Nữ nghệ sĩ Pháp Régine qua đời ở tuổi 92

Ảnh tư liệu: Régine tại lễ khai mạc Liên hoan phim Mỹ, Deauville, Pháp, ngày 30/08/2013. AP - Lionel Cironneau

Tuấn Thảo 9 phút

Thời còn sống, nghệ sĩ Pháp Régine tuy đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn còn hát trên sân khấu. Lúc ấy bà đã từng nói đùa: Sức khỏe bà còn tốt có lẽ là do nhiều năm đi nhảy với giày cao gót Bà cũng đã ước gì được sống tới hơn 100 tuổi. Nhưng định mệnh lại không an bài như vậy. Theo tin từ gia đình, do tuổi già sức yếu, nghệ sĩ Pháp Régine đã vĩnh viễn ra đi hôm 01/05/2022 tại tư gia ở vùng ngoại ô Paris, hưởng thọ 92 tuổi.