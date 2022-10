Peris Costumes : Nhà cung cấp trang phục cho làng điện ảnh quốc tế

VĂN HÓA - ĐIỆN ẢNH

Giới hâm mộ đều biết rằng ''Rings of Power'' (Những chiếc nhẫn quyền năng) và "House of the Dragon" (Gia tộc rồng thiêng) đều đang ngự trị trên các nền tảng trực tuyến. Hai tác phẩm này đang cạnh tranh nhau để giành lấy ngôi vị bá chủ thị trường. Cuộc đọ sức vẫn còn trong thế bất phân thắng bại, nhưng có một nhân vật thứ ba đã thắng đậm. Đó là công ty Peris Costumes cung cấp trang phục cho cả hai loạt phim thuộc vào hàng tốn kém nhất hiện thời.

Tọa lạc tại Algete, một thị trấn gồm khoảng 20.000 cư dân nằm cách thủ đô Madrid 30 cây số về phía bắc, Peris Costumes ban đầu là một công ty nhỏ được thành lập vào năm 1856 tại Valencia (miền nam Tây Ban Nha) bởi một gia đình thợ may chuyên thiết kế các kiểu trang phục dành cho sân khấu. Từ ngành kịch nghệ, các thợ may này dần dần chuyển sang phục vụ ngành điện ảnh rồi sau đó nữa là các chương trình truyền hình. Ban đầu may gia công, tạo ra những kiểu quần áo của mọi thời, tùy theo nhu cầu sản xuất tại phim trường, Peris Costumes sau hơn 150 năm tồn tại đã trở thành một trong những công ty hàng đầu thế giới, chuyên cho thuê đủ loại trang phục cho toàn ngành công nghiệp điện ảnh.

Bộ sưu tập khổng lồ với hơn 10 triệu kiểu trang phục

Các bộ áo giáp kỵ binh, đồng phục thủy thủ, áo khoác lộng lẫy của các vì vua chúa, áo dày nhiều lớp của giới tu sĩ hoặc đơn giản hơn nữa các bộ âu phục thời nay… kho lưu trữ của công ty Peris có đủ mọi thứ. Nhu cầu sản xuất phim khiến các thợ may không những thiết kế các kiểu áo quần mà còn sưu tầm thêm rất nhiều phụ kiện như giầy vải, hia cổ cao, mũ lông, vương miện, mão vua dành cho phim cổ trang, các loại kính râm, găng tay, túi da, mũ nỉ, khuy áo dành cho phim thời nay. Bộ sưu tập của Peris Costumes thuộc vào hàng lớn nhất nhì thế giới với hơn 10 triệu kiểu quần áo và phụ kiện ''thời trang'' khác nhau.

Giám đốc hiện thời của Peris Costumes là ông Javier Toledo, thời còn trẻ ông từng làm việc trong khâu thiết kế trang phục sân khấu. Năm nay 63 tuổi, ông đã mua lại rồi điều hành công ty Peris từ hơn một thập niên nay. Ngoài việc đứng đầu một đội ngũ gồm cả trăm nhân viên, ông Javier Toledo còn đã thành công nhờ biết bắt mạch thị trường, nhanh chóng thích nghi trước những thay đổi của ngành công nghiệp giải trí. Doanh thu của công ty Tây Ban Nha đã tăng gấp ba lần từ khi các mạng Netflix, Disney+, Amazon Prime hay HBO Max lao vào sản xuất các nội dung gốc do các nền tảng này nắm giữ độc quyền phân phối. Ban đầu hoạt động mạnh trong ngành điện ảnh truyền hình, Peris Costumes giờ đây chủ yếu cung cấp cho giới sản xuất các mùa phim trên các mạng trực tuyến.

Khi về điều hành Peris cách đây một thập niên, công ty thời bấy giờ chỉ có khoảng vài chục nhân viên, tất cả đều làm việc tại trụ sở, tọa lạc ở trung tâm thủ đô Madrid. Giờ đây, công ty này tuyển dụng hơn 250 người, mở văn phòng đại diện tại 15 thành phố lớn trên thế giới, kể cả Berlin, Paris, Budapest hoặc Mexico, nơi các đoàn làm phim thường hay ghé chân để bấm máy quay phim, phim lẻ dành cho màn ảnh lớn cũng như phim nhiều tập dành cho màn ảnh nhỏ.

Phim thần thoại, kỳ ảo hay viễn tưởng đều cần rất nhiều trang phục

Chỉ riêng trong năm 2022, công ty Peris có mặt trên gần một ngàn dự án quay phim đủ loại. Trong những năm gần đây, hầu hết các đoàn làm phim quan trọng đều từng nhờ đến sự hợp tác của Peris, trong đó có nhóm sản xuất các mùa phim ''The Crown'' nói về hoàng gia Anh, Nữ hoàng Cờ vua ''The Queen's Gambit'', mùa đầu tiên của ''Rings of Power'' tiền truyện của Chúa tể các chiếc nhẫn. Ngoài ra, còn có các dự án làm phim blockbuster như hai tập phim ''Dune'' (Hành tinh cát), cũng như ''Cruella'' và 101 con chó đốm hay phim ''Hoa Mộc Lan'', phiên bản với Lưu Diệc Phi do tập đoàn Disney sản xuất. Đa số các phim có kinh phí cao đều dành một khoản chi quan trọng cho khâu trang phục nhất là các thể loại dã sử cổ trang, phim phiêu lưu thần thoại, viễn tưởng hay kỳ ảo… Để tiện bề quản lý, các đoàn làm phim thời nay thích thuê hơn là tự chế tạo các kiểu quần áo cho các diễn viên đóng phim.

Đối với các nhà sản xuất, việc gầy dựng từ đầu toàn bộ các trang phục cho một bộ phim, chẳng những rất tốn kém mà còn đòi hỏi nhiều thời gian. Thời hạn làm phim ngày càng được rút ngắn, các nhà sản xuất thường chọn những giải pháp có sẵn, bên cạnh đó việc làm trang phục thường tạo ra những kiểu áo quần gồm toàn loại vải ''mới may'', trong khi công ty Peris Costumes cho thuê các kiểu trang phục cũ, loại "từng mặc'' nhiều lần và nhất là đã sờn vai hoặc ''mòn phai'' một cách tự nhiên theo thời gian.

Để mở rộng bộ sưu tập của mình, Peris Costumes đã đầu tư mua lại hàng triệu kiểu trang phục kể cả áo quần, giày dép, nón mũ, đồng phục từ tay các hãng phim lớn trong đó có công ty Warner Bros. Tính tổng cộng, Peris hiện có hơn 10 triệu kiểu trang phục và phụ kiện khác nhau của mọi thời, xưởng may của Peris sẵn sàng chế tạo thêm nhiều kiểu áo mới trong trường hợp đoàn làm phim có thêm nhu cầu khác, trường hợp này từng xẩy ra với bộ phim ''Dune'' của đạo diễn Canada Denis Villeneuve với cặp diễn viên Zendaya và Timothée Chalamet trong vai chính.

Từ trang sức nữ hoàng Cleopatra đến thánh giá của Giáo hoàng

Trong kho lưu trữ của Peris Costumes, một trong những gian trưng bày quan trọng nhất vẫn là kho dành cho các phụ kiện của những bộ phim nổi tiếng. Gian hàng này gồm hơn 20.000 sản phẩm khác nhau kể cả các món nữ trang mà ngôi sao Elizabeth Taylor từng đeo trong phim Nữ hoàng Cleopatra (1963) hoặc các thánh giá của Đức Giáo hoàng trong phim "The Young Pope" (2016) với Jude Law trong vai chính. Mục tiêu của Peris Costumes là không vứt bỏ (kể cả những vật dụng đã bị hư hại sau khi quay phim) mà là tái chế những gì đã xài rồi. Đôi khi có những kiểu áo không được dùng vì rốt cuộc lại không hợp cho một bộ phim này, nhưng đến khi được chỉnh sửa lại, vẫn có thể được dùng cho một bộ phim khác.

Vào lúc ngành sản xuất phim ngày càng sử dụng nhiều kỹ xảo vi tính (CGI) nhất là trong phần hậu kỳ, Peris Costumes cũng lao vào kế hoạch chuyển đổi số. Công ty Tây Ban Nha này sử dụng một studio thu hình được trang bị với 144 máy chụp ảnh có độ phân giải cao, nhằm số hóa và đưa vào máy tính bộ sưu tập trang phục của mình càng nhiều càng tốt. Thay vì tiếp tục khâu vá, các thợ may Tây Ban Nha tham gia vào dịch vụ gọi là ''Peris Digital'', cho phép người sử dụng tạo ra hình ảnh ba chiều của mọi kiểu trang phục. Các kiểu áo này có thể được dùng trong giai đoạn hậu kỳ, lồng ghép vào diễn viên thu hình trên phông nền màu xanh. Bộ sưu tập trang phục này được lưu trữ trong một ''thư viện ảo'', cũng khá tiện lợi cho các nhà chuyên thiết kế và sản xuất các trò chơi video điện tử.

Ra đời dưới dạng công ty gia đình vào năm 1856, Peris Costumes với thời gian đã trở thành một phần không thể thiếu trong lịch sử của các ngành sân khấu, điện ảnh và truyền hình. Với sự trỗi dậy của các mạng phim trực tuyến ngày càng đầu tư nhiều vào việc sản xuất phim, Peris Costumes đương nhiên củng cố vị trí của mình như một nhà thiết kế chuyên phục vụ ngành giải trí, ngoài sở trường chế tạo quần áo và phụ kiện, còn chủ yếu thành công nhờ dịch vụ thuê trang phục, muôn kiểu mọi thời.

