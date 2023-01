Iceland nỗ lực thu hút ngành điện ảnh quốc tế

VĂN HÓA - ĐIỆN ẢNH

Sự trỗi dậy của các nền tảng trực tuyến đang vẽ lại bản đồ của ngành sản xuất phim. Tập đoàn Netflix vừa khai trương trong tháng qua một phim trường khổng lồ ở vùng ngoại ô Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, đủ sức cạnh tranh với Hollywood. Hungary hay Ireland áp dụng chính sách giảm thuế tối đa cho các đoàn phim nước ngoài. Còn Iceland đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nuôi tham vọng trở thành vùng đất hứa của các hãng phim quốc tế.

Quảng cáo Đọc tiếp

Vào trung tuần tháng 12/2022, Iceland đã tổ chức long trọng tại cung hội nghị Harpa lễ trao Giải thưởng điện ảnh châu Âu ''European Film Awards'' lần thứ 35. Được thành lập vào năm 1988 theo sáng kiến của ba tên tuổi hàng đầu của ngành điện ảnh châu Âu là đạo diễn Thụy Điển Ingmar Bergman, cùng với hai đồng nghiệp Wim Wenders người Đức và Claude Chabrol người Pháp, giải thưởng này đặt trọng tâm vào việc quảng bá các tác phẩm điện ảnh châu Âu, rồi từ đó nâng các tài năng của châu lục này lên hàng quốc tế, trong đó có Pedro Almodovar (Tây Ban Nha) và Roberto Benigni (Ý) thập niên 1990. Cristian Mungu (Rumani) và Fatih Akin (Thổ Nhĩ Kỳ) những năm 2000. Maren Ade (Áo) và Pawel Pawlikowski (Ba Lan) thập niên 2010.

Iceland : biển băng mênh mông, núi lửa hùng vĩ

Theo phụ trang văn hóa của báo Le Figaro, trong buổi lễ năm nay, giải Phim châu Âu hay nhất đã được trao cho tác phẩm ''Triangle of Sadness'' của đạo diễn Ruben Ostlund (tựa tiếng Pháp là ''Sans Filtre''), vạch trần các góc khuất cũng như các hành vi đáng sợ đằng sau vầng hào quang ''phù du'' của các nhà tỷ phú và giới thượng lưu. Đây là lần thứ nhì Ruben Ostlund đoạt giải ''European Film Awards'', lần trước là vào năm 2017 cho bộ phim ''The Square''. Nhà làm phim Thụy Điển lập thành tích khi hai lần nhận giải đạo diễn xuất sắc châu Âu, cùng với các đồng nghiệp Lars von Trier (Đan Mạch) và Michael Haneke (Áo).

Qua việc đầu tư tổ chức một buổi lễ trao giải hoành tráng, Trung tâm điện ảnh Iceland (Icelandic Film Center) muốn thu hút sự chú ý của giới truyền thông và các mạng xã hội về tiềm năng sáng tạo cũng như sự khao khát nhiệt thành của vùng đất lạnh. Nổi tiếng trên thế giới nhờ những phong cảnh tuyệt vời, chẳng những hoang vu mà còn hùng vĩ, Iceland trong thời gian qua đã tạo ra các phim trường tối tân hiện đại nhằm thu hút các đoàn làm phim quốc tế. Ngành sản xuất phim của Iceland cũng thu hút sự chú ý của giới phê bình nhờ lối tiếp cận khác lạ và ngôn ngữ điện ảnh độc đáo, hình thức đầy tính sáng tạo, nội dung hấp dẫn táo bạo.

Các tác phẩm điện ảnh của Iceland từng đoạt giải tại các liên hoan phim quốc tế. Điển hình là ''Lamb'' (Cừu non) của đạo diễn Valdimar Johannsson, với Noomi Rapace trong vai chính nhận giải nhất trong hạng mục ''Un certain regard'' (Nhãn quan độc đáo) tại liên hoan Cannes. Bộ phim ''Godland'' (Vùng đất của Chúa) của đạo diễn Hlynur Pálmason, nói về giới truyền đạo Bắc Âu thế kỷ XIX, đoạt giải đạo diễn tại các liên hoan phim Chicago, San Sebastián và Luân Đôn. Về phía màn ảnh nhỏ, bộ phim nhiều tập ''Blackport'' nói về ngành đánh cá những năm 1980 do kênh Arte hợp tác sản xuất với đài truyền hình nhà nước Iceland đã giành được giải thưởng lớn tại Liên hoan quốc tế ''Series Mania'', tổ chức hàng năm tại thành phố Lille, miền bắc nước Pháp.

Chính sách giảm thuế 35% cho các dự án phim quốc tế

Nổi tiếng nhờ những phong cảnh thiên nhiên nguyên thủy hoang sơ như thể chưa từng có bước chân con người nào thâm nhập khám phá, Iceland với biển băng mênh mông, núi lửa chập chùng đã trở thành vùng đất lý tưởng để quay các ngoại cảnh của các hãng phim Hollywood, đặc biệt là dòng phim siêu anh hùng, khoa học viễn tưởng hay dã sử cổ trang qua các bộ phim tốn kém đắt tiền như ''Captain America, Prometheus, Interstellar'' và loạt phim nhiều tập ''Game of Thrones'' (Trò chơi vương quyền). Chính quyền nước này giờ đây muốn các đoàn phim quốc tế chẳng những đến Iceland để quay ngoại cảnh (thiên nhiên) mà còn ở lại nhiều ngày để quay ''nội cảnh'' tại các phim trường của Iceland. Theo đạo diễn Baltasar Kormákur, trong bối cảnh cạnh tranh gay go giữa các hãng phim truyền thống và các nền tảng phim trực tuyến, Iceland muốn trở thành một điểm đến quan trọng của giới sản xuất phim, thậm chí một giải pháp thay thế cho các phim trường Pinewood của Anh, nổi tiếng thế giới nhờ sản xuất hai thương hiệu bạc tỷ là dòng phim James Bond và Harry Potter.

Dẫn đầu phong trào khuyến khích phát triển cơ sở hạ tầng điện ảnh của Iceland là đạo diễn Baltasar Kormákur, tác giả của hai bộ phim hành động hồi hộp ăn khách ''Everest'' (Đỉnh chọc trời) và nhất là ''Beast'' (Thú dữ) với Idris Elba trong vai chính. Vào năm 2016, nhà làm phim Iceland đã mua lại nhà máy phân bón Gufunes, ở phía đông bắc thủ đô Reykjavik, đầu tư để biến đổi toàn bộ khu vực nhà máy bị bỏ hoang thành studio quay phim.

Được đặt tên là RVK, quần thể này có thể dựng cùng lúc ba hoạt cảnh lớn để quay phim trên một diện tích 6.500 m2. Cũng như nhiều đồng nghiệp Bắc Âu khác, Baltasar Kormákur từng đầu quân cho các hãng phim Hollywood, chủ yếu cũng vì họ thiếu ''đất dụng võ'' tại Iceland. Nhà làm phim đã thuyết phục được một số nhà đầu tư, tạo ra một môi trường thuận lợi, khuyến khích các đạo diễn đến làm việc tại phim trường mà vẫn cảm thấy thoải mái, an tâm cho gia đình của họ, được lưu trú trong một khu vực xây cất gần studio.

Nằm bên cạnh công ty RVK, có một phim trường lớn khác là Fossar Studios, với diện tích tương tự. Các đoàn làm phim quốc tế cũng có thể thực hiện phần hậu kỳ âm thanh với công nghệ hiện đại tại thành phố Upptekid, khâu dựng phim của KUKL hoặc kỹ xảo đồ họa RVX, từng thực hiện các cảnh phim bắt mắt trong loạt phim ''The Witcher'' (Thợ Săn Quái Vật) của Netflix. Quan trọng hơn nữa là chính sách thuế ưu đãi (giảm 25%) cho các đoàn làm phim. Để cạnh tranh trực tiếp với Malta và Ai Len (hai nơi quay phim Game of Thrones), chính phủ Iceland còn giảm thuế tối đa tới -35% cho bất kỳ dự án làm phim nào có ngân sách hơn 2,3 triệu euro và đoàn phim làm việc hơn 30 ngày tại Iceland. Mức giảm thuế này còn cao hơn phim trường Tres Cantos do tập đoàn Netflix vừa khánh thành hồi tháng 11/2022 tại phía bắc thủ đô Tây Ban Nha.

Vùng đất phủ băng tí hon, tham vọng điện ảnh khổng lồ

Nỗ lực đầu tư phát triển của Iceland đã thu hút sự chú ý của Netflix. Ông Scott Stuber, giám đốc điều hành khâu sản xuất phim của tập đoàn này, đã đến thăm phim trường Iceland. Hãng phim HBO đã dời đoàn quay phim ''True Detective'' mùa thứ tư từ bang Alaska đến Iceland. Jodie Foster, ngôi sao của mùa phim này có mặt tại Iceland từ tháng 10/2022 cho đến tháng 04/2023. Hãng phim HBO đã tận dụng hai studio RVK và Fossar để xây dựng cảnh phim thuộc vào hàng quy mô nhất : một trạm nghiên cứu khoa học vùng bắc cực và sử dụng 80% là nhân viên địa phương. Giới sản xuất phim cho biết hệ thống vận chuyển giao thông cũng như kỹ năng sản xuất tốt hơn ở Iceland so với cơ sở hậu cần tại Alaska. Phải công nhận rằng thế mạnh của Iceland là đa số người dân nước này đã quen sống trong môi trường khắc nghiệt, họ rất giỏi trong việc thiết lập nhanh chóng các cơ sở hậu cần, hay vận chuyển thiết bị giữa mùa đông băng giá, bất kể thời tiết cực lạnh.

Một cách bất ngờ, nỗ lực đầu tư để thu hút các đoàn phim nước ngoài, trước mắt lại nâng cao chất lượng các bộ phim Iceland. Chưa bao giờ, ''hàng nội'' lại phong phú và hấp dẫn không kém gì phim ngoại. Các nhà đạo diễn Iceland thử nghiệm tìm tòi, cọ xát với nhiều thể loại hơn. Được hỗ trợ bởi hãng phim Focus Features (phim Love Actually), Baltasar Kormákur chuyển thể lên màn ảnh lớn cuốn tiểu thuyết ăn khách ''Touch'' của nhà văn đồng hương Olafur Johann Olafsson. Bộ phim tình cảm này kể lại câu chuyện của một đầu bếp luống tuổi đến Luân Đôn để tìm lại thấy người bạn gái cũ mà ông đã quen vào những năm 1970. Đạo diễn Oskar Thor Axelsson lao vào quay phim hình sự hồi hộp xoay quanh chủ đề thuyết âm mưu trong bộ phim ''Chiến dịch Napoleon''. Hafsteinn Gunnar Sigurdsson thì khai thác mạch phim hài ''Northern Comfort'', dùng phương pháp ''dĩ độc trị độc'' qua việc buộc những người sợ đi máy bay, phải lên phi cơ ít nhất một lần để thực hiện chuyến bay.

Họa người phúc ta. Cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu cũng đã tạo thêm ưu thế bất ngờ cho Iceland, một quốc gia tự chủ, độc lập phần lớn nhờ vào khai thác năng lượng địa nhiệt, dồi dào trong lòng đất nhờ các dãy núi lửa. Vào lúc các nước châu Âu buộc phải tiết kiệm năng lượng, giá điện lực dành cho việc sưởi ấm và thắp sáng các phim trường tại Iceland thuộc vào hàng thấp nhất châu Âu, thích hợp với những bộ phim chọn bối cảnh mùa đông. So với Ai Len hay Tây Ban Nha, Iceland là một vùng ''đất rộng người thưa'' chỉ có khoảng 370.000 dân. Thế nhưng, đất nước nhỏ bé ấy lại có một tham vọng điện ảnh cực kỳ to lớn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký