Guy Savoy, nhà hàng ngon nhất thế giới trong 6 năm liền

Tại Paris hôm 28/11/2022, mạng ẩm thực La Liste của Pháp vừa công bố danh sách 10 nhà hàng ngon nhất năm 2022. Nhân buổi lễ tổ chức tại phòng lễ tân bộ Ngoại giao Pháp, nhà hàng 3 sao Michelin của Guy Savoy một lần nữa được bình chọn làm tiệm ăn ngon nhất thế giới. Đây là lần thứ 6, Guy Savoy về đầu, ông năm nay đồng hạng nhất với đầu bếp Éric Ripert tại New York và Bjorn Frantzén tại Stockholm.

Tọa lạc trên tầng một của Viện bảo tàng Monnaie de Paris (chuyên sưu tầm đồng tiền cổ) nằm trên bến Conti ở quận 6, nhà hàng Guy Savoy thuộc vào hạng ngon và đắt nhất nước Pháp. Tiệm ăn này chẳng những nằm trong số 31 quán ăn tại Pháp được gắn 3 sao Michelin, mà còn được mạng ẩm thực La Liste tặng danh hiệu cao quý nhất 6 lần liên tục, kể từ năm 2017 cho tới nay.

Được giới chuyên gia xem như kim chỉ nam về ngành nhà hàng quốc tế, mạng La Liste (có nghĩa là Danh sách) chuyên liệt kê 1.000 nhà hàng xuất sắc toàn cầu, qua việc tổng hợp hàng ngàn ấn phẩm báo chí, hàng trăm trang blog thông tin phê bình và sách hướng dẫn ẩm thực cũng như thu thập hàng triệu ý kiến trực tuyến của khách hàng từ hơn 190 quốc gia, có liên quan tới 28.000 hàng quán trên thế giới. Tổng cộng, mạng La Liste cập nhật bảng xếp hạng của mình, dựa trên gần 1.100 nguồn thông tin đa dạng khác biệt.

Guy Savoy liên tục giành hạng nhất từ năm 2017

Trong số này, có các chuyên trang ẩm thực của những tờ báo có uy tín từ lâu đời như New York Times, Le Monde, Le Figaro, La Stampa, El País, Asahi Shimbun, Chosun Ilbo… Ngoài ra, còn có các sách hướng dẫn Michelin (bìa đỏ), Gault & Millau (bìa vàng) của Pháp. Về phía Hoa Kỳ, có quyển sách hướng dẫn Zagat thuộc quyền sở hữu của công ty Mỹ The Infatuation. Trong số các sách hướng dẫn ẩm thực gần đây nhất được La Liste khai thác, có quyển sổ "Black Pearl" của Trung Quốc và nhất là CubaPaladar, sách hướng dẫn ẩm thực đầu tiên của Cuba.

Cùng với hai đồng nghiệp Pháp (Éric Ripert ở New York) và Thụy Điển (Bjorn Frantzén, Stockholm), Guy Savoy với 99,5 điểm trên 100. một lần nữa lại bước lên bục cao nhất trên bảng xếp hạng các nhà hàng xuất sắc năm 2022. Theo ghi nhận của báo Le Figaro, nhân buổi lễ trao giải tại phòng lễ tân Quai d'Orsay (Bộ Ngoại giao Pháp), hầu hết các nhà xuất bản sách cũng như giới phê bình ẩm thực đều nhất trí bình chọn Guy Savoy, xem đầu bếp người Pháp là gương mặt xứng đáng nhận danh hiệu này. Theo lời ông Jörg Zippprick, trưởng ban biên tập và thành viên đồng sáng lập La Liste, Guy Savoy được rất nhiều người quý mến.

Tại Pháp, tánh tình khiêm tốn của ông được các đồng nghiệp đánh giá cao. Trong khi ở nước ngoài, khả năng điều hành một đội ngũ có tay nghề cao được báo chí Anh Mỹ không ngớt lời ca tụng. Kể từ lần đầu tiên nhận giải nhất vào năm 2017, đầu bếp Pháp Guy Savoy đã không ngừng củng cố vị trí của mình, ông phát huy sở trường kể cả trên hai vế đào tạo và sáng tạo. Ông biết duy trì chất lượng ẩm thực ở một mức cao chứ không hề xao lãng công việc, tránh tự kiêu để không ''ngủ quên trên vòng nguyệt quế''.

La Liste 2022 : sự trỗi dậy của các đầu bếp Bắc Âu

Nếu nhà hàng của Guy Savoy đã lừng lẫy từ những năm 1980, thì tiệm ăn Le Bernardin tại New York cũng có gần 50 năm tuổi đời với nhiều thành tích vang dội trong lãnh vực ẩm thực cao cấp. Nhờ vào tài nghệ nấu ăn của đầu bếp Pháp Éric Ripert, nhà hàng Le Bernardin năm 2017 lọt vào Top 10 trên danh sách. Đến năm 2021, Le Bernardin tại New York đồng hạng nhất với nhà hàng của Guy Savoy. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, cựu cầu thủ bóng đá Bjorn Frantzén, sau khi trở thành đầu bếp đã nhanh chóng thu hút cảm tình của công chúng lẫn giới phê bình. Tuy là người ''ngoại đạo'', không được đào tạo bài bản qua trường lớp hay được các bậc thầy danh tiếng nhất dìu dắt truyền nghề, nhưng Bjorn Frantzén khi mở quán ăn ở độ tuổi 30 (quán Frantzén tại Stockholm) lại thành công vượt bực nhờ vào tư tưởng sáng tạo nâng nghệ thuật ẩm thực Bắc Âu lên một tầm cao mới. Bên cạnh nhà hàng Frantzén, đầu bếp Thụy Điển còn có 8 quán ăn khác ở Bangkok, Singapore, Dubai và Luân Đôn…

Theo cô Hélène Petrini, giám đốc điều hành mạng La Liste, ngoài sự thành công ngoạn mục của Guy Savoy (với kỷ lục 6 lần về hạng nhất) năm 2022 còn đánh dấu sự trỗi dậy của các tài năng ẩm thực các quốc gia Bắc Âu. Ngoài đầu bếp Thụy Điển Bjorn Frantzén, còn có sự đột phá của hai đầu bếp Đan Mạch khác là Rasmus Kofoed, chủ nhà hàng Geranium và đầu bếp René Redzepi, điều hành quán ăn Noma. Cả hai nhà hàng này đều nằm ở thủ đô Copenhagen và đều được xếp hạng cao trên danh sách La Liste năm 2022.

Sau ba tên tuổi đồng hạng nhất kể trên, hạng nhì và hạng ba năm nay cũng về tay hai tiệm ăn Pháp : ''L'Assiette Champenoise'' của Arnaud Lallement và nhà hàng ''La Vague d'Or'' của Arnaud Donckele cũng từng được ba sao Michelin. Trên bảng xếp hạng, theo thứ tự có tiệm ăn Tây Ban Nha Martin Berasategui, hai nhà hàng Thụy Sĩ ''Restaurant de l'Hôtel de Ville'' của Franck Giovannini và ''Cheval Blanc của Peter Knogl'' tại khách sạn hạng sang ''Les Trois Rois'' tại thành phố Bâle.

Phái nữ cũng hiện diện khá đông đảo trên danh sách La Liste 2022, đáng chú ý nhất vẫn là hai nhà hàng ''Core'' của Clare Smyth tại Luân Đôn và Sydney, quán ăn Arzak của Elena Arzak tại San Sebastián và nhất là nhà hàng khách sạn ''Căn nhà của bà đầm bích'' Anne-Sophie Pic tại thành phố Valence, miền nam nước Pháp. Ban tổ chức năm nay còn trao tặng 11 giải thưởng đặc biệt cho 34 nhà hàng đến từ 19 quốc gia quốc gia khác nhau (trong đó có 14 nhà hàng do phụ nữ điều hành).

Nhìn ra toàn thế giới, Nhật Bản từ trước tới nay vẫn là quốc gia tập trung nhiều nhà hàng thuộc vào hàng ngon nhất thế giới. Trên danh sách 1.000 nhà hàng xuất sắc, xứ Phù Tang có đến 139 tiệm ăn ngon, trong đó có Sushi Saito, Yanagiya, Mizunami-Shi hay Matsukawa ở thủ đô Tokyo. Tất cả đều được chấm điểm cao từ 98/100 điểm trở lên. Sau Nhật Bản đến Pháp với 107 tiệm ăn ngon. Hoa Kỳ đứng hạng ba với 101 nhà hàng nổi tiếng quốc tế. Danh sách này đã phần nào thay đổi so với năm trước. Vào năm 2021, Hoa Kỳ đứng hạng nhì sau Nhật Bản với 111 nhà hàng có tên trên bảng xếp hạng, tức cao hơn nước Pháp (hạng ba) với 109 tiệm ăn được chấm điểm cao.

Guy Savoy : Thực đơn 630 euro cho mỗi thực khách

Sinh năm 1953 tại thành phố Nevers, vùng Bourgogne (Burgundy), một trong chiếc nôi ẩm thực của Pháp, Guy Savoy là gương mặt trẻ tuổi nhất xuất thân từ trường phái ''Nouvelle Cuisine'' (Ẩm thực mới) do Paul Bocuse và hai anh em Jean và Pierre Troisgros đề xướng. Thời còn nhỏ, Guy Savoy theo gia đình chuyền về sinh sống tại một thị trấn ở vùng Isère, bô ông là thợ làm vườn còn mẹ mở quán ăn để kiếm sống. Ban đầu học nấu ăn trong quán ăn gia đình, Guy Savoy phát huy năng khiếu của mình khi học nghề ba năm với hai đầu bếp nhà Troisgros rất nổi tiếng.

Nhờ tư tưởng sáng tạo, đem đến một lối tiếp cận tinh tế hơn với các món ăn kinh điển kiểu Pháp, Guy Savoy đã nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng của làng ẩm thực Pháp từ những năm 1980 trở đi. Ông hiện là chủ của nhiều tiệm ăn nổi tiếng, trong đó có nhà hàng Guy Savoy Paris (3 sao Michelin), nhà hàng Guy Savoy Las Vegas (2 sao Michelin) và 4 nhà hàng khác, với quy mô nhỏ hơn (Atelier Maitre Albert, Les Bouquinistes và Le Chiberta) tại Paris cũng như tại Marina Bay Sands, Singapore. Trong 40 năm sự nghiệp, Guy Savoy từng đoạt nhiều giải thưởng lớn kể cả giải nhất do tạp chí Restaurant Magazine bình chọn, giải thưởng Five Diamond Award, giải Five Star Award của tạp chí Forbes, cũng như giải The Wine Spectator Grand Award.

Các món ăn trong thực đơn 3 sao của Guy Savoy là sự hòa quyện giữa ẩm thực Pháp và các nguyên liệu đắt tiền. Một số món ăn mang đậm dấu ấn của Guy Savoy như món hàu tươi kèm với chanh đá trộn rong biển, sò điệp nướng với một chút trứng cá muối, ăn với rau củ trộn nấm truffe trắng (alba). Hai đặc sản của Guy Savoy là món súp atisô nấu với nấm truffe đen ăm kèm với bánh brioche nhân nấm trộn gia vị, món tôm hùm nấu xốt san hô, rau quả ướp tiêu với một chút cà ri xanh… Thực đơn của Guy Savoy thuộc vào hàng đắt nhất Paris, 630 euro cho 13 món từ khai vị đến tráng miệng (10 món mặn, 3 món ngọt). Dù vậy, quán lúc nào cũng đông khách. Cho dù có tiền, thực khách cần đặt chỗ ít nhất ba tháng trước, mới hy vọng được dịp thưởng thức một bữa ăn với nhiều ''khoảnh khắc'' nhớ đời.

