháp, Bafta của Anh cũng như Golden Globe và Oscar của Mỹ. Đúng một năm sau, điện ảnh Hàn lập thêm thành tích mới. Phim ''Minari'' của Lee Isaac Chung đoạt giải tại liên hoan Sundance, Golden Globe và Oscar, nói lên được những khát vọng đổi đời của một gia đình người Hàn định cư trên đất Mỹ thông qua biểu tượng đơn giản của nhánh rau cần nước.

''Squid Game'' và ''Hellbound'' : Sức bật của phim Hàn nhiều tập

Sau làn sóng điện ảnh, nay đến phiên các nội dung truyền hình Hàn Quốc chinh phục khán giả toàn cầu. Trong năm vừa qua, ''Hellbound'' (Bản án địa ngục) và nhất là ''Squid Game'' (Trò chơi con mực) là hai trường hợp điển hình cho sự trỗi dậy của ngành sản xuất nội dung gốc nói riêng và của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc nói chung. Ngoạn mục nhất vẫn là ''Squid Game'' đứng đầu danh sách các bộ phim thu hút nhiều lượt người xem nhất tại 90 nước trên thế giới. Đột phá không kém là serie hồi hộp kinh dị ''Hellbound'', giành lấy ngôi vị quán quân trên danh sách các tựa phim ăn khách nhất, chỉ sau 24 giờ phát hành trên mạng Netflix.

Một serie phim khác của Hàn Quốc cũng thành công đáng kể, mở ra nhiều triển vọng trong việc khai thác thể loại phim sinh tồn (survival) là loạt phim ''All of Us Are Dead''(Ngôi trường xác sống) kết hợp cùng lúc hai thể loại ăn khách hiện thời là phim thây ma zombie (Chuyến tàu sinh tử / Last train to Busan) và phim học đường (school movie) cũng là một thể loại nổi tiếng của Hàn Quốc. Cả ba serie này đều thành công trên các mạng chiếu phim trực tuyến và khẳng định xứ Hàn như chiếc đầu tàu trong ngành sản xuất phim truyện dành cho màn ảnh lớn cũng như màn ảnh nhỏ.

Vào lúc các nền tảng trực tuyến của Mỹ đang đầu tư vào việc mở rộng các thị trường và như vậy tăng thêm số người đăng ký dịch vụ (cho dù các số liệu gần đây nhất cho thấy Netflix đang giậm chân tại chỗ khi bị mất hàng trăm ngàn lượt khách đăng ký), Hàn Quốc trong ít nhất hai thập niên qua vẫn là một thị trường đầy tiềm năng phát triển. Trong chiến lược ''Hàn Lưu'' (Hallyu) nhằm phổ biến làn sóng văn hóa Hàn Quốc ra khắp thế giới kể cả âm nhạc, điện ảnh, truyền hình, ẩm thực… đã biết tận dụng các thế mạnh của mình đi kèm với các đợt tiếp thị quảng cáo tài tình, hiệu quả. Một trong những ví dụ tiêu biểu là truyện tranh mạng của Hàn Quốc (manhwa / webtoon) được nhiều bạn trẻ ở Pháp sưu tầm, tìm đọc.

Truyện tranh mạng : Nguồn kịch bản dồi dào

Khi vừa mới ra đời, truyện tranh trên mạng hầu như không được ai biết đến, ngoài thành phần độc giả ở Hàn Quốc, thế nhưng mức độ phổ biến của thể loại này đã tăng vọt trên thị trường quốc tế để rồi càng lúc càng trở nên phổ biến trên điện thoại di động hay máy tính bảng. Giới ghiền đọc truyện tranh Hàn Quốc trên mạng từng khám phá cách đây 5 năm loạt truyện ''Tower of the God'' (Cuộc chiến trên tòa tháp). Mỗi tuần, độc giả khám phá một chương mới cập nhật trên smartphone. Nhiều bạn trẻ Pháp say sưa theo dõi chương thứ 526 cho tới tận bây giờ.

Có không ít phim nhiều tập kể cả phim hoạt hình hay phim truyện thường được chuyển thể từ truyện tranh mạng webtoon. Về điểm này, ''Hellbound'' là một ví dụ tiêu biểu, dựa trên truyện tranh mạng cùng tên do chính đạo diễn Yeon Sang Ho làm tác giả. Một cách tương tự, ''All of Us are dead'' (Tất cả chúng ta đều chết) ban đầu là truyện tranh (Now at our school) của Joo Dong Geun từng thu hút nhiều độc giả, đủ để tạo ra một cộng đồng fan đông đảo. Bộ truyện sau đó cũng được phóng tác thành phim truyền hình nhiều tập. Loạt phim ''All of Us are dead'' đã đạt hơn 120 triệu lượt người xem chỉ trong tuần lễ phát hành đầu tiên, tức cao gần gấp đôi so với con số 64 triệu lượt khán giả theo dõi ''Squid Game'' (Trò chơi con mực). Trung thành với cách làm phim ''xác sống'' theo kiểu Hàn Quốc nhưng lồng vào bối cảnh học đường, bộ phim này đã nâng thể loại phim zombie lên một tầm cao hơn, cài đặt thêm nhiều ngụ ý xã hội, chứ không còn đơn thuần là phim kinh dị vô bổ, nhảm nhí.

Nhờ có hẳn một ngành sáng tác truyện tranh trên mạng đa dạng và nhất là giàu tính sáng tạo, Hàn Quốc có sẵn một nguồn kịch bản phong phú đủ loại, từ trinh thám đến kinh dị, từ viễn tưởng đến kỳ ảo. Những kịch bản với nhiều ý tưởng táo bạo chính là nguồn tài nguyên đầu tiên, chờ đến ngày có duyên gặp một nhà làm phim có đủ tài năng để chuyển thể nội dung lên màn ảnh, biến truyện thành phim. Giới làm phim Hàn Quốc cũng có nhiều kinh nghiệm trên lãnh vực sản xuất phim nhiều tập. Các bộ phim chia thành nhiều mùa cũng giảm chi phí đầu tư. Các nền tảng trực tuyến (trong số này Netflix luôn dẫn đầu) không ngại đầu tư thêm vào việc sản xuất nội dung gốc cũng như phim Hàn, vì mức đầu tư chẳng những bớt rủi ro, mà còn có nhiều khả năng đem về một nguồn doanh thu quan trọng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký