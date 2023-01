Điện ảnh: Quả Cầu Vàng 2023 vinh danh đạo diễn Mỹ Steven Spielberg

ĐIỆN ẢNH

Sau một năm vắng bóng trên truyền hình vì nhiều tai tiếng, hôm qua, 10/01/2023, liên hoan điện ảnh Quả Cầu Vàng đã có một sự trở lại hoành tráng với sự tham dự của nhiều gương mặt lớn của nền điện ảnh Mỹ. Quả Cầu Vàng của Hiệp Hội Báo Chí Nước Ngoài Hollywood (HFPA), năm nay vinh danh đạo diễn người Mỹ Steven Spielberg cho bộ phim « The Fabelmans », bộ phim cũng được trao giải phim chính kịch hay nhất.

Lấy cảm hứng thời thơ ấu của đạo diễn Mỹ, bộ phim « The Fabelmans » thuật câu chuyện một thanh niên Mỹ gốc Do Thái mơ ước được làm phim trong những năm 1960, trong khi cha mẹ anh ta chứng kiến cuộc sống lứa đôi bị tan vỡ.

Tuy nhiên, kịch bản hay nhất lại vuột mất khỏi tay Spielberg, khi giải được trao cho phim The Banshees of Inisherin. Tác phẩm điện ảnh này của đạo diễn Ireland Martin Faranan McDonagh còn đoạt cả giải bộ phim hài hay nhất và diễn viên chính hay nhất dành cho diễn viên Colin Farrell.

Ngoài ra, giải diễn viên chính kịch hay nhất năm nay đã được trao cho Austin Butler, khi thể hiện thành công huyền thoại nhạc rock’n’roll Elvis Presley trong bộ phim tiểu sử cùng tên « Elvis ».

Hạng mục vai nữ chính hay nhất thuộc về Dương Tử Quỳnh trong bộ phim « Everything Everywhere All At Once ». Bộ phim còn được vinh danh bởi vai diễn nam phụ hay nhất, được trao cho Quan Kế Huy, một diễn viên gốc Việt tại Mỹ.

Điều đáng tiếc là ngôi sao điện ảnh Cate Blanchette đã vắng mặt để nhận giải nữ diễn viên chính kịch hay nhất với vai diễn người nhạc trưởng nhẫn tâm trong phim « Tar ».

Theo AFP, sau một năm bị tẩy chay do những cáo buộc kỳ thị chủng tộc, phân biệt giới tính và tham nhũng nhắm vào Hiệp Hội Báo Chí Nước Ngoài Hollywood (HFPA), kênh truyền hình Mỹ NBC năm nay đã chấp nhận nối lại chương trình phát sóng, sau một chuỗi các cải cách của HFPA.

