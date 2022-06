Mốt đi du lịch theo chân nhân vật phim nổi tiếng

ĐIỆN ẢNH - DU LỊCH

Diễn viên Lily Collins tham dự buổi trình chiếu đặc biệt phim Emily in Paris, mùa 2, của Netflix tại The West Hollywood, California, ngày 15/12/2021.

''Emily in Paris'', phù thủy ''Harry Potter'', Trò chơi Vương quyền ''Game of Thrones'' là những tựa phim cực kỳ nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ cũng như màn ảnh lớn. Giới hâm mộ chẳng những ghiền xem phim mà còn tổ chức các chuyến tham quan, theo chân những nhân vật phim mà họ hằng yêu thích. Tại Paris, khu phố La Tinh thu hút khá nhiều du khách nước ngoài sau thành công của hai mùa phim ''Emily ở Paris''.

Du khách ngoại quốc đến phố La Tinh (ở Paris quận 5) chủ yếu để tham quan và chụp ảnh quảng trường Estrapade. Nằm ở phía sau Điện Panthéon, cách di sản kiến trúc này khoảng 300 thước, quảng trường Estrapade là nơi quay rất nhiều cảnh trong bộ phim truyền hình nhiều tập ''Emily in Paris'' do Netflix sản xuất. Có nhiều khả năng tác giả soạn kịch bản Darren Star rất mê góc phố thu nhỏ của một Paris ''lý tưởng''. Dù gì đi nữa, ba địa điểm quan trọng đều năm hầu như cùng ở một chỗ, chỉ cách nhau có vài chục bước. Trước hết là quán cà phê La Nouvelle Marie, nơi Emily thường hay gặp cô Mindy, từng sống ở Paris hơn một năm trước khi hai người kết bạn với nhau.

Góc phố La Tinh thu hút nhiều khách mê phim ''Emily ở Paris''

Kế đến là tiệm bánh mì ''La Boulangerie Moderne'' nằm trên cùng một dãy phố nhưng ở phía bên kia đường Rue des Fossés Saint-Jacques, hầu như đối diện với quán cà phê. Emily thường hay đến nơi này để mua bánh ngọt và nhất là loại bánh mì có sô cô la (pain au chocolat) dành cho các bữa ăn sáng. Cuối cùng là nhà hàng Pháp ''Les Deux Compères'' trong phim, nơi Emily làm quen với Gabriel, tình nhân của cô trong mùa phim đầu tiên.

Với lối thiết kế đúng theo truyền thống bistrot của Pháp, quán ăn này ở ngoài đời thật ra là một nhà hàng Ý tên là Terra Nera. Vào những năm 1920, quán ban đầu là một cửa hàng bán thịt (boucherie) sau đó được sửa thành tiệm ăn và quán rượu. Trong bộ phim, quán này được đổi tên thành ''Les Deux Compères'' do hai chủ nhân Valerio và Yohann là đôi bạn thân, quen nhau từ nhiều năm qua. Rất nhiều du khách đến chụp hình trước tiệm ăn dễ nhận ra do cổng vào và khung kính cửa sổ đều sơn màu đỏ. Ngoài trừ tên gọi, quán ăn này không hề thay đổi gì trong lối trang trí, quán ăn vỉa hè nên có đặt ghế đan ở bên ngoài, còn bên trong ngoài khăn trải bàn, tất cả đều được giữ nguyên từ quầy rượu bằng gỗ cho tới các hàng ghế bọc da màu đỏ, tùy theo ánh sáng chuyển từ hổ phách sang huyết dụ.

Theo chân Emily, du khách ghé thăm Café Marly, nhà hàng sang trọng nằm ngay bên cạnh kim tự tháp thủy tinh tại Bảo tàng Louvre, nơi không khí nghệ thuật hòa quyện với câu chuyện tình lãng mạn. Ngoài ra còn có bến du thuyền Bateaux-Mouches, nơi Alfie tỏ tình với Emily. Các cửa hàng lớn sang trọng như Samaritaine (trong mùa phim thứ nhì), quán cà phê sân thượng ở Galerie Lafayette trên đại lộ Haussmann hay lối đi có mái che Passage Choiseul, nơi có hàng chục cửa hàng bán lẻ, hiệu sách cũ, tiệm trà xinh xắn, quán cà phê nho nhỏ.

Tour tham quan dành cho giới ghiền phim truyện

Trước đây, bộ phim ''Da Vinci Code'' khơi gợi tính hiếu kỳ của du khách nước ngoài, cho nên hướng dẫn viên du lịch ở Paris từng tổ chức tour tham quan nhà thờ Saint Sulpice, thư phòng ''quốc sự'' (thời Napoléon Đệ Tam) của bảo tàng Louvre và dãy phố Saint-Germain des Prés. Phim Amélie Poulain cũng từng tạo ra cái mốt đi tham quan các góc phố Montmartre gần quán Café des Deux Moulins. Nay đến phiên ''Emily in Paris'' lôi cuốn du khách đến xem chủ yếu hai góc phố La Tinh và Marais.

Các hướng dẫn viên ở Paris tổ chức tour theo chân Emily từ hai đến 3 tiếng, gợi hứng khá nhiều từ tour tham quan các dãy phố xung quanh công viên Central Park tại New York, theo chân nhân vật Carie Bradshaw trong phim nhiều tập ''Sex and the City''. Về phía hai chủ quán Terra Nera, họ cũng tranh thủ khai thác sự thành công của hai mùa phim ''Emily in Paris'' khi cho ra mắt thực đơn Emily gồm ba món khai vị, món chính và tráng miệng. Tuy nhiên, thực đơn này (39 euro) bị cho là hơi đắt, chỉ vì có gắn nhãn hiệu ''Emily in Paris''.

Một cách tương tự du khách nước ngoài đến thăm Luân Đôn cũng nhân dịp này ghé thăm phim trường phù thủy Harry Potter và trường học Hogwarts, nằm ở phía Bắc cách Luân Đôn hơn một tiếng đi xe. Khách đến đây chủ yếu là dân ghiền truyện và phim Harry Potter, họ đến phim trường để xem tận mắt cách dựng cảnh quay y như thật của trường Hogwarts hay của ngân hàng Gringotts, khiến cho khách thực sự có cảm giác như đang ở trong phim.

Tuy nhiên, giá vé vào cửa không hề rẻ một chút nào, 94 bảng Anh mỗi vé tương đương với 110 euro hay 114 đô la chưa kể đến các phụ phí khác như lưu trú, ăn uống, mua quà lưu niệm. Điều đó khiến cho một số gia đình buộc phải tự hạn chế chi tiêu, còn giới fan hâm mộ cuồng nhiệt Harry Potter phải để dành tiền trước khi lên kế hoạch tham quan. Đối với những ai có đủ phương tiện tài chính, thì vương quốc phù thủy "Harry Potter" đầy rẫy ma lực quyến rũ, cho dù hình thức tham quan này gần giống với công viên giải trí hơn là viếng thăm các nơi chốn ''có thật'' ở ngoài đời được dùng làm cảnh quay.

Mô hình du lịch vừa phải, tránh tình trạng quá tải

Theo một cuộc khảo sát gần đây do Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), số lượng du khách quốc tế chọn các điểm đến, có liên quan đến các nhân vật phim xuất thân từ thế giới điện ảnh hay phim truyền hình đã tăng mạnh trong thời gian gần đây, để rồi đạt tới mức 80 triệu lượt khách hàng năm. Hiện tượng các địa điểm quay phim trở nên hấp dẫn trong mắt giới hâm mộ chẳng có gì là mới. Theo tổ chức UNWTO, nhờ bộ phim ''Crocodile Dundee'' mà số thị thực nhập cảnh nước Úc đã tăng 40% trong 5 năm liền, từ 1984 đến 1989.

Một cách tương tự, New Zealand trở nên hấp dẫn đối với khách nước ngoài, nhờ ba bộ phim ''Lord of the Rings'' (Chúa tể các chiếc nhẫn) mà số du khách đến thăm New Zealand tăng 50% trong giai đoạn 2000-2006. Còn tại Anh quốc, trong ba năm từ 2011 đến 2014, loạt phim "Harry Potter" đã thu hút hơn 230% du khách nước ngoài chủ yếu đến thăm phim trường cũng như các địa điểm quay phim, giúp cho các hàng quán ở quận Northumberland (phía Bắc Luân Đôn) thu về mỗi năm gần 10 triệu euro.

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng trực tuyến như Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max hay Disney+, cộng thêm với các hãng hàng không giá rẻ (low cost) đã góp phần gia tăng hiện tượng du khách đi theo chân các nhân vật phim mà họ yêu thích. Các mạng phim trực tuyến cũng có tác dụng kích cầu du lịch, khi hai mùa phim ''Emily in Paris'' hay Vua trộm ''Lupin'' được khán giả hưởng ứng tại hàng chục quốc gia trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) cũng lưu ý các công ty lữ hành, giới chuyên tiếp đón khách tham quan nên tổ chức các tour du lịch ''phim trường'' ở một mức độ vừa phải hầu tránh tình trạng quá tải. Điều này từng xảy ra ở vịnh Maya Bay ở miền nam Thái Lan, bộ phim ''The Beach'' với Leonardo Di Caprio trong vai chính đã kéo theo hàng triệu lượt du khách dẫn tới việc phá hủy rạn san hô. Vịnh Maya Bay buộc phải đóng cửa một thời gian để bảo vệ hệ sinh thái cũng như quần đảo Similan (phía bắc Khao Lak) cũng bị quá tải về lượng du khách.

Cổ thành Dubrovnik, ở Croatia, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, buộc hội đồng thành phố phải ban hành nhiều quy định hạn chế lượng du khách. Số fan hâm mộ ''Game of Thrones'' lên đến cả trăm triệu người trên thế giới. Nhưng phố cổ Dubrovnik với những con lộ lát đá ngoằn nghèo, chật hẹp khó thể nào tiếp đón hàng ngàn fan tập hợp về cùng một chỗ. Giới hâm mộ đôi khi tái tạo trên đường phố các cảnh y như trong phim, hoặc tổ chức lễ cưới tượng trưng với trang phục cổ xưa của các gia tộc Stark hay Lannister. Thành phố Dubrovnik không cấm thành phần du khách mê phim Trò chơi Vương quyền, nhưng buộc phải hạn chế tối đa vì muốn tránh làm hư hại các di tích cổ.

