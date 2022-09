ĐIỆN ẢNH

Liên Hoan Phim Venise 2022: Giải Sư Tử Vàng về tay một bộ phim tài liệu

Nũ đạo diễn Mỹ Laura Poitras với giải Sư Tử Vàng tại lễ trao giải Liên Hoan Phim Venise 2022, ngày 10/09/2022. REUTERS - GUGLIELMO MANGIAPANE

Minh Anh 2 phút

Liên hoan điện ảnh Venise ở Ý, còn được biết đến với tên gọi Mostra de Venise, hôm 10/09/2022, đã trao giải Sư Tử Vàng cho nữ đạo diễn Laura Poitras với bộ phim tài liệu « All the Beauty and the Bloodshed ». Bộ phim nói về sự nghiệp nhà nhiếp ảnh Nan Goldin, gương mặt tiêu biểu về thế giới ngầm ở New York và cuộc chiến chống thuốc giảm đau gây nghiện (opioid) ở Mỹ.